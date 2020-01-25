 Від початку доби в зоні проведення ООС зафіксовано три ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Противник обстрілював наші оборонні укріплення з використанням кулеметів крупних калібрів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також у районі Березового зафіксовано активність ворожого снайпера.
В одному випадку підрозділам Об’єднаних сил довелося відповідати противнику вогнем із піхотних засобів.
За наявною інформацією, втрат у лавах українських військ від початку поточної доби немає.
В Подмосковье охотники за цветметом обокрали секретный бункер правительственной связи. В бункере было установлено оборудование ФСО, контролирующее безопасность спецсвязи, а также АТС "Ростелекома" - в них есть микросхемы из золота, платины и палладия. - Pavel Pryanikov