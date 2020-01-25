 Росія має заплатити компенсацію за руйнування Польщі під час Другої світової війни, - Качиньський

Про це заявив глава правлячої партії Польщі "Закон і справедливість" Ярослав Качиньський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Качиньський відмовився називати суму, яку, на його думку, мала б сплатити Німеччина, зазначивши, що підхарунком займається відповідна комісія. За його словами, під час Другої світової війни були знищені "вся економіка Польщі, дороги, фабрики, історичні будівлі та об'єкти культурної спадщини".
Глава "ЗіС" підкреслив - "наші вимоги не мають терміну давності" і "Росія має платити".
Польський політик також звинуватив російського президента Путіна в бажанні переписати історію, переключити увагу на Польщу, щоб замаскувати роль його країни "на початку Другої світової війни та її наслідки". Але, за словами Качиньського, світ знає правду.
"Це був сталінський Радянський Союз, який 17 вересня 1939 року накинувся на Польщу. Це були радянські солдати і кати НКВС, які вбили в 1940 році в Катині й в інших місцях сотні тисяч польських офіцерів. Але поляки як жертви, а росіяни як злочинці - така роль Путіну не подобається", - зазначив політик.
А потом полвєка "дружілі" са сваїмі жєртвамі.
Это антирусское восстание 1863 г. Его еще называют Январское восстание. Краковское предместье - это проспект в Варшаве. В город врываются российские войска. Последних художник изобразил в виде орды черкесов, несущихся по городу с православным знаменем. Правда, черкесы - мусульмане, но это не важно. Черкесы палят в воздух из всех видов оружия, машут плетками, прохожие разбегаются.
Поэтому власть там может быть только авторитарной и имперски ориентированной.
Ну, в Украине, в силу различий исторического и географического характера, власть феодально-олигархическая.