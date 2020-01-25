 Американські ЗМІ опублікували запис, на якому Трамп вимагає "позбутися Йованович". АУДIО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, аудіо, доступне на сайті ABC News, з'явилося в розпал судового процесу щодо імпічменту президента в Сенаті США.
На аудіо чути голос, який, за інформацією видання, належить Льву Парнасу: "Думаю, ми маємо почати з того, щоб позбутися посла (Йованович. - Ред.). Вона прийшла з адміністрації Клінтона... Вона по суті ходить і каже всім, мовляв, почекайте, йому (президенту Трампу. - Ред.) буде оголошено імпічмент, тільки почекайте".
У відповідь на це глава Білого дому розлютився і відразу озвучив розпорядження про звільнення Марі Йованович із посади.
"Позбавтеся її! Позбавтеся її завтра. Мені однаково. Приберіть її завтра. Позбавтеся її. ОК? Зробіть це", - чути на записі голос, який, за інформацією каналу, належить Дональду Трампу.
За словами джерела, аудіо було зроблено під час приватної вечері 30 квітня 2018 року в готелі Trump International у Вашингтоні. Поява цього запису спростовує заяви Трампа, що він не мав жодних справ із Парнасом і взагалі не знає його.
Як повідомлялося, після оприлюднення кілька тижнів тому Палатою представників доказів, наданих Парнасом, вперше стало відомо про імовірне стеження за Марі Йованович, коли вона перебувала на посаді посла США в Україні.
часи хєроїчних "ґєвалюціанерів" за гроші німецької=американської мішпухі МИНУВ ще в 1917.
І судоми вже закінчується глибокою комою
он даже на марш противников абортов приперся... - неабортистки за него голоснут.... - выборный год ))))
моника над Украиной и украинцами тупо издевается - и ето тока начало его срока...
боюсь мне таки нечем вас рассмешить...
Вы когда в Украине жили ? 30 лет назад ?!
30 лет назад? - ну да примерно - 28
Вы новости из провинции про беспредел и то, как при парашенке отжимали имущество спецом игнорировали?!
Или про кваковскую полицию и мвд??
конечно я не знаю всех деталей, но тогда стараюсь молчать...
но есть еще 2 недели - но они женкины сразу и навсегда...
тут без вопросов. ))))
и да - так оно само себя обольет - так лахте ноль работы
надо как то избавляться от етой хрени, а то кацапню напоминаете оба трое..
и да - деда нищеброд на 1658гр висит в инете?
Для меня вы - тролль, который не в состоянии ответить на конкретные вопросы . И который пишет тут всякий бред, о том, о чем даже не имеет представления. И учит нас всех жизни.
Идите воюйте на дамбас.
я очень огорчился на одну секунду, а потом тут же перестал...
сожалею, шо задел ваши зеленые чувства, но ели быть откровенным до конца - мне все равно...
bye...
Ну, не знаю, можно ли назвать "крамолой" то, что демократы запланировали импичмент Президента Трампа за год до его знаменитого телефонного разговора с "бубочкой".
Заранее запланированный импичмент Президента - это дело в юридическом плане новое, вероятно.
Я не знаю, под какую статью оно подпадает.
PS: опять же я не американец, просто мне так видится со стороны...
Мне очень кажется, что они выполняют задание.
Вопрос - чье?
В чью пользу?
Не в пользу рядовых американцев, налогоплательщиков, же!
В экономике то американской значительное улучшение (я написали ниже).
"Аудио было сделано <...> 30 апреля 2018 года"
Но подождите, ведь знаменитый телефонный разговор Президента Трампа с Президентом Зеленским состоялся больше, чем на год позже, в июле 2019 года:
"Trump blocked but later released payment of a congressionally mandated $400 million military aid package to allegedly obtain quid pro quo cooperation from Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine. A number of contacts were established between the White House and the government of Ukraine, culminating in a phone call between Trump and Zelensky on July 25, 2019" (Википедия)
То есть демократы приняли решение об импичменте Президента Трампа сразу после его победы на выборах, и просто искали повода.
Вот это да, вот это поворот.
(медитировать с Сурковым)
Их заранее не устраивало то, что в США безработица упадет до рекордно низкого уровня? Что для американских компаний будут уменьшены налоги? Что у США уменьшится торговый дефицит с Китаем? На кого тогда они работают?
Президент США отстраняет, а также назначает министров и послов, если их кандидатуры получили одобрение сенаторов.
А если точнее, то Трамп заказал каким-то сомнительным типам кампанию по дискредитации с последующим увольнением по результатам этой кампании. У нас ***** тоже очень любил такой приём вымазать в своё же говно и выкинуть
и подтверждает это снова и снова.
Пусть возвращается к к своим конкурсам красоты - там его чубчик будет не таким смешным.