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 Найманці РФ ведуть повітряну розвідку, використовуючи безпілотники СММ ОБСЄ для прикриття, - пресцентр ОС

Найманці РФ ведуть повітряну розвідку на Донбасі, використовуючи як прикриття безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

"Черговим показовим проявом нехтування будь-якими правилами та домовленостями стало використання збройними формуваннями Російської Федерації БПЛА для здійснення повітряної розвідки та коректування вогню артилерії і мінометів одночасно з виконанням спостережних польотів БПЛА СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, упродовж попереднього тижня представники місії повідомили про 6 запусків БПЛА СММ у районі ділянки розведення сил та засобів "Золоте" і в 5-кілометровій зоні навколо неї з тривалістю польотів 2-4 години.

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"Водночас у час, який був заявлений для польотів БПЛА ОБСЄ, зафіксовано 7 випадків застосування БПЛА збройними формуваннями Російської Федерації у тих же районах. Показовим є те, що у цей час відбувалося збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, зокрема з використанням артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Отже, окупанти ведуть повітряну розвідку, використовуючи як прикриття безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ", - зазначили у пресцентрі ООС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171852
 
 
 Топ коментарі
 
Про які фаберже ти кажеш, він народився в Тетянин день, тобто сьогодні.
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Бобочка должен созвать совбез ООН и на весь мир опозорить эту организацию! Но у него нет яиц. При Порохе такой херни не было!
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Так наемники или войска РФ? За3,14зделись
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Бобочка должен созвать совбез ООН и на весь мир опозорить эту организацию! Но у него нет яиц. При Порохе такой херни не было!
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Про які фаберже ти кажеш, він народився в Тетянин день, тобто сьогодні.
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Так це у "Блазня" сьогодні, "святкова" "понюшка"? Чи він по-"крутому" сьогодні - "балтійським чайком" забавляться буде?
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А ТОЛКУ ОТ ОБСЕ ЕСЛИ ОНИ ФИКСИРУЮТ НАРУШЕНИЯ А НАКАЗАНИЯ НИКАКОГО НЕ СЛЕДУЕТ!
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Так наемники или войска РФ? За3,14зделись
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для писателей.....
Очередным показательным проявлением пренебрежения любыми правилами и договоренностями стало использование вооруженными формированиями Российской Федерации БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3171852
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А что мешает нашим использовать тактику врага для разведки и уничтожения оккупантов?
Воюя по правилам шансов выиграть войну меньше и потери больше.
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Учитесь, как надо воевать.

«Кому нужна ваша правда, если она мешает жить». Нач.Глав ПУРа CA и ВМФ генерал армии А. Епишев
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Так а хто під егідою притіг в Україну оте спостережливе ОБСЄ?
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