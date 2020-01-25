 "Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Бажаю вам пройти свій шлях!" - депутат СН привітала президента з днем народження

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"Вельмишановний пане Президенте! Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Але ті, кому випадає жереб стати главою держави, мають пройти свій неповторний шлях і, незважаючи ні на що, залишитися собою", - написала нардеп.

На її думку, Зеленський довів, що має "світлі наміри та чисті помисли", і є "найпоряднішим президентом в історії України".

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"Бажаю Вам пройти важкий, але важливий шлях так, щоб ім'я Володимира Зеленського увійшло до переліку найяскравіших і найпотужніших світових лідерів. Бажаю Вам сил не зійти зі шляху миру, залишитися собою та керуватися тільки світлими цілями. Бажаю Вам незрадливого та мудрого оточення", - йдеться в привітанні Василевської-Смаглюк.

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