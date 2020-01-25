 Баканов у розмові з Трубою називає Богдана "смотрящим" за судами: "З'явилася корупційна зв'язка. Потім до них п'ятий приєднався - глава адміністрації". АУДIО

Як передає Цензор.НЕТ, зокрема, в мережі з'явився запис розмови, під час якої людина, з голосом, схожим на голос голови СБУ Івана Баканова, називає керівника ОП Андрія Богдана "смотрящим" за судами.
Обідаючи з Трубою в кабінеті директора ДБР, глава СБ України говорить, що вважає керівника Офісу президента тим, хто стоїть на вершині корупційної піраміди в суддівській системі:
"Труба: В Адміністрації за судову систему відповідає колишній працівник із НАЗК?
Баканов: Угу. Дайте списки.
Труба: Я маю на увазі, що є можливість у цьому напрямку теж дивитися, працювати.
Баканов: Має бути перша справа проти якогось судді. Вони ж всі пишуться. Це не секрет. Вони всі фактично зафіксовані. Але судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає. Тобто опери всіх ловили, подавали до суду: бандюків, злодіїв у законі. А суд просто за хабарі відпускав. Потім підключилися прокурори, сказали: "Що це за фігня, а де ми?" Почали відпускати їх трохи раніше. Суд сказав, що так не піде, - вони домовилися. Потім міліція сказала: "Шановні, вибачте, тоді навіщо ми їх будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити". І вони домовилися вже втрьох. Потім адвокати сказали: "Ви знаєте, шановні, а де тоді наш заробіток? Тому що ви багато порушуєте, коли неправильно виконуєте свої функції". І вони почали вчотирьох грабувати як бандюганів, так і чесних людей. Бо з'явилася корупційна зв'язка: адвокат, той хто розслідує, прокурор, суд. Потім до них п'ятий приєднався - глава адміністрації. Як "смотрящий" від ... (говорить Баканов, показуючи пальцем вгору).
Труба: Добре".
Это тоже слышно на пленке?
А я...
А я зробив усе що міг!
Вернув Портнова з Кацапстану,
Стать літінантом допоміг,
Своєму корешу бакану.
Чефіра, Юзіка, Сивуху
До теплих місць прилаштував.
І пять разів лиш за півроку
Від тих трудів відпочивав.
А ще, з Карпат аж до Оману
Здійснив на лижах перехід.
І це вам точно! Без Обману!
Хіба-б я вам брехати міг?
А хто не вірить - "біомаса"!
Чи й взагалі - порохобот!
У-у-у-у клята, ненависна маса.
Я Галафаст, не Голофост...
Свирид Петрович ЗЕ
У кого какие мысли на этот счет???
Юзикив, Сивох я не считаю, они пешки.
https://from-ua.com/politics/93826c614c318.html
1. Нутро «воришки в костюме»
2. Рождение темного героя
3. Обещанный рассказ о крупном земельном бароне Богдане.
4. Хронология одного грязного скандала
Є такий собі ************** сайтик from-ua.com. Гнилий, рускамірським стервом від нього завжди попахувало. Колись, не так давно, та піарили кремлядського агента Бузину, нині благополучно гигнутого патріотами України. Потім, коли той окочурився, просували ФСБшний проект під назвою «Проект памяти Олеся Бузины». Звичайно ж from-ua.com піарив Віть Пйордича, риговоняльну ПРдію та взагалі все п*ятиколонне рускамірське лайно. Лляв брехню на Юлю Тимошенко, розповсюджував пропагандонські методички на неї.
Коротше, як джерело інформації сайтик не те що ненадійний, а специфічно-пропагандонський.
Але інколи і на смітнику можна знайти щось корисне, можливо навіть золотий батон. От і я випадково знайшов там аж цілих золотих 5 копійок! Тобто цікаву інформацію серед купи сміття про теперішнього «Мартіна Бормана» адміністрації Пересидента Зюзі великого юриста Богдана, який обслуговував тривалий час Кілю Азірова-Бімбу та аж самого Беню. Зважаючи на репутацію from-ua.com, написане треба читати уважно та прискіпливо, щоб виділити факти проти яких «не попреш», але мені їх вистачило, щоб зрозуміти, яке лайно зараз займає посаду Голови президентської адміністрації.
Может есть кто против такого предложения, тогда обоснуйте свою позицию.
Если его уволят на его место поставят какого то ручного пуделя, а это ещё хуже будет.
Но не беда коломойский и Ахметов подсуетятся и дадут Зе-стаду какой-то очередной фетиш.
Вместо Зеленского будет Меленский, вместо Богдана - Шмогдан, а суды прокуроры налоговики как были бандитами, так и останутся.
Для того чтобы уничтожить мафиозную Систему нужна личность воистину исторического масштаба.
Порошенко как единственная опозиция уже не сможет ничего поменять и тогда может наступить писец Украине Руси.
Как то не сильно хочется бить одной страной с дикой Ордой, извечным врагом Руси.
все що треба знасти про петіне судочинство та цинічного баригу