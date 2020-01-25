 Затримано учасників злочинної групи, які розстріляли адвоката біля СІЗО в Кропивницькому у 2019 році, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Подія сталася 22 серпня 2019 року біля будинку СІЗО в Кропивницькому. Невідомі, які прибули на автомобілі, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю, завдали смертельних поранень правозахиснику і важко травмували його знайомого", - сказано в повідомленні.

Унаслідок проведених заходів правоохоронці із залученням спецпідрозділів КОРДу, роти поліції особливого призначення і спецпідрозділу "Альфа" в Кропивницькому затримали трьох місцевих жителів віком 45, 48 і 54 роки.

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Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство), ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

У межах кримінального судочинства на території Кропивницького й області проведено близько 40 обшуків, унаслідок яких вилучено речові докази.

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Нагадаємо, вбивство адвоката Олександра Іванова в Кропивницькому біля СІЗО сталося 22 серпня 2019 року.