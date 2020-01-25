 Кабмін вніс до Ради законопроєкт про адміністративно-територіальний устрій України

Як передає Цензор.НЕТ, картку законопроєкту оприлюднено на сайті парламенту.

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Зараз текст документа відсутній на сайті Верховної Ради. Документ було зареєстровано в Раді 24 січня.

Останній етап проходження документа - "передано на розгляд керівництву".

Нагадаємо, 27 грудня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який визначає основні принципи адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Зокрема, в проєкт закону "Про основи адміністративно-територіального устрою України" вводяться поняття адміністративно-територіального устрою України, адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту тощо.

Також в документі пропонується встановити засади, на яких будується адміністративно-територіальний устрій, органи, до повноважень яких належить розгляд і вирішення питань адміністративно-територіального устрою, порядок утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна їхніх меж, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст, найменування і перейменування населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць.

Крім того, в законопроєкті регулюються питання щодо Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Водночас, як зазначили в Міністерстві розвитку громад і територій, проєктом закону не визначається адміністративно-територіальний устрій (перелік адміністративно-територіальних одиниць) України, що має бути врегульовано Законом України "Про адміністративно-територіальний устрій".

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