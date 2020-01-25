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 Політика України
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Все про:прослуховування (131) Труба (250) Баканов Іван (112) Богдан Андрій (237)

 Баканов у розмові з Трубою називає Богдана "смотрящим" за судами: "З'явилася корупційна зв'язка. Потім до них п'ятий приєднався - глава адміністрації". АУДIО

У суботу, 25 січня, на популярному телеграм-каналі "Трубу прорвало", присвяченому діяльності Державного бюро розслідувань (ДБР) і його екскерівника Романа Труби, оприлюднили нові фрагменти розмов нібито з участю перших осіб держави.

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, в мережі з'явився запис розмови, під час якої людина, з голосом, схожим на голос голови СБУ Івана Баканова, називає керівника ОП Андрія Богдана "смотрящим" за судами.

Обідаючи з Трубою в кабінеті директора ДБР, глава СБ України говорить, що вважає керівника Офісу президента тим, хто стоїть на вершині корупційної піраміди в суддівській системі:

"Труба: В Адміністрації за судову систему відповідає колишній працівник із НАЗК?

Баканов: Угу. Дайте списки.

Труба: Я маю на увазі, що є можливість у цьому напрямку теж дивитися, працювати.

Баканов: Має бути перша справа проти якогось судді. Вони ж всі пишуться. Це не секрет. Вони всі фактично зафіксовані. Але судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає. Тобто опери всіх ловили, подавали до суду: бандюків, злодіїв у законі. А суд просто за хабарі відпускав. Потім підключилися прокурори, сказали: "Що це за фігня, а де ми?" Почали відпускати їх трохи раніше. Суд сказав, що так не піде, - вони домовилися. Потім міліція сказала: "Шановні, вибачте, тоді навіщо ми їх будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити". І вони домовилися вже втрьох. Потім адвокати сказали: "Ви знаєте, шановні, а де тоді наш заробіток? Тому що ви багато порушуєте, коли неправильно виконуєте свої функції". І вони почали вчотирьох грабувати як бандюганів, так і чесних людей. Бо з'явилася корупційна зв'язка: адвокат, той хто розслідує, прокурор, суд. Потім до них п'ятий приєднався - глава адміністрації. Як "смотрящий" від ... (говорить Баканов, показуючи пальцем вгору).

Труба: Добре".

Баканов у розмові з Трубою називає Богдана смотрящим за судами: Зявилася корупційна звязка. Потім до них пятий приєднався - глава адміністрації 01

Читайте також: Невідомо кого ще незаконно прослуховують і як ці записи можуть бути використані в подальшому, - Труба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171855
 
   
 Топ коментарі
 
Никто и не сомневается, что Богдан смотрящий за всеми, глаза Коломойского и вообще криминального олигархата, он смотрит и за идиотом Зелей.Я перед выборами говорила, что нехрен избирать олигарха или их марионеток. Никто не слушал, все были зачарованы конченым Зелей. Такое впечатление, что избирают не президента, а любовника себе. Просто ЖАХ.Человеческая психика логике не поддается.
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та, дна еще и не видно. за неполный январь снизу стучали раз пять . а впереди еще 11 месяцев только этого года.
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Боюсь столько Украина не выдержит такого издевательства над собой...
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таки, надо быть оптимистом - выдержит все и зелень случайную украинский народ .
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===(говорит Баканов, показывая пальцем вверх)===
Это тоже слышно на пленке?
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Тільки кретин не розуміє, що в столовій є камера, яка до того ще й записує розмову.
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Баканов у розмові з Трубою називає Богдана "смотрящим" за судами: "З'явилася корупційна зв'язка. Потім до них п'ятий приєднався - глава адміністрації" - Цензор.НЕТ 1033 Анатолій Вітер
А я...
А я зробив усе що міг!
Вернув Портнова з Кацапстану,
Стать літінантом допоміг,
Своєму корешу бакану.
Чефіра, Юзіка, Сивуху
До теплих місць прилаштував.
І пять разів лиш за півроку
Від тих трудів відпочивав.
А ще, з Карпат аж до Оману
Здійснив на лижах перехід.
І це вам точно! Без Обману!
Хіба-б я вам брехати міг?
А хто не вірить - "біомаса"!
Чи й взагалі - порохобот!

У-у-у-у клята, ненависна маса.
Я Галафаст, не Голофост...
Свирид Петрович ЗЕ
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Богдан №1 на увольнение и это не должно этим закончится.
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Бубочка и все его клоуны должны свалить назад в свой квартал. Вот тогда шоу конец точно.
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Хто знает какие самые не нужные для Украины лица в команде Зеленского, кого он должен как минимум уволить в первую очередь???

У кого какие мысли на этот счет???

Юзикив, Сивох я не считаю, они пешки.
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Нехай розпочинає з себе, як неука і хохмача за спеціальністю і багаторічним досвідом
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А кто такой Баканов, где он раньше работал, кем был, какое у него образование?
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Правительственный Аферист Б. История тайной жизни одного ушлого бюрократа

https://from-ua.com/politics/93826c614c318.html

1. Нутро «воришки в костюме»
2. Рождение темного героя
3. Обещанный рассказ о крупном земельном бароне Богдане.
4. Хронология одного грязного скандала
Є такий собі ************** сайтик from-ua.com. Гнилий, рускамірським стервом від нього завжди попахувало. Колись, не так давно, та піарили кремлядського агента Бузину, нині благополучно гигнутого патріотами України. Потім, коли той окочурився, просували ФСБшний проект під назвою «Проект памяти Олеся Бузины». Звичайно ж from-ua.com піарив Віть Пйордича, риговоняльну ПРдію та взагалі все п*ятиколонне рускамірське лайно. Лляв брехню на Юлю Тимошенко, розповсюджував пропагандонські методички на неї.
Коротше, як джерело інформації сайтик не те що ненадійний, а специфічно-пропагандонський.
Але інколи і на смітнику можна знайти щось корисне, можливо навіть золотий батон. От і я випадково знайшов там аж цілих золотих 5 копійок! Тобто цікаву інформацію серед купи сміття про теперішнього «Мартіна Бормана» адміністрації Пересидента Зюзі великого юриста Богдана, який обслуговував тривалий час Кілю Азірова-Бімбу та аж самого Беню. Зважаючи на репутацію from-ua.com, написане треба читати уважно та прискіпливо, щоб виділити факти проти яких «не попреш», але мені їх вистачило, щоб зрозуміти, яке лайно зараз займає посаду Голови президентської адміністрації.
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Верните "Кривавого пастора" !!!
Может есть кто против такого предложения, тогда обоснуйте свою позицию.
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Авакова сейчас нельзя увольнять, как минимум он не марионетка.
Если его уволят на его место поставят какого то ручного пуделя, а это ещё хуже будет.
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Согласен. Он умнее всех зеленых клоунов и нос по ветру держит.
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Тоже мне, Америку открыли, любой, кто хоть раз сталкивался с "правоохоронной системой" это знает на своей шкуре, фамилии решал никакого значения не имеют, если вместо Богдана назначат Шмогмана, а вместо Трубы какого-нибудь Корытина, ничего не изменится, система самодостаточна и замкнута сама на себя.
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Золотые слова батенька. Вот сейчас Зе-бараны похоже разочаруются своим президентом, поскольку все будет только хуже.
Но не беда коломойский и Ахметов подсуетятся и дадут Зе-стаду какой-то очередной фетиш.
Вместо Зеленского будет Меленский, вместо Богдана - Шмогдан, а суды прокуроры налоговики как были бандитами, так и останутся.

Для того чтобы уничтожить мафиозную Систему нужна личность воистину исторического масштаба.
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там сплошняком одни баклановы и недобАгданы.
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Я думаю сейчас главная цель Зеленско-Коломойского убрать Кличка и Авакова, что бы полностью контролировать в ручном режиме всю Украину.
Порошенко как единственная опозиция уже не сможет ничего поменять и тогда может наступить писец Украине Руси.

Как то не сильно хочется бить одной страной с дикой Ордой, извечным врагом Руси.
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А ОПОБЛОК и подобные это не опозиция а 5-я колона Кремля.
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ответочка пети за недавний допрос и испорченные памперсы
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