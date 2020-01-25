 Україна не займається сліпим копіюванням норм ЄС, спочатку ми адаптуємо найвигідніші для нас, - віцепрем'єр Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд чітко поставив перед собою задачу, ціль у програмі діяльності: досягнути відповідності економічним критеріям членства в ЄС. Але треба розуміти одну просту річ: у нас не "ксерокс", де ми сліпо копіюємо. У нас є розумний алгоритм, де ми ефективно впроваджуємо норми і ділимо їх на три групи: вигідні норми, нейтральні і невигідні", - сказав Кулеба.
Чиновник додав, що спочатку в Україні адаптують такі норми ЄС, які найвигідніші для держави, потім нейтральні і наостанок залишають те, що наразі з якихось економічних причин невигідно: "Це нормальна логіка будь-якої держави, яка керується своїми інтересами".
"ЄС не є благодійною організацією. А інтеграція до ЄС і політика ЄС щодо держав, які намагаються інтегруватися, - все це ґрунтується на чітких інтересах. І саме в збалансуванні цих інтересів, у пошуку компромісів і досягається правильний результат. І безумовно, що інтерес України №1 у цьому напрямі - це членство в ЄС. Але прийти ми туди маємо, чітко захищаючи свої національні інтереси, таким чином, щоб і самим бути сильними, і зробити ЄС сильнішим завдяки нашому членству", - підкреслив віцепрем'єр.
Кулеба зазначив, що євроінтеграція не просто не ставиться під сумнів в Україні, а її в принципі неможливо поставити під сумнів, бо 64% українців підтримують саме європейський, євроінтеграційний розвиток держави.
Найбільш вигідне це назк набу сап і інші способи 'заробляння' мільйонів, вже адаптовано.
В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"
"Почти половина населения Земли живет за чертой бедности. Базовые потребности не могут обеспечить 3,4 млрд человек, говорится в докладе Всемирного банка....https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-bednyakov-menshe-chem-vo-francii-gde-prohodit-cherta-bednosti-1300474.html
Що слуги творять уночі...
ТурбоРеформыТурбоКатастрофа
А потом ...
«25 января 2020 . Поклонская обратилась к Зеленскому.
Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась в своем Telegram-канале к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому 25 января исполняется 42 года. Парламентарий пожелала украинскому лидеру, чтобы однажды ее направили в Киев в качестве посла России. «Я знаю, что вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решетку наглого и вечно пьяного борова [Петра] Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти «мачо» в основном живут на мамкину зарплату). Но вам просто не дают этого сделать», - написала Поклонская.»
Зебилье тащит нас в таежный союз.
Что то очень быстро все стало происходить, думалось у Украины будет больше времени!
Жаль...(
вас устраивают
Зарплаты чиновников европейские, но никакой ответственности как в европе, не выгодно это
Штрафы, алименты, налоги - как в европе, попробуй на день задержать и получишь пеню, но вот когда государство не платит во время - никакой ответственности
Коммуналка по цене европейская, но качество африканское - тоже не выгодно
Все хорошее для власти, все плохое для народа.
Уже оценили за пять лет самые выгодные нормы ЕС, в народе их называют еврогеноцид.
Можно только представить, что будет при невыгодных нормах ЕС.
Также он отметил, что этот проект дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом.
Но это, в принципе, ни для кого не новость. Разве что Германия старается делать вид, что такой проблемы не существует. Ну, там очень большая финансовая заинтересованность. Чужие политические риски и европейские ценности в таком случае скромного выносятся Бундестагом за скобки уравнения. Кирилл Сазонов
На превеликий жаль Кулєби..
Норми йдуть "пакетом"..
тобто ви можете адаптувати,переглядати,розглядати,утраясати,укорочувати та змащувати..
Але прийняти прийдеться всі у такому вигляді,як прийняли інші .. ВОНИ ВЖЕ Узгоджені і адаптовані..
І ніхто заради бажаючих вступити переглядати не буде..