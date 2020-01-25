EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  1004  31
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2370) Донбас (13094) СЦКК (498) розведення сил (115)

 Найманці РФ четвертий день поспіль не допускають спостерігачів ОБСЄ до ділянок розведення сил на Донбасі, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ біля ділянок розведення сил та засобів зі сторони збройних формувань РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У щоденному звіті від 24 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує, що на блокпосту приблизно за 3 км північніше ділянки розведення сил та засобів у районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань РФ знову заборонили патрулю Місії проїзд на південь у напрямку до цього населеного пункту, унаслідок чого спостерігачі не мали можливості провести моніторинг району та дістатися до камери СММ.

Як зазначають представники патруля СММ, цивільні автомобілі в цей час вільно проїжджали через блокпост в обох напрямках.

Читайте також: Гнутове, міст у Станиці Луганській і Новоселівка Друга, - в штабі ООС розповіли про нові точки розведення сил

Такі дії тривають четвертий день поспіль та можуть мати за мету приховати діяльність збройних формувань РФ та порушення Мінських домовленостей, зазначають у СЦКК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171862
 
 
 Топ коментарі
 
Как результат разведения войск бубочкой:
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.

Наемники РФ четвертый день подряд не допускают наблюдателей ОБСЕ к участкам разведения сил на Донбассе, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5292
 показати весь коментар
 
Говорите прямо, что территория откуда ВСУ отвели войска стала окупированной и не подконтрольной. А все что делает ОБСЕ ето сдает врагу наши позиции отчего мы несем большие потери.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Как результат разведения войск бубочкой:
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.

Наемники РФ четвертый день подряд не допускают наблюдателей ОБСЕ к участкам разведения сил на Донбассе, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5292
 показати весь коментар
 
 
А зачем они будут допускать, если Зеля разрешил не допускать?
 показати весь коментар
 
 
Говорите прямо, что территория откуда ВСУ отвели войска стала окупированной и не подконтрольной. А все что делает ОБСЕ ето сдает врагу наши позиции отчего мы несем большие потери.
 показати весь коментар
 
 
ВСУ отвели, а боевики нет! Власти Украины получается играют за врага! Это гос измена отводить войска со своей территории!!!
 показати весь коментар
 
 
Потому что боевики умнее за ВСУ. Они несмотря на призывы и просьбы не сдали захваченную территорию. И ето нужно признать.
 показати весь коментар
 
Все идет к Тому , что в Один прекрасный момент , будут Уничтожены все Опорные Пунктыи Освобождение территории за Считанные дни. С россии снимают санкции , за Крым Остаются Пока. Республики не нужны не Нам ни россии с кучей твооруженных Бандитов. Россия на свою территорию не Впустит, установит Загран отряды и не будит смотреть на былые Заслуги.
 показати весь коментар
 
ДЬІРА нікому не потрібна. Нехай думбаські бібізяни сидять в своєму гетто.
 показати весь коментар
 
Так ге сидят же...понемножку передвигают границы вглубь свободной пока Украины за счет "освобожденных" Украиной от Украины территорий...
 показати весь коментар
 
Утром прохладно. К 10 уже под 25. Т воды 23. Я снорклаю по часу, комфортно, без гидрика... Вечером - на променад на олд маркет. Иньш алла сегодня потеплеет еще на градус
 показати весь коментар
 
В свій час в грудні був в Середземці. Температура така, що босою ногою не станеш на палубу, бо обпечеш. Прийшли в Миколаїв через 2 дні, а там сніг лежить і всі білі, а ми загорілі як негри.
 показати весь коментар
 
Та від мене зараз теж горілим воня...
 показати весь коментар
 
 
А, ну т еще: кацапами не воняет. Арабы переориентировались на "слава Украине"...
 показати весь коментар
 
а ми й надалі готуємо нові ділянки для нового відступу та здачі територій розведення
 показати весь коментар
 
 
Валоденька, а тортік сахарной пудрой присіпать, ілі той пудрой что в сейфе?
 показати весь коментар
 
Пох...! Путя приказал Зеле отводить войска, Зєля их и отводит....Приказал Путя голосовать за любого, кроме Пороха - быдло по побежало и проголосовало за "любого"... Хавайте!!!
 показати весь коментар
 
 
А навіщо туди допускати ОБСЄ? Що вони там таке побачать, що не можна помітити з дронія, наприклад, чи супутникових знімків, чи даних візуальної розвідки зі спостережних пунктів? Це просто відмазка і тупа. Все всім відомо, відлети, прильоти, всю інформацію може дати контрбатарейний радар. Інше питання, що план Зєлі з розведенням накрив я мідним тазом, про що і попереджали Нєлоха фахівці. І ось тут ключові два питання: а) Нєлох виявився лохом, чи має за лохів всіх інших. Тобто, він просто дурень, чи диверсант. б) порівняння з упертою Гужвою твариною - це констатація факьюту, чи гужовими тваринами виявилися його виборці? Тобто чи здатний він робити висновки з власних помилок і виправляти їх, чи це не помилки, а свідомі дії.
 показати весь коментар
 
 
Грає роль президента, за що і отримав бабло.
 показати весь коментар
 
Теперь пускай ЗЕ поедет в населенные пункты откуда отвел войска и скажет что там стало безопаснее.
 показати весь коментар
 
 
Зеленського таким не візьмеш. Він сказав що ВСУ мають відступити- і примусить це зробити.
 показати весь коментар
 
Найманці РФ четвертий день поспіль не допускають спостерігачів ОБСЄ до ділянок розведення сил на Донбасі, - СЦКК - Цензор.НЕТ 4869 кацахол
Зеленського таким не візьмеш. Він сказав що ВСУ мають відступити- і примусить це зробити.

Я розумію, куди біжу: Зеленський порівняв президентство з марафоном Найманці РФ четвертий день поспіль не допускають спостерігачів ОБСЄ до ділянок розведення сил на Донбасі, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1580
 показати весь коментар
 
про "інфобомбу" на рашистському ЗМІ , яку слово в слово по інтерпритації та посилнням на розкриті секретні архіви ЦРУ розфейкували 112 , ZIK- коротче усі медведчуківські.
Доклад о зверствах Бандеры, на который ссылаются СМИ РФ, - это не исследование ЦРУ, а перевод статьи в журнале "Социалистический вестник" - Борислав Береза.

"Как сообщил Глеб Парфенов, есть один, но очень важный нюанс, что данный доклад - не исследование ЦРУ, а является переводом с русского на английский статьи в журнале "Социалистический вестник" (зарубежный журнал был рупором РСДРП(м), а в последующем гарантировано работавший с НКВД-МГБ) в 1951 году. В статье говорится о погромах и этнических чистках против поляков и евреев. Как удачно совпало с мероприятием в Иерусалиме и с информационной атакой на Польшу, где обвиняли их политику исторической памяти в антисемитизме..."
..."В общем, Путину было о чем рассказать в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста, но он предпочитает молчать или врать. А российская пропагандистская машина не молчит, а продолжает работать и распространяет геббельсовщину по всем возможным информационным каналам. Поэтому будьте внимательны к информации и к тем, кто ее распространяет. Это важно. Особенно пока идет гибридная война, начатая Россией. "
Сурков у відставці оця бімба у новаційних канала України , ЗЕ в той же самий час не йде на урочичте засідання - Єрмак й ому долюбленому але недочитанному теж мабуть це напхав у вуха , ссилаючись на усі канали в рраші- їх розривала в ті дні.
 показати весь коментар
 
Так як там пліснява команда з фейкарями планує боротись? ЦН- прохання висвітлити цю тему - стаття Берези у фейсбуці.
 показати весь коментар
 
Доречі, Єрмак співпрацював з Сурковим ( в Омані останній, мабуть, контакт) - а тепер Наливайченко про "прийде час, розкажемо"... - то це таємна була прощальна зустріч з Сурковим ? Цікава історія
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору