 "Гадаєте, американців хвилює Україна?" - Помпео різко відповів журналістці на запитання про Україну

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це у твітері повідомила сама Келлі.
Реакція чиновника слідувала за запитанням журналістки про його ставлення до експосла США в Україні Марі Йованович та розслідування щодо можливого стеження за дипломатом. Спочатку Помпео заявив, що всіляко підтримував Йованович і захищав її. Тоді Келлі зауважила кілька невдалих прикладів такого "захисту" щодо інших працівників Держдепартаменту, зокрема щодо його старшого радника, який звільнився з відомства частково тому, що не мав громадської підтримки з боку колег.
After the interview, @NPRKelly tells @arishapiro, @SecPompeo "shouted at [her] for about the same amount of time as the interview itself had lasted."— David Gura (@davidgura) January 24, 2020
"He asked, 'Do you think Americans care about Ukraine?' He used the F-word in that sentence, and many others." https://t.co/krsUH29kL9 pic.twitter.com/bhNIW4pDNl
"Я не збираюся коментувати те, що, можливо, сказав містер Маккінлі", - зауважив Помпео.
Він заперечив можливість існування тіньової зовнішньої політики у ставленні до України.
"Політика щодо України проводилась Держдепом увесь час, скільки я тут був. І наша політика була дуже прозорою", – зауважив він.
Після запитань про Україну американець попросив закінчити інтерв'ю. Втім розмова з журналісткою продовжився. За словами жінки, Помпео запросив її до особистої вітальні без диктофона. Уже в кімнаті Помпео викрикував своє невдоволення запитаннями про Україну. Журналістка стверджує, що він неодноразово лаявся і заявив: "Як ви гадаєте, американців хвилює Україна?"
После этого Украина им только как разменная монета нужна в торговле с рашкой.
Ну мы сами молодцы что отдали ЯО, идиоты. А идиоты не могут жить хорошо
ах, какая хорошая женщина!
О як заковиристо ти їх назвав.))
Зал на выступлении Найвеличнишого лидера современности в Давосе. Считаю, это успех - не так много людей увидело это позорище. Вова, возвращайся в 95-й квартал и собирай аншлаги.
А не креативно патамушта.
не сайт Цензор
а сайт Симоньян
Симоньян попала в реанимацию.
Как запоребриком
властьправительство сменили, так и попала.
Кадыров тоже аккуратно в это время заболел.
правда, СМИ российские не сообщили, в одной они с Симоньян были палате, или разных.
Ситуация и демография РФ не поменялась
Все новые рабовладельцы знают, что без вливания украинского населения им в Раше места нет.
Для Украины ничего не изменится
Просто Симоньян сменят на более отмороженную или более опасную для Украины.
И Кадыров свои обицянки не выполнил
со своими кадыровцами в Донецке.
Симоньян выше -- это собирательный обрз
Надо понимать, не стоя на коленях?
А геройски отбивая вражеские атаки?
Как там погодка? В окопах?
Снайперы не сильно донимают?
В США действует крупная неонацистская группировка The Base. ФБР считает её опасной террористической угрозой. Руководит группой некий Ринальдо Наццаро. А живёт Наццаро в Санкт-Петербурге. На фото он в футболке с изображением одного там мирового геополитика. Красота же.
Так шо, меняйте методички!
У них такие же заботы и первостепенные желания, как во многих других странах - зарплата, работа, образование детей, медицина и т.д. Может кто-то думает, что американцам есть дело до захвата россиянами Крыма или их интересует, что происходит на Донбассе, Абхазии, Приднестровье?
Помпео не говорил об американских властях, их Украина точно интересует, хотя бы как фактор противостояния РФ. Россияне и американцы не готовы воевать напрямую, но не упустят случая повоевать в разной степени участия (финансовая поддержка, военная поддержка...) на территории других стран - Афганистан, Сирия, Ливия, Украина, Вьетнам, Корея...
Через Мексику дет в США транзит гондурасских бандитов.
Бандиты есть в ЛДНР, осталось организовать их транзит в Европу.
Почему все страны, в том числе и США, должны считать Украину пупом Земли?
Нам кто-то что-то должен?
А может наоборот?
Это мы бегаем по миру с протянутой рукой - помогите! Помогите!
Оружием, деньгами!
А у самих коррупция за 20 лет приобрела космические масштабы и уже обогнала российскую.
Кому интересна такая страна?
Где что ни чиновник - то жулик, вор или проходимец.
Отсюда и отношение к нам соответствующее. Не в курсе, как немцы бьются за СП-2? Не в курсе, что ЕС практически дистанцировался от Украины? Надоела она ему, сколько можно врать о реформах и не проводить их?
У США уже лопнуло терпение, силой заставили ввести новые надзорные органы - САП и пр. Так Порошенко ухитрился и туда своих людей всунуть и полностью дискредитировал саму идею борьбы с коррупцией.
Так почему у Помпео должно быть иное мнение?
Тем более, что Штатам сейчас действительно не до Украины. Так и выборы на носу, и импичмент завис.
Почему Украина считает, что ей все должны? Что ее надо на руках носить? Штаты помогают пока чем могут. И за это надо сказать спасибо.
Ой, не могу.
Если бы не подпись США под Будапештским меморандумом, были бы сейчас ВСЯ Украина один большой Луганск с его подвалом, где пытают террористы население.
Его просто задрало горда каждая демократская журнашлюшка лезет с провокационными вопросами
А робиться для того , щоб Україна відмовилася від ЄС і НАТО, і знову повернути під вплив расєї і тайожний союз.
Говорите,как гопник,от безсилия и злобы.
Украина не будет великой,просто от мечтаний.Великой ее могут сделать граждане,изменив сперва каждый себя,а потом все вокруг.А потом власти и страну.
И уважают не за ЯО,как пытаються заставить "уважать себя"кацапы,а ща реальные достижения.А пока у нас бардак,коррупция,воровство,и народ это терпит и выбирает в правители героев мультфильмов и всяких скоморох-такой народ уважать никто не будет.После демократических выборов в Украине-весь мир увидел наш народ-не за кого бороться,ради кого терять экономические выгоды,вводить санкции против Мордора-ради дураков?
К сожалению, и американская демократия не застрахована от прихода к власти идиотов, не только украинская...