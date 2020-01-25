 Зеленський про літак МАУ: "Я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

"І я до них поїхав (до родичів загиблих. - Ред.). Я до них поїхав, я не міг у публічному полі говорити: "Нас збили". Але я приїхав до них і сказав: "Крім співчуття, я приїхав до вас із важливою інформацією. Хочу, щоб ви точно знали, це на сто відсотків не технічна помилка і не помилка ваших рідних, і не помилка нашого професійного екіпажу", - розповів він.

За словами Зеленського, на другий день після авіакатастрофи йому було відомо, що літак збили військові. Проте повідомити публічно про це не міг. Для цього потрібні були докази.

"Я вважаю, що ми зробили кілька важливих кроків, які дали нам можливість натиснути на іранську сторону, і вони визнали, що це була не технічна поломка чи помилка нашого екіпажу і літака МАУ", - сказав президент.

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За його словами, досягти зізнання Ірану щодо збивання літака Україні допомагали США, Велика Британія і Канада. Також було спілкування з ізраїльською стороною.

"Ми змогли домогтися того, що на рівні президента, не тільки міністра оборони, але і на рівні президента, на всіх дипломатичних рівнях іранська сторона визнала, що український літак був збитий їхньою ракетою", - заявив Зеленський.

Вирішальну роль у визнанні іранцями провини відіграли українські фахівці, які вилетіли на місце аварії для розслідування. "Ми зібрали 45 найкращих фахівців, вони на місці нам показали і натиснули", - говорить президент.

Зі свого боку влада змогла домогтися того, що українських фахівців допустили до місця трагедії. Це стало можливим, зокрема, завдяки комунікації українського президента з іранським колегою.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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