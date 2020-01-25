 Милованов про зарплати чиновників: Не можна бути багатим у країні, де більшість бідні, потрібно знайти баланс

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю ввечері.
"Президент дав нам, Кабінету Міністрів, прем'єр-міністру, завдання виробити якийсь баланс, знайти баланс між ефективністю, знайти баланс, де є ця межа, за якими принципами має оплачуватися робота людей і які мають бути максимальні і мінімальні оклади, яка структура. Тому, коли ми всю роботу зробимо, завдання буде вирішено, і тоді ми прийдемо до суспільства з проханням підтримати це рішення", - сказав Милованов.
Він зазначив, що на запитання щодо рівня зарплат у держслужбовців, міністрів, заступників міністрів, депутатів простої відповіді немає, нагадавши, що Віктор Янукович мав зарплату в 20 тисяч гривень, а вивіз із України 40 мільярдів.
"З одного боку, не можна бути багатим у країні де більшість бідні. Тому потрібно мати якесь розуміння того, де ми перебуваємо, в якій країні живемо і що ми можемо собі дозволити. Державне підприємство чи державна служба - то не приватний бізнес. Але я собі веду такі розмови, коли я підписую документи на звільнення корупціонерів із державних підприємств і призначаю нових. Я вважаю, вони є чесними. І хтось приходить і каже чесно, що хоче велику зарплату, і тоді ми вирішуємо, чи можемо собі дозволити. А буває так, що я підписую звільнення корупціонера, у якого було 15 тисяч гривень, і призначаю нового на ту саму ставку. Я собі думаю, а чого ж людина погоджується? І що я роблю, коли я призначаю на ті самі гроші людину, яка може заробити в десятки чи сотні разів більше на ринку, але відповіді на це немає",- наголосив Милованов.
Зеленський вступив на посаду президента України в 41 рік. Став наймолодшим президентом в історії України.
Как в том старом фильме..."Волга-Волга"..
Заберите у товарища брак и выдайте ему новый.
простота - хуже воровства))))
Кстати, так везде
ХОРОШИ ,,АБЧЕСТВЕННЫЕ НАЧАЛА" КОГДА ДАЛИ ПИСТОЛЕТ, ПЕЧАТЬ, И ПРАВО ПРИНИМАТЬ ИЛИ НЕПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ. 😂😅😂
О ,,КЛАССНОЙ" ,,СОВРЕМЕННОЙ" УКРАИНЕ ВЫ МЕЧТАЕТЕ ********. 😂😅😂
ТОГДА УЖЕ ДАВАЙ МЕЧТАТЬ И О ДЕДУШКЕ ЛИНЧЕ, ДЛЯ ТАКИХ ВОТ КАК ТЫ МЕЧТАЕШЬ ,,АБЧЕСТВЕННЫХ НАЧИНАТЕЛЯХ". 😂😅😂
,,ШРИФТ" НЕДОБАВИТ ТЕБЕ НИ УМА, НИ ЧЕСТНОСТИ. ИБО КОГДА ПАРАШОНКОВСКИЕ ЧИНУШИ ГОССЛУЖАЩИЕ-МИНИСТРЫ ПОЛУЧАЛИ ЗАРПЛАТЫ НЕМЕНЬШИЕ, А ТО И БОЛЬШИЕ ЧЕМ У НЫНЕШНИХ, ТЫ ДАЖЕ И НЕЗАИКАЛСЯ О ,,АБЧЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ". 😂😅😂
ВЫВОД ПРЕЖНИЙ - НЕТ БОЛЕЕ ЦИНИЧНЫХ ЛГУНОВ ЧЕМ ПАРАШОНКА И ЕГО ПРИСПЕШНИКИ. ВЫ УЖЕ ДАВНО ПЕРЕПЛЮНУЛИ ДАЖЕ янукодлу С ЕГО ГОП КОМПАНИЕЙ. 😂😅😂
Тут же всё прозрачно, на критику реагируют .
ставки вроде и небольшие (какие-то 15 тыс...да?)...
но вот премии (хотя по КЗоТу не более 50 процентов))) космические
плюс доплаты за стаж, секретность, переработку, командировку...и т.д еще столько же
плюс выплаты за аренду жилья, помощь на лечение и отдых (не путать с отпускными)...
так что не надо ...скиглити (цитируя незабвенного азирова)
Мудрая мысль! Только почему только про чиновников?
"С одной стороны нельзя быть богатым в стране, где большинство бедные. Поэтому нужно иметь какое-то понимание того, где мы находимся, в какой стране живем и что мы можем себе позволить. "-сказал милованов и со спокойной душой получил з/п с премией в размере 179200 грн