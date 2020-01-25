EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  7704  248
Все про:Друга світова війна (129) Качиньський Ярослав (16) Польща (2066) Росія (15176)

 Росія має заплатити компенсацію за руйнування Польщі під час Другої світової війни, - Качиньський

Росія має заплатити компенсацію за руйнування Польщі за часів Другої світової війни.

Про це заявив глава правлячої партії Польщі "Закон і справедливість" Ярослав Качиньський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Качиньський відмовився називати суму, яку, на його думку, мала б сплатити Німеччина, зазначивши, що підхарунком займається відповідна комісія. За його словами, під час Другої світової війни були знищені "вся економіка Польщі, дороги, фабрики, історичні будівлі та об'єкти культурної спадщини".

Глава "ЗіС" підкреслив - "наші вимоги не мають терміну давності" і "Росія має платити".

Польський політик також звинуватив російського президента Путіна в бажанні переписати історію, переключити увагу на Польщу, щоб замаскувати роль його країни "на початку Другої світової війни та її наслідки". Але, за словами Качиньського, світ знає правду.

"Це був сталінський Радянський Союз, який 17 вересня 1939 року накинувся на Польщу. Це були радянські солдати і кати НКВС, які вбили в 1940 році в Катині й в інших місцях сотні тисяч польських офіцерів. Але поляки як жертви, а росіяни як злочинці - така роль Путіну не подобається", - зазначив політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171877
 
   
 Топ коментарі
 
Польша - единственная страна в ЕС, которая открыто ненавидит паРашу.
Молодцы.
 показати весь коментар
 
Правильно!молодцы!
И УКРАИНЕ ТОЖЕ! И ГРУЗИИ!
ЭТУ КАЦАПО-ФАШИСТКИЕ МРАЗИ БУДУТ ПЛАТИТЬ ВЕКАМИ!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Ок но тогда пусть Польша выплатит компенсации семьям 600 тыс. солдат погибших при её освобождении.
 показати весь коментар
 
 
Ето когда? Когда делили Польшу с Гитлером или когда убивали поляк под Катынью?
 показати весь коментар
 
 
Ты дурак? Это во время боёв по освобождению Польши.
 показати весь коментар
 
 
Даа??? А Польше дали свободу? Или таки одни фашисты сменились на других??
 показати весь коментар
 
 
Не освобождению а захвату Польши и насаждению там совдеповских идей. Когда Польша была освобождена от советской оккупации?
 показати весь коментар
 
 
І єнто, вумний, палякі іх убілі, сваїх асвабадітєлєй.
А потом полвєка "дружілі" са сваїмі жєртвамі.
 показати весь коментар
 
Нам нужно сплотится с поляками против Макшании. Враг моего врага - мой друг. Разорвать этих макак на части, как тузик грелку. Сделать доброе дело для человечества.
 показати весь коментар
 
 
С поляками сплотиться?Дебил или Зебил,впрочем, какая разница...
 показати весь коментар
 
Ну если у поляков к параше претензии, то и к германии тоже должны быть. И почему у украинской власти нет претензий к германии за разрушенную Украину?
 показати весь коментар
 
 
А вот это хороший вопрос, кроме выплат узникам лагерей Украина ничего не получила за полную разруху и смерть миллионов.
 показати весь коментар
 
 
Так я имею, что предъявить немчурам )))
 показати весь коментар
 
Можна було би пред'явити Німеччині претензії за руйнування під час війни, але зараз на фоні тих руйнувань, які Україна сама собі заподіяла за останні 30 років, німецьких вже не відшукати.
 показати весь коментар
 
Та всё можно найти - у нас целый институт памяти есть. Но как любая государственная контора ИП служит не Украине, а действующей власти - говорящая голова власти за государственный счёт.
 показати весь коментар
 
Так Германия уже давно выплачивает репарации, или ты не в курсе?
 показати весь коментар
 
Можно более подробно, сколько и когда получила Украина?
 показати весь коментар
 
 
Отримували люди, які були вивезені на примусові роботи в Німеччину.
 показати весь коментар
 
 
В курсе. А ты в курсе, что репрации выплачиваются не нам?
 показати весь коментар
 
 
Макакия - единственное образование на планете которое приносит только зло вокруг. Нужно собирать коалицию и начать давить ету сволочь економически - а опосля и физически. Расчленить на части и пусть убивают друг друга.
 показати весь коментар
 
 
Будут или не будут платить репарации неизвестно, но на даном этапе хоть выволочат кацапов в их дерьме, и это уже хорошо! А то уже задрали со своим победобесием.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И Львов пусть вернут, сцуки кацапские!
 показати весь коментар
 
 
Сталин гнал на убой порабощенные народы Союза на захват новых территорий и народов. так ша. макаки. вашу постимперию догнивающую растащат и порвут как тузик грелку. Таковы законы эволюции. За все нужно отвечать.
 показати весь коментар
 
 
Учитесь как надо отстаивать свои интересы. А не с новым годом врага поздравлять
 показати весь коментар
 
 
А нет учебника - Парашенка с Каламойским куда-то запрятали.
 показати весь коментар
 
Нужно не ослов сравнивать, а хлев в котором єтот осел стоит.
 показати весь коментар
 
Та не. именно Осла. Порошенко макакам спуску не давал.
 показати весь коментар
 
 
Особенно кума он третировал, когда тот привозил ему очередную порцию инструкций с "центра"
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Поляки они такие......Посвистят и разойдутся с миром)Качинский пупсик))А пупсики политику не делают)
 показати весь коментар
 
 
Це так, політику роблять потужні військово-економічні гравці. Польща, якраз поступово і перетворюється на такого гравця в Центрально-Східній Європі.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Этот ход Польши против России не нужен Европе..Это битая карта для Германии-Франции и т-д..Поэтому нет перспектив для развития этой истории с репарациями..У Европы иные цели чем копаться в грязном белье..
 показати весь коментар
 
 
пристегнитесь - сейчас мы услышим термоядерный взрыв рашистских пуканов)))))))))))))))) Росія має заплатити компенсацію за руйнування Польщі під час Другої світової війни, - Качиньський - Цензор.НЕТ 5741
 показати весь коментар
 
 
Войцех Коссак. "Черкесы в Краковском предместье". 1912 г.
Это антирусское восстание 1863 г. Его еще называют Январское восстание. Краковское предместье - это проспект в Варшаве. В город врываются российские войска. Последних художник изобразил в виде орды черкесов, несущихся по городу с православным знаменем. Правда, черкесы - мусульмане, но это не важно. Черкесы палят в воздух из всех видов оружия, машут плетками, прохожие разбегаются.

Росія має заплатити компенсацію за руйнування Польщі під час Другої світової війни, - Качиньський - Цензор.НЕТ 1344
 показати весь коментар
 
 
Скользкая тема. Ох а щас как Чехи со Словаками Польше предъявят за то, что они с Элоизычем их страну делили...
 показати весь коментар
 
 
И у Израиля есть очень много вопросов и Любви к Польше))))А при таком раскладе они то же будут полякам иски вчинять))))
 показати весь коментар
 
 
Израиль - это такие парни, что у них ко всем много вопросов
 показати весь коментар
 
 
Спільний з поляками рахунок виставлять, потім між собою перерахунок зроблять.
 показати весь коментар
 
***** победил на выборах в паРаше потому что она переполнена детьми и внуками стукачей и палачей, им выгоден плешивый ушлёпок из их же породы и они боятся прихода другого царя который гипотетически сможет привлечь к ответственности их пращуров-ублюдков и садистов. Поэтому ***** может быть заменён только на ему подобного гандона, фашистский режим в паРаше устраивает рабское немытое быдло .

 показати весь коментар
 
 
Россия такое же полиэтничное образование, как и Украина, но еще в большей степени.
Поэтому власть там может быть только авторитарной и имперски ориентированной.
Ну, в Украине, в силу различий исторического и географического характера, власть феодально-олигархическая.
 показати весь коментар
 
в австрийских Альпах до сих пор полно фашистских орлов на утесах и они их не парят-говорят что это часть их истории....при этом с удовольствием берут российский газ
 показати весь коментар
 
а сколько у вас советской символики? но вы с удовольствием покупаете немецкие машины))
 показати весь коментар
 
 
Не треба загинати - це задоволення не для багатьох.
 показати весь коментар
 
А за твоего брата она тебе ничего не должна???
 показати весь коментар
 
Ворогів Московії прибавилось,це добре.Смерть москалським окупантам.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору