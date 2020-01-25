EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  6724  16
Все про:ВР (5668) законопроект (914)

 Кабмін вніс до Ради законопроєкт про адміністративно-територіальний устрій України

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України".

Як передає Цензор.НЕТ, картку законопроєкту оприлюднено на сайті парламенту.

Кабмін вніс до Ради законопроєкт про адміністративно-територіальний устрій України 01

Читайте також: Про законопроєкт щодо дезінформації вже пишуть багато неправди, - Бородянський

Зараз текст документа відсутній на сайті Верховної Ради. Документ було зареєстровано в Раді 24 січня.

Останній етап проходження документа - "передано на розгляд керівництву".

Нагадаємо, 27 грудня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який визначає основні принципи адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Зокрема, в проєкт закону "Про основи адміністративно-територіального устрою України" вводяться поняття адміністративно-територіального устрою України, адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту тощо.

Також в документі пропонується встановити засади, на яких будується адміністративно-територіальний устрій, органи, до повноважень яких належить розгляд і вирішення питань адміністративно-територіального устрою, порядок утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна їхніх меж, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст, найменування і перейменування населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць.

Крім того, в законопроєкті регулюються питання щодо Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Водночас, як зазначили в Міністерстві розвитку громад і територій, проєктом закону не визначається адміністративно-територіальний устрій (перелік адміністративно-територіальних одиниць) України, що має бути врегульовано Законом України "Про адміністративно-територіальний устрій".

Читайте також: Депутати хочуть зменшити час розгляду невідкладних законопроєктів, - законопроєкт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171868
 
 
 Топ коментарі
 
"Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом."
 показати весь коментар
 
Какой кабмин? Шо он может внести? Гоните этих бездарей кухарок и фотографов скопом нахер.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
здається Ослик не тільки хвоста загубив а і корону
 показати весь коментар
 
Ага. Пускай обяснят каким образом и по какому праву редерскими захватами захвачиваются целые населенные пункты к другим населенным пунктам с целью раздеребанить землю. Особенно ето актуально вокруг Киева.
 показати весь коментар
 
 
"Первой серьезной работой Алексея Гончарука была компания PRIOR-Invest (Киев). Там он возглавил юридический отдел. Однако продержаться долго не смог, и спустя всего полгода срочно уволился. Это связанно с громким скандалом, и рядом уголовных производств. Компания, из которой вовремя убежал Гончарук. Prior Invest занималась незаконной продажей земли под Киевом."
 показати весь коментар
 
 
Донбас згідно проекту республіка, чи таки ОРДЛО?
 показати весь коментар
 
 
Коррупцию победили, казнокрадов посадили теперь можно и реформами занятся.
 показати весь коментар
 
 
...когда коту делать нечего, он известно чем занимается...на что влияет и какие ожидания от изменения административно-территориального устройства страны, кроме как на увеличение дерибана земли и исчезновения с карт множества хуторов, сел и городков малых?...В итоге массовое обезлюживание регионов, запустение огромных территорий, перенаселение больших городов и массовая эммиграция молодежи..из 37 нынешних, на завтра 15млн. останется, что соросам и пр. кукловодам, требовалось и доказать. Отара тупая , вы кого понавыбирали?..завтра в село на родину малышню свою вывезти на лето возможности не будет, там сплошные поля рапсовые иностранцев и пара тройка сторожей из стариков местных при них останутся..... Кабмін вніс до Ради законопроєкт про адміністративно-територіальний устрій України - Цензор.НЕТ 7454...
 показати весь коментар
 
 
Какой кабмин? Шо он может внести? Гоните этих бездарей кухарок и фотографов скопом нахер.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, чого не виклали тексту - вносять правки, бо Крим вписать забули? Кабмін вніс до Ради законопроєкт про адміністративно-територіальний устрій України - Цензор.НЕТ 2533
 показати весь коментар
 
 
І в чому тепер хитрість? Кожна влада вдає з себе Віктора Франкенштейна - розрізає труп, а потім його зшиває. А воно все одно страшне й не ходить.
 показати весь коментар
 
Зміна адміністративно-територіальних одиниць. Подвійне громадянство. Як це пов'язано з узаконенням ордло, криму і розпродажем України?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору