 Помічник Путіна Сурков пішов із держслужби "через зміну курсу на українському напрямі"

Як передає Цензор.НЕТ, про це російському "Інтерфаксу" повідомив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, близький до Суркова.
За його словами, це сталося через зміну курсу на українському напрямі.
Про причини відставки і свої подальші плани Сурков, за словами Чеснакова, розповість через місяць.
Про відставку Суркова Чеснаков навіть написав у своєму телеграм-каналі. Він зазначив, що найближчий місяць Сурков буде займатися медитацією.
За інформацією головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Олексія Венедиктова, замість Суркова куратором українського напряму в Кремлі стане колишній віцепрем'єр Дмитро Козак, призначений заступником глави Адміністрації президента 24 січня.
Сурков був помічником Путіна з 2013 року і курирував врегулювання ситуації на південному сході України, а також питання співпраці з Абхазією і Південною Осетією. На початку січня він їздив до Абхазії, де президент пішов у відставку після протестів.
То не Козак, а какой Дмитрий Манкурт.
крестдиджитализация животворящая делает!
У 1976-1978 роках проходив військову службу в лавах Радянської Армії. 12 листопада 2006 року министр оборони России С. Б. Іванов в інтерв'ю Програмі «Вести недели», что Вихід на телеканалі «Росія», сообщил, что готов Розкрити телеглядачам «секрет»: Козак проходив Строкову службу в спецназі Головного розвідувального управління ( ГРУ) Генштабу СРСР [2] . Інформацію про свою службу в спецназі ГРУ підтвердів и сам Козак,
Прогноз здійснився???
Кто-нибудь, скажите уже этим чудесным людям, что Путин не освобождал Освенцим, и вообще к Красной Армии никакого отношения не имел. Впрочем, как и к какой-либо иной армии.
Освенцим освобождали войска 1-го Украинского фронта.
Конкретно, одними из первых туда вошли части генерала Петренко Василия Яковлевича, родившегося в селе Кочубеевка, ныне Полтавской области.
До 9 мая еще больше трех месяцев, а бацилла победобесия, основой которой является приватизация Путиным Победы, уже широко шагнула за пределы РФ.
Тут важно не останавливаться. Следующий шаг - приватизация сотворения мира. Должно получиться. Спасибо Путину, что создал эту Землю!
Игорь Яковенко
Это означает, что в течение месяца должно успеть произойти нечто совсем неординарное.
В воздухе запахло чем-то, типа русского духа....
В ЧЁМ смена курса?
А нихера! ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ЗЕЛЕНСКИМ В ОМАНЕ !!!
хубло взяло курс на более широкую конфронтацию с Западом в полосе от Балтии до Чёрного моря, в этом плане Донбассу ( как и Беларуси) предназначены роли плацдармов
уже в мае следует ждать раскатов грома на горизонте
Kostiantyn Yelisieiev
@k_yelisieiev
·1 ч
Не РФ змінила політику щодо Укр.
Це Україна зміла політику щодо РФ, дрейфуючи в її бік, займаючись умиротворенням агресора, докладаючи зусиль для її міжн реабілітації та детоксикації Путіна, відновлюючи «русский мир».
За таких умов місія Суркова виконана.
Смотри об фотку своего Нелоха язык не сотри, когда будешь облизывать предполагаемую жопу своего самого выдающегося вперед клоуна всея евреев))
Верительную грамоту уже получил от ****?))
Сурик теперь не нужен))
Нелох ибн-Оман и сам неплохо справляется..****..
Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков, который занимался вопросами Украины, покинул государственную службу «в связи со сменой курса на украинском направлении». Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в Telegram.