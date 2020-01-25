 Унаслідок прицільного ворожого обстрілу поранено 1 українського воїна, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Позиції українських захисників неодноразово обстрілювалися ворогом поблизу Павлополя, Катеринівки, Пісків. Крім того, в районі населеного пункту Березове, яке розташоване у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", зафіксовано роботу снайперської пари. Внаслідок прицільного вогню окупанти поранили одного військовослужбовця Об’єднаних сил. Нашому захиснику оперативно надали невідкладну медичну допомогу та доставили до медичного закладу.



"Оскільки такі дії збройних формувань Російської Федерації мають постійний характер, це свідчить про небажання мілітарної окупаційної влади та її кремлівських кураторів просуватися з мирним процесом на сході України, попри рішучу налаштованість української сторони на дипломатичне врегулювання конфлікту", - йдеться в повідомленні.