 Кількість хворих на коронавірус у Китаї збільшилась за добу на 444 людини, кількість жертв - 41, - Держкомітет з охорони здоров’я КНР

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив Державний комітет КНР з охорони здоров'я.
Кількість жертв цього типу пневмонії наразі - 41, з них 39 припадає на провінцію Хубей і по одному на провінції Хебей і Хейлунцзян. За добу зафіксовано 16 летальних випадків, йдеться в повідомленні відомства.
Основний удар коронавірусу припав на провінцію Хубей. Станом на 00:00 суботи за місцевим часом кількість хворих у провінції зросла до 729 осіб. Епіцентром захворювання в Китаї є адміністративний центр провінції - місто Ухань, на який припадає 38 жертв захворювання.
Наразі в лікарнях провінції проходять курс лікування 658 пацієнтів із діагнозом пневмонії нового типу, 100 з них - у важкому стані, 57 - у вкрай важкому, йдеться в повідомленні влади.
Водночас зазначається, що 32 людини одужали, і їх виписали з медичних закладів.
У грудні в Ухані було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавурусу.
Держкомітет повідомляє, що п'ять випадків пневмонії нового типу зареєстровано в Гонконгзі, по три - на Тайвані і в Сінгапурі, чотири - в Таїланді, по два - в Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Франції, в Макао, один - у Непалі.
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Компания "Аэрофлот" предложила сдать или обменять билеты на рейсы в Китай с отправлением в период с 24 января по 7 февраля 2020 года без взимания дополнительной платы.
"В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае "Аэрофлот" принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям "Аэрофлота" в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами "Аэрофлота" China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань)", - говорится на сайте перевозчика.
не вигадуйте теорії змов там, де їх немає
там леший бродит...
Но суть в том, что вы говорите о каком-то конкретном видео, которое вас так поразило, что вы написали о непростой ситуации. Я поищу, и найду какое-то другое видео, или вообще какую-то нарезку из "Резидент Ивела". И мы будем охать и ахать, каждый над своим видео, думая, что мы на одной волне.
Это ведь не сложно - взять, и запостить конкретную ссылку . За это тут не банят.
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