 Україна на Іграх Нескорених вперше буде представлена в баскетболі на візках, - координатор Горбач

Про це повідомила в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі, де українська делегація вирішувала організаційні питання, координатор Ігор Нескорених в Україні Оксана Горбач, передає Цензор.НЕТ.

"Наша команда тренується зараз у семи видах спорту, зокрема, плавання, біг, штовхання ядра, метання диска. І буквально нещодавно ухвалили рішення про баскетбол на візках. І це, звичайно, величезний крок вперед для нашої збірної", - зазначила Горбач.

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Вона розповіла, що цього року в Гаагу прилетить 20 військовослужбовців, ніхто з них у попередніх Іграх Нескорених не брав участі.

"Це повністю нова збірна. Ми щороку ухвалюємо не просте для нас рішення, чи ми дозволимо членам минулорічних збірних бути членами і в поточному році. Військовий конфлікт продовжується, ми вирішили, що вся наша збірна буде на 100% складатися з нових ветеранів. Вони не брали участі в Торонто та Сіднеї", - пояснила координаторка Ігор Нескорених в Україні.

Вона також розповіла, що в Нідерландах в рамках підготовки до Ігор відбулася зустріч націй. Протягом чотирьох днів українська делегація займалася такими питаннями, як розклад змагань, логістика, умови перебування, супровід учасників та їхніх рідних.

Ігри Нескорених-2020 відбудуться 9 – 16 травня 2020 року в Гаазі (Нідерланди). Україна втретє візьме участь у змаганнях. Зважаючи на високий рівень організації та популярність Ігор Нескорених в Україні, Фундація Ігор нескорених (Invictus Games) збільшила квоту для української команди — з 15 до 20 осіб. Минулого року українська збірна на Іграх Нескорених-2018 виборола 20 медалей.