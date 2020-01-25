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 Політика України
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Все про:авіакатастрофа (503) Зеленський (4244) МАУ (132)

 Зеленський про літак МАУ: "Я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що не міг відразу повідомити про те, що "Боїнг" компанії МАУ збили іранські військові, хоча версію щодо технічної несправності було відкинуто відразу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

"І я до них поїхав (до родичів загиблих. - Ред.). Я до них поїхав, я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили". Але я приїхав до них і сказав: "Крім співчуття, я приїхав до вас із важливою інформацією. Хочу, щоб ви точно знали, це на сто відсотків не технічна помилка і не помилка ваших рідних, і не помилка нашого професійного екіпажу", - розповів він.

За словами Зеленського, на другий день після авіакатастрофи йому було відомо, що літак збили військові. Проте повідомити публічно про це не міг. Для цього потрібні були докази.

"Я вважаю, що ми зробили кілька важливих кроків, які дали нам можливість натиснути на іранську сторону, і вони визнали, що це була не технічна поломка чи помилка нашого екіпажу і літака МАУ", - сказав президент.

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За його словами, досягти зізнання Ірану щодо збивання літака Україні допомагали США, Велика Британія і Канада. Також було спілкування з ізраїльською стороною.

"Ми змогли домогтися того, що на рівні президента, не тільки міністра оборони, але і на рівні президента, на всіх дипломатичних рівнях іранська сторона визнала, що український літак був збитий їхньою ракетою", - заявив Зеленський.

Вирішальну роль у визнанні іранцями провини відіграли українські фахівці, які вилетіли на місце аварії для розслідування. "Ми зібрали 45 найкращих фахівців, вони на місці нам показали і натиснули", - говорить президент.

Зі свого боку влада змогла домогтися того, що українських фахівців допустили до місця трагедії. Це стало можливим, зокрема, завдяки комунікації українського президента з іранським колегою.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171832
 
 
 Топ коментарі
 
Канадцы могли, а буба стеснялся))))
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Така відмазка канає тільки в твоєму кварталі.
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не только они....
Великобритания, США были первыми кто сказал что это Иран....
Но Бубочке они не авторитеты конечно...., бубочка так им сказал почти прямо - "Недоумки..", еще идет расследование..., рано еще делать выводы идиоты"...
Ткнул их носом в дерьмо так сказать...
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Така відмазка канає тільки в твоєму кварталі.
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Эта усе Парашенка...
Дайте Бубочке еще 10 миллионов дней времени...
Он усе сможет!)))))) У ниго палучица....
73% иму верят
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Про АП це ви дарма.
Ось вже є проект нового ОП.
Зеленський про літак МАУ: "Я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили" - Цензор.НЕТ 1525
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Бубочка а не проще тебе написать заявление по собственному желанию!?
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Оно вчера уже намекнуло, что хочет после своих 5 лет каденции оставить Украину лучшей, чем до него. Ну лучшей оно уже Украину не оставит, вот выдержит ли Украина 5 лет ...вопрос !
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Отара 73,вы хоть сами поняли кого выбрали?
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Он у вас такой дурак по субботам или как?
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вей вы таки не поверите но сия жертва моила не может таки быть евреем Зеленский о самолете МАУ: "Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили"" - Цензор.НЕТ 9952
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Сбрехав!
Просто в листочке, который ты зачитываешь, как школьник, никто не написал, что самолет сбили...
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Всё правильно. Пока нет заключения экспертизы и следственной комиссии можно строить только разные гипотезы и заявлять что-то наверняка - бессмысленно. А вот заявление нашего дипломатического представительства в Иране, что они, мол, исключают некоторые гипотезы - необдуманное, преждевременное и удалённое в итоге - свидетельствует о том, что они облажались. Сделали это либо за взятку от иранских властей, либо не соответствуют занимаемым должностям. А ещё мне понравилось, как Зеленский сделал из Порошенко сбитого лётчика.
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Зебил, так какого тогда зеленая какашка щаявила про ошибку пилотов? Рыбки гуппи не имеют памяти....
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Напомни. Есть где-то видео или текст с таким заявлением? И, да, я юлебот, шоб ты знал. Я за Юлию Тимошенко голосовал. Но поскольку Порро бросил все силы на то, чтобы выбить её из президентской гонки фальсификациями (она взяла третье место) - то во втором туре выбора не оставалось. Ну не мог же я голосовать за мародёра, в самом деле.
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Штаты смогли, Австралия смогла, Канада смогла - моника не смогла, в молчанку впала...
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вот я все думаю, она упоротая или за деньги???????
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на 2й день когда его сутки не было в стране Зеленский о самолете МАУ: "Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили"" - Цензор.НЕТ 2605 Ну ну балабол зелёный Зеленский о самолете МАУ: "Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили"" - Цензор.НЕТ 2605 кого оно обдурить хочет Зеленский о самолете МАУ: "Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили"" - Цензор.НЕТ 6465
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какую же вы тварь тупую и брехливую выбрали...
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Посла, который заговорил про технеисправность уволили?
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Нет- до сих пор выполняет свои обязанности Зеленский о самолете МАУ: "Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили"" - Цензор.НЕТ 8494
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оно даже отбрехаться по человечески не умеет...
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Иначе Иран все заблокировал бы и расследование длилось бы годами.Зеленский поступил по умному.
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что мог Иран там сразу же из стратегического командования США пришли бы данные про пу зрк и его место расположения с пуском ракет +- 1 м Зеленский о самолете МАУ: "Я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили"" - Цензор.НЕТ 3818
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США для Ирана враг.А враг иногда бреше.Годами потом Ирану доказывай что это правда.А так родственники получат компенсации.Все правильно Зеленский сделал.
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И что с того факт пусков 2 ракет тор по боингу и его сбитие и Иран не СССР который мог себе позволить посылать всех когда свалили корейский боинг Зеленський про літак МАУ: "Я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили" - Цензор.НЕТ 6446
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Все это предположения.А как бы было на самом деле неизвестно.
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а я тебе могу на пальцах пояснить - систему пво в Иране делали амеры потом китайцы а потом кацапы сиё допиливали Зеленський про літак МАУ: "Я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили" - Цензор.НЕТ 8767
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Корейский Боинг свалили законно. Его неоднократно предупреждали по радио, вынуждали к посадке на нашей территории и предупреждали не прицельным пуском ракет. Если воздушное судно несанкционированно вторглось в воздушное пространство другого государства и не взаимодействует с диспетчерской службой и не подчиняется командам - его могут законно сбить. Как турки, например, сбили русских недавно.
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Космический ты зебилоид просто. Сколько за пост тебе зеленое говно платит? 20 копеек или 30? В срам свинозеленое чмошное чмо.
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Допустим, что инфа, которая поступила, нуждалась в проверке. Допустим, болтать сразу о причине - не принято. Это понятно. Но есть наиважнейший вопрос!!!!
КТО ПОРУЧИЛ УКРАИНСКОМУ ПОСОЛЬСТВУ ЗАЯВИТЬ О ВОЗМОЖНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ АППАРАТА????
Лицо, которое взяло на себя ответственность этого заявления, ОБЯЗАНО быть, с треском, УВОЛЕНО!
Только увольнение ответственного лица может дать подтверждение, что в Украине Президент способен влиять на чиновничий аппарат!
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Очень мудрый и правильный поступок.Иначе и нельзя.Иран это вам не дыныэр.
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А Порошенко СМОГ!!! Смог в то время, когда российские войска, почти "в открытую", пёрли по украинской земле! Так кто ты есть, "Членограй І, Великий и Неповторимый"?!!! "Трус бздыкливый"?!!! Иные слова к тебе не подходят...
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зато какая помпа была когда маленькое гундосое ехало в аэропорт
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Звичайно ,не міг нічого ,бо Помпево подзвонив і спитав -ібн Вофка,що робиш з бєніним сином в Омані....і як тільки бідолаха викрутився.....отака важка робота у гаранта...а страху натерпівся...а потім переліт через Москву...ще більший страх...тут тільки кокс і спасав.
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могу подсказать геде получить торт Рошен- записывайся в ВСУ
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Ты в публичном поле не можешь сказать, что мы с рахой воюем
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Помощник президента России Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении". Об этом в Telegram сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - написал Чеснаков.https://www.segodnya.ua/world/russia/surkov-uhodit-iz-kremlya-iz-za-ukrainy-chto-proizoshlo-1392654.html
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Он сначала обсирается, а потом начинает рассказывать , что это не он обосрался, да и вообще это даже не говно. Причем, когда он и его ******* делали это поначалу, то было какое то удивление, то сейчас начинаешь слушать эти жалкие оправдания, о - значит осел точно обосрался
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А що це зеро взагалі може, крім кривляння в камеру. Виступ в Давосі чогось нагадав "студєнта кулінарного тєхнікума" у виконанні Хазанова. Але ж то номер артиста, а тут виступ преЗЕдента...
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Почему?!
Все лидеры пострадавших стран говорили... Зеленський про літак МАУ: "Я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили" - Цензор.НЕТ 3536
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Нах в презики шел, ежели ниче не можешь, окромя игры на рояле!!!???
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Пускай кто-то другой, какая ж разница
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Постійні зашквари, викручування виправдовування... і брехня, брехня, брехня. Пілять, яке ж воно гидке та мерзенне.
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"...Мы собрали 45 лучших специалистов, они на месте нам показали и надавили", - говорит президент..."
Сивохо був? Той як надавить, то і розчавити може!
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я тебя умоляю- оно после кулака в пузо сразу рыгать начинает Зеленський про літак МАУ: "Я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили" - Цензор.НЕТ 8571проверено ещё начале 2000х в Донецке Зеленський про літак МАУ: "Я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили" - Цензор.НЕТ 8972
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Смотрю на Прямом все порохоботы из чата пропали.Оказывается все здесь сегодня.
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пол шестого так у монико ишако оманское будет титул скоро как у какого то испанского идальго имя Зеленський про літак МАУ: "Я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили" - Цензор.НЕТ 4966
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Если бы не Трюдо, то "великий лидер современности" повесил бы на куцый бюджет Украины страховые выплаты за "техническую неисправность..." Боже, храни Канаду!
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Султан Оману дивним чином помер через 2 дні після візиту Зе в Оман. Звичайно Зе з ним не зустрічався. Так ось цікаво хто його туди запрошував офіційно? Таких ляпасів в політиці як у Зе треба ще пошукати. А хто дав команду посольству України в Ірані говорити що це була "технічна несправність" після збиття літака?
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А объявил о полной проверке технического состояния всего флота, чтобы совсем запутать иранцев? Просто не Бубочка, а еще один многоходовочник!
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Не понимаю зачем он оправдывается? Выглядит как школьник. Президент не должен себя так вести. Особенно смешно про то что "они надавили"... Ну чисто Иран испугался потенциальных украинских санкций...
И это взрослые люди...
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Що ***** заборонив тобі ЗЕ-кацап про це говорити???
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