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 Унаслідок прицільного ворожого обстрілу поранено 1 українського воїна, - пресцентр ОС

25 січня в результаті ворожого обстрілу в зоні проведення ООС поранений 1 український військовослужбовець.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Позиції українських захисників неодноразово обстрілювалися ворогом поблизу Павлополя, Катеринівки, Пісків. Крім того, в районі населеного пункту Березове, яке розташоване у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", зафіксовано роботу снайперської пари. Внаслідок прицільного вогню окупанти поранили одного військовослужбовця Об’єднаних сил. Нашому захиснику оперативно надали невідкладну медичну допомогу та доставили до медичного закладу.

"Оскільки такі дії збройних формувань Російської Федерації мають постійний характер, це свідчить про небажання мілітарної окупаційної влади та її кремлівських кураторів просуватися з мирним процесом на сході України, попри рішучу налаштованість української сторони на дипломатичне врегулювання конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171871
 
 
 Топ коментарі
 
Украинскому Воину полного выздоровления! Врагам смерть!
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Може вже пора міняти "рєшітєльную настроєнность" з "мімниго рєшєнія" на рішучий настрій на жорстку оборону задля збереження людських життів і теми орії держави?
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Слуг народа на передовую - Пусть послужат! Ну и тех кто голосовал за Осла Оманского!
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Украинскому Воину полного выздоровления! Врагам смерть!
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Може вже пора міняти "рєшітєльную настроєнность" з "мімниго рєшєнія" на рішучий настрій на жорстку оборону задля збереження людських життів і теми орії держави?
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Самі по собі вони не здохнуть. Їх треба знищувати, як щурів. Тільки наша влада веде себе, як нерчдивий господар, який дозволив гризунам хазяйнувати у хаті. Потрібно розуміти, що пр цяльний вогонь снайпемів можливий лише при повній відсутності протидії з нашого боку. Щоб протидіяти снайперам, потрібно не те що не забороняти стріляти у відповідь, а й вести вогонь, просто іноді по кущах, іноді по "зеленці", іноді і по позиціях, щоб снайпкюери не могли не те що прицілитися, але й просто зручно розміститися. А стріляти заборонено.
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Снайпера выследить проблематично.Самое эффективное средство это накрыть приблизительное его расположение минометным огнем.. Но увы,стрельба даже из легкого оружия под запретом ,а уж из минометов и подавно...
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Мински не работают. Все кто принимал участие в них - предатели.
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Это рыг. Он ждёт когда команда имбицилов обосрется по полной, чтобы вернулись бандиты.
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Суки!!!
Найшвидшого одужання пораненим.
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это свидетельствует о нежелании милитарной оккупационной власти и ее кремлевских кураторов продвигаться с мирным процессом на востоке Украины. Что же там происходит если такое написали? походу там замес идет
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зельоньіх на передовую, будет толк
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Им некогда, они днюху главзебила празднуют.
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Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
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Слуг народа на передовую - Пусть послужат! Ну и тех кто голосовал за Осла Оманского!
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новости в рос сми сегодня :

"Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. По его словам, такой вариант с Украиной уже обсуждался."
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