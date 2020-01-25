 Найманці РФ четвертий день поспіль не допускають спостерігачів ОБСЄ до ділянок розведення сил на Донбасі, - СЦКК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У щоденному звіті від 24 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує, що на блокпосту приблизно за 3 км північніше ділянки розведення сил та засобів у районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань РФ знову заборонили патрулю Місії проїзд на південь у напрямку до цього населеного пункту, унаслідок чого спостерігачі не мали можливості провести моніторинг району та дістатися до камери СММ.
Як зазначають представники патруля СММ, цивільні автомобілі в цей час вільно проїжджали через блокпост в обох напрямках.
Такі дії тривають четвертий день поспіль та можуть мати за мету приховати діяльність збройних формувань РФ та порушення Мінських домовленостей, зазначають у СЦКК.
1.Резкое увеличение количества обстрелов.
2.Переход на использование более мощных систем вооружения.
3.Увеличение потерь со стороны ВСУ.
відступу та здачі територійрозведення
Зеленського таким не візьмеш. Він сказав що ВСУ мають відступити- і примусить це зробити.
Я розумію, куди біжу: Зеленський порівняв президентство з марафоном
Доклад о зверствах Бандеры, на который ссылаются СМИ РФ, - это не исследование ЦРУ, а перевод статьи в журнале "Социалистический вестник" - Борислав Береза.
"Как сообщил Глеб Парфенов, есть один, но очень важный нюанс, что данный доклад - не исследование ЦРУ, а является переводом с русского на английский статьи в журнале "Социалистический вестник" (зарубежный журнал был рупором РСДРП(м), а в последующем гарантировано работавший с НКВД-МГБ) в 1951 году. В статье говорится о погромах и этнических чистках против поляков и евреев. Как удачно совпало с мероприятием в Иерусалиме и с информационной атакой на Польшу, где обвиняли их политику исторической памяти в антисемитизме..."
..."В общем, Путину было о чем рассказать в Израиле на форуме памяти жертв Холокоста, но он предпочитает молчать или врать. А российская пропагандистская машина не молчит, а продолжает работать и распространяет геббельсовщину по всем возможным информационным каналам. Поэтому будьте внимательны к информации и к тем, кто ее распространяет. Это важно. Особенно пока идет гибридная война, начатая Россией. "
Сурков у відставці оця бімба у новаційних канала України , ЗЕ в той же самий час не йде на урочичте засідання - Єрмак й ому долюбленому але недочитанному теж мабуть це напхав у вуха , ссилаючись на усі канали в рраші- їх розривала в ті дні.