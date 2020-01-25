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 Політика України, Економіка
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Все про:Мінфін (388) Маркарова (110)

 У держави достатньо коштів для нормального функціонування, на казначейському рахунку - 27 млрд, - Маркарова

На казначейському рахунку України наразі - 27 мільярдів гривень, і цього достатньо для нормального функціонування держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі "Свобода слова із Савіком Шустером" сказала міністр фінансів України Оксана Маркарова.

"Питання про ліквідність: чи достатньо у нас коштів на рахунку? Ми щодня моніторимо наш так званий казначейський рахунок. Ще у нас є валютні рахунки. Наразі близько 5 мільярдів гривень у нас на гривневому рахунку. А на валютних рахунках, якщо порахувати в еквіваленті, - ще 22 мільярди", - зазначила Маркарова.

Вона також додала, що цих коштів достатньо для того, щоб нормально функціонувало держава.

Читайте також: "Причин для хвилювань нема, є виклики", - Маркарова про бюджет-2020

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171841
 
 
 Топ коментарі
 
Пів країни сидить без зарплат,а грощі в Омані))
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А чому тоді кредиторка в бюджеті по всій Україні на кінець 2019 року виникла?! А маніпулювати вільними залишками на початок нового року - це ухиляння від суті проблеми.
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На какую сумму и когда отдавать этисуммы по евробондам? Государство Украина уже в залоге. А эта проститутка нам варнякает, что все хорошо! Да это полный писец.
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Пів країни сидить без зарплат,а грощі в Омані))
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І пів вареника жують. Всі, кого фінансує держава отримали аванс своєчасно.
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Бывалый222 - может в Киеве...

у нас в городке авансы только вчера выплачивать начали - задержка 10 дней..
такая же херьня с детскими и пособиями...
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Із дитячими дійсно затримка, проте то таке- на сочки-йогурти. Проте серед моїх знайомих немає бюджетників, отже не скажу за їх аванси та з/п.
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я за бюджетников написал...
не бюджетники в Польше и других Европах работают...
Нормального спеца уже не найдешь почти....
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Та й не спєца важко знайти. Ті ж робітничі спеціальності. Коли шукаєш працівника, то половина дзвінків з тюрми... І все у них є, а от паливо в машині скінчилось... І так просять грошей перекинути))
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эт точно...
и нормальную бригаду для той же стройки не найдешь уже года 2 как...
у меня в телефоне процентов 90 людей с кем раньше имел дело по технике и работах уже не в зоне доступа...
уехали.. У держави достатньо коштів для нормального функціонування, на казначейському рахунку - 27 млрд, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6323
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учу польский. Гонит даже не зарплата - а гуманитарная составляющая - ребенок в Инклюзивном классе - учителя не знают как работать с такими детьми - на тьютора денег нет - от 7 000 грн ежемесячно, помощник учителя - психолог с "двумя образованиями" носит на руках одного более тяжелого - на второго нет времени - ребенок предоставлен сам себе.

Программист станков с ЧПУ и автоматических линий, системній администратор с 20 годами стажа - при Зеленском кирдык стране.
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мені, ліквідатору, на тиждень затримали виплату "чорнобильських". Мали 15-го, отримав 23-го.
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У мене тесть також ліквідатор. Нічого не казав. Хоча зеленського ненавидить більше ніж я)
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спитай... Бо до таких затримок ми вже звикли. Восени на три місяці затримували, віддали все разом в листопаді.
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а пенсіонери без призначених субсидій, а вовік розпинається https://www.youtube.com/watch?v=1gJL-_f_fHo
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А чому тоді кредиторка в бюджеті по всій Україні на кінець 2019 року виникла?! А маніпулювати вільними залишками на початок нового року - це ухиляння від суті проблеми.
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Зеленое стадо даже слова такого не знает "кредиторка", а все что вещает зекоманда расчитано именно на их лохторат.
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На какую сумму и когда отдавать этисуммы по евробондам? Государство Украина уже в залоге. А эта проститутка нам варнякает, что все хорошо! Да это полный писец.
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не катастрофа,але хірово.. власне внаслідок бл..ської політики "соросят' у НБУУ держави достатньо коштів для нормального функціонування, на казначейському рахунку - 27 млрд, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2053
У держави достатньо коштів для нормального функціонування, на казначейському рахунку - 27 млрд, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8403
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для оцінки політики НБУ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ СПЕКУЛЯНТІВ(ЗАРАДИ ТОЧНОСТІ зараз НБУ ставку знизив до 13,5):

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П..єц щодо"боргових зобовязань' Аргентини..
Країни,шлях якої ми збираємось повторити..
"Монетизувавши' Землю "закладами' у банках.
Без обмежень...
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Так уже каждый министр в ЗекоМанде себе в два раза карманы под новую зарплату увеличил.
У государства достаточно средств для нормального функционирования, на казначейском счете - 27 млрд, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4800
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в последние дни как сам бубачка, так и все зеленожопое шобло массово начало рассказывать, "как нам хорошо".
и денег много.
и авторитет растет.
и дороги будут строить.
и инвестиции вот прямщас рекой потекут (правда, неясно, в чьи карманы)...

не к добру.
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а чего тогда зарплаты бюджетников в Киеве задерживают???????????
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Последний раз гривны государство занимало у олигархов под 18 или 19% годовых ?
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Під 9-10%, але всерівно це дорого, занадто дорого...
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вже 8 було б більш-менш адекватно..
Нбу запланував цю цифру.. але "на колись"(
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На валютных счетах - менее 1 лярда долларов, если по курсу... А это что? Много? Для Ахметова- не очень. А для Украины- достаточно, если верить этой тёте.
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Это те деньги что заняли под самый низкий % 1,2млрд евро. Так шо ли?
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Помощник ***** - Сурков подал в отставку т.к. выполнил свою стратегическую задачу:
писюанист Ишак Оманский сдал в концессию Украину **********
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Колись дуже гарно про Маркова сказав якийсь козлорилий опозиціонер : це мегамененджер, який ще в 90-ті роки заробляв 1 лям зелених в місяць. Думаю цей урод нікуди не пішов і сратиме по всьому світу.
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особливо тупим.
Слідкуйте за новинами
.Суркова "пішли' тому ,що не погоджувався змінити 'мінські угоди"..

тепер питання будуть 'утрясати' Єрмак і Козак..

чи Україна на таку зміну конституції погодиться('автономія' ордло у складі України як ціна виведення російських військ з Донбасу)-ось питання..
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У нас 10 млн пенсионеров, если даже пенсию брать 2000 грн -это надо 20 млрд грн каждый месяц.
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ну и славненько...значит на зарплаты-премии-доплаты-бонусы и фокусы всем звездюкам должно хватить? а нарид...то таке.!.им же минималки хватает...и то не каждый месяц!
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Молодцы, "дотянули до зарплаты", точнее до налоговых поступлений в конце года.
Только на сколько вам этого хватит, на месяц, на два?
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судя по глазкам, это додик уже после 3-ей понюшки?
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В Украине всплыла возможная связь между известной по обвинениям в отмывании средств экс-главой управления ГФС в столице Людмилой Демченко и действующей министром финансов Оксаной Маркаровой. Как оказалось, обе влиятельные женщины имеют отношение к банкиру Даниилу Волынцу.
Бывшая налоговая чиновница, как заявляют многочисленные источники, вероятно, сотрудничала с Волынцом, а министр Маркарова - является его супругой.
Даниил Волынец - один из собственников «Аккордбанка», мультимиллионер и муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Банкир известен в узких кругах благодаря тесной связи с власть имущими. И речь идет не только о ведомстве его супруги.

В семье четверо детей (две дочери мужа от первого брака и двое совместных).

https://ria-m.tv/news/176277/ministr_s_millionami_skandalnyim_mujem_i_spornyim_zarabotkom_oksana_markarova_vlipla_v_ocherednoy_skandal.html
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И самое интересное: Фактически Оксана Маркарова вместе со своим супругом зарабатывает на украинском государственном долге, при этом сама же за него отвечает от имени государства. Более того, семья министра успела попасть в целый ряд мутных схем, которые еще предстоит проверить правоохранителям.
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Ну если считать нормальным урезание пенсий и субсидий, то конечно функционируйте за счет самых бедных людей. Когда следующее урезание?
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1 млрд это 1000 млн.Предположим в Украине осталось 27 млн населения. Запас казны в 1000 грн на 1 человека, это нормальная сумма?
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На казначейском счете Украины находится 27 миллиардов гривен и этого достаточно для нормального функционирования государства.- это 3,14стец полный слышать о мизере монет (как достаточного )для поддержания нормально нищенской жизни украинского народа...
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при 51 млрд при порохе... И НОРМАЛЬНО - ЭТО КАК?
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Дали 500 грн. зарплати в аванс, про зарплату сказали " своєчасно не ждиТЕ".

Просрали все, що було зароблено за 5 років за 6 місяців.
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Середа, 12 грудня 2018, 11:43Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом не виплати заробітної плати шахтарям

10 грудня шахтарі шахти "Лісова" розпочали "підземний" страйк - вони відмовились виходити на поверхню. Під землею залишалися 97 людей. Вони вимагали 100% своєї зарплати за жовтень і ще 50% за листопад, а також закликали зробити всі виплати регулярними

Додамо, сьогодні колектив шахти колоною завдовжки 300 метрів направляється у Червоноград.
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5 лярдов на гривне, план по таможне только на 25%, зарплаты шахтёрам, военным в заморозке, управление казначейскими счетами в ручном режиме -проходит только "защищёнка"...гривна крепкая -экономику вот-вот прорвёт на 40%... Похвастаться зебилы могут только тем, что набрались кредитов как ***** блох...
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набрались кредитов как ***** блох...

це ОДНОЗНАЧНО щодо Прем"єра Тимошенко...цИТАТА юЩЕНКО.
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На папері вони є. А реальні гроші де? Вже розкрали?
Як з янеком у 2013. Є горші на рахунку,є ЗВР у кілька мільярдів!
За місяць - нема янека,нема грошей на рахунку,нема ЗВР.Тільки папірці,на яких написано "гроші є".
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Вчера у Шустера на вопрос Бродского о выполнении бюджета за январь 2020 мадам отморозилась общими словами,но цифры так и не назвала
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Ой, а из какой жопы старика Бродского достали?
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и это чешет министерка , которая ходила на официальные встречи в Давосе в кроссовках...
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Значить все добре, слава ЗЕ!
Піду хлібинку куплю. Бо зарплатні три місяці нема.
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Эта цифра просто говорит о наличии денег в такой-то сумме на такой-то момент времени. На финансовое состояние страны влияние эта цифра вряд ли оказывает. А вот обязательства, которые растут как на дрожжах оказывают
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соросят Нбу(гонтарєвої) і Маркарову Зе залишили від попередньої влади Бариги під шаленим тиском МВФ.
Клоун не зрозумів,як 'попав' "на бабло"
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На папері вони є. А реальні гроші де? Вже розкрали?
Як з янеком у 2013. Є горші на рахунку,є ЗВР у кілька мільярдів!
За місяць - нема янека,нема грошей на рахунку,нема ЗВР.Тільки папірці,на яких написано "гроші є".
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У маркарових гасударствєнніків грошей ніколи не бракувало - їх традиційно не вистачає насєлєнію. А заява про "достатньо" може означати, що держава більше не потребує позик і тепер українці, на чиїх рахунках коштів недостатньо, будуть самі домовлятися з МВФ про кредити.
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когда делают такие заявления, то быть беде
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