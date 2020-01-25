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 Політика України
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Все про:Угорщина (524) членство в ЄС (144) Кулеба Дмитро (205)

 Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України, - Дмитро Кулеба

Угорщина не є країною, яка блокує процес досягнення Україною членства в Європейському Союзі.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України. Це правда, що після того, як у нас виникла з ними суперечка певна, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО. Але в ЄС Угорщина підтримує санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на агресію проти нашої держави. І в принципі нічого не блокує. І в нас є двосторонній наш трек, де ми намагаємося вирішувати проблеми. Але я не бачу і ніколи не чув, щоб Угорщина заперечувала європейську перспективу України", – сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не займається сліпим копіюванням норм ЄС, спочатку ми адаптуємо найвигідніші для нас, - віцепрем'єр Кулеба

Він визнав, що серед держав-членів ЄС є ті, "хто більш скептично налаштований, є ті, хто більш оптимістично" щодо членства України в ЄС.

"Збалансовуючи їх інтереси, формується і позиція ЄС. Але я не знаю жодної країни ЄС, яка виступала би проти того, щоб Україна максимально наблизилася до ЄС і стала невід’ємною частиною широкого європейського простору", – додав Дмитро Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171872
 
   
 Топ коментарі
 
Зе-банда состоит вся из адвокатов... Рашки, Ирана, Венгрии,...
А на Украину у них места не хватило!
Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 4431
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ВОТ ТОЛЬКО НЕ НАДО ЛЯЛЯ
""Украина отказалась от вхождения в таможенный союз с Евросоюзом. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба во время дискуссии об амбициях Украины в отношениях с ЕС в Киеве 21 января, передает Европейская правда.""""

То есть украинцам лапшу вешаете про ЕС , а сами втихаря программы сворачиваете????
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Як набридла вся ця маячня про "європейську перспективу" України. Україна і так фізично у Европі знаходиться. Азія від Уралу починається. Треба говорити про перспективу членства у ЕС та НАТО.
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Зе-банда состоит вся из адвокатов... Рашки, Ирана, Венгрии,...
А на Украину у них места не хватило!

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В Китае из-за ситуации с коронавирусом власти ввели высший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в 25 провинциях из 33. В список попали такие провинции, как Гуандун, Хэнань, Хунань, Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Сычуань, Шаньдун, Юньнань, Гуйчжоу, Фуцзянь, Цзянсу, Хайнань, Хэйлунцзян, Хэбэй, Ганьсу, Ляонин, Шаньси, Синьцзян-Уйгурский и Гуанси-Чжуанский автономные районы.
Так, высший уровень реагирования объявляется в случае, если населению грозит крупная чрезвычайная ситуация, которая связана со здоровьем.
Позже высший уровень реагирования ввели города центрального подчинения - Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.
Кроме того, власти КНР решили приостановить работу автобусов, которые курсируют между провинциями. Это должно помочь сдерживанию вируса. Решение должно вступить в силу 26 января.
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в Древнем Китае тех, у кого в роду были актёры, к гос. службе не допускали....
это я к тому, что надо про Украину беспокоиться, а китайцы уж как-нибудь сами...
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Не знаете как венгии рот закрыть? К венгрии пора предьявить претензии за оккупацию Украины во время ВОВ и за уничтожение мирного населения. А ещё за участие венгерских вооружённых отрядов в голодоморе на Украине.
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Ну предъяви, я посмотрю кто тебя послушает))
А чего тогда не всем? Румынии и т.д.
Венгры голодомор признали геноцидом, даже памятник у себя поставили - а тут такое вот историческое "открытие" - ппц просто
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Великая Отечественная - недоразумение такое, придуманное в рамках второй мировой с целью отмазки, что совок до 41го кагбе был не при делах, а только потом немцы вероломно напали. Ну типа небыло никакой дружбы СССР и Рейха, не помогали одни другим, не заключали договоров, Польшу не делили, совместных парадов в Бресте не проводили...
Вобщем в 41м Гитлер напал, а до этого два года диды совсем не при делах, кагбе.
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Насчет румын , союзников гитлеровской Германии , читал об их " порядках " в оккупированной Одессе , венгры тоже отличались , но под сталинградом их вроде-бы окончательно попустило , причём скорее даже чем румын ... . А вот " участие венгерских вооружённых отрядов в голодоморе на ( в ) Украине " , - об этом ничего не слышал и не читал . Просветите пожалуйста .
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Як набридла вся ця маячня про "європейську перспективу" України. Україна і так фізично у Европі знаходиться. Азія від Уралу починається. Треба говорити про перспективу членства у ЕС та НАТО.
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ВОТ ТОЛЬКО НЕ НАДО ЛЯЛЯ
""Украина отказалась от вхождения в таможенный союз с Евросоюзом. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба во время дискуссии об амбициях Украины в отношениях с ЕС в Киеве 21 января, передает Европейская правда.""""

То есть украинцам лапшу вешаете про ЕС , а сами втихаря программы сворачиваете????
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ну почему же втихаря,всё делается вполне наглядно и открыто
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А какие там программы сворачивают? Квоты европейские на с/х продукцию Украина выбирает за первые 1-2 месяца. Дальше как обычно. Что там за программы-то?
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Отказ от вхождения БЕСПОВОРОТНОГО в таможенный союз с ЕС, говорит о том, что зеленые лягушки пошли на поводу в ****, который ХИТРО ИХ ВИЯГИВАЕТ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ С РАШЕЙ.
Что тут непонятного?
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Тут непонятно то, что двери в таможенный союз с ЕС закрыты наглухо. Гвоздями забиты эти двери. И забиты не кацапами. Как могла Украина отказаться от входа в эти двери?
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Петики, правду не заспамите!
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Блеяние полудурка,не видел не слышал,и это слова вице-премьер-министра.Политик такого ранга обязан говорить однозначно и отвечать за каждое свое слово.
А то может быть в ЕС а может в сторону кацапии.
И дал же Бог дурному украинскому народу такую банду руководителей-идиотов.
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Не полініться відвідати столицю Закарпаття - місто Ужгород, і спробуйте поспілкуватися з місцевими жителями. Більшість україномовних, і всі без жодного винятку мадяри, скажуть вам, що хочуть приєднання Закарпатської області до Угорщини.
Причина в тому, що Угорщина офіційно признала етнічних угорців, які проживають на території Закарпаття своїми. Видала їм паспорти, і всіх без винятку РАДЯНСЬКИХ пенсіонерів угорського походження забезпечила пенсією мінімум 800 євро.
Вся ця "чудесна" історія почалася напередодні Майдану.
Співпадіння?
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Господи яка маячня! Просто під столом тут з дружиною валяємося з цієї дурості!
Ви особисто були і спілкувалися чи вам пані Фаріон свої фантазії розказала?
800 евро -- мугаггагагга, та в самих угорців мало у кого є 500 евро пенсії.
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Всі мої знайомі з Закарпаття стверджують, що мінімум - саме 800 євро.
На рахунок "валятся под столом" - чітко вас характеризує.
Я особисто знаю десяток закарпатців, з якими знайомий з часів юності, коли навчався в університетах, і які угорського походження. Всі вони, звичайно, отримали угорське громадянство, а їхні батьки отримують пенсії МІНІМУМ 800 євро.
Мова не про суму, бо навіть 500 євро, це - приблизно 13 000 гривень.
Відбувається ОДНОЧАСНИЙ з ****** наступ на кордони України, шляхом підкупом українських громадян.
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рашистский служивый вассал Кулеба должен обяснить украинскому народу прямую зависимость ,против рашистской агресии одного и другого - Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО. Но в ЕС Венгрия поддерживает санкции против России, введенные в ответ на агрессию против нашей страны.
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Кулеба, як більшість слуг, абсолютно не орієнтується в ситуації. Але роблять вигляд, що працюють.
Його нинішні дії (висловлювання), нагадують мені його недавню поведінку на дорозі, коли він чомусь вирішив порушити правила дорожнього руху, внаслідок чого, загинула його дитина.
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"Венгрия никогда не отрицала европейской перспективы Украины, - Дмитрий Кулеба" - может мадяры и не отрицают европейской перспективы Украины, а вот ты, совок, почему то засомневался - "Украина не занимается слепым копированием норм ЕС, сначала мы адаптируем наиболее выгодные для нас, - вице-премьер Кулеба", тебе надо определиться, с кем ты, и куда идёшь, мудила.
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Якась мутна ця кулєба.....Чи мені тіко здаєця?
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Проблема не в недолугому кулебі.
Проблема в тому, що за прикладом *****, наші "братні сусіди" вже стоять напоготові, щоб відтяти собі шматок української землі (разом з працівниками).
Де політика України про повернення Кубані в склад України?
Чи повернення червенських міст Польщі?
І т. д.
ПРОСТИТУЦІЯ ЩЕ НІКОГО НЕ ПЕРЕМОГЛА.
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Польша потребовала у России компенсацию за Вторую мировую
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и в Гериании тоже будет требовать(подельники фашистско-рашистстские)
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Польща претендує на західну Україну, а ти мені про *****.
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А Україна на що претендує?...а чого ти Володимира Володимировича Путіна захищаєш?
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Схоже, ТИ вже такий, як треба, якщо я ***** захищаю.
Україна у вигляді клоуна-деЗертира на мене справляє враження ПРОСТИТУТКИ.
А народ, який за цього клоуна проголосував БІЛЬШІСТЮ голосів, можна назвати відповідно до клоуна-деЗертира, якого він вибрав для владарювання.
До речі, віктор федорович 31ee1569 , під час війни ***** треба називати *****м.
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...та я розумію...не називати Росію Росією...не називати Путіна Путіним...тіпа нєльзя святоє в сує памінать...далі буде, та вже й є, не називати Україну Україною...і ти тут так ловко урівняв Росію з Польщею...
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Діма Балда: Антарктида ніколи не грозилась розтопити льодовики.
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З якої причини українці надіються на справедливість своїх сусідів, коли у спілкуванні на НАЙПАТРІОТИЧНІШОМУ ФОРУМІ УКРАЇНИ, вони спілкуються мовою окупанта?
Уявіть собі, що ви мадяр (угорець, венгр). Ви прожили в окупації під СРСР (в Закарпатті), але ПРИНЦИПОВО не захотіли вивчати ні української, ні російської мови. Більшість закарпатських угорців саме такі.
А тепер, порівняйте цих національно свідомих угорців з українцями.
ПІД ЧАС ВІЙНИ З ***********, БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ НА НАЙПАТРІОТИЧНІШОМУ ФОРУМІ УКРАЇНИ "ЦЕНЗОР.НЕТ" СПІЛКУЮТЬСЯ МОВОЮ ОКУПАНТА?
І смішно, і грішно.
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Этот мудак просто куражится. Не могу поверить что "вице-премьер" ничего не знает о десятках антиукраинских демаршей правящих в Венгрии ************* ********.
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А чому б тобі как-цапо-мовний не звернути увагу на те, що відбувається в українському Закарпатті? Хай собі мадяри на своїй мадярщині підтримують *****. Це їхня внутрішня справа.
Чому ти как-цапо-мовний Филипп Филиппович Преображенск, що ховається під проксі, не акцентуєш увагу на тому, як поводять себе етнічні мадяри в Україні?
Чи для слуг *****, це не важливо?
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Почему бы тебе, мудаку, перед тем как расправить свои пальцы и написать свой дичайший бред, не купить себе мозгов???
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Було б дивно, якби как цап під проксі відповів мені інакше.
Чому ви всі такі однакові, слуги *****?
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