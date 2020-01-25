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 Політика України, Економіка
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Все про:інвестиції (271) Криклій (67)

 Криклій про інвестиції: Кожна гривня через рік повернеться двома додатковими

Український уряд починає велике будівництво, оскільки кожна гривня інвестицій в інфраструктурні проєкти через рік повертається з додатковими двома гривнями.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Про інвестиції в розвиток, чому ми розпочинаємо велике будівництво цього року: кожна гривня, яка витрачається і вкладається в інфраструктурні проєкти сьогодні, вона з мультиплікатором плюс дві гривні через рік повертається. І це власне про нові робочі місця і про те, щоб зростала економіка", - сказав Криклій.

Водночас він зазначив, що держава є неефективним управлінцем, тому збиткові підприємства потрібно приватизувати, віддавати в концесію тощо, щоб заходив інвестор і вкладав кошти в їхній розвиток.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171838
 
 
 Топ коментарі
 
Рентабельність 200%? У Мавроді навчились?
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Вернётся двумя дополнительными из моего кармана?
Верю, охотно верю!
Впрочем верить премьеру - профану в экономике по его же словам и президенту у которого туман в голове, по словам премьера, лично у меня нет ни какого желания.
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Ні, реальна ситуація. Іноземці внесуть гривню, а з нас видавлять таки по дві-три. Знімуть субсидії зовсім, уріжуть соціальні проекти. Просто йде грабунок. Грабує українців великий капітал.
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Гірше. Маленький капітал намагається стати великим...
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в этом случае Мавроди курит нервно в сторонке , у зебилов спекуляции и аферы с гарантией от государства..
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Походу вернулась реклама 90х. Я помню рекламу "Украинский/русский дом Селенга -365% годовых"
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Невигідно їм це. Як євробонди потім викуповувати?
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У України були різні шляхи,Зелєбоба обрав шлях перетворення України в Лугандон,ось тільки чеПушиліни в нього інщі.
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"Зелебоба обрав"? Це ТИ ОБРАВ, вибравши "Зелебобу"!!!
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Вернётся двумя дополнительными из моего кармана?
Верю, охотно верю!
Впрочем верить премьеру - профану в экономике по его же словам и президенту у которого туман в голове, по словам премьера, лично у меня нет ни какого желания.
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А чому держава погано керує своєю власністю? Може Криклія треба взяти за яйця і довести до крику, щоб держава почала гарно керувати своєю власністю?..
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Щаззз.. Щоб депозит в банку став 50%, то потрібно кредитну ставку зробити 100%.
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только их надо зарыть на поле чудес и поливать
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написать что каждая гривна вернется 3-мя или 4-мя слабо Криклий...?

Наверное опиумный мак выращивать будем...
только там такие подъемы...
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А що? От ігровивий "бізнес" відновили, там теж великі прибутки. Проституція теж великі прибутки дає, Яременко не дасть збрехати. Тепер і "наркобізнесом" займуться Криклій про інвестиції: Кожна гривня через рік повернеться двома додатковими - Цензор.НЕТ 3034
P.S. Доречі, Зеленський так і не здав на аналізи на виявлення наркотиків волосся та нігті.
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Рецепт не новый. Америку из великой депрессии строительством дорог выводили. Гитлер тоже дорогами занялся. До сих пор по ним люди ездят.
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именно.
и именно поэтому массовое строительство дорого начато было при Порошенко.
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Как то не заметил. Правда Гройсман рассказывал про 98% отремонтированных дорог, но то таке. А местными дорогами вообще со времен наверное Ющенко никто не занимался. После того как по ним в 2014 году танки гоняли, то вообще ездим по посадкам и балкам.
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а я вот заметил.
и именно что касается местных (Киев и Борисполь, а массовый ямочный ремонт - Бориспольский район).
Регулярно езжу по Заболотного - там старая дорога была вообще снесена, сделана гравийная подушка порядка 1 м, гидроизоляция, затем слой армированного бетона порядка 0,7 м, затем опять гравий, и уже потом асфальт. По-идее - лет 30 простоит без ремонта.
Сам я езжу немного, но знаком с людьми, которые ездят очень много - перестилка дорог была массовой, особенно в южных областях, типа Днепропетровской и т.п.
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стоп, а в Німеччині наче до Гітлера вже були автошляхи, в нього зовсім інший був шлях.
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В стране дураков,на поле чудес кабмина,да за счет бюджета - может быть,если занести в налоговую.
Можно,конечно не откатывать и не заносить,в соответствии с новыми ОФИЦИАЛЬНЫМИ зароботками,но тогда и эту гривну отнимут.
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тогда вопрос: массовое строительство/ремонт дорог вообще-то начато было Омеляном.

Почему же Омеляна и Пороха вы обливали помоями, а теперь САМИ ДЕЛАЕТЕ ТО ЖЕ САМОЕ?
выходит, "барыги" были на деле мудрыми и дальновидными руководителями?
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- Да что вы говорите? У вас вилочки не найдется, лапшу с ушей снимать?
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Всё это враньё. Закон капитализм -- вложив 1 доллар ,
надо получить-5 долларов прибыли. Скажите мне, какой

капиталист будет делиться с Вами?.
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Да вы экономист от бога,а как же на западе все работает,налоги самые высокие в отличие от пост совка.Платят 3 доллара с 5 и не жалуются.
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Платят у себя -- дома. А Украина для них -- Африка.
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И тут будут платить,нужно просто систему 90х сломать,когда всем было все п..й.
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Цей "пацанчик" часом не починав свою "трудову" діяльність з МММ???
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...дополнительные за которые нельзя будет купить и коробок спичек.
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У каждой страны держава имеет имя фамилию. Говорите о себе или о Франции где 35% у державы в управлении? Нет бедных государств есть плхое управление.
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И телесно что в Украине можно купить за 10 и 25 коп.
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Вместе с тем он отметил, что государство является неэффективным управленцем- самокритика похвальна ,управленец с него никудышний ,,,
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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І чого ж вони убіточниє ті підприємства? Чому ними керують люди, які не вміють це робити? Правду не хочете сказати?!
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Уже был по 100,правда у служителей культа верните петю.
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Цитат "мы (т.е. правительство) начинаем большое строительство в этом году" и тут же "государство является неэффективным управленцем". Противоречия в каждом слове и обещания 63% прибыли в год (!!). Это даже на бредятину не тянет.
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Пардон, ошибка нужно "обещания 200% прибыли в год (!!). Это даже на бредятину не тянет."
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Если государство неефективное, так зачем вы еще выше налоги подымаете и бюрократов плодите? Раздуваете еще больше популистских госпрограм...? Лживые социал-демократы!
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Дебіл - он і в Україні дебіл. Его ничем не вылечить - даже высокой должностью. Никогда инвестиции за год не окупаются на 100%, если это не оружие и наркота. Тем более - в инфраструктурные проекты, где только строительство длится не один год. Возможно, окупятся лет через 10 после ввода в эксплуатацию при идеальных условиях в экономике - но это не Украину. Снова у нас махровый популизм зашкаливает - правительство дебилов и горлопанов.
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Это обещание роста экономики на 100% в год (на стероидах, что ли), или инфляции в размере 100% за год?
"Вы это, Бендер, Вы поясните"(С)
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..на каждую гривну инвестиций - мы напечатаем ещё две .. Браво профан !
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це натяк на те, що гривня до долара буде по 75?
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"дайте медный грошик,
господин хороший
к вам вернётся рубль золотой...." *(С)
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Если не выгнать из страны всю эту Зелёную шваль, то Украина перестанет существовать.
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Делюсь секретом. Берете гривны, покупаете доллар по 24.5, через год сдаете минимум по 50. Заработок 100%. Не благодарите.
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Это он рассказывает про рост долга страны в геометрической прогрессии. Каждая гривна долга на начало этого года обернётся двумя гривнами долга в следующем.
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надо только ...закопать... 5 золотых...и через год...)))))


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Надо обязать всех взрослых пересмотреть старый добрый фильм про папу Карло, Буратино и золотой ключик. Фильм для деток 5-7 лет. Но судя по всему, этот уровень мировосприятия оказался недостижимым для очень многих взрослых. Многие и в зрелом возрасте еще не достигли уровень пятилетнего ребенка и для которых, все происходящее - норма.
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73% не хотят думать, когда что-то "обосновывается", а ждут "вывода", в данном случае - 2 Гривны и успокаиваются в ожидании следующих "выводов" - кто помешал получить 2 Гривны, на это и рассчитано...
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Цікаво спостерігати за цими молодиками при владі які за пів року почали вдупляти що вони нікчеми, і вирішили що Україну врятують лише якісь інвестори яким вони будуть пояснювати де і скільки інвестувати аби вже через рік мрія українців про покращення здійснилася у когось з них...
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Такі прибутки, напевно можна забезпечити там, де виробляють те, що Криклій любить покурути. Криклій про інвестиції: Кожна гривня через рік повернеться двома додатковими - Цензор.НЕТ 8000
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Представляете как потрох в 2014 инвестировал в украинскую гривну, что скоро 1 гривна превратилась в три, бо она обвалилась в три раза? Инвесторы, млять.
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Ты, шутничёк ублюдочный, не в курсе, что в 2014 году Расия вторглась в Украину?
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Реклама программы правительства:
youtube.com/watch?v=7SwYfVi6tUs
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