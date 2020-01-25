 Кабмін створив робочу групу для обговорення деталей співпраці "Укрзалізниці" з Deutsche Bahn

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну, в суботу, 25 січня, відбулося перше засідання робочої групи.

"Нам важливо, щоб підписаний на початку лютого документ про співпрацю із Deutsche Bahn враховував всі важливі аспекти, зокрема безпекову та соціальну складову. Ми усвідомлюємо, що "Укрзалізниця" - це стратегічно важливий для країни об’єкт. Тому зараз проводимо консультації з усіма зацікавленими сторонами, щоб почути всі думки", - сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

До складу робочої групи увійшли представники Міністерства інфраструктури, "Укрзалізниці", профільного транспортного комітету Верховної Ради, ключових бізнес-асоціацій та профспілок.

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Найближчим часом має відбутись засідання транспортного комітету Верховної Ради з участю всіх зацікавлених сторін для проведення ґрунтовного обговорення майбутньої співпраці.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, упродовж наступного тижня міністерство проведе консультації з парламентським комітетом, бізнес-асоціаціями, профільними організаціями та профспілками, щоб обговорити всі деталі угоди.

Представники Європейської бізнес-асоціації висловили свою готовність долучитись до робочої групи: "У нашої організації загалом дуже схвальний відгук щодо цієї ініціативи. Сподіваємось, що ця співпраця допоможе українській залізниці наблизитись до європейських стандартів", - сказала виконавчий директор ЄБА Анна Дерев’янко.

Свою підтримку висловили також і представники профспілки залізничників і транспортних будівельників, зазначили в пресслужбі Кабміну.

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Олексій Гончарук наголосив, що українська залізниця залишається під повним контролем держави, тож пріоритет уряду - захистити інтереси всіх людей, які працюють у компанії та створити сучасну, комфортну та безпечну залізницю, базуючись на німецькому досвіді.

Зараз українська сторона продовжує переговори з німецькими колегами для визначення самої моделі подальшої співпраці.

Про інші подробиці буде відомо на початку лютого, коли українська сторона підпише з німецькою компанією Угоду про стратегічне партнерство.

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Раніше Гончарук повідомив, що 5 лютого 2020 року буде підписано дорожню карту партнерських домовленостей із Deutsche Bahn. За словами Гончарука, уряд України зацікавлений в інвестиціях у залізничну галузь, у партнерстві з глобальною компанією, до якої є довіра, у якої є дешеві ресурси й унікальний досвід управління подібними проєктами.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури України і Deutsche Bahn AG у швейцарському Давосі 22 січня підписали меморандум про взаєморозуміння задля подальшої співпраці в транспортній галузі та розвитку АТ "Укрзалізниця". Як підкреслив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, меморандум "не про приватизацію, і не про концесію, а про стратегічне партнерство". Він також зауважив, що країні необхідна така допомога для поліпшення ситуації на залізниці і реалізації її логістичного потенціалу.

Водночас щодо меморандуму Гончарук написав, що німецькі фахівці будуть реформувати управлінські механізми УЗ, а Україна повністю збереже за собою контроль над підприємством.

Згідно з текстом меморандуму, сторони вивчатимуть можливості створення стратегічного партнерства між "Укрзалізницею" і DB, проте остаточні умови такої співпраці наразі не встановлено.

Крім цього, Мінінфраструктури і DB сприятимуть взаємному опрацюванню пропозицій щодо розвитку залізничної мережі і рухомого складу з урахуванням сучасних стандартів екологічності та інноваційності транспорту.

Центр транспортних стратегій оприлюднив текст офіційної заяви Deutsche Bahn, в якому йдеться, що інженерно-консалтингова компанія Deutsche Bahn з інфраструктури, мобільності та транспорту DB Engineering & Consulting у майбутньому буде консультувати і підтримувати "Укрзалізницю" в питаннях управління та з технічних питань. Згідно з текстом зазначеної заяви, питання стратегічного партнерства Deutsche Bahn і "Укрзалізниці" ще допрацьовується: обговорюються подальші деталі співпраці, зокрема участь у питаннях оперативного управління компанією з боку Deutsche Bahn.