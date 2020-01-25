 Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано три ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Противник обстрілював наші оборонні укріплення з використанням кулеметів крупних калібрів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також у районі Березового зафіксовано активність ворожого снайпера.

В одному випадку підрозділам Об’єднаних сил довелося відповідати противнику вогнем із піхотних засобів.

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За наявною інформацією, втрат у лавах українських військ від початку поточної доби немає.