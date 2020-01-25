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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (5984) Помпео (193)

 "Гадаєте, американців хвилює Україна?" - Помпео різко відповів журналістці на запитання про Україну

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео різко відповів американській журналістці Мері Луїз Келлі під час інтерв'ю для National Public Radio.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це у твітері повідомила сама Келлі.

Реакція чиновника слідувала за запитанням журналістки про його ставлення до експосла США в Україні Марі Йованович та розслідування щодо можливого стеження за дипломатом. Спочатку Помпео заявив, що всіляко підтримував Йованович і захищав її. Тоді Келлі зауважила кілька невдалих прикладів такого "захисту" щодо інших працівників Держдепартаменту, зокрема щодо його старшого радника, який звільнився з відомства частково тому, що не мав громадської підтримки з боку колег.

"Я не збираюся коментувати те, що, можливо, сказав містер Маккінлі", - зауважив Помпео.

Він заперечив можливість існування тіньової зовнішньої політики у ставленні до України.

"Політика щодо України проводилась Держдепом увесь час, скільки я тут був. І наша політика була дуже прозорою", – зауважив він.

Після запитань про Україну американець попросив закінчити інтерв'ю. Втім розмова з журналісткою продовжився. За словами жінки, Помпео запросив її до особистої вітальні без диктофона. Уже в кімнаті Помпео викрикував своє невдоволення запитаннями про Україну. Журналістка стверджує, що він неодноразово лаявся і заявив: "Як ви гадаєте, американців хвилює Україна?"

Читайте також: Помпео 30 січня відвідає Київ, де зустрінеться із Зеленським, Пристайком і Загороднюком, - Держдепартамент США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171851
 
 
 Топ коментарі
 
Нікому, крім НАС Українців не потрібна сильна Україна.
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Ну ак что Помпео прав. Американцам до одного места корумпированая страна рождающая идиотов!
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"Как вы думаете, американцев волнует Украина?".Источник: https://censor.net.ua/n3171851

А в чем проблема ? Так и есть... Каждый народ за свою страну думает...
Претензий нет...
Только наши идиоты за мир во всем мире... "Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 4911
"Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 9849
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Американцев интересовала Украина когда у нас было ядерное оружие. Тогда они нам уделяли максимум внимания, и добились чтобы Украина отдала ядерное оружие бесплатно и под "честное" слово о защите.
После этого Украина им только как разменная монета нужна в торговле с рашкой.
Ну мы сами молодцы что отдали ЯО, идиоты. А идиоты не могут жить хорошо
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По твоей тупой *логике*северная Моржовия живет очень хорошо,потому что есть ядреные совковые бимбы . Ну ты редкостный заповедный,такие только на моржовии водятся...
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Владимир Пономаренко 2f5552a6 ви унылое скудоумное, вонючее, кацапское троллевое дерьмо,,, пишущее под украинским флагом
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похоже на провокацию противников Трампа - не удалось вытянуть фразу на микрофон и пришлось лгать о разговоре тет-а-тет
ах, какая хорошая женщина!
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Цифрованим поросвинокозлам Україна -понад усе-вони за 28-м років крові української попили у міліонів жертв.От кого реально хвилює Україна.
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"поросвинокозлам"
О як заковиристо ти їх назвав.))
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Війна ж гібридна "свинокозел" зветься "пупо".
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 22 янв.

"Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 3946

Зал на выступлении Найвеличнишого лидера современности в Давосе. Считаю, это успех - не так много людей увидело это позорище. Вова, возвращайся в 95-й квартал и собирай аншлаги.


"Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 9742

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Ну а шо? Зал повний. На третину (як сказав М. Вересень)
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А все почему?
А не креативно патамушта.
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для сравнения можешь порохатого віступление віложить. насколько помню. там даже меньше біло
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Аншлаги из баранов и овц он может только собирать
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без рояля Нелоха никто не воспринимает )))
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немитій россосі ***** в поміч-вони козли в чужому городі.
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скоро это будет
не сайт Цензор
а сайт Симоньян
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Вы не следите за новостями.
Симоньян попала в реанимацию.
Как запоребриком власть правительство сменили, так и попала.
Кадыров тоже аккуратно в это время заболел.
правда, СМИ российские не сообщили, в одной они с Симоньян были палате, или разных.
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Не думаю, что эти новости имеют связь со сменой правительства и политики в РФ
Ситуация и демография РФ не поменялась
Все новые рабовладельцы знают, что без вливания украинского населения им в Раше места нет.
Для Украины ничего не изменится
Просто Симоньян сменят на более отмороженную или более опасную для Украины.
И Кадыров свои обицянки не выполнил
со своими кадыровцами в Донецке.
Симоньян выше -- это собирательный обрз
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И демам и республиканцам откровенно насрать на Украину! Они подло используют мою Родину в своих политических разборках! Трамп хотя бы разрешил продавать вооружение, а не послал одеяла как Обама!
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Ну если ?3% поддержали политику президента стать на колени перед куйло,зачем искать черную кошку.Помочь можно только тому,кто этого реально хочет и достоин.Хотя это просто слова со слов-не более.Но с Зелей точно никто не хочет иметь никаких дел.
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С фронта пишешь?
Надо понимать, не стоя на коленях?
А геройски отбивая вражеские атаки?
Как там погодка? В окопах?
Снайперы не сильно донимают?
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Зебил,а я должен,а не ты. Ты ничего не попутал? Или Зеля беларусов призывал на колени стать.Обтикай, шлёпала дрысливая.)
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На Марс скоро берізки завезуть-москаль скаже:"О,Родина!"
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Это трампу и сегодняшним респубшиканцам наплевать! Этого рыжего, ничего не интересует, кроме своих личных интересов, даже США! Трамп ничего не разрешал! Решал, принимал решения Конгресс, а рыжий холуй путинский,только должен был подписать!
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Слабые страны никому не интересны , если бы мы под руководстовм патриота Кравчука не отдыали бы ЯО ( без всяких гарантий нашей безопасности), все было бы иначе. К сожалению история не нтерпит сослогателтных наклонений.
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Скабичевский,а ты вообще в курсе,что ЯО отдавал не Кравчук?Или ты в такие глобальные вопросы не вникаешь?Лишь бы бздануть...Кравчук,как настоящий гомо советикус и коммунист,только обещал отдать ЯО.Все совершилось уже при Кучме,и именно он снял с Украины ядерный щит и подставил нас,я так думаю,уже навсегда.
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Вася, бздишь ты. Я смотрел еще по ящику , как Кравчук с Кучмой друг на друга кивали. Начинал это "глобальный вопрос" еще Кравчук, дескать это было условие независимости Украины. И тише будь, хамить не нужно, Васек.
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Пароходство Черноморское тоже начал продавать твой любимец, а уж Кучма все и закончил , ключая АМП. Старт на дерибан ВСЕГО ликвидного в Украине был дан при Кравчуке, Чучма уже все это подхватил и довел до конца, о великий вникатель глобальных вопросов.
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Проф. Преображенский‏ @prof_preobr

"Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 1636

В США действует крупная неонацистская группировка The Base. ФБР считает её опасной террористической угрозой. Руководит группой некий Ринальдо Наццаро. А живёт Наццаро в Санкт-Петербурге. На фото он в футболке с изображением одного там мирового геополитика. Красота же.

"Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине - Цензор.НЕТ 2201
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Давно "Цензор" начал печатать всякие сплетни ? Почитайте эту "статью" и поймёте,у кого мозги конечно есть, что это чистой воды ОБС(одна баба сказала). Думаю что эта "статья" лишь для внутреннего пользования а такой журналистки вообще не существует а если и есть то она возможно впервые слышит что встречалась с Помпео да ещё и за закрытыми дверями.Обычный фейк ничем и не кем не подтверждённый,плюньте и разотрите.
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Это одна из самых известных журналистов в США, не нравится тебе правда, ну что же, терпи)
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Существует! Существует!
Так шо, меняйте методички!
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Наконец - то народ стал что - то понимать... Понимать, что мир жесток, что каждый тянет одеяло на себя...
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Ничего удивительного. Это нормально, например украинцев не волновала война в Судане или нынешняя в Йемене. Америка далеко, а Чехия близко, но здесь тоже никого не волнует наша война. В 14-м году, многие здесь заволновались, потому что боялись за свою задницу, а теперь всё тихо.
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не может быть, такого просто не может быть... "Гадаєте, американців хвилює Україна?" - Помпео різко відповів журналістці на запитання про Україну - Цензор.НЕТ 8748
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Это не зрада. Его вывело, что вопросы только про Украину, как будто кроме Украины других вопросов нет. Публично он был корректен, высказался об этом только тет-а-тет. Между тем когда это американцев волновала Украина? Не Белый дом или Конгресс, а американских граждан?

У них такие же заботы и первостепенные желания, как во многих других странах - зарплата, работа, образование детей, медицина и т.д. Может кто-то думает, что американцам есть дело до захвата россиянами Крыма или их интересует, что происходит на Донбассе, Абхазии, Приднестровье?

Помпео не говорил об американских властях, их Украина точно интересует, хотя бы как фактор противостояния РФ. Россияне и американцы не готовы воевать напрямую, но не упустят случая повоевать в разной степени участия (финансовая поддержка, военная поддержка...) на территории других стран - Афганистан, Сирия, Ливия, Украина, Вьетнам, Корея...
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Ватник,что за хрень ты несешь,мордовец-гЭополитик?
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Догоним и перегоним МЕКСИКУ ! Мож тогда оценят ..
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А что, предложение годное.
Через Мексику дет в США транзит гондурасских бандитов.
Бандиты есть в ЛДНР, осталось организовать их транзит в Европу.
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так и украинцам плевать на Помпео и мнение американцев. Тут от кацапов не понятно, что ожидать и какое очередное шоу, выдаст, квартальная власть. А что там, думает про Украину, Джон или Мери с Алабамы, которые и Китай-то, с трудом найдут на карте, украинцев, точно, не волнует.
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Как это американцам наплевать на Украину? США, Англия и Польша - это ближайшие и вернейшие союзники Украины! Почему Помпео врёт?!
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Я думаю Помпео заплатили кацапы грязные нефтедоллары. Другого вывода не может быть.
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Другой вывод сам придет в голову, если подумать.
Почему все страны, в том числе и США, должны считать Украину пупом Земли?
Нам кто-то что-то должен?
А может наоборот?
Это мы бегаем по миру с протянутой рукой - помогите! Помогите!
Оружием, деньгами!
А у самих коррупция за 20 лет приобрела космические масштабы и уже обогнала российскую.
Кому интересна такая страна?
Где что ни чиновник - то жулик, вор или проходимец.
Отсюда и отношение к нам соответствующее. Не в курсе, как немцы бьются за СП-2? Не в курсе, что ЕС практически дистанцировался от Украины? Надоела она ему, сколько можно врать о реформах и не проводить их?
У США уже лопнуло терпение, силой заставили ввести новые надзорные органы - САП и пр. Так Порошенко ухитрился и туда своих людей всунуть и полностью дискредитировал саму идею борьбы с коррупцией.
Так почему у Помпео должно быть иное мнение?
Тем более, что Штатам сейчас действительно не до Украины. Так и выборы на носу, и импичмент завис.
Почему Украина считает, что ей все должны? Что ее надо на руках носить? Штаты помогают пока чем могут. И за это надо сказать спасибо.
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да и статья, левой ногой, какого то журналюги, написана.
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Ну не писала таке людина-хіба не бачите-там макака свої драбачки залишила,а свинюшки перепостили,бо на ратиці схоже.
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ну, и как после таких выпадов он приедет в Украину?
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Действительно.
Ой, не могу.

Если бы не подпись США под Будапештским меморандумом, были бы сейчас ВСЯ Украина один большой Луганск с его подвалом, где пытают террористы население.
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США не может не волновать Украина. Я повторяю - США ,а не отдельного политика. Украина - это разграничитель добра и зла.Который может сдерживать продвижения Зла. И это не может не волновать. Пусть не гонит ))
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Помпею прекрасно понимает важность Украины как партнера который находится между свободными странами и деспотиями
Его просто задрало горда каждая демократская журнашлюшка лезет с провокационными вопросами
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Даже если он так сказал... что в этом такого сверхъестественного? Американского политика должны волновать США, а не Украина. Они могут нам помочь справиться с нашествием рашизма, в интересах сохранения западной цивилизации. ПОМОЧЬ, а не решить все вопросы за нас! На партнерских условиях, взамен на что-то. Американцы должны разжевать и в рот нам положить? Почему мы все время на всех надеемся, кроме нас самих? А нас самих сильно волнует судьба американцев? Только сидим и ждем...
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Естественно.что рядовых американцев не волнует Украина.на которых и рассчитано интервью,именно в этом контексте он ей сказал потому,что она достала своим неуемным интересом о Украине
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Чергова "муйня"написана зі слів якоїсь проросійської журнашлюхи, робляться чергові гівновкиди , що начебто Україна нікому не потрібна, такі саме промови робив і бубочка, і його оточення.
А робиться для того , щоб Україна відмовилася від ЄС і НАТО, і знову повернути під вплив расєї і тайожний союз.
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.....а когда то Америку УКРАИНА могла стереть с лица Земли и ее УВАЖАЛИ , а сегодня ОТМАХИВАЮТСЯ как от назойливой мухи !!! ладно-ладно ((((( УКРАИНА будет СУПЕР ДЕРЖАВОЙ !!! (слабого теперь можна обижать и кидать ) ссуки ВСЕ (росия и сша ) !!!
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Украина не могла стереть Америку,и никакая страна не может это сделать.Не успеют боеголовки долететь,как их перехватят и ответят.И ответ будет жестким.
Говорите,как гопник,от безсилия и злобы.
Украина не будет великой,просто от мечтаний.Великой ее могут сделать граждане,изменив сперва каждый себя,а потом все вокруг.А потом власти и страну.
И уважают не за ЯО,как пытаються заставить "уважать себя"кацапы,а ща реальные достижения.А пока у нас бардак,коррупция,воровство,и народ это терпит и выбирает в правители героев мультфильмов и всяких скоморох-такой народ уважать никто не будет.После демократических выборов в Украине-весь мир увидел наш народ-не за кого бороться,ради кого терять экономические выгоды,вводить санкции против Мордора-ради дураков?
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.....у ЫНа 3 боеголовки , а как АМЕРИКА с ними ЛЕБЕЗИТ !!! а у нас было 180 шт. САТАНЫ (сс-18 ) НАС мир должен БОЯТЬСЯ был !!!
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По словам журналістки без діктофона...

"Гадаєте, американців хвилює Україна?" - Помпео різко відповів журналістці на запитання про Україну - Цензор.НЕТ 7303
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Да похрен что и кто там волнует американцев . Меня кстати , Америка тоже мало волнует . "Гадаєте, американців хвилює Україна?" - Помпео різко відповів журналістці на запитання про Україну - Цензор.НЕТ 6770 . Самое главное чтобы Украина не волновала кацапню .Вот что реально волнует . Чтобы они наконец от нас отцепились . !!! "Гадаєте, американців хвилює Україна?" - Помпео різко відповів журналістці на запитання про Україну - Цензор.НЕТ 9339 .
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чтобы КАЦАПЫ отстали , надо как следует им НАТОЛОЧЬ хрякало !!! по другому НИКАК !!!
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Логически верно но практически , сейчас, к сожалению не реально ... .
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Ну не стоит отчаиваться! Есть еще страны, которых очень волнует Украина- вот я понимаю "заботливые и очень внимательные". Ладно,пойду смотреть новости Украины...где там у меня "1канал", "Россия 24", "НТВ" и т.д ...."Гадаєте, американців хвилює Україна?" - Помпео різко відповів журналістці на запитання про Україну - Цензор.НЕТ 2916
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панове, если бы не избирательные компании, мы бы не узнали многих проходимцев... а теперь, мы просто понимаем, что судя по немыслимому числу их пиров, эпидемия чумы у нас, разрастается катастрофически...
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Не бреши Помпео!Американцев интересует Европа.А Украина-це Европа
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Это вполне естественно, шо пиндосов Украина волнует не больше, чем нас волнует, например, Тринидад и Тобаго или Бурунди.
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Из-под вывески пиндостана пейсы свисают. Оттуда все сценарии.
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Вот вам Будапештские гарантии за Ядерное разоружение - "Думаете, американцев волнует Украина?": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине.
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Помпео - такой же напыщенный болван, как и Трамп.
К сожалению, и американская демократия не застрахована от прихода к власти идиотов, не только украинская...
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так всегда было есть и будет, народ который живет в первой стране мира мало интересует жизнь в каких то там Украине или России
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