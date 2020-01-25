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 Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано три ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:30, у зоні проведення ООС зафіксовано три ворожі провокації на підступах до н.п. Катеринівка, Павлопіль та Березове.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Противник обстрілював наші оборонні укріплення з використанням кулеметів крупних калібрів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також у районі Березового зафіксовано активність ворожого снайпера.

В одному випадку підрозділам Об’єднаних сил довелося відповідати противнику вогнем із піхотних засобів.

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За наявною інформацією, втрат у лавах українських військ від початку поточної доби немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171865
 
 
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Остаточні цифри будуть завтра вранці. І дай Господи, щоб вони не змінилися.
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На вражеский обстрел, надо всех уничтожать, задействовать все силы что есть на обороне, и позвать подкрепление, а так кацапы никогда не закончат войну, но Зеля против закончения войны...
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Несчастный Павлополь, я на тамошнее водохранилище, с братом, постоянно ездил, за раками. Брательник у меня- дайвер-любитель, потому, моя роль была простая: быть трезвым. И- отвезти и привезти брата, который имел право бухнуть, после заплыва. Всё было так хорошо... А теперь, туда я и носа не покажу.
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