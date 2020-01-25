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Все про:відставка (594) Сурков (137)

 Помічник Путіна Сурков пішов із держслужби "через зміну курсу на українському напрямі"

Помічник президента Російської Федерації Володимира Путіна Владислав Сурков пішов із державної служби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це російському "Інтерфаксу" повідомив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, близький до Суркова.

За його словами, це сталося через зміну курсу на українському напрямі.

Про причини відставки і свої подальші плани Сурков, за словами Чеснакова, розповість через місяць.

Про відставку Суркова Чеснаков навіть написав у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що найближчий місяць Сурков буде займатися медитацією.

За інформацією головного редактора радіостанції  "Ехо Москви" Олексія Венедиктова, замість Суркова куратором українського напряму в Кремлі стане колишній віцепрем'єр Дмитро Козак, призначений заступником глави Адміністрації президента 24 січня.

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Сурков був помічником Путіна з 2013 року і курирував врегулювання ситуації на південному сході України, а також питання співпраці з Абхазією і Південною Осетією. На початку січня він їздив до Абхазії, де президент пішов у відставку після протестів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171834
 
   
 Топ коментарі
 
Смены курса не произошло. Это как минимум. Поменяли человека, но все остальное не изменилось. А если изменилось, то не так, как бы хотелось нам.
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От бачите який Зеленський видатний політик! Хуйло збирався воювати з Україною, але Зеленський його обламав і здався.
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Глава МИД Израиля Исраэль Кац лично поблагодарил Путина за то, что Красная Армия освободила узников Освенцима. Чуть позже свою благодарность за действия Красной Армии объявил Путину премьер Израиля Нетаньягу.
Кто-нибудь, скажите уже этим чудесным людям, что Путин не освобождал Освенцим, и вообще к Красной Армии никакого отношения не имел. Впрочем, как и к какой-либо иной армии.

Освенцим освобождали войска 1-го Украинского фронта.
Конкретно, одними из первых туда вошли части генерала Петренко Василия Яковлевича, родившегося в селе Кочубеевка, ныне Полтавской области.

До 9 мая еще больше трех месяцев, а бацилла победобесия, основой которой является приватизация Путиным Победы, уже широко шагнула за пределы РФ.
Тут важно не останавливаться. Следующий шаг - приватизация сотворения мира. Должно получиться. Спасибо Путину, что создал эту Землю!
Игорь Яковенко
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Після розтрощеного зезубика, його не хочуть бачити,як йомовірного представника сторони конфлікту.
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Вместо Суркова куратором украинского направления в Кремле станет бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

То не Козак, а какой Дмитрий Манкурт.
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Козак- спОциалист по впихиванию "ПМР" в Молдову. Примерно так же нам хотят впихнуть лугандон, но есть одно отличие: "депутаты от ПМР" не сидят в парламенте Молдовы, а от лугандона в ВР- будут.
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интересно куда он рванет сейчас в независимую процветающую нанаросию или к загнивающими геям в брюсель? может в италию загнивающуюся от контрсанкций?
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Ну, уже давно з рос. ЗМІ не чути про "Руський мір". Тепер і автору цієї концепції дали копняка.
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Так РФ находилась с 1991 года под контролем северо-кавказской мафии.
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На жаль, майже за 6 років досвід показав, що ситуація в паРаші абсолютно не змінюється від перетасування колоди кремлівських 3,14...ів.
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Вот что крест диджитализация животворящая делает!
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Этот ублюдок крышевал бородаевский "союз добровольцев Донбасса" - десятки тысяч террористов, виновных в смертях военнослужащих ВСУ и мирных жителей Донбасса.
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єто у них называется : " .. курировал вопросы УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА на востоке страны " , миролюбец он оказывается ... регулировщик херов .. издохло бы побыстрей , вместе с пауком - патроном своим !
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Вместо него какую-нибудь другую гниду назначат. Там нет друзей Украины; есть только враги.
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к сож это реальность , великоимперский путинизм отравил мозги миллионам и надолго...
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на жаль скоріше не отруїв, а витягнув назовні те, що в тих мозках було завжди((
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як не як його вчили вбивати.

У 1976-1978 роках проходив військову службу в лавах Радянської Армії. 12 листопада 2006 року министр оборони России С. Б. Іванов в інтерв'ю Програмі «Вести недели», что Вихід на телеканалі «Росія», сообщил, что готов Розкрити телеглядачам «секрет»: Козак проходив Строкову службу в спецназі Головного розвідувального управління ( ГРУ) Генштабу СРСР [2] . Інформацію про свою службу в спецназі ГРУ підтвердів и сам Козак,
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Главное, чтобы Шойгу не стал вместо него отвечать за "курс на украинском направлении".
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Курс не поміняється пока живий Хло. Почитайте статтю 2008 року Тhe Washington Times - https://gorlis-gorsky.livejournal.com/88580.html
Прогноз здійснився???
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Увы, прогноз оправдался на все 100% и, к сожалению, "сокрушающий" ответ нашего Зе - https://timeze2019.blogspot.com/2020/01/blog-post_25.html
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шо за новый курс...если конструктивное партнерство, то это хорошо, а на меньшее мы(украиньцы) не согласны... Помічник Путіна Сурков пішов із держслужби "через зміну курсу на українському напрямі" - Цензор.НЕТ 6758
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Крыса почувствовал не ладное. переквалифицируется в мирного выхухоля .
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Сурков - мерзавец, но далеко не дурак. Все просчитал и решил: Пора валить пока ещё есть возможность сделать это по-тихому.
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По тихому у него сердечный приступ случится за месяц онанизма . Просто ху#ло зачистит ключевого игрока , как ненужную нить к его персоне . Этот метод он успешно перенял у Висарионыча
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да да там на Орде уже многие пропагандоны дают задний ход , типо мы тут не при чем .
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А сурок уже не нужен,вместо него во всю старается наш наридный нелох и его молодая и грамотная команда слуг нариду.Эти нас тащят в любимый сесесер и какуразницу.
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Для Украины новость так сибе . Нужно ждать очередной подляны .
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Ага, маневри)) Типу Гончарук подав у відставку)))
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Глава МИД Израиля Исраэль Кац лично поблагодарил Путина за то, что Красная Армия освободила узников Освенцима. Чуть позже свою благодарность за действия Красной Армии объявил Путину премьер Израиля Нетаньягу.
Кто-нибудь, скажите уже этим чудесным людям, что Путин не освобождал Освенцим, и вообще к Красной Армии никакого отношения не имел. Впрочем, как и к какой-либо иной армии.

Освенцим освобождали войска 1-го Украинского фронта.
Конкретно, одними из первых туда вошли части генерала Петренко Василия Яковлевича, родившегося в селе Кочубеевка, ныне Полтавской области.

До 9 мая еще больше трех месяцев, а бацилла победобесия, основой которой является приватизация Путиным Победы, уже широко шагнула за пределы РФ.
Тут важно не останавливаться. Следующий шаг - приватизация сотворения мира. Должно получиться. Спасибо Путину, что создал эту Землю!
Игорь Яковенко
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А за расстрел Еврейского антифашистского комитета Нетаньяху Путлера не поблагодарил? А что ж так? Этим как раз коллеги Путлера и занимались. А Михоэлса живьем раздавили грузовиком. И да, коллеги Путлера вывезли оборудование Освенцима и других концлагерей в ГУЛАГ. В гуманных целях, наверное?
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Та то його турнули за те що "спалився" з приводу зустрічі з янелохом.
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"О причине отставки и своих дальнейших планах Сурков, по словам Чеснакова, расскажет через месяц".
Это означает, что в течение месяца должно успеть произойти нечто совсем неординарное.
В воздухе запахло чем-то, типа русского духа....
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Строительство российского газопровода Северный поток-2 задержится на два года или даже больше, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council).
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Делаем ставки, панове, автомобильная авария или серечная недостаточность!
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А чем этот Козак отличается от Суркова?
В ЧЁМ смена курса?
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...в связи со сменой политического курса Украины , с Европейского на Таёженносоюзный.
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к сожелению это так, но стадо так решило, при чём решило не сегодня прям как по Орвелу
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"Помощник Путина Сурков ушел с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении"
А нихера! ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ЗЕЛЕНСКИМ В ОМАНЕ !!!
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Чечени міняють "смотрящого"....значить щось міняється з старійшинами але.... лице залишається-"пу" може й до 100...гірний довгожитель.
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Не простил ему путлер париж, когда наши дипломаты заставили кацапчика орать и багроветь, ишь, медитировать собрался, урода кусок.
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Козак. Служил в ГРУ, 1985-1989гг - прокурор, старший прокурор Ленинградской прокуратуры. Прессинговал всё, что выходило за рамки советской идеологии.
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Не дочекалися 2 лютого - Дня Бабака (Сурка). Цікаво в яку петлю часу потрапить "Сурок" і чи не закінчиться справа спробою суїциду?
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Хрен на хрен менять - только время терять. Вопрос в том, что за типА этой сволочи на смену подберут...
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Это какая такая смена курса? Что-то я не заметил смены курса - война как продолжалась, так и продолжается, почти каждый день убитые и раненые.
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В кафе "Сепар" медитацію приписали-***** своїх не кидає!
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"смена курса" - это отказ от внедрения ЛДНР в тело Украины в качестве субьекта "федерации"
хубло взяло курс на более широкую конфронтацию с Западом в полосе от Балтии до Чёрного моря, в этом плане Донбассу ( как и Беларуси) предназначены роли плацдармов
уже в мае следует ждать раскатов грома на горизонте
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Как сообщил " Русский еврей" --у него --рак- и он !!!! -подыхает.
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Помічник Путіна Сурков пішов із держслужби "через зміну курсу на українському напрямі" - Цензор.НЕТ 7371 Kostiantyn Yelisieiev

@k_yelisieiev

·1 ч

Не РФ змінила політику щодо Укр.
Це Україна зміла політику щодо РФ, дрейфуючи в її бік, займаючись умиротворенням агресора, докладаючи зусиль для її міжн реабілітації та детоксикації Путіна, відновлюючи «русский мир».
За таких умов місія Суркова виконана.
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Губернатор малороссии к власти приведён. Можно отдохнуть.
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А в чём состоит смена курса на украинском направлении?! Нет никакой смены... Просто карлик создает запасное правительство, на которое можно потом скинуть ответственность на неудачу блицкрига в Украине и Белоруссии. 2020-й год станет переломным, рашенфюрер хочет поднять свой падающий рейтинг и войти в историю как собиратель земель. Стареющий закомплексованный кремлевский идиот желают принимать парад к 9-му мая нетолько по воду вяликой пабеды вяликага народа в вяликой вайне, а еще как повод - присоединение наших стран к говно империи. Ничего еще не кончилось, все только начинается. И эти мрази однозначно используют раскол в нашем обществе, который искусственно создают обожатели воровского пороси. Порохососы - главные враги нашей страны сегодня
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Твоя зелень аж выпирает наружу)))
Смотри об фотку своего Нелоха язык не сотри, когда будешь облизывать предполагаемую жопу своего самого выдающегося вперед клоуна всея евреев))
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А шо Бубечка Нелох?)))
Верительную грамоту уже получил от ****?))
Сурик теперь не нужен))
Нелох ибн-Оман и сам неплохо справляется..****..
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По словам источника в Кремле, у архитектора «русской весны» Суркова рак и он умирает. Этим объясняется его уход с госслужбы. «Рак мозга, там все плохо» - рассказал источник телеграмм-каналу Mash.
Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, который занимался вопросами Украины, покинул государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении». Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в Telegram.
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если это правда, это очень хорошо. одного карма уже догнала. теперь очередь за ху...лом
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