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Все про:хвороба (189) вірус (61) Китай (236)

 Кількість хворих на коронавірус у Китаї збільшилась за добу на 444 людини, кількість жертв - 41, - Держкомітет з охорони здоров’я КНР

Станом на 00:00 за місцевим часом суботи, 25 січня, в Китаї кількість хворих на пневмонію, яку спричиняє коронавірус нового типу, сягнула 1287 осіб, збільшившись за добу на 444 підтверджені випадки захворювання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив Державний комітет КНР з охорони здоров'я.

Кількість жертв цього типу пневмонії наразі - 41, з них 39 припадає на провінцію Хубей і по одному на провінції Хебей і Хейлунцзян. За добу зафіксовано 16 летальних випадків, йдеться в повідомленні відомства.

Основний удар коронавірусу припав на провінцію Хубей. Станом на 00:00 суботи за місцевим часом кількість хворих у провінції зросла до 729 осіб. Епіцентром захворювання в Китаї є адміністративний центр провінції - місто Ухань, на який припадає 38 жертв захворювання.

Наразі в лікарнях провінції проходять курс лікування 658 пацієнтів із діагнозом пневмонії нового типу, 100 з них - у важкому стані, 57 - у вкрай важкому, йдеться в повідомленні влади.

Водночас зазначається, що 32 людини одужали, і їх виписали з медичних закладів.

У грудні в Ухані було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавурусу.

Держкомітет повідомляє, що п'ять випадків пневмонії нового типу зареєстровано в Гонконгзі, по три - на Тайвані і в Сінгапурі, чотири - в Таїланді, по два - в Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Франції, в Макао, один - у Непалі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171835
 
   
 Топ коментарі
 
Черговий "курячий" грип намалювався - фармацевтичним фірмам треба терміново мільярди "заробити"! Для довідки - щодня в світі гине в автокатастрофах біля 4000 осіб.
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32 человека выздоровели но это скорее просто имунитет -- вакцины еще нет !!!
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они мертвичину сырую жрут и хотят не болеть????
особенности питания....
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Нужно написать, что уже есть одна выздоровевшая, так что не все так плохо, уже нашли ремедио
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32 человека выздоровели но это скорее просто имунитет -- вакцины еще нет !!!
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Но 41 умер. Пока что статистика не очень оптимистична.
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41 умерший на 1287 заболевших - это 3% смертности. Пока ещё норма для гриппа. У обычного гриппа 2-3 % смертности. У свинячего по-моему до 5% поднимался. Так что пока паниковать рано.
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Смертность в первую очередь людей пожилого возраста, с сахарным диабетом и слабым иммунитетом. Но видосы с больниц пугают, сами Китайцы пишут чтоб не верить оф. информации Китайских властей заболевших и умерших намного больше
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Вроде бы вот эта одна вылечилась от лекарств. Возможно, что ошибаюсь. Тем не менее, в Украине этот вирус нам не нужен.
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А зачем? Надо устроить истерию, чтобы увеличить за зимний период доходы фармацевтов. Никто ж почему то не пишет статистику сколько в том самом миллиардном Китае заболело на ОРЗ и от того померло. А эта статистика явно в разы выше, чем от "короновируса".
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Пока фармацевты не могут помочь 444 за сутки это очень много . Это обнаруженных а сколько не обнаруженных . Нужно подальше держаться от этой заразы !!!
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Настоящая торговая война, как и сказал Трамп
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Китай далеко, это пусть кацапская провинция китая напрягается
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Зате від"кацапскої провінції" Україна близько! Якщо коронавірус піде по Україні, весело не буде, в лікарнях кількість апаратів штучного дихання обмежена, тому помиратимуть навіть ті, яких можна було-б врятувати!
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А не нада ездить накацапию, и сюда их пускать.
Лучше, все таки переживать проблемы по мере их возникновения. Война, куда более реальна
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Цікаво.. щось подібне оголосили наші перевізники.:


Компания "Аэрофлот" предложила сдать или обменять билеты на рейсы в Китай с отправлением в период с 24 января по 7 февраля 2020 года без взимания дополнительной платы.
"В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае "Аэрофлот" принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям "Аэрофлота" в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами "Аэрофлота" China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань)", - говорится на сайте перевозчика.
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Ну, и что в этом плохого?! Людям дали возможность выбора, не потеряв при этом деньги.
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вся надія на рецепти Народної Цілительки Супрун щодо зміцнення імунітету.. Кількість хворих на коронавірус у Китаї збільшилась за добу на 444 людини, кількість жертв - 41, - Держкомітет з охорони здоров’я КНР - Цензор.НЕТ 7587
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Видел как китайцы зимой в Киеве в масках ходят даже когда обычного гриппа мало. Их эта дребедень хорошо научила. Ни разу не видел плюющего под ноги китайца. А вот насиление местное , особенно приезжее в Киев, утирает сопли пальцем и харкает друг другу под ноги, плюёт на пальцы прежде чем открыть кулёчек чтобы вложить в него продукты и отдать ни в чём не виноватому покупателю, и напроч не проветривает помещения где скапливаються патогены. Когда дикари, так любые болячки могут превратиться в эпидемию.
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Китайцы живут как в муравейнике, у них мало личного жизненного пространства, поэтому по другому просто не могут.
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цивилизованно живут все цивилизованные люди в мире.
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Черговий "курячий" грип намалювався - фармацевтичним фірмам треба терміново мільярди "заробити"! Для довідки - щодня в світі гине в автокатастрофах біля 4000 осіб.
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Та не грип це... Легальність серед захворілих перевищує 73%.
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Странно, что до сих пор нет еще на улицах идиотов в противогазах , как тогда в 2009-м:

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Щаз торговцы противогазами подсуетятся))))
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лучше в противогазе чем на больничной койке.
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я вибачаюсь, а чому ви думаєте, що доходи фармацевтичних компаній можуть якось особливо збільшитись? люди завжди хворіють і завжди купують ліки для лікування. інформація про новий вірус змусить вас чи ще когось бігти в аптеку і щось там терміново купувати? що саме?маску? та їх навіть не фармацевтичні компанії виробляють
не вигадуйте теорії змов там, де їх немає
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А ви погугліть і прочитайте скільки заробили такі компанії на тому ж "таміфлю" чи "терафлю" вже не пам'ятаю.
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Raske toze jest takoj virus,tolko ruskije nezamecajet s ixnim urovnem medicini.Kitajci k nim milionami xodit kazdy den
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Ситуація там дуже не проста... В мережі є відео з міста Ухань. Раджу всім переглянути
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А почему бы не запостить ссылку на впечатлившее вас видео?
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Честно говоря, я ожидал ответ "Тебя что, забанили на Гугле?" - ваш ответ помягче.
Но суть в том, что вы говорите о каком-то конкретном видео, которое вас так поразило, что вы написали о непростой ситуации. Я поищу, и найду какое-то другое видео, или вообще какую-то нарезку из "Резидент Ивела". И мы будем охать и ахать, каждый над своим видео, думая, что мы на одной волне.
Это ведь не сложно - взять, и запостить конкретную ссылку . За это тут не банят.
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Просто є багато відео на цю тему. І пропонувати конкретне посилання є недоречним. Спробуйте загуглити - короновірус в Китаї відео 😃
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честно говоря, в городе на несколько миллионов населения люди падают беспрерывно в любой момент от совершенно разных причин, и пневмония - это последняя из таких причин.
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Так. Але не в кожному місті з цього приводу в авральному порядку будують лікарню на 1000 ліжок за 6 днів
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они мертвичину сырую жрут и хотят не болеть????
особенности питания....
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"Число заболевших коронавирусом в Китае выросло за сутки на 444 человека, число жертв - 41, - Госкомздрав КНР" - "Холодная" война между США и Китаем может перерасти в "горячую", заявил американский миллиардер Джордж Сорос в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. ... Он также назвал Китай "не только авторитарным режимом", но и "самым богатым, сильным и технологически самым передовым государством". - что надо делать американцам чтобы не утратить мировое лидерство? Надо распространить в Китае вирус, который действует только на монголоидную расу. Иначе Китай не победить. Этот коронавирус пробный.
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пора китайцям з українцями домовитись і щось робити з цим міжнародним Сукиним Сином Соросом




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Рашке все пофиг. Их главари(Тайной канцеллярии Кремля) с 2-3-мя паспортами давно наготове.Жены и дети загранкой,чемоданы упакованы.Вместо того чтоб закрыть рейсы из Китая и врачей по всей границе поставить(а вакцину днем и ночью и.) они китаез-студентов отпускают туда и обратно,а своим еще "советуют не ехать"(???) Причем весь Д.В.заселен китайцами.которые на Новый год поедут и приедут( я б их обратно не пустил)Хотят еще уменьшить население России?(вдруг скинут их).Опасность в том что Вирус ИЗ РОССИИ ПЕРЕКИНИТСЯ НА СОСЕДЕЙ. Уже наверно 100000(сотни т.) зараженных, если не больше в ОГРОМНОЙ СТРАНЕ. А товары и посылки идут на весь мир.Опять беда оттуда, где спят относительно вируса, но воюют с порядочными соседями???
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у расєян сібірі надія на зиму ,низьку заселеність і водяру ,що 'дуже піднімає імунітет" Кількість хворих на коронавірус у Китаї збільшилась за добу на 444 людини, кількість жертв - 41, - Держкомітет з охорони здоров’я КНР - Цензор.НЕТ 1910
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Для Китаю це ніщо. Це з розряду новин "В Києві за добу кількість захворюваних на грип та ГРВІ збільшилась на 30 осіб".
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єдина різниця- ти маєш вибір при грипі-жити,чи ні..
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Судя по видосах с городов где эпидемия, эти цифры вообще ни о чем
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Кажись нашли хороший способ избавиться от пожилого населения.
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