 "Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Бажаю вам пройти свій шлях!" - депутат СН привітала президента з днем народження

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.
"Вельмишановний пане Президенте! Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Але ті, кому випадає жереб стати главою держави, мають пройти свій неповторний шлях і, незважаючи ні на що, залишитися собою", - написала нардеп.
На її думку, Зеленський довів, що має "світлі наміри та чисті помисли", і є "найпоряднішим президентом в історії України".
"Бажаю Вам пройти важкий, але важливий шлях так, щоб ім'я Володимира Зеленського увійшло до переліку найяскравіших і найпотужніших світових лідерів. Бажаю Вам сил не зійти зі шляху миру, залишитися собою та керуватися тільки світлими цілями. Бажаю Вам незрадливого та мудрого оточення", - йдеться в привітанні Василевської-Смаглюк.
Чер-чмырь,Говень, и Ма-дура, - отличительна фиг-ура.
@ZelenskyyUa . Насамперед хочу привітати самого красівого,самого сексуального,з приятним барітоном,імпозантного і неперевершеного у всіх іпостасях парня. Мене...
А тобі - щоб це був останній день народження в твоєму нікчемному житті.Як мінімум на волі
@writetodarkkbot
Краткое резюме выдающихся достижений за последние полгода:
Генпрокурор - тряпка, результат деятельности: "0".
Голова НАБУ - признанный судом коррупционер, до сих пор на должности.
Премьер - профан, заговорщик и слайдермен, результат деятельности: минус 80млрд грн., девиз: "я ничего не понимаю, проще всё раздать" .
Министр экономики - дебил (сам сказал, ну и оно уже подтверждается).
Министр юстиции - клоун-невидимка.
Министр образования - в слове *уй три ошибки..
Министр обороны - падает в обморок от волнения.
Министр финансов - умная, знает как можно самой заработать на ОВГЗ, загнать страну в долговую яму и убить производство.
Руководство НБУ - знает когда поднять и когда опустить курс в интересах министра финансов.
Руководитель СБУ - покрывает убийц.
Глава таможни - с бородой, которую он ложил на свои обязанности.
Руководство Нафтогаза - выписывает себе премии миллионы долларов за работу иностранных юристов.
Депутаты на работе вызывают проституток, обсуждают матрацы, чешут яйца, едят козявки , голосуют по чужим карточкам, договариваются как ******** деньги в Минздраве, организованно выезжают на встречи с коррумпированными местными чиновниками, чтоб быть не только в теме, но и в доле. Законодательные инициативы не обсуждаем...
Все управление отдано иностранным гражданам.
Самые известные порохоботы и псевдоантикоррупционеры пристроены на сладкие места с окладом +200тыс.грн
Рейтинг Президента и партии стремительно падает
Владимир Александрович, с днём рождения, Вас.
Желаю Вам в 42 года прозреть.. И чем раньше, тем лучше для Вас, для страны, для, людей которые отдали Вам свои надежды.
Парламентарий пожелала украинскому лидеру, чтобы однажды ее направили в Киев в качестве посла России. «Я знаю, что вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решетку наглого и вечно пьяного борова [Петра] Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти "мачо" в основном живут на мамкину зарплату). Но вам просто не дают этого сделать», - написала Поклонская. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/politics/43563272/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Думаю,він буде значно коротший...
@ZelenskyyUa , вітаю тебе з днем народження! Хотів би тобі побажати слабкого здоров'я, підлих друзів, негараздів в сім'ї. І какаяразніца скільки ти проживеш, головне щоб недовго! Слава Україні! Смерть ворогам!