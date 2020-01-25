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 США закликали Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в окупованому Криму

Представники Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ закликали Російську Федерацію припинити приховувати інформацію про ситуацію в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці представництва у твітері.

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"Крим є і залишається невід'ємною частиною України. США закликають окупаційну владу РФ у Криму припинити зусилля щодо придушення вільного потоку інформації про ситуацію на півострові", - йдеться в повідомленні.

У 2019 році Кримськотатарським ресурсним центром було зареєстровано 86 обшуків, із них 64 - в будинках кримських татар.

Максимальна кількість обшуків за політично вмотивованими справами, зокрема у "справі Хізб ут-Тахрір", "справі свідків Єгови", а також у справі так званих незаконних збройних формувань, відбувалась у березні і червні 2019 року, зазначив Барієв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171836
 
 
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Мне это нравицца. США призвали Россию прекратить скрывать информацию о ситуации в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4231
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планета крым. все ништяк. воды нет, жратвы нет, туристов нет. населена - ДЕБИЛАМИ..
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США щёлкнули украинские СМИ по носу: в Крыму проживает куча знакомых и родственников, которые могут давать ещё большую кучу информации о негараздах родной говени - почему этим занимаются только блоггеры ?
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