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 Політика України, Економіка
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Все про:євроінтеграція (188) Євросоюз (2755) Кулеба Дмитро (205)

 Україна не займається сліпим копіюванням норм ЄС, спочатку ми адаптуємо найвигідніші для нас, - віцепрем'єр Кулеба

Україна використовує розумний алгоритм для впровадження норм Європейського Союзу, який враховує інтереси держави.

Про це заявив віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд чітко поставив перед собою задачу, ціль у програмі діяльності: досягнути відповідності економічним критеріям членства в ЄС. Але треба розуміти одну просту річ: у нас не "ксерокс", де ми сліпо копіюємо. У нас є розумний алгоритм, де ми ефективно впроваджуємо норми і ділимо їх на три групи: вигідні норми, нейтральні і невигідні", - сказав Кулеба.

Чиновник додав, що спочатку в Україні адаптують такі норми ЄС, які найвигідніші для держави, потім нейтральні і наостанок залишають те, що наразі з якихось економічних причин невигідно: "Це нормальна логіка будь-якої держави, яка керується своїми інтересами".

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"ЄС не є благодійною організацією. А інтеграція до ЄС і політика ЄС щодо держав, які намагаються інтегруватися, - все це ґрунтується на чітких інтересах. І саме в збалансуванні цих інтересів, у пошуку компромісів і досягається правильний результат. І безумовно, що інтерес України №1 у цьому напрямі - це членство в ЄС. Але прийти ми туди маємо, чітко захищаючи свої національні інтереси, таким чином, щоб і самим бути сильними, і зробити ЄС сильнішим завдяки нашому членству", - підкреслив віцепрем'єр.

Кулеба зазначив, що євроінтеграція не просто не ставиться під сумнів в Україні, а її в принципі неможливо поставити під сумнів, бо 64% ​​українців підтримують саме європейський, євроінтеграційний розвиток держави.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171870
 
   
 Топ коментарі
 
Мало кто знает, но проект "инвестиционная няня" уже работает в Украине в тестовом режиме. Просто "няню" пока выдали только Коломойскому. И он не жалуется...
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Пізно пити боржомі...
Найбільш вигідне це назк набу сап і інші способи 'заробляння' мільйонів, вже адаптовано.
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Чем вы занимаетесь в Украине сегодня,зебилоиды-это то что показал Кива в Раде...в ручном режиме.
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Пізно пити боржомі...
Найбільш вигідне це назк набу сап і інші способи 'заробляння' мільйонів, вже адаптовано.
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Скопируйте пожалуйста зарплату ЕС !!! Я не против что бы все скопировали ВСЕ !!! Каждый должен иметь права и обязанности и соблюдать закон как в ЕС !!! Украл распилил за ухо и на кичу вне зависимости от статуса и круга знакомых Украина не занимается слепым копированием норм ЕС, сначала мы адаптируем наиболее выгодные для нас, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 7115
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Мало кто знает, но проект "инвестиционная няня" уже работает в Украине в тестовом режиме. Просто "няню" пока выдали только Коломойскому. И он не жалуется...
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Ты наверное думаешь так же, как крымские любители пуйла-пенсии как на мацкве, а цены украинские. Вместе с "их зарплатой", придут их расходы. Поверь, поляки не тратят на гаджеты 9 млн евро в месяц, а украинцы аж бегом. Украина не самая бедная, а самая прибедняющаяся страна, 60% бюджета в тени.
В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"
"Почти половина населения Земли живет за чертой бедности. Базовые потребности не могут обеспечить 3,4 млрд человек, говорится в докладе Всемирного банка....https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-bednyakov-menshe-chem-vo-francii-gde-prohodit-cherta-bednosti-1300474.html
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А я давно это втолковываю землякам!!!! В Америке живут скромнее!
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Конечно в Америке живут скромнее чем в Украине! А как говорил Рева, украинцы очень много едят, а вот немцы экономят на еде.
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А какой интерес у государства от вашей зарплаты? Ведь ясно сказано, что внедряются только выгодные государству нормы, например, драконовский для наших зарплат акциз на табачку, который в конечном итоге приведет к краху этого направления.
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Чем вы занимаетесь в Украине сегодня,зебилоиды-это то что показал Кива в Раде...в ручном режиме.
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Божественно! Згадають про Бога. Або відмовляться від Нього. Хоча Го подь тут ні до чого - навіть вони мали вільний вибір.
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і це є чудово..бо багато з них є пристосуванцями і ватниками
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Лучше бы вы копировали, а не занимались такой фуйнёй какой вы занимаетесь. По сколько га могут продать землю в Польше человеку, имеющему стаж в сельском хозяйстве не менее 5 лет ?
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Нам землю не продают ((( Только тем кто с ЕС и то если не гражданин Польши то нужно иметь постоянную прописку . Там не все так просто с землей !!! Вообще недвижимость на себя не купишь или на фирму или ООО по другому никак !!!
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Аби ви знали, паничі
Що слуги творять уночі...
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Быстро Кулеба в зеленое чмо превратился.
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ТурбоДилетанты + ТурбоКлоуны +ТурбоБездари + ТурбоНеЛох = ТурбоРеформы ТурбоКатастрофа
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Если возмущаются, значит Зеленский все правильно делает (с) стадо зебилов.
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Це зрозуміло що для вас. А для пзвичайних громадян - копіювати не вигідно. От зарплатню чиновникам скопіювали, а зарплатню простим службовцям - ні. Кулєба це мав на увазі?
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Пан Дмитро забув чи може не здогадується, що репутація заробляється роками важкою працею, а втратити її дуже легко.
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Нужно, вначале, внедрить единственную норму - ВВП на лицо хотя бы как в бедствующей Греции.
А потом ...
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Збуваються мрії 73,22% борців з Порошенком.
«25 января 2020 . Поклонская обратилась к Зеленскому.
Заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась в своем Telegram-канале к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому 25 января исполняется 42 года. Парламентарий пожелала украинскому лидеру, чтобы однажды ее направили в Киев в качестве посла России. «Я знаю, что вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решетку наглого и вечно пьяного борова [Петра] Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти «мачо» в основном живут на мамкину зарплату). Но вам просто не дают этого сделать», - написала Поклонская.»
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Что сегоднянший что прошлые кабмины такие бездарные что они даже слепо скопировать ничего не могут
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ми не будемо сліпо копіювати норми єс, ми будемо продовжувати сліпо красти.
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"Украина не занимается слепым копированием норм ЕС, сначала мы адаптируем наиболее выгодные для нас, - вице-премьер Кулеба" - что то подобное мы уже слышали, не так давно, от зэка-шапкокрада, после чего ему пришлось делать ноги, ну ладно, невелика беда, сбежит какой то там Кулеба, но он подставляет главного Лицедеи, а может, по его вказивке, не знаю.
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Когда же наконец в Украине начнут что-то делать для собственных граждан, а не для того чтобы кому-то понравиться и куда нибудь нас пустили.
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А слуги народа, Бєня шо уже вам не хражданє?
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"зе" слуги исполбзуют алгоритм.котрый для них нарисовали подельники рашиста и который должен превратить Украину в колонию рабсеи
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Насчет выборки выгодным нам - в "яблочко", украл пару миллионов, лимон отдал кому надо - и свободен, воруй дальше.
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Лучше бы вы твари тупо копировали законы ЕС...а не совали свои тупые пятаки в их тексты...
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Ми зрозуміли, Україна почала копіювати законодаство московії.
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Что тебя не устраивает в ЕС с точки зрения защищённости?
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И что не так он сказал, что тут столько возмущенных?
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Жаль что Овощь не знал, что так можно было...
Зебилье тащит нас в таежный союз.
Что то очень быстро все стало происходить, думалось у Украины будет больше времени!
Жаль...(
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Не копируете вы лишь по одной причине - фильтруете то,что может перекрыть вам лазейки для воровства. А вот Япония тупо все скопировала, американское. И входит в десятку сильнейших стран мира,теперь.
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Шо ето за чувак? Какого хера оно там решает по каких законах мне жить? А ну пашел нахер сам. пока не поздно.
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Было б хорошо, если б это было правда. Но пока что они регулярно придумывают какую-то схему и кивают на Европу при этом. Как скопировать европейские пенсии - не спешат.
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Норм. позиція для шляху під кремліські зорі . Що вигідно бєням те буде скопійовано , що ні то ні . Тобто замість системи кулєби копіюватимуть фрагменти від ЄС . А лакуни заповнять вигідними копіями від РФ . Тобто шлях до путєнського СОГ вже жахлива реальність . Ще більший жах це передача земель півдня України для "Нового Ієрусалиму" законом про 10 000 Га в одні руки , решту Кацапії і транснаціоналам . Дупоголові 73% це вами вже зроблено .
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только нормы выгодные олигархам
вас устраивают
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Алгоритм у них такой - цены для народа европейские, но не зарплаты.
Зарплаты чиновников европейские, но никакой ответственности как в европе, не выгодно это
Штрафы, алименты, налоги - как в европе, попробуй на день задержать и получишь пеню, но вот когда государство не платит во время - никакой ответственности
Коммуналка по цене европейская, но качество африканское - тоже не выгодно
Все хорошее для власти, все плохое для народа.
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Ну просто нервів не вистарчає,слухаючи це високомудре словоблудіє з філосовським ухилом..."Ми адаптуємо найвигідніші для нас норми ЄС"...Сказав і пішов...а всі лишились з розкритими писками...Назви ж ті норми,і,головне,скажи як ти їх збираєшся адаптувати...Може,для початку варто пасадити сотню-другу різмаїтих кулебів,що ці норми тормозили нашу всю незалежну дорогу?..
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де це мудре ? Це дурниці від недорозвинутого клоуна.
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А якими нормами ЄС коритсується Гончаренко, який хоче через закон у Раді заборонити мобілки у школі?
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Украина не занимается слепым копированием норм ЕС, сначала мы адаптируем наиболее выгодные для нас, - вице-премьер Кулеба

Уже оценили за пять лет самые выгодные нормы ЕС, в народе их называют еврогеноцид.

Можно только представить, что будет при невыгодных нормах ЕС.
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А відмінити гейпарди слабо? Ну яка з них користь?
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Маячня. Вигідні не вам, а народу. Дебіл.
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Строительство российского газопровода Северный поток-2 задержится на два года или даже больше, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council).
Также он отметил, что этот проект дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом.
Но это, в принципе, ни для кого не новость. Разве что Германия старается делать вид, что такой проблемы не существует. Ну, там очень большая финансовая заинтересованность. Чужие политические риски и европейские ценности в таком случае скромного выносятся Бундестагом за скобки уравнения. Кирилл Сазонов
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для вас наиболее выгодные европейские зарплаты.
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Правильніше буде - ми нічим не займаємось, окрім як вас дуримо. Мозку не вистачає навіть скопіювати.
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Повідомляю.
На превеликий жаль Кулєби..

Норми йдуть "пакетом"..
тобто ви можете адаптувати,переглядати,розглядати,утраясати,укорочувати та змащувати..
Але прийняти прийдеться всі у такому вигляді,як прийняли інші .. ВОНИ ВЖЕ Узгоджені і адаптовані..
І ніхто заради бажаючих вступити переглядати не буде..
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зрозуміло що норми цивілізованих держав нам не підходять, потрібна адаптація,бо без неї можна феодальному ладу нашкодити і потурбувати спокій шанованих людей.
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