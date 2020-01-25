 Справу про розкрадання 14 млн грн під час реконструкції парку Партизанської слави в Києві направлено до суду, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Під час досудового розслідування встановлено, що директор підрядної організації, за пособництва ще однієї людини, вніс до офіційних документів неправдиву інформацію про обсяги виконаних робіт із реконструкції парку. Зі свого боку, заступник генерального директора КО "Київзеленбуд", не перевіривши реальний обсяг виконаних робіт, погодив зазначені документи", - йдеться в повідомленні.

Надалі на підставі погоджених актів виконаних робіт КО "Київзеленбуд" переказало підрядній організації 14 млн грн, чим завдало матеріальної шкоди комунальному підприємству.

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За результатами попереднього розслідування дії ексдиректора підрядної організації і пособника кваліфіковано за ч.1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України відповідно.

Дії заступника гендиректора КО "Київзеленбуд" кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

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