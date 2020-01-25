 Справу про розкрадання 14 млн грн під час реконструкції парку Партизанської слави в Києві направлено до суду, - прокуратура

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"Під час досудового розслідування встановлено, що директор підрядної організації, за пособництва ще однієї людини, вніс до офіційних документів неправдиву інформацію про обсяги виконаних робіт із реконструкції парку. Зі свого боку, заступник генерального директора КО "Київзеленбуд", не перевіривши реальний обсяг виконаних робіт, погодив зазначені документи", - йдеться в повідомленні.
Надалі на підставі погоджених актів виконаних робіт КО "Київзеленбуд" переказало підрядній організації 14 млн грн, чим завдало матеріальної шкоди комунальному підприємству.
За результатами попереднього розслідування дії ексдиректора підрядної організації і пособника кваліфіковано за ч.1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України відповідно.
Дії заступника гендиректора КО "Київзеленбуд" кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).
УКРАИНА СТРАНА ВОРОВ.
Окрім того, чіп асоціювався з дурістю («дурний як чіп»)[4][2]...те, що ти написав, вище мого розуміння...
Національна академія наук України (НАНУ) впродовж майже чотирьох років неефективно витратила або втратила більше 809 мільйонів гривень.
Про це йдеться у звіті Державної аудиторської служби. Аудитори досліджували діяльність академії впродовж 2016 - першої половини 2019 років. За цей період їй виділили майже 11 мільярдів гривень з державного бюджету. Як зазнають аудитори, понад пів мільярда гривень, а саме 595 мільйонів, академія витратила на свої установи (інститути, школи, відділення тощо), які не працюють ефективно або чия діяльність дублює одне одного.
Более, полмиллиарда гривен, за три года, спустили, неизвестно куда. Зато, там сидит, около 200! академиков, включая столетнего Патона. А тут, какие то, 14 миллионов.
лямов семь и можно воровать дальше