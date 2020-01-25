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 Блоковано діяльність групи, що займалася організацією платформ для онлайн-казино, - кіберполіція. ФОТОрепортаж

Співробітники кіберполіції припинили діяльність групи, яка займалася організацією діяльності платформ для онлайн-казино.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції України.

Блоковано діяльність групи, що займалася організацією платформ для онлайн-казино, - кіберполіція 01

Злочинна група надавала своїм клієнтам послуги зі створення та підтримки онлайн-казино "під ключ". Для технічної розробки ресурсів у штаті цієї організації було більш ніж пів сотні IT-спеціалістів. Щомісячно прибуток від такої діяльності становив близько 50 тисяч доларів США.

Встановлено усіх учасників групи. Діяльність їх ресурсів заблоковано. Вирішується питання щодо оголошення підозри усім членам злочинного угруповання.

Встановлено, що до такої діяльності були причетні троє киян віком від 23 до 25 років та 35-річний мешканець Харкова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діяльність підпільного казино викрили в Запорізькій області, - ГПУ. ФОТО

Блоковано діяльність групи, що займалася організацією платформ для онлайн-казино, - кіберполіція 02

Учасники злочинної групи створили громадське об’єднання, нібито для розвитку онлайн-ігор в Україні. Натомість, вони надавали послуги зі створення, технічної підтримки та обслуговування клієнтів онлайн-казино. Серед можливостей, які надавала ця організація, була також і розробка ігрових платформ, які використовувалися для азартних ігор.

Так, замовник сплачуючи 15 тисяч доларів США, отримував у власність онлайн-казино із його постійною підтримкою. Крім того, зловмисники за додаткові 100 тисяч доларів налаштовували інструменти інтернет-маркетингу для просування ресурсу в мережі та залучення нових користувачів.

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Блоковано діяльність групи, що займалася організацією платформ для онлайн-казино, - кіберполіція 03

Блоковано діяльність групи, що займалася організацією платформ для онлайн-казино, - кіберполіція 04

База користувачів усіх їхніх ресурсів онлайн-казино налічувала близько 300 тисяч користувачів. Серед них також окрему категорію мали VIP-клієнти, яким надавалися додаткові можливості використання таких ресурсів.

Працівники кіберполіції із залученням спецпризначенців КОРД та полку особливого призначення поліції Харківщини провели одночасно 8 обшуків у Київській області, містах Київ та Харків. Обшуки відбувалися у помешканнях фігурантів, офісних приміщеннях розробників онлайн-казино та їх транспорті. За результатами обшуків поліція вилучила комп’ютерну техніку, мобільні телефони та гроші. Всю техніку направлено на експертизу.

Блоковано діяльність групи, що займалася організацією платформ для онлайн-казино, - кіберполіція 05


Блоковано діяльність групи, що займалася організацією платформ для онлайн-казино, - кіберполіція 06

Справу кваліфіковано за ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом),ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України. Учасникам групи загрожує до 12 років ув’язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171875
 
   
 Топ коментарі
 
это поможет добиться обещанных 40% экономического роста Блокирована деятельности группы, занимавшейся организацией платформ для онлайн-казино, - киберполиция - Цензор.НЕТ 9009
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Правильно...и всем тем кто работает на ликероводочных заводах по десятке...включая уборщиц и дворников...они падлы тоже виноваты в сотнях преступлений... а может тысячах... которые совершают алкаши...
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Всем кто вообще работает по десятке!!!
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это поможет добиться обещанных 40% экономического роста
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Кіберполіція займається не своєю справою! Створення онлайн-казино абсолютно легальна справа, якщо це онлайн-казино не розміщується в Україні! ІТ фахівці лише надають послуги для власників та користувачів в Інтернеті, а самі сервера знаходяться за межами України і ніякі закони України не порушуються! Замість того щоб ловити організаторів Інтернет-магазинів наркоти, кіберполіція займається ліквідацією ІТ-компаній на замовлення конкурентів! Потрібно міняти керівництво кібер-поліції бо це суцільний непрофесіоналізм та корупція!
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Мусора вообще оборзели беспредел творить!
То есть, если у нас организуют соревнования в NFS со ставками, то наша доблестная полиция пойдёт арестовывать програмеров Електроникс Артс?
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Просто честно сказали бы:
У владельцев казино - КРЫША из депутатов и министров.
А у программеров - НЕТ крыши.
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Тот, кто будет принимать ставки - пойдёт по статье 203-2. Все программеры, которые для него будут реализовывать систему приёма ставок - по статье 200.

Это как с самопальным оружием. Тот кто убивал - пойдёт за убийство. Тот кто изготавливал - на 3-7 лет если сам и на 5-10 лет, если с другом. А если были в одной банде с убийцей - на 8-12 лет.

Только не надо про "ну они же дети". ВСЕ программеры на 100% там знали - что они програмят и какой именно закон они нарушают своими незаконными действиями.
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Какая нах "200 статья"?!!
Все операции осуществляются сертифицированными банковскими библиотеками и функциями!
Тогда уж сажай в ту же камеру всех сотрудников Портмоне, ПайПал и тд и тп.
Потому, что они делают ТОЖЕ САМОЕ и теми же средствами.
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який закон вони порушили і в чому полягає порушення?
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якщо я запущу на своєму компі покер - то це вже стаття?
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По телевизору реклама париматч...каждый час..по всем каналам....слабо арестовать и закрыть?
Чем этот тотализатор отличается от онлайнказино?
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А в чем разница? И то и другое выманивает деньги у игроманов....и на то и на другое народ подсаживается в надежде срубить бабла по легкому....
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Минимум по десятке, эти айтишники косвенно виноваты в сотнях преступлений, а может тысячах, которые совершают игроманы Может быть их не стоит садит в "черные" зоны где воры заправляют, но лишить свободы и доступа в Интет надо обязательно и показательно.
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Правильно...и всем тем кто работает на ликероводочных заводах по десятке...включая уборщиц и дворников...они падлы тоже виноваты в сотнях преступлений... а может тысячах... которые совершают алкаши...
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Всем кто вообще работает по десятке!!!
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Странные у вас фантазии может лучше сразу к стенке и всех кто попадется
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За изготовление водки на подпольных заводах, если прихватывают "работничков" на месте - отправляют чалиться вполне на реальные сроки.

Кто этим "айтишникам" запрещал создавать программное обеспечение для государства по распросранению государственных лотерей? Преступники больше денег платят? Ну так теперь по 2-5 годик отсидят - будут знать правду жизни.
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Эти несчастыне с виду мальчики, такие же перступники как и те российские прорагандисты. Наверное комут-то это сложно понять в юном цифровом возрасте. Но от вас этого и не требуется, для этого есть носители другого типа интеллекта, которые способны жить осознано ,а не как обезяьнка прыгать от игры к игре до 40 лет.
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Народ - это те же наперсточники - только в интернете. Там все сплошное дурилово. Вам же неприятно, если вас на улице ОПГ разводит на деньги? И в интернете это неприятно. Не будьте лохами. Место таким программистам - в тюрьме - на параше.
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Позорники когда уже Космолот Авакова закроете? Сайт отлично функционирует.
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"Ежемесячно прибыль от такой деятельности составлял около $50 тыс."- Как-то мало для такой сферы. Этих денег хватит на зп 10-20 программистам. А у них штат 50 человек. Походу взяли обычную небольшую айти компанию которая занимается разработкой игр, и у них было несколько кейсов для онлайн казино. После этого ждите большой отток украинских айти компаний куда-то на Кипр. Короче сделали снова всех вместе)
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Да какой отток не выдумывайте, большинству айтишникам, которые не занимаются он лайн казино, просто наплевать что посадили каких то полудурков, которые не могут найти нормальный проект, коих пруд пруди. У нормальных есть чем заниматься и жизнь бурлит, и икона Цукермана висит в рамке, по крайней мере пересекался в работе именно с такими.
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Гемьлинг одна из самых прибыльных сфер в айти. В Украине много айти компаний которые так или иначе с ней соприкасаются. Это сфера не ограничивается СНГ. Большинство работает на запад. Во многих странах это всё легализировано. Вы наверное не в курсе сколько сейчас на Кипре сидит подобных компаний. В основном с РФ потому что там за такое так же щемили. Сюжет этой новости похож на обычную показуху, что они типа работают. А на деле просто кошмарят маленькие айти компании. Которым не оставят другого выбора как свалить отсюда и перевезти сотрудников.
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Ті ж маски-шоу що і були. Завтра всі ці кодери переїдуть в Польщу, і податки будуть платити Польщи, а Україна буде палити бамбук. Здається Зе просто перебрав під себе все погане, що було за часів Петра Олексійовича та активно це використовує. Те чим вони займались, тобто створювали ігри - абсолютно легально, і це просто черговий розвод IT сектора на хабарі. Але хабарів не буде, дешевше просто переїхати.
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