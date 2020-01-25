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 Політика України
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Все про:день народження (65) Зеленський (4257) Слуга народу (606) Василевська-Смаглюк (17)

 "Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Бажаю вам пройти свій шлях!" - депутат СН привітала президента з днем народження

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк привітала президента України Володимира Зеленського з днем народження, який він відзначає 25 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

"Вельмишановний пане Президенте! Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Але ті, кому випадає жереб стати главою держави, мають пройти свій неповторний шлях і, незважаючи ні на що, залишитися собою", - написала нардеп.

На її думку, Зеленський довів, що має "світлі наміри та чисті помисли", і є "найпоряднішим президентом в історії України".

Дивіться також: "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО

"Бажаю Вам пройти важкий, але важливий шлях так, щоб ім'я Володимира Зеленського увійшло до переліку найяскравіших і найпотужніших світових лідерів. Бажаю Вам сил не зійти зі шляху миру, залишитися собою та керуватися тільки світлими цілями. Бажаю Вам незрадливого та мудрого оточення", - йдеться в привітанні Василевської-Смаглюк.

Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Бажаю вам пройти свій шлях! - депутат СН привітала президента з днем народження 01

Читайте також: "Ніде правди діти. Я могла б уже за місяць роботи у ВР нелегальною мільйонеркою стати", - нардепка Василевська-Смаглюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171866
 
   
 Топ коментарі
 
А стала Зеленою Шмаркляю.
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Глубоко лизнула дурочка зеленая.. Эта именно та, которая предлагала цензуру вводить..
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А стал Оманским Ослом! И всего-то 9 месяцев как "проработал"! То ли еще будет - ой-йойой!
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Володя, Вы могли бы продолжать быть неплохим комиком, но выбрали тот путь, в конце которого даже вашим избирателям будут плевать в глаза.
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Валодимир Вацлавович, ставлю вам до відома, що поки що за час вашого перебування на посаді президента я став ще біднішим.
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..ух и улыбнуло..)))..надо же такой конченой дурой стать на старости лет....Ли Куанг с него, что с Ильи-бойца упоротого, мыслитель... "Ви могли б стати Вацлавом Гавелом, Лі Куан Ю або Вінстоном Черчиллем. Бажаю вам пройти свій шлях!" - депутат СН привітала президента з днем народження - Цензор.НЕТ 849...
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А що ? ...В років тридцять для тебе вже *бабушка * ?
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У молоді час стрімкіший як у нас, дедушек...)))
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«Все вы могли бы но перестали давно, и зае..сь»
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ПыонЭров стройся ряд, - жополизов наш отряд.
Чер-чмырь,Говень, и Ма-дура, - отличительна фиг-ура.
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''Неповторимый путь'' віслюка оманського хоче підтримати поклонська, на посаді посла мордора в Україні!
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ЗЕпредатель в Золотом говорил что он не лох и ему 42 года , а выясняется что 42 ему только сегодня , и тут соврал ? Ну и брехливая же он мразь !
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Господи, какой тут шабаш устроили!
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Ну штож ,Владімір алєксандровіч ЗЄбанат
@ZelenskyyUa . Насамперед хочу привітати самого красівого,самого сексуального,з приятним барітоном,імпозантного і неперевершеного у всіх іпостасях парня. Мене...
А тобі - щоб це був останній день народження в твоєму нікчемному житті.Як мінімум на волі
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[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
@writetodarkkbot

Краткое резюме выдающихся достижений за последние полгода:
Генпрокурор - тряпка, результат деятельности: "0".
Голова НАБУ - признанный судом коррупционер, до сих пор на должности.
Премьер - профан, заговорщик и слайдермен, результат деятельности: минус 80млрд грн., девиз: "я ничего не понимаю, проще всё раздать" .
Министр экономики - дебил (сам сказал, ну и оно уже подтверждается).
Министр юстиции - клоун-невидимка.
Министр образования - в слове *уй три ошибки..
Министр обороны - падает в обморок от волнения.
Министр финансов - умная, знает как можно самой заработать на ОВГЗ, загнать страну в долговую яму и убить производство.
Руководство НБУ - знает когда поднять и когда опустить курс в интересах министра финансов.
Руководитель СБУ - покрывает убийц.
Глава таможни - с бородой, которую он ложил на свои обязанности.
Руководство Нафтогаза - выписывает себе премии миллионы долларов за работу иностранных юристов.
Депутаты на работе вызывают проституток, обсуждают матрацы, чешут яйца, едят козявки , голосуют по чужим карточкам, договариваются как ******** деньги в Минздраве, организованно выезжают на встречи с коррумпированными местными чиновниками, чтоб быть не только в теме, но и в доле. Законодательные инициативы не обсуждаем...
Все управление отдано иностранным гражданам.
Самые известные порохоботы и псевдоантикоррупционеры пристроены на сладкие места с окладом +200тыс.грн
Рейтинг Президента и партии стремительно падает

Владимир Александрович, с днём рождения, Вас.
Желаю Вам в 42 года прозреть.. И чем раньше, тем лучше для Вас, для страны, для, людей которые отдали Вам свои надежды.
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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась в своем Telegram-канале к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому 25 января исполняется 42 года.
Парламентарий пожелала украинскому лидеру, чтобы однажды ее направили в Киев в качестве посла России. «Я знаю, что вы надеетесь остановить войну в Донбассе, хотите упрятать за решетку наглого и вечно пьяного борова [Петра] Порошенко, мечтаете разогнать плешивые орды нацистов (эти "мачо" в основном живут на мамкину зарплату). Но вам просто не дают этого сделать», - написала Поклонская. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/politics/43563272/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Надо стать ЧЕЛОВЕКОМ ,это ГЛАВНОЕ ,надо чувствовать чужую боль как свою ,тогда ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО !!!
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Был такой Муссолини тоже людей смешил так его народ за ноги повесил
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Зе надіявся пройти свій шлях(ЛІ Кван Ю,Гавела чи як там його ще) за 5 років...

Думаю,він буде значно коротший...

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никем и ничем оно не станет. но это в миллион раз лучше чем пыхатый . потомственный злодий. мегамародер пэтька
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Он в реале уже стал предателем и лайном ( прошл.время). А вы говорите ещё о его возможностях в будущем грамматическом времени.
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Нешановний, мерзенна гнида, малорос і зрадник,
@ZelenskyyUa , вітаю тебе з днем народження! Хотів би тобі побажати слабкого здоров'я, підлих друзів, негараздів в сім'ї. І какаяразніца скільки ти проживеш, головне щоб недовго! Слава Україні! Смерть ворогам!
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А стал членограем. Интересно, что сказали бы Вацлав Гавел, Ли Куан Ю или Уинстон Черчилль о недоумке, возомнившим себя комиком, когда додумался на людях музицировать тилипком на рояле?
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С днём рождения Зеленский! Дави ШАКАЛАд!
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Да только не в стране которая возненавидела Президента всего за несколько месяцев.
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P.S. А Черчель только услышав фамилию ЗЕ в гробу переворачиваются.
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Ніколи бубочка не стане навіть тінню Вацлава Гавела, Лі Куан Ю або Вінстона Черчиля
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