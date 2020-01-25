EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  2241  29
Матеріали за темою:
Все про:Київ (6856) парк (29) Правоохоронні органи (682) крадіжка (335) Київзеленбуд (2)

 Справу про розкрадання 14 млн грн під час реконструкції парку Партизанської слави в Києві направлено до суду, - прокуратура

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, причетних до розкрадання коштів, виділених на реконструкцію парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Під час досудового розслідування встановлено, що директор підрядної організації, за пособництва ще однієї людини, вніс до офіційних документів неправдиву інформацію про обсяги виконаних робіт із реконструкції парку. Зі свого боку, заступник генерального директора КО "Київзеленбуд", не перевіривши реальний обсяг виконаних робіт, погодив зазначені документи", - йдеться в повідомленні.

Надалі на підставі погоджених актів виконаних робіт КО "Київзеленбуд" переказало підрядній організації 14 млн грн, чим завдало матеріальної шкоди комунальному підприємству.

Читайте також: Чиновник Пенсійного фонду Кіровоградщини підозрюється в привласненні 689 тис. грн, - прокуратура

За результатами попереднього розслідування дії ексдиректора підрядної організації і пособника кваліфіковано за ч.1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України відповідно.

Дії заступника гендиректора КО "Київзеленбуд" кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Читайте також: Чиновники комунального підприємства в Києві привласнили 20 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі програмного забезпечення, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171869
 
   
 Топ коментарі
 
Не страна а зона воров,на что бы деньги не выделии во всех ста процентов случаев часть разворуют.А все из-за безнаказанности.При СССР если расхитителя судили то чиновник получал от 10-ти лет до расстрела а сейчас чем больше своруеш тем больше шансов выйти из зала суда оправданым и из возмещением ущерба,восстановлением на должности и выплатой зарплаты за время следствия.
УКРАИНА СТРАНА ВОРОВ.
 показати весь коментар
 
Та і україномовні по грабунках не відстають від кацапомовних.
 показати весь коментар
 
Это не воры, а патриоты, борются с партизанщиной. Тут награждать надобно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не страна а зона воров,на что бы деньги не выделии во всех ста процентов случаев часть разворуют.А все из-за безнаказанности.При СССР если расхитителя судили то чиновник получал от 10-ти лет до расстрела а сейчас чем больше своруеш тем больше шансов выйти из зала суда оправданым и из возмещением ущерба,восстановлением на должности и выплатой зарплаты за время следствия.
УКРАИНА СТРАНА ВОРОВ.
 показати весь коментар
 
 
А чому всі вори-алігархі говорять російською мовою?
 показати весь коментар
 
 
Та і україномовні по грабунках не відстають від кацапомовних.
 показати весь коментар
 
 
Пінчук який став олігархом в обмін на скасування Кучмою референдуму.
 показати весь коментар
 
Оскільки чопом затикали здебільшого ємності з хмільними напоями, то він символізує пиятику:Ходити до чопа - «пиячити»[4]Пити як чіп - «пити дуже багато»[4][2]П'яний як чіп - «зовсім сп'янілий»[4][2].
Окрім того, чіп асоціювався з дурістю («дурний як чіп»)[4][2]...те, що ти написав, вище мого розуміння...
 показати весь коментар
 
маячня..бо в срср сенсу красти не було, бо не було ринкової економіки..нікуди те крадене було б збути...а крадуть якраз нащадки партноменклатурко-комсомольської псевдоеліти
 показати весь коментар
 
По Вашій логіці виходить що капіталізм,ринкова економіка і створена щоб розкрадати кошти.Добре якщо ринковий економіст зекономив кошти і якісно вконав роботу а зекономлені кошти вклав у народне діло а не в свою кишеню зекономивши на обмані та халтурній роботі.
 показати весь коментар
 
 
добре, якщо ви вже згадали срср (то маєте пам"ятати, як цебуло у часи дєдушкі брєжнєва..так званий застій). Економіка була неефективною..товари легкої промисловості (зокрема одяг взуття) були неякісними..тому більша частина людей ганялася за імпортом, а його ще спробуй дістати (звичайно імпортні речі закуповувались за нафто-долари, але на всіх не вистачало). Багато людей ходило на роботу "для галочки", сенсу якісно працювати щоб заробляти капітал не було. А от коли настав капіталізм, то треба вже вміти заробляти, бути фахівцем своєї справи..і час розставив все на свої місця..показавши який великий прошарок суспільства звик ніхєра не робити, а гроші при цьому отримувати...при срср не було жодної мотивації, щоб гідно оплачувати розумним фахівцям..навпаки стимулювали люмпен пролетаріат..пам'ятаєте вислови "вшивий інтелігент" та "кожна кухарка має управляти державою" от і тепер маємо те що маємо,але підґрунтя усього цього закладені в срср
 показати весь коментар
 
Это не воры, а патриоты, борются с партизанщиной. Тут награждать надобно.
 показати весь коментар
 
 
Пол года реформ Зеленского ничего не дали. Как воровали так и воруют.Это понятно и ребенку.
 показати весь коментар
 
 
Партизанский... - слух режет...Кацапщиной отдает. Так это для жителя Донбасса. А западенцам ,нормально ?
 показати весь коментар
 
 
Основное партизанское движение было в Украине и бульбашии, а не на кацапии. Ты не пей бояру и не будет кацапской отрыжки.
 показати весь коментар
 
Да узаконьте уже эти судейские "хабарі", а то как дети малые! Прям "дело" они завели...
 показати весь коментар
 
а с этой хренью, когда будут разбираться?
Національна академія наук України (НАНУ) впродовж майже чотирьох років неефективно витратила або втратила більше 809 мільйонів гривень.
Про це йдеться у звіті Державної аудиторської служби. Аудитори досліджували діяльність академії впродовж 2016 - першої половини 2019 років. За цей період їй виділили майже 11 мільярдів гривень з державного бюджету. Як зазнають аудитори, понад пів мільярда гривень, а саме 595 мільйонів, академія витратила на свої установи (інститути, школи, відділення тощо), які не працюють ефективно або чия діяльність дублює одне одного.

Более, полмиллиарда гривен, за три года, спустили, неизвестно куда. Зато, там сидит, около 200! академиков, включая столетнего Патона. А тут, какие то, 14 миллионов.
 показати весь коментар
 
 
Луганский партизан рассказал, как соратница Ефремова сдала Красный Луч город сепаратистам...yfueuktyj
 показати весь коментар
 
зачем писать эту туфту.. пишите о реальных посадках в тюрьмы всех воров
 показати весь коментар
 
Мені вже стає цікаво, чи було в нашій державі хоть ЩОСЬ, що фінансувалося з бюджету і ті фінаси не розкрадалися. Якщо хто знає-напишіть. Маю стійке враження, що за 28 років ми побудували країну тотальних злодюг.
 показати весь коментар
 
слямзили 14 млн. отдали откат
лямов семь и можно воровать дальше
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору