 У держави достатньо коштів для нормального функціонування, на казначейському рахунку - 27 млрд, - Маркарова

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі "Свобода слова із Савіком Шустером" сказала міністр фінансів України Оксана Маркарова.
"Питання про ліквідність: чи достатньо у нас коштів на рахунку? Ми щодня моніторимо наш так званий казначейський рахунок. Ще у нас є валютні рахунки. Наразі близько 5 мільярдів гривень у нас на гривневому рахунку. А на валютних рахунках, якщо порахувати в еквіваленті, - ще 22 мільярди", - зазначила Маркарова.
Вона також додала, що цих коштів достатньо для того, щоб нормально функціонувало держава.
у нас в городке авансы только вчера выплачивать начали - задержка 10 дней..
такая же херьня с детскими и пособиями...
не бюджетники в Польше и других Европах работают...
Нормального спеца уже не найдешь почти....
и нормальную бригаду для той же стройки не найдешь уже года 2 как...
у меня в телефоне процентов 90 людей с кем раньше имел дело по технике и работах уже не в зоне доступа...
уехали..
Программист станков с ЧПУ и автоматических линий, системній администратор с 20 годами стажа - при Зеленском кирдык стране.
Країни,шлях якої ми збираємось повторити..
"Монетизувавши' Землю "закладами' у банках.
Без обмежень...
и денег много.
и авторитет растет.
и дороги будут строить.
и инвестиции вот прямщас рекой потекут (правда, неясно, в чьи карманы)...
не к добру.
Нбу запланував цю цифру.. але "на колись"(
писюанист Ишак Оманский сдал в концессию Украину **********
Слідкуйте за новинами
.Суркова "пішли' тому ,що не погоджувався змінити 'мінські угоди"..
тепер питання будуть 'утрясати' Єрмак і Козак..
чи Україна на таку зміну конституції погодиться('автономія' ордло у складі України як ціна виведення російських військ з Донбасу)-ось питання..
Только на сколько вам этого хватит, на месяц, на два?
Бывшая налоговая чиновница, как заявляют многочисленные источники, вероятно, сотрудничала с Волынцом, а министр Маркарова - является его супругой.
Даниил Волынец - один из собственников «Аккордбанка», мультимиллионер и муж министра финансов Украины Оксаны Маркаровой. Банкир известен в узких кругах благодаря тесной связи с власть имущими. И речь идет не только о ведомстве его супруги.
В семье четверо детей (две дочери мужа от первого брака и двое совместных).
https://ria-m.tv/news/176277/ministr_s_millionami_skandalnyim_mujem_i_spornyim_zarabotkom_oksana_markarova_vlipla_v_ocherednoy_skandal.html
Просрали все, що було зароблено за 5 років за 6 місяців.
10 грудня шахтарі шахти "Лісова" розпочали "підземний" страйк - вони відмовились виходити на поверхню. Під землею залишалися 97 людей. Вони вимагали 100% своєї зарплати за жовтень і ще 50% за листопад, а також закликали зробити всі виплати регулярними
Додамо, сьогодні колектив шахти колоною завдовжки 300 метрів направляється у Червоноград.
🤔
це ОДНОЗНАЧНО щодо Прем"єра Тимошенко...цИТАТА юЩЕНКО.
Як з янеком у 2013. Є горші на рахунку,є ЗВР у кілька мільярдів!
За місяць - нема янека,нема грошей на рахунку,нема ЗВР.Тільки папірці,на яких написано "гроші є".
Піду хлібинку куплю. Бо зарплатні три місяці нема.
Клоун не зрозумів,як 'попав' "на бабло"
Як з янеком у 2013. Є горші на рахунку,є ЗВР у кілька мільярдів!
За місяць - нема янека,нема грошей на рахунку,нема ЗВР.Тільки папірці,на яких написано "гроші є".