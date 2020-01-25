 Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України, - Дмитро Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України. Це правда, що після того, як у нас виникла з ними суперечка певна, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО. Але в ЄС Угорщина підтримує санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на агресію проти нашої держави. І в принципі нічого не блокує. І в нас є двосторонній наш трек, де ми намагаємося вирішувати проблеми. Але я не бачу і ніколи не чув, щоб Угорщина заперечувала європейську перспективу України", – сказав Кулеба.
Він визнав, що серед держав-членів ЄС є ті, "хто більш скептично налаштований, є ті, хто більш оптимістично" щодо членства України в ЄС.
"Збалансовуючи їх інтереси, формується і позиція ЄС. Але я не знаю жодної країни ЄС, яка виступала би проти того, щоб Україна максимально наблизилася до ЄС і стала невід’ємною частиною широкого європейського простору", – додав Дмитро Кулеба.
А на Украину у них места не хватило!
Так, высший уровень реагирования объявляется в случае, если населению грозит крупная чрезвычайная ситуация, которая связана со здоровьем.
Позже высший уровень реагирования ввели города центрального подчинения - Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.
Кроме того, власти КНР решили приостановить работу автобусов, которые курсируют между провинциями. Это должно помочь сдерживанию вируса. Решение должно вступить в силу 26 января.
это я к тому, что надо про Украину беспокоиться, а китайцы уж как-нибудь сами...
А чего тогда не всем? Румынии и т.д.
Венгры голодомор признали геноцидом, даже памятник у себя поставили - а тут такое вот историческое "открытие" - ппц просто
Вобщем в 41м Гитлер напал, а до этого два года диды совсем не при делах, кагбе.
""Украина отказалась от вхождения в таможенный союз с Евросоюзом. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба во время дискуссии об амбициях Украины в отношениях с ЕС в Киеве 21 января, передает Европейская правда.""""
То есть украинцам лапшу вешаете про ЕС , а сами втихаря программы сворачиваете????
Что тут непонятного?
А то может быть в ЕС а может в сторону кацапии.
И дал же Бог дурному украинскому народу такую банду руководителей-идиотов.
Причина в тому, що Угорщина офіційно признала етнічних угорців, які проживають на території Закарпаття своїми. Видала їм паспорти, і всіх без винятку РАДЯНСЬКИХ пенсіонерів угорського походження забезпечила пенсією мінімум 800 євро.
Вся ця "чудесна" історія почалася напередодні Майдану.
Співпадіння?
Ви особисто були і спілкувалися чи вам пані Фаріон свої фантазії розказала?
800 евро -- мугаггагагга, та в самих угорців мало у кого є 500 евро пенсії.
На рахунок "валятся под столом" - чітко вас характеризує.
Я особисто знаю десяток закарпатців, з якими знайомий з часів юності, коли навчався в університетах, і які угорського походження. Всі вони, звичайно, отримали угорське громадянство, а їхні батьки отримують пенсії МІНІМУМ 800 євро.
Мова не про суму, бо навіть 500 євро, це - приблизно 13 000 гривень.
Відбувається ОДНОЧАСНИЙ з ****** наступ на кордони України, шляхом підкупом українських громадян.
Його нинішні дії (висловлювання), нагадують мені його недавню поведінку на дорозі, коли він чомусь вирішив порушити правила дорожнього руху, внаслідок чого, загинула його дитина.
Проблема в тому, що за прикладом *****, наші "братні сусіди" вже стоять напоготові, щоб відтяти собі шматок української землі (разом з працівниками).
Де політика України про повернення Кубані в склад України?
Чи повернення червенських міст Польщі?
І т. д.
ПРОСТИТУЦІЯ ЩЕ НІКОГО НЕ ПЕРЕМОГЛА.
Україна у вигляді клоуна-деЗертира на мене справляє враження ПРОСТИТУТКИ.
А народ, який за цього клоуна проголосував БІЛЬШІСТЮ голосів, можна назвати відповідно до клоуна-деЗертира, якого він вибрав для владарювання.
До речі, віктор федорович 31ee1569 , під час війни ***** треба називати *****м.
Уявіть собі, що ви мадяр (угорець, венгр). Ви прожили в окупації під СРСР (в Закарпатті), але ПРИНЦИПОВО не захотіли вивчати ні української, ні російської мови. Більшість закарпатських угорців саме такі.
А тепер, порівняйте цих національно свідомих угорців з українцями.
ПІД ЧАС ВІЙНИ З ***********, БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ НА НАЙПАТРІОТИЧНІШОМУ ФОРУМІ УКРАЇНИ "ЦЕНЗОР.НЕТ" СПІЛКУЮТЬСЯ МОВОЮ ОКУПАНТА?
І смішно, і грішно.
Чому ти как-цапо-мовний Филипп Филиппович Преображенск, що ховається під проксі, не акцентуєш увагу на тому, як поводять себе етнічні мадяри в Україні?
Чи для слуг *****, це не важливо?
Чому ви всі такі однакові, слуги *****?