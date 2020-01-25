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Все про:Арахамія (211) Труба (253)

 Глава ДБР Труба розпорядився не відкривати справу проти голови фракції "СН" Арахамії, - прослуховування. АУДIО

У суботу, 25 січня, на популярному телеграм-каналі "Трубу прорвало", присвяченому діяльності Державного бюро розслідувань (ДБР) і його екскерівника Романа Труби, оприлюднили нові фрагменти розмов нібито з участю перших осіб держави.

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, на другому аудіозаписі йдеться нібито про те, як керівник Першого управління організації досудових розслідувань Олег Корецький зупиняє внесення до ЄРДР справи, де фігурує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Труба: Там є якась ситуація. Є Міністерство інфраструктури. Є там Укртрансінспекція, якась херня.
Корецький: Вантажний рух перевіряє. Перевезення.
Труба: Напевно, не тільки. Думаю, там широкі повноваження. Так, там прийшли з інформацією до того начальника щодо системи тих поборів, які там існують. Я йому (слідчому) дав довідки: якась загальна щодо системи, щодо кримінальних проваджень стосовно дій тих працівників. Вони хочуть, щоб ми ті всі провадження об'єднали. Але об'єднувати це ніхто не буде. На хера нам той дріб'язок. Вони хочуть, щоб ми внеслися. Але без особливої ​​затрати людських ресурсів. Ну бл#дь, бо у нас їх немає.
Корецький: Відсилати їх не будемо.
Труба: Ну дивись, як на мене, - відмивання... Я вважаю, що треба внестися.
Корецький: Я ж кажу, що ми внесемся. І подумаємо, як правильно...
Труба: Дивись, тут є Арахамія. Ти читав?
Корецький: Я читав. Ми внесемося. Куди ми подінемося...
Труба: Давай все ж почекаємо.
Корецький: Добре. Арахамія - я почув. Ми чекаємо, поки ви скажете... "

Читайте також: Баканов у розмові з Трубою називає Богдана "смотрящим" за судами: "З'явилася корупційна зв'язка. Потім до них п'ятий приєднався - глава адміністрації". АУДIО

Глава ДБР Труба розпорядився не відкривати справу проти голови фракції СН Арахамії, - прослуховування 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171857
 
 
 Топ коментарі
 
Если вам кажется, что клоуны устроили в стране грёбаный цирк - то вам это не кажется.
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Может надо было что-то другое вместо микрофона?
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Вот вам "зеленое правосудие" и вся их справедливость с которой они шли на выборы. Арахамию не трогать! Есть!
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Лариса, а кто создал ДБР и при каком президенте Труба занял свою должность?
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жОПа и есть жОПа навіщо її перейменовувать?
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Если вам кажется, что клоуны устроили в стране грёбаный цирк - то вам это не кажется.
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подарунки для вови янелоха оманського і його лохокторату поспіли
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Сочинский Арахамия прикидывается или считает дураками других?
Следователь Корецкий ЖДЕТ указаний как ему действовать дальше в деле, где фигурирует Арахамия.

"Труба: Давай все же подождем.

Корецкий: хорошо. Арахамия - я услышал. Мы ждем, пока вы скажете ..."

Источник: https://censor.net.ua/v3171857
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"9 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Арахамию членом Наблюдательного совета Государственного концерна «Укроборонпром»[12]." (Википедия)

Неловко как то, наблюдательный совет при Оборонпроме - и какое то уголовное дело. Неловко.
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Набсовет Оборонпрома это мелочь.
Арахамия глава фракции "Слуг народа" в Верховной Раде!
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Ни дня без зашквара - такое не всем дано, тут талант нужен.
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Угу. а теперь давайте сравним результаты президентских выборов для Зеленского и для Порошенко. Так кто там "обосрался"?
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Проффесианалы, овощу на их фоне академика надо давать!
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Зелебобики,принимайте флаг Свинарчуков...)
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Свинарчуки святые по сравнению с клоунами... "Арахамия - я услышал. Мы ждем, пока вы скажете": На "записях" Труба останавливает дело, где фигурирует глава фракции "СН" - Цензор.НЕТ 458
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Да и был ли мальчик.Лапти закинули слабым зебильным головкам.Думается,они и вели этот контрабас с самого начала.А зебилам голова для кушать.Порой жену под боком не уследить,а Порох за свинарчуов у них в ответе.)
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был, был мал-чик, например один из эпизодов : на харьковском бронетанковом двигатели списали одной бамажкой, а другой у свинарчука-младшего те же самые двигатели как новые купили ...

и это во время войны, падлюки ... все доказано и решения судов по этому уголовному делу есть ... вот только зеленая падла обещала всех по этому делу посадить, да никто не сидить че-то скотыняки
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а бігус - лише для свинарчуків; і нацсуки/нацжони; і дубінсбкі з бужанськими... А богуцькі?
До речі: коли путч https://www.radiosvoboda.org/a/video-khajpanula-liza-bohutska-pro-putch-poroshenka-z-iiii-perepysky/30136765.html? Чого він переноситься? Вже січень минає...
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Ребята! Сцена ещё пустая, но уже заиграла барабанная дробь! Мне вам сказать кто выйдет на сцену!
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Ти вважаєш, що клоун таки вийде?
А, може, сам беня?
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"Клоун" зараз "нанюханий", йому однаково - він "ширяє в небесах"... А "ляльковод" сидить і вичікує - чим закінчиться черговий "зашквар" його "зборища блазнів"?...
(Щодо "Хриплокриса" є старий анекдот: "Сидять у камері троє - вбивця, злодій, і наркоман, мріють... Вбивця каже:
- Зараз "вертухай" зайде, ми йому шнурок на шию, задавимо, ключі заберем і втечем...
Злодій каже:
- Та ну нах..!... Ще "мокруху на себе брать... Зайде - ви між собою сварку затієте... А я, тим часом, у нього ключі витягну, і втечемо...
Нарік:
- Ой, ну вас, "напряги" придумуєте...Убивать, красти, потім бігать... Зайде "вертухай", ключики потягнем, у пацанів, з сусідньої камери, на "кокс" поміняємо, нюхнемо і "полетимо"...).
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Не виключено що там саму жОПу пишуть, очевидно просто ще час Х не настав.
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Это от Порошенко делали записи? Это Порошенко их сливает? Это Порошенко приказал набрать во власть актеров и дал им в руки тексты для дискредитации власти? Вы не видите что происходит?
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Ну ось, стало видно і ниточки, за які смикають маріонетку Арахамія. Але це не все. Влізли на гору і страшнігі речі. Наприклад, як "волонтерив" фейковий волонтер.
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Ну смотри, как по мне - отмывание ... Источник: https://censor.net.ua/v3171857
Що відмивав, чи не "грант" або "вдячність" від Кернела за земельний закон.
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Таких пленок минимум на 40 часов. Уже и в Европарламенте устраивались посиделки с прослушиванием их.
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В соседнем топике о "прорыве Трубы" по другому поводу в диалоге неоднократно используется глагол е**шить. Прямо и не знаю, как перевели его депутатам Европарламента синхронные переводчики.
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Слово обширное, это правда. Но думаю, перевели правильно. Хотя и так все очевидно, без перевода.
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Дали прослушать виртуозную игру на пианино знаменитого писюниста.
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Ну и едальник, почти как у главзеурода. Фу.....Вот где Чернобыль сказался
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Может су ка на выходные хоть перестанете чудить. зетипиллы? Вот приходит субота - все. Все зепитеры Осла Оманского заткнули рты и молчат?
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Так це ж лишнє підтвердження того, що ті, хто тут "рве сраку" за "Блазня" - батраки з ЗЕ-ботоферми"... У них, просто, сьогодні - "вихідний день"...
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#кулуарные_слухи
Наш источник среди пиарщиков сообщает, что закон о «медиа» спровоцирует рост цены на «джинсу» в СМИ.
На данный момент заказная новость на «дешевом» всеукраинском издании стоит от 200$, средняя цена в нормальном всеукраинском издании варьируется от 400$, средние топы берут от 600$ и до 4.000$. Региональные СМИ ещё дешевле берут.
Некоторые делают пометку «реклама», но обычно такое заказчикам не интересно.
Этот закон поднимет цены «до небес» на «джинсу». В этом мы сравняемся с РФ, где разместить новость в «федеральном» СМИ стоит от 2.000 $ и до 50.000$.
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всплыла новая скандальная аудиозапись:
Труба: ребята, я сегодня еду обедать в ресторан. кто-то со мной едет?
Баканов: нет, мне нужно по семейным делам отлучиться, до конца дня меня не будет.
Зеленский: Рома, ты не охренел по ресторанам ездить? я тоже пас, покушаю в столовой. пойдем лучше в зал вечером?
Труба: э, нет, у меня растяжение
Порохоботы: уууу, огогого, агагага! ну что, зелебобики? опять зашкварились? это обсёр!
Зекоманда: facepalm. когда этих свиноботов уже вернут в психушку? где Скалецкая? ))
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А де лахтинські тролі? Чому досі не пояснили нашим лохам хто є хто і що є що?
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Юрий Бутусов
1 ч. ·

"Больше, больше руки грей,
Ежли в силе!
Влез на стул для царей
Простофиля -
Ду-ра-чи-на!

Сразу руки потянулися к печати,
Сразу топать стал ногами и кричати:
- Будь ты князь, будь ты хоть
сам господь! -
Вот возьму и прикажу запороть!
Если б люди в сей момент
Рядом были,
Не сказали б комплимент
Простофиле -
Ду-ра-чи-не...
Но был добрый этот самый простофиля:
Захотел издать указ про изобилье.
Только стул подобных дел
не терпел:
Как тряхнет - и, ясно, тот не усидел.
И очнулся добрый малый
Простофиля,
У себя на сеновале -
В чем родили...
Ду-ра-чи-на!"
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В Украине не власть мужей, а шпана из подворотни. Гнать в шею этих осталопов куда нибудь в тундру к оленям или пустыню к верблюдам!1
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Скорее бы уже закон о дезинформации приняли. Хоть какую-то ответственность бы ввели, а то совсем распоясались. Дезу не распространяет только ленивый. Пусть хоть только штрафы, но покрупнее, и общественные работы, но подольше. А то смотришь уже в эфир и Эхо Москвы прокралось, куда уж дальше, после Эха *****.
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Пока мы не переделаем советских пропагандистов в нормальных людей. а затем и в журналистов и нагайка не помешала бы.
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Та то что ты дешовое резиновое изделие мы и так видим, можешь не представляться
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в нормальной стране были бы разбирательства и куча народу бы село в тюрьму за такое!
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обличчя прєдсєдатєля фракції СН видає зміст фракціїї краще всяких прослушок.
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так вот почему его зарплата не интересует, ворует больше, чем зп
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