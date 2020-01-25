 У держави достатньо коштів для нормального функціонування, на казначейському рахунку - 27 млрд, - Маркарова

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі "Свобода слова із Савіком Шустером" сказала міністр фінансів України Оксана Маркарова.

"Питання про ліквідність: чи достатньо у нас коштів на рахунку? Ми щодня моніторимо наш так званий казначейський рахунок. Ще у нас є валютні рахунки. Наразі близько 5 мільярдів гривень у нас на гривневому рахунку. А на валютних рахунках, якщо порахувати в еквіваленті, - ще 22 мільярди", - зазначила Маркарова.

Вона також додала, що цих коштів достатньо для того, щоб нормально функціонувало держава.

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