 Кількість хворих на коронавірус у Китаї збільшилась за добу на 444 людини, кількість жертв - 41, - Держкомітет з охорони здоров’я КНР

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив Державний комітет КНР з охорони здоров'я.

Кількість жертв цього типу пневмонії наразі - 41, з них 39 припадає на провінцію Хубей і по одному на провінції Хебей і Хейлунцзян. За добу зафіксовано 16 летальних випадків, йдеться в повідомленні відомства.

Основний удар коронавірусу припав на провінцію Хубей. Станом на 00:00 суботи за місцевим часом кількість хворих у провінції зросла до 729 осіб. Епіцентром захворювання в Китаї є адміністративний центр провінції - місто Ухань, на який припадає 38 жертв захворювання.

Наразі в лікарнях провінції проходять курс лікування 658 пацієнтів із діагнозом пневмонії нового типу, 100 з них - у важкому стані, 57 - у вкрай важкому, йдеться в повідомленні влади.

Водночас зазначається, що 32 людини одужали, і їх виписали з медичних закладів.

У грудні в Ухані було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавурусу.

Держкомітет повідомляє, що п'ять випадків пневмонії нового типу зареєстровано в Гонконгзі, по три - на Тайвані і в Сінгапурі, чотири - в Таїланді, по два - в Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Франції, в Макао, один - у Непалі.

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