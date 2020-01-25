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Все про:спростування (79) розслідування (1628) Метінвест (30)

 "Спростовуючи" наше розслідування, "Метінвест" підмінив поняття, що є маніпуляцією, - журналісти "Радіо Свобода"

У своїй публічній реакції на розслідування журналістів "Радіо Свобода" "Метінвест" вдався до підміни понять.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді журналістів "Радіо Свобода" на спростування "Метінвесту".

Зокрема, зазначається, що в матеріалі журналістів йшлося про інтерес американської влади до діяльності не материнської компанії United coal company Ахметова-Новинського, а до її дочірньої фірми Pocahontas coal company LLC.

Автори матеріалу стверджують, що у своїй публічній реакції холдинг олігарха вдався до підміни понять, а тому така заява, на їхню думку, є маніпулятивною.

Журналісти також заявляють, що за місяць до виходу розслідування зверталися в компанію, надаючи можливість висловити свою позицію, щоб її було відображено в матеріалі, але холдинг відмовився давати коментарі до виходу матеріалу.

"Спроба "Метінвесту" спростувати матеріал про порушення вимог безпеки на його підприємствах є простою маніпуляцією. Холдинг не називає жодного факту, який, на його думку, є "вигадкою". Не надає жодного документа. Крім того, називає іншу компанію (United coal company), щодо якої справді немає позову і яка не цікавить Конгрес. Тому жодного факту, викладеного в матеріалі, холдинг не спростовує. Запити з проханням надати коментар журналісти направили на адресу компанії "Метінвест" за місяць до публікації матеріалу, але компанія відмовився від коментарів", - заявила автор матеріалу журналістка Надія Бурдей.

Читайте також: "Метінвест" Ахметова і Новинського, використовуючи будь-які методи, намагаються не допустити ухвалення закону, що підвищує ренту за руду, - Головньов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171867
 
 
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Хех! А ви не знали що Ахметка професійний шулер?
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Рыжего таракана гудка давно нужно за сраку и на кичу . Будем надеяться на амеров потому что наша импотентная власть к нему претензий не имеет "Опровергая" наше расследование "Метинвест" подменил понятия, что является манипуляцией, - журналисты "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 3833
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наивные - ахметов белый и пушистый, "честным трудом" все заработал. "Опровергая" наше расследование "Метинвест" подменил понятия, что является манипуляцией, - журналисты "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 9933
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ахметов это легенда
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Ясно одно,что мы сами без помощи американцев со своими ворами в Украине не сможем разобраться. Слишком мягкотелые. Слишком лояльно относимся к воровству, и ворам.
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