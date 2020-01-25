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 Чоловік, який збив український літак, зараз перебуває у в'язниці, - МЗС Ірану

Винний у загибелі українського пасажирського літака під Тегераном 8 січня зараз перебуває у в'язниці.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Майже 32 роки тому США збили Іранський пасажирський літак. Наразі вони досі офіційно не вибачилися. Американський офіцер, відповідальний за його знищення, навіть отримав медаль. Натомість іранець, який збив український літак, зараз перебуває у в'язниці", - сказав глава МЗС Ірану.

За словами Заріфа, він дізнався про помилку іранських військових через два дні після катастрофи, коли було проведено внутрішнє розслідування.

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"У п'ятницю вдень дізнався, більше, ніж через два дні після того, як це сталося. Це був момент, коли вищі військовослужбовці дійшли остаточного висновку, що це хтось зробив помилково. Як тільки про це стало відомо революційному лідеру, він зажадав, щоб громадськість було поінформовано. Це сталося в суботу вранці. Це були дуже болючі тижні", - зазначив міністр.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171853
 
 
 Топ коментарі
 
Зовут его ваня -- руськи иранец Человек, сбивший украинский самолет, сейчас находится в тюрьме, - МИД Ирана - Цензор.НЕТ 9827
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я думаю он уже забыл что он ваня... сейчас по легенда он - Амир, Мостафа или Юсуф....
который случайно и нечаянно, и главное - самостоятельно, не поставив никого в известность пульнул..
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я думаю он уже забыл что он ваня... сейчас по легенда он - Амир, Мостафа или Юсуф....
который случайно и нечаянно, и главное - самостоятельно, не поставив никого в известность пульнул..
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убьёт его и всё, потом с мётвого не получить нужной информации, кто стрелял на самом деле.
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ймовірно повісять його на стрілі крану, як це в Ірані водиться...і всі кінці у воду
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Це сумно. Людину швидше за все уб'ють якимось варварських по обом, які практуюикуються в Ірані. А наказ на страту віддасть тойсю самий бородатий поц, який дав команду збити Боїнг.
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человек осьминог))))
у него развосьмерение личности))))
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А де "челавеки", які продавали з касапії та в Ірані купували оцей ТОР? Це ж все - в санкційному міжнародному списку!
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и грустно , от того что нам лажу втирают , вроде чел нажавший на кн пуска действовал один .. хотя чему тут удивлятся , на наших телеканалах упорно повторяют об " иранской ракете "...
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Убьют кого попало, и никто правды не узнает. Поэтому Украина должна настаивать на выдаче преступника и посадить надолго в украинскую тюрьму. Рано или поздно человек расколется и скажет виновен ли он или взял вину на себя.
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Американцы выплатили по 300000 долларов за погибшего.
Каков будет ответ Ирана.?
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МИДу Ирана - Вы не сможете посадить человека, сбившего самолёт в небе Ирана..... Ну вот и всьо. Вы снова стали похожи на лохов.
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городити таку відверту брехню, це неповага до країни в яку приїхало це чучало. ось такі вони реалії.
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Какой это мощный иранский вояка - настоящий Геракакал! Сам перевел в боевой режим ЗРК, сам при помощи РЛС установил координаты цели, сам запустил парочку зенитных ракет. И всё сам. Тяжело ему было, но он справился со всем в одиночку. А теперь внезапно скончается в тюрьме вследствие ураганного заболевания китайским коронавирусом. И вся недолга! Виновного нет, наказывать больше некого. Следствие окончено, забудьте! А денег семьям погибших тоже неоткуда теперь взять, не будет же государство платить за виновника авиакатастрофы.
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Вероятно имеется в виду командир расчёта, отдавший приказ на уничтожение.
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Нашли - блин - стрелочника.

Ну и как он должен был отличать пассажирский самолёт от военного (или КР)? Скорость примерно сопоставимая, высоты - у самолётов тоже сопоставимы, и Томагавк хотя обычно и летает ниже - тоже может лететь на такой высоте. По ЭПР? А у него есть такая возможность? Аэропорт - рядом. Операторы были обязаны учитывать возможность что противник может маскироваться под гражданский самолёт чтоб подобраться для удара.
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