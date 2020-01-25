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Все про:заробітна плата (637) Милованов Тимофій (140)

 Милованов про зарплати чиновників: Не можна бути багатим у країні, де більшість бідні, потрібно знайти баланс

Уряду необхідно відшукати баланс між ефективністю роботи та принципами оплати посадовців, щоб суспільство могло підтримати це рішення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері.

"Президент дав нам, Кабінету Міністрів, прем'єр-міністру, завдання виробити якийсь баланс, знайти баланс між ефективністю, знайти баланс, де є ця межа, за якими принципами має оплачуватися робота людей і які мають бути максимальні і мінімальні оклади, яка структура. Тому, коли ми всю роботу зробимо, завдання буде вирішено, і тоді ми прийдемо до суспільства з проханням підтримати це рішення", - сказав Милованов.

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Він зазначив, що на запитання щодо рівня зарплат у держслужбовців, міністрів, заступників міністрів, депутатів простої відповіді немає, нагадавши, що Віктор Янукович мав зарплату в 20 тисяч гривень, а вивіз із України 40 мільярдів.

"З одного боку, не можна бути багатим у країні де більшість бідні. Тому потрібно мати якесь розуміння того, де ми перебуваємо, в якій країні живемо і що ми можемо собі дозволити. Державне підприємство чи державна служба - то не приватний бізнес. Але я собі веду такі розмови, коли я підписую документи на звільнення корупціонерів із державних підприємств і призначаю нових. Я вважаю, вони є чесними.  І хтось приходить і каже чесно, що хоче велику зарплату, і тоді ми вирішуємо, чи можемо собі дозволити. А буває так, що я підписую звільнення корупціонера, у якого було 15 тисяч гривень, і призначаю нового на ту саму ставку. Я собі думаю, а чого ж людина погоджується? І що я роблю, коли я призначаю на ті самі гроші людину, яка може заробити в десятки чи сотні разів більше на ринку, але відповіді на це немає",- наголосив Милованов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171850
 
   
 Топ коментарі
 
сьогодні починається рік пацюка... символічно... Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс - Цензор.НЕТ 2714
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Сьогодні, 25 січня у президента України Володимира Зеленського День народження. Йому виповнюється 42 роки.
Зеленський вступив на посаду президента України в 41 рік. Став наймолодшим президентом в історії України.
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сьогодні починається рік пацюка... символічно... Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс - Цензор.НЕТ 2714
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Наконец -то до Милованова дошло, что в бедной стране быть богатым за счет бюджета -это аморально. А баланс какой он ищет? Думаю ему в голову не прийдет сделать всех обеспеченными за счет развития экономики, сельского хозяйства и за счет требования к олигархам не только себе карманы набивать и переводить в оффшоры, но и о людях подумать.
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Лариса fb3d953c Слова Милованова не означают, что он так думает. Он просто так должен говорить и он говорит.
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Если я пишу что он так "думает", то это не значит что думает, просто высказался по этому поводу может и для того, чтобы повыделываться, а не что-то делать.У него вообще по-моему нет никакого желания что-либо менять в Украине к лучшему. Он не может, не хочет и не видит для себя какой-то выгоды в этом.
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СИМВОЛИЧНО ЧТО???? ЧТО ОН ПО ГОРОСКОПУ ЛОШАДЬ, И ПАШЕТ КАК ЛОШАДЬ В ОТЛИЧИИ ОТ ТЕБЯ. 😂😅😂
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Все они нынче молоды, очень богаты и веселы. А что нам от этого толку...
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Знатно ЗЕбобик лизнул сраку Ослу! Ну что не поздравляю и желаю не дожить до 43 летия и так слишком долго небо коптит КЛОУН!
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Нехай доживпж хоч до сотні, але поза Україною.
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нах этот популизм, деньгами памаги.. Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс - Цензор.НЕТ 4526
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Пора бы ему стать самом молодым подохшим президентом Украины.
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начат всезебильный сбор денег для министерки... Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс - Цензор.НЕТ 687
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им спать не дает сколько янек награбил. забывают только чем он кончил - сбежал из страны и теперь сидит в параше за забором. Типа очень богатый зэк.
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когда я подписываю документы на увольнение коррупционеров из государственных предприятий и назначаю новых.Источник: https://censor.net.ua/n3171850

Как в том старом фильме..."Волга-Волга"..

Заберите у товарища брак и выдайте ему новый.
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ни разу не палятся))))
простота - хуже воровства))))
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А сразу это не было понятно? Только когда херов натыкали в соцсетях до зеленых извилин дошло.
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Значит было непонятно. Но ведь они прислушиваются к людям. Это называется демократия.
Кстати, так везде
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Если нельзя, но очень хочется то... можно.
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Парашаботы, хватит Мукать Бэкать и Гавкать кретины 😁
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То їх від соєвого шиколяду плющить
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Хай не бреше.В нас пєнсіонєри більше отримують.
Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс - Цензор.НЕТ 5831
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Тезис Гончарука «о профилактике коррупции большими зарплатами» это кейс по идиотизму для учебника по политической психиатрии)...
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Чиновники-бандиты на зарплаты живут??? Это что то новое
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Jesli biudzetnyje dejeteli polucajet tam po 2mln v mesiac,tak eto taze samaja korupcija tolko legalnaja.Nado privezat srednej zarplate tam 5 takix eto maksimum dlia cinovnika.Rezultaty toze nuzni stob podnimali zarplati,poka takix net u etoj vlasti tak i govorit a bolsix zarplat necego
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Милованов, в античной Греции и Риме власти "полисов" вообще "зарплаты" не получали - работали "на общественных началах"... Деньги, из городской казны, получали лишь "технические специалисты"(которыми вы не являетесь - образования нет...). И греки, и римляне прекрасно жили веками, государства процветали... Может, возьмёте с них пример?...
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ТО ЕСТЬ ТЫ ПРЕДЛАГАЕШЬ ЖИТЬ ЗА СЧЁТ КОРРУПЦИИ, И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ВЛАСТЬЮ. 😂😅😂
ХОРОШИ ,,АБЧЕСТВЕННЫЕ НАЧАЛА" КОГДА ДАЛИ ПИСТОЛЕТ, ПЕЧАТЬ, И ПРАВО ПРИНИМАТЬ ИЛИ НЕПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ. 😂😅😂
О ,,КЛАССНОЙ" ,,СОВРЕМЕННОЙ" УКРАИНЕ ВЫ МЕЧТАЕТЕ ********. 😂😅😂
ТОГДА УЖЕ ДАВАЙ МЕЧТАТЬ И О ДЕДУШКЕ ЛИНЧЕ, ДЛЯ ТАКИХ ВОТ КАК ТЫ МЕЧТАЕШЬ ,,АБЧЕСТВЕННЫХ НАЧИНАТЕЛЯХ". 😂😅😂
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"Ниночка" у тебя "извилина" только задницу разделяет, или "дальше" продолжается? Я же тебе сказал - пиши не только "капслоком", но и "жирным" шрифтом, а то у меня "не получается" "убеждаться" в "глубокомысленности " твоих "размышлизмов"...
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ГОВОРИЛ ТЕБЕ 1000 РАЗ, ПОВТОРЮ И 1001... 😂😅😂
,,ШРИФТ" НЕДОБАВИТ ТЕБЕ НИ УМА, НИ ЧЕСТНОСТИ. ИБО КОГДА ПАРАШОНКОВСКИЕ ЧИНУШИ ГОССЛУЖАЩИЕ-МИНИСТРЫ ПОЛУЧАЛИ ЗАРПЛАТЫ НЕМЕНЬШИЕ, А ТО И БОЛЬШИЕ ЧЕМ У НЫНЕШНИХ, ТЫ ДАЖЕ И НЕЗАИКАЛСЯ О ,,АБЧЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ". 😂😅😂
ВЫВОД ПРЕЖНИЙ - НЕТ БОЛЕЕ ЦИНИЧНЫХ ЛГУНОВ ЧЕМ ПАРАШОНКА И ЕГО ПРИСПЕШНИКИ. ВЫ УЖЕ ДАВНО ПЕРЕПЛЮНУЛИ ДАЖЕ янукодлу С ЕГО ГОП КОМПАНИЕЙ. 😂😅😂
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А, ясно... "Нина Ткаченко" - "трансвестит"... У "НЕГО" "извилина у мошонки" заканчивается... Ну, так-бы, и "сказал (а)"... А теперь - по теме... Если у тебя не хватает мозгов понять, о чём я написал - не пихай свой нос сюда... Я сказал о том, что сказал: в древней Греции и Риме "магистраты" избирались народом и работали, не получая от казны ни копейки... ВСЁ!!!
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Разница между старой властью и новой в том, что при старой власти вы даже и не знали, сколько они получали, в каких дворцах за государственный счет жили.
Тут же всё прозрачно, на критику реагируют .
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Зарплата может быть хоть 3 гривни. Вопрос в премиях по 29 миллионов долларов неким товарисчам типа коболева
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Мілованову потрібно проконсультуватись у Гросі як він це зробив. Правда ворогів собі нажив (типу Кравчука, Кучми, прокурорів і т.д.), але зміг добавити пенсіонерам, с/зарплату, жінкам при народженні дитини і т.п.
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а самому Милованову за ноябрь-декабрь 2019 премия в размере 1630% или 236 000 гривен - нравиться?
ставки вроде и небольшие (какие-то 15 тыс...да?)...
но вот премии (хотя по КЗоТу не более 50 процентов))) космические
плюс доплаты за стаж, секретность, переработку, командировку...и т.д еще столько же
плюс выплаты за аренду жилья, помощь на лечение и отдых (не путать с отпускными)...
так что не надо ...скиглити (цитируя незабвенного азирова)
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В 1986 - 91 годах зарплата в 30-км. Зоне ЧАЭС достигала 14 тысяч рублей в месяц, при средней в Зоне в 2 500 рублей и средней в СССР - 170 рублей. иИ В Зоне все равно воровали и воруют до сих пор. Это явный пример что никакого баланса достигнуть нельзя, просто не нужно воровать и грабить свой народ.
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"Чиновники" в развинутих країнах, а в корумпованому болоті Україна_бандюки,і вони не живуть на зарплати
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А хто ж це вам поназначав ту зарплату і премії? Так ви ж самі і поназначали
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Мілкованов висловив співчуття пенсіонерам, і малозабезпеченим , а чого в нього така відгодована пика, та це міністр - сирота, йому на життя не вистачає.
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"Милованов о зарплатах чиновников: Нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные, нужно найти баланс"
Мудрая мысль! Только почему только про чиновников?
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ллиардов.

"С одной стороны нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные. Поэтому нужно иметь какое-то понимание того, где мы находимся, в какой стране живем и что мы можем себе позволить. "-сказал милованов и со спокойной душой получил з/п с премией в размере 179200 грн
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Геть слуг дебилов и профанов. Но для этого нужно народовладдя и прямая демократия.
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Правительству необходимо отыскать баланс - грабители народа, должны отыскать баланс грабежа.Для начала балансировки верните несбалансированные премии и зарплаты и уберите к,,,,уям дисбалансировочников..
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Мабуть, когда в Давосе Королева не дала свой мандат понюхать, дебил Миклован побывал на приёме у швейцарских психиатров. А иначе соткудова умная мысль у прогрессирующего олигофрена? Хотя, отхвативши под ёлочку пару-тройку соток косарей, даже дебил может поумничать.
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