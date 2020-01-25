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Все про:Афганістан (70) гелікоптер (220) Молдова (490) напад (698)

 Двоє українців постраждали під час нападу на молдавський вертоліт в Афганістані

У Молдові повідомили про напад на вертоліт, який зареєстрований в цій країні та в екіпажі якого були громадяни України, в Афганістані.

Як повідомила пресслужба Органу цивільної авіації Молдови, вертоліт "Мі-8" зазнав нападу в провінції Гільменд на півдні Афганістану, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Легко постраждав командир екіпажу і бортінженер родом із України, другий пілот із Молдови не постраждав.

Як йдеться в повідомленні, вертоліт здійснював гуманітарну місію і перевозив харчові продукти, на його борту були тільки згадані троє членів екіпажу. За останніми даними, в нього вистрелили з ручного реактивного гранатомета, коли він стояв на землі. Членів екіпажу підібрав інший вертоліт, на борту якого були громадяни Молдови. Поранених доставили до госпіталю для надання допомоги й опісля відпустили, їхнім життям ніщо не загрожує.

Орган цивільної авіації стежить за перебігом розслідування і обіцяє повідомляти нову інформацію, якщо вона з’явиться.

Тим часом речниця молдовського Органу цивільної авіації Молдови Ірина Бодоліке подала значно відмінну версію інциденту. За її словами, вертоліт, що належить одній із молдовських авіакомпаній, перевозив військових Афганської національної армії, був збитий бойовиками руху "Талібан" і зумів аварійно приземлитися, внаслідок чого, за попередніми даними, були поранені двоє українців-членів екіпажу і четверо афганських військових. Екіпаж і пасажирів підібрав другий молдовський вертоліт, що летів слідом.

При цьому вона додала, що у збитому вертольоті не було членів екіпажу-молдован.

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Військові Афганістану, за повідомленнями, інформували про аварійну посаду в тій же місцевості військового вертольота "Мі-17". Версію про збиття вертольота ракетою під час приземлення і про чотирьох поранених афганців, як інформує агентство, повідомили також місцеві афганські засоби інформації, але в них ішлося про те, що й вертоліт був афганський. "Мі-17" є експортним позначенням радянського, а нині російського вертольота "Мі-8", їх мають афганські військові.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171878
 
 
 Топ коментарі
 
Початок анекдоту - "молдавський вертоліт в Афганістані".
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Это к чему вообще? По всей Африке летают не только украинцы, но и немцы, юаровцы... Не в теме, - лучше промолчи, сойдешь за умного..
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У мене дядько декілька разів по контракту служив на базі НАТО в Афганістані. Бортмеханік Мі-24 (навчають афганців).
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Ще двох калік з чужої війни український нарід буде пожиттєво годувати!
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с чего это легко пострадавшие оказались калеками? Абы пукнуть
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Ми-17, - это то же Ми-8, экспортный вариант..
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Это к чему вообще? По всей Африке летают не только украинцы, но и немцы, юаровцы... Не в теме, - лучше промолчи, сойдешь за умного..
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Ета ваабщє к таму, що в Україні йже війна.
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И что? Пилоты работают официально для ООН. Бортинжинер штук 100 в месяц получает.. КВС и того больше. Страховку вот получат...
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Я не кажу, що неофіціально. Я кажу, що в Україні йде війна. Так - ясно?
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И что? Где бортинженер в Украине может зарабатывать 100 тыс./месяц???
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Та хоч би в уряді чи в укроборонпромі ,наприклад.
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бортинженеру в Укроборонпром не пробиться, - там хлебные места заняты журналистами и "борцунами с коррупцией"
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Украинские пилоты и моряки пользуются спросом во всем мире, отличные специалисты.
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У мене дядько декілька разів по контракту служив на базі НАТО в Афганістані. Бортмеханік Мі-24 (навчають афганців).
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Та там нема війни. Так як він пенсіонер, то у 2014 вже не служив у ВПС. А з його частини у Бродах були загиблі...
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За своей "ВнутриМКАДией" смотри... А то, пока будешь смотреть, "Чо там, у "хахлов?...", Сибирь уже полностью китайской станет...
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Молдавські ВПС заходять в тил Рашці Двое украинцев пострадали при нападении на молдавский вертолет в Афганистане - Цензор.НЕТ 6432
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поки що таліби бігають з кацапськими іглами
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Початок анекдоту - "молдавський вертоліт в Афганістані".
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