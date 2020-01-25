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Все про:Трамп (2125) Йованович (209) Парнас Лев (26)

 Американські ЗМІ опублікували запис, на якому Трамп вимагає "позбутися Йованович". АУДIО

Американський центральний канал ABC News оприлюднив аудіозапис, зроблений нібито під час розмови бізнесмена Льва Парнаса, соратника адвоката Руді Джуліані, і президента США Дональда Трампа, в якій глава Білого дому вимагає відставки посла США в Україні Марі Йованович.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, аудіо, доступне на сайті ABC News, з'явилося в розпал судового процесу щодо імпічменту президента в Сенаті США.

На аудіо чути голос, який, за інформацією видання, належить Льву Парнасу: "Думаю, ми маємо почати з того, щоб позбутися посла (Йованович. - Ред.). Вона прийшла з адміністрації Клінтона... Вона по суті ходить і каже всім, мовляв, почекайте, йому (президенту Трампу. - Ред.) буде оголошено імпічмент, тільки почекайте".

У відповідь на це глава Білого дому розлютився і відразу озвучив розпорядження про звільнення Марі Йованович із посади.

"Позбавтеся її! Позбавтеся її завтра. Мені однаково. Приберіть її завтра. Позбавтеся її. ОК? Зробіть це", - чути на записі голос, який, за інформацією каналу, належить Дональду Трампу.

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За словами джерела, аудіо було зроблено під час приватної вечері 30 квітня 2018 року в готелі Trump International у Вашингтоні. Поява цього запису спростовує заяви Трампа, що він не мав жодних справ із Парнасом і взагалі не знає його.

Як повідомлялося, після оприлюднення кілька тижнів тому Палатою представників доказів, наданих Парнасом, вперше стало відомо про імовірне стеження за Марі Йованович, коли вона перебувала на посаді посла США в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171833
 
 
 Топ коментарі
 
не не люблю рыжего популиста но Иванович уволить надо было ещё после кольчужного скандала Американские СМИ опубликовали запись, на которой Трамп требует "избавиться от Йованович" - Цензор.НЕТ 4338
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у дони головняк тот еще...
он даже на марш противников абортов приперся... - неабортистки за него голоснут.... - выборный год ))))
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не не люблю рыжего популиста но Иванович уволить надо было ещё после кольчужного скандала Американские СМИ опубликовали запись, на которой Трамп требует "избавиться от Йованович" - Цензор.НЕТ 4338
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та ЛЮДЯМ глибоко НАСРАТИ і на тебе і на таких поців як фумани-парвуси та інші марамої= шлємазли Американські ЗМІ опублікували запис, на якому Трамп вимагає "позбутися Йованович" - Цензор.НЕТ 2451
часи хєроїчних "ґєвалюціанерів" за гроші німецької=американської мішпухі МИНУВ ще в 1917.
І судоми вже закінчується глибокою комою
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да уж какой ожидаемый нежданчик имеем ...и это планируется переизбираться на второй срок... Американські ЗМІ опублікували запис, на якому Трамп вимагає "позбутися Йованович" - Цензор.НЕТ 7990
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у дони головняк тот еще...
он даже на марш противников абортов приперся... - неабортистки за него голоснут.... - выборный год ))))
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дружок их четко обозначил одним словом - ********....
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да, у нас тоже не подарок, но он корячится как червяк на крючке за свои косяки...
моника над Украиной и украинцами тупо издевается - и ето тока начало его срока...
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А до этого типо все было класс?! Не смешите меня. Вам то откуда это знать?
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вам не достаточно смеха от зели, бени, богдана, гончарука, еремы .........?
боюсь мне таки нечем вас рассмешить...
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Та вам там в далекой омерике виднее,что у нас тут происходит. Вы на собственной шкуре можете почувствовать беспредел, который начался с 2016 года
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Так Вы похоже забываетесь, когда нам рассказываете, что у нас тут происходит .
Вы когда в Украине жили ? 30 лет назад ?!
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опять мимо - у меня дочка в Киеве, если не 2 раза в год, то раз точно я там - стараюсь на пару недель хотя бы...

30 лет назад? - ну да примерно - 28
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Киев- не показатель, тем более в отпуске.
Вы новости из провинции про беспредел и то, как при парашенке отжимали имущество спецом игнорировали?!
Или про кваковскую полицию и мвд??
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и снова мимо из 2х недель отпуска - одна на Волыни... - Ковель, Любомль дальше вам не нада.
конечно я не знаю всех деталей, но тогда стараюсь молчать...
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2 недели отпуска у родичей - это, конечно, показательно))))
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лучше чем ничего, согласитесь...
но есть еще 2 недели - но они женкины сразу и навсегда...
тут без вопросов. ))))
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дайте ему 1 658 грн минимуму и пусть с месяц поживет... в Украине думаю через 3 дня ОДНИМ МАТЮГАЛЬНЫМ БУДЕТ ВЛАДЕТЬ. англиканский американский сразу забудет.... если не сойдет с ума или не застрелится...
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а ты меньше за компом шурши, если тока комп не твоя работа , глядишь и копейка капнет.... )))
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А вы тут за бесплатно нашего президента грязью поливаете??
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не поверите - бывает же такое...
и да - так оно само себя обольет - так лахте ноль работы
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а отвечать будут жертвы...за все.. маланцы смотрю так стремительно летят на всех парах в Холокост № 2 ну ну флаг вам в руки с Здяздой Давида скоро вам изда будет от Давида..хавальник прихлопнул..шобла обрезаная...
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зависть - ето очень плохое чувство.....
надо как то избавляться от етой хрени, а то кацапню напоминаете оба трое..
и да - деда нищеброд на 1658гр висит в инете? Американські ЗМІ опублікували запис, на якому Трамп вимагає "позбутися Йованович" - Цензор.НЕТ 8415
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Так, на этом прекращаю с вами всякие беседы.
Для меня вы - тролль, который не в состоянии ответить на конкретные вопросы . И который пишет тут всякий бред, о том, о чем даже не имеет представления. И учит нас всех жизни.
Идите воюйте на дамбас.
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та ради бога....
я очень огорчился на одну секунду, а потом тут же перестал...
сожалею, шо задел ваши зеленые чувства, но ели быть откровенным до конца - мне все равно...
bye...
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я тока неделю назад был кацом под прокси Американські ЗМІ опублікували запис, на якому Трамп вимагає "позбутися Йованович" - Цензор.НЕТ 5148
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Дрова в топку котла, на котором готовят блюдо под названием "Импичмент Трампу", летят с неослабевающим темпом... И новые "ингредиенты", в нужный момент, кладутся в сам котёл... "Съесть можно всё... Главное - уметь приготовить..." . (С. Логинов. "Многорукий бог далайна". Там один правитель имел "хобби" - кулинарию. Из смертельно опасных и дрянных ингредиентов он готовил вкуснейшие блюда... А, бывало, и смертельно опасные...). От себя добавлю - "И ещё, нужно знать, что и когда добавить в котёл...".
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А в чем тут кромола? Руководитель не доволен работой подчиненного - имеет право...
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Крамола?
Ну, не знаю, можно ли назвать "крамолой" то, что демократы запланировали импичмент Президента Трампа за год до его знаменитого телефонного разговора с "бубочкой".
Заранее запланированный импичмент Президента - это дело в юридическом плане новое, вероятно.
Я не знаю, под какую статью оно подпадает.
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Ну а че вы написали противоречащего тому что я написал выше? Очевидно хотели и искали повода. Не думаю что рассчитывают на успех. Предвыборная технология. Правда сомнительная. Думаю просто хотят удержать свой электорат на фоне очевидных успехов Трампа.
PS: опять же я не американец, просто мне так видится со стороны...
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Мне не кажется, что дело в удержании электората.
Мне очень кажется, что они выполняют задание.
Вопрос - чье?
В чью пользу?
Не в пользу рядовых американцев, налогоплательщиков, же!
В экономике то американской значительное улучшение (я написали ниже).
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"Она, по сути, ходит и говорит всем, мол, подождите, ему (президенту Трампу) будет объявлен импичмент, только подождите"
"Аудио было сделано <...> 30 апреля 2018 года"

Но подождите, ведь знаменитый телефонный разговор Президента Трампа с Президентом Зеленским состоялся больше, чем на год позже, в июле 2019 года:
"Trump blocked but later released payment of a congressionally mandated $400 million military aid package to allegedly obtain quid pro quo cooperation from Volodymyr Zelensky, the president of Ukraine. A number of contacts were established between the White House and the government of Ukraine, culminating in a phone call between Trump and Zelensky on July 25, 2019" (Википедия)

То есть демократы приняли решение об импичменте Президента Трампа сразу после его победы на выборах, и просто искали повода.
Вот это да, вот это поворот.
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Писец трампу збрехал а єто хуже нет -- загонят его за облака
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если под присягой, то будут проблемы. если в заявлениях - отпетляет.
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Дедушка, идите Вы лесом Американські ЗМІ опублікували запис, на якому Трамп вимагає "позбутися Йованович" - Цензор.НЕТ 1100
(медитировать с Сурковым)
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Да они, вроде, этого сильно и не скрывали. Просто постоянно искали повод. Тут нарисовался разговор с Зе, хотя лично я не вижу в нем причин для импичмента. Очевидно нужно расследовать момент с "байденовской коррупцией". И да, Трамп имеет основания остановить помощь коррумпированной стране.
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Так возникает вопрос, если у демократов было твердое намерение импичмента Президента Трампа сразу после его победы на выборах, то есть ДО того, как Президент Трамп начал работу - а президент работает во благо государства - то на кого работают демократы в США? Чью адженду они продвигают? Чьи интересы представляют?
Их заранее не устраивало то, что в США безработица упадет до рекордно низкого уровня? Что для американских компаний будут уменьшены налоги? Что у США уменьшится торговый дефицит с Китаем? На кого тогда они работают?
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Имхо вы ищите теорию заговора там где ее нет. Обычно в политике все значительно проще - бабки, коррупция, бабки. Яркий пример - история с Байденом и его сыном. Дал Украине денег и прямо озвучил условия - увольнение прокурора преследовавшего его сна. А сколько таких Байденов на разных уровнях, разных масштабов...
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Парнас и Кент четко заявляли, что Луценко действовал по поручению Порошенко. Когда помогали организовать отзыв Йованович. Т.е. супердипломат Порошенко в 2016-м поставил все на Клинтон, обкакивая республиканца Трампа, а теперь еще подгадил и с демократами, скорее всего демократ станет президентом в 2020-м.
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Почем нынче метамфетамины для народа?
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Рагули, что вас так возбудило поутру?
Президент США отстраняет, а также назначает министров и послов, если их кандидатуры получили одобрение сенаторов.
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А зачем през США нанял какую-то бандитню для устранения посла?
А если точнее, то Трамп заказал каким-то сомнительным типам кампанию по дискредитации с последующим увольнением по результатам этой кампании. У нас ***** тоже очень любил такой приём вымазать в своё же говно и выкинуть
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После ручкания с Манафортом и Зеленским Трамп стал законтаченным,
и подтверждает это снова и снова.
Пусть возвращается к к своим конкурсам красоты - там его чубчик будет не таким смешным.
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