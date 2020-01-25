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 Указу про відставку Суркова немає, політика РФ щодо України не змінювалася, - прессекретар Путіна Пєсков

Політика Росії на українському напрямі не змінювалася, указу президента РФ про відставку його помічника Владислава Суркова не було.

Про це в суботу заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пєсков зазначив, що слова про зміну курсу щодо України не відповідають дійсності і відображають лише особисту точку зору тих, хто про це говорить.

Нагадуємо, раніше з'явилося повідомлення, що помічник президента РФ Владислав Сурков йде з держслужби "через зміну курсу на українському напрямі".

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Пєсков, зі свого боку, заявив, що жодних указів президента про відставку Суркова немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171858
 
 
 Топ коментарі
 
Напоминаю! Все, что идёт из той страны-спецоперация. Там нет новостей.
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Що політика щодо Україні не змінювалась (ніколи) вірю.
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Значит козломордые и дальше будет творить гадости Украине
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Що політика щодо Україні не змінювалась (ніколи) вірю.
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Напоминаю! Все, что идёт из той страны-спецоперация. Там нет новостей.
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Значит козломордые и дальше будет творить гадости Украине
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Ушёл за неделю до дня сурка. Это мужественный поступок.
Скоро станет актуальной фраза: "Он слишком много знал..."
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Он просто мстил за разбомбленную Чечню и стравил русских и украинцев.
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А ничего, что это фото выложили в мае 2017 года?
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"Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому "Интерфаксу" сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.Источник:https://censor.net.ua/n3171834"

Так хто бреше?
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Не может быть,зеля предал Украину.письков не трынди)))
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Сурок (фр. Marmotte) - пожалуй, самая известная Lied (песня) Бетховена.

По разным странам я бродил
И мой сурок со мною,
И весел я, и счастлив был,
И мой сурок со мною!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=-UkhgMC_l_o&feature=emb_logo
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Автор тексту чомусь замовчує - скільки "сурків" змінили один одного поки від "бродив"?
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А никто и не сомневался ! Кроме ЗЕленого человечка ! 😜
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Так это ж хорошо! Рашка продолжит скатывается в пекло.
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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Помощник президента России Владислав Сурков принял окончательное решение уйти с госслужбы.

"Когда появится указ, определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится. Мне это известно от самого Суркова", - написал в своем телеграм-канале в субботу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Ранее он сообщил "Интерфаксу" о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Суркова.
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Заместитель председателя комитета думы по международным делам, депутат от Крым поклонская поздравила зеленского с днем рождения «А я вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев», - написала поклонская.Там и без Суркова мусора хватает. Здесь, впрочем, тоже.
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Зачем отвлекать от важных дел Писькова, занятого дальновидным вылизыванием Рамзанчиковой кадырочки?
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А зебіли уже почали доказувати що тепер кацапи добрі й милі та хочуть миру....
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Це вони одне одному доказують у своєму паралельному світі, кацапи про це навіть не замислюються.
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***

........................................
Россия - как анти-Мидас,
Несущий дар-клеймо:
Что тронет - превратит тотчас
Не в злато, а в дерьмо.
Насколько был бы лучше мир,
Когда бы не она -
Страна-позор, страна-вампир,
Треклятая страна!
Однако даже упырям
Положен свой конец,
Уже приблизился к дверям
Ваш роковой гонец.
России, сгнившей изнутри,
Настанет страшный суд,
И ни псари, ни псалтыри
Вас больше не спасут.
Когда над вами грянет гром
В час яростной грозы,
Никто не вспомнит вас добром
И не прольет слезы.
На протяженье сотен лет
Лишь гнусности творя,
Вы задолбали целый свет,
Цензурно говоря..................................
2014, Юрий Нестеренко
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Фуйло всія кацапської орди, без указу відправить його в Царство Небесне.
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