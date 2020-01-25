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 Гончарук: "Довіра до України повертається"

Повертається довіра інвесторів до України, і недавно було розміщено євробонди за найдешевшими в історії України відсотковими ставками.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером" 24 січня.

"Довіра до України повертається. Це абсолютно безумовний факт", - сказав Гончарук.

Він нагадав, що цього тижня було розміщено євробонди на 1,25 млрд євро за найдешевшими в історії України відсотковими ставками - 4,375%.

"Цього тижня Україна рекордно вигідно для себе розмістила євробонди - цінні папери, в які вкладають іноземні та наші інвестори. Це дуже чіткий маркер рівня довіри до нашої країни. Ніколи на таких вигідних умовах Україні не давали ресурси", - сказав Гончарук.

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Також він зазначив, що цього тижня було оголошено результати двох концесійних конкурсів.

"До нас зайшли інвестори будувати порти. Це означає, що у нас з'являться нові робочі місця", - зазначив Гончарук.

Раніше повідомлялося, що Україна продала 1,25 млрд євро нового боргу за рекордно низьких відсотків за позиками, скориставшись оптимізмом інвесторів щодо програми реформ президента Володимира Зеленського.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171840
 
   
 Топ коментарі
 
Оно само хоть верит в свой бред?
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Да да, я лично это виде по практически пустому залу в Давосе при выступлении некоего фигляра без диплома клоуна и с туманом в голове. Гончарук: "Доверие к Украине возвращается" - Цензор.НЕТ 9965
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..иди ботинки сначала почисть , засранэць.. Гончарук: "Довіра до України повертається" - Цензор.НЕТ 610
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Все ШАКАЛАдные троли сбежались, ещё и новых ников насшибали...
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ну, а що робить тут ваш зебіл-провокатор Иван Петрович Сидоров? А Lvbnhj? А Андерсен a4cbf7de? А Simon Bolivar f2151b2b? А Wevelsburg?
Чого вони разом з тобою не сичать по-зебільному? І чому хають твого бубочку?
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Ну я ваших перечислять не буду места на мониторе не хватит.
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Купи большой монитор, у тебя теперь должна быть высокая зарплата, ты ж учитель!
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Да, большая. 27ЕА73 это большой моник...
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Г+Г в своєму репертуарі. Але чому цього артиста-нездару на сцену з агітацією виставили? Інших, більш кваліфікованих - не знайшлося?
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В порожній черепушці гончарука зародилася довіра до України )))) ****, як задовбав цей КЛОУНВІРАТ!
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о боже, почему твоя кара так задела Украину, почему отобрала здравый смысл, разве это единственный путь избавиться от рабского мышления, путь через страдание и мучении.
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Просто Зеленский по капле выжимает из вас ШАКАЛАдных рабов
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Хлопці та дівчата взялись не за свою справу. Це видно по результатам падіння економіки і проваленому бюджету за останні пів року. Якщо Вовік подасть у відставку, то його сценічна популярність буде збережена. На посаді президента Вовіку не вдається здолати ні корупцію, ні зрадництво, ні невігластво.
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Не надо давать Гончаруку валерьянки. Он от нее балдеет
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Рочему такому количеству е-ботов не нравиться что позиции Украині в мире укрепляються?
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И это хорошо. Но порохоботы щас зраду объявят. Интерестно что они своим обдолбанным, воспаленным рошенками мозгом придумают
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ГОНЧАРУК . как ВЫ ДУМАЕТЕ . будет ли этот словацкий ребенок требовать государственным языком кацапский ?

https://youtu.be/VLzsDTZjNE8
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