 США закликали Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в окупованому Криму

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці представництва у твітері.

#Crimea is & remains an integral part of #Ukraine & US calls on #Russia occupation authorities in Crimea to cease efforts to stifle the free flow of information about the situation in Crimea, & allow citizens of Ukraine to move within their own country. pic.twitter.com/HQ6tqpbI2O — U.S. Mission to OSCE (@usosce) January 24, 2020

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"Крим є і залишається невід'ємною частиною України. США закликають окупаційну владу РФ у Криму припинити зусилля щодо придушення вільного потоку інформації про ситуацію на півострові", - йдеться в повідомленні.

У 2019 році Кримськотатарським ресурсним центром було зареєстровано 86 обшуків, із них 64 - в будинках кримських татар.

Максимальна кількість обшуків за політично вмотивованими справами, зокрема у "справі Хізб ут-Тахрір", "справі свідків Єгови", а також у справі так званих незаконних збройних формувань, відбувалась у березні і червні 2019 року, зазначив Барієв.