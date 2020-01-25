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 Політика України, Події
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Все про:найманці РФ (979) операція Об'єднаних сил (1992)

 Одного українського воїна поранено, найманці РФ здійснили 12 обстрілів на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-терористичні війська 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

"24 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність. ...Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Обстрілів зазнали, зокрема, такі населенні пункти: Талаківка, Піски, Павлопіль, Опитне, Невельське, Новолуганське, Луганське та Оріхове.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомета здійснили 5 пострілів по позиціях захисників Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу втрат немає", - підсумували в штабі ООС.

Читайте також: Гнутове, міст у Станиці Луганській і Новоселівка Друга, - в штабі ООС розповіли про нові точки розведення сил

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171831
 
 
 Топ коментарі
 
Відводимо війська ще далі, щоб аусвайси з куркою не дістали?
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А яка від цього користь? Членомкомандуючий по роялю сказав ністрілять.
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А яка від цього користь? Членомкомандуючий по роялю сказав ністрілять.
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Почему Украине не требует усиления санкций постоянно против РФ???
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Відводимо війська ще далі, щоб аусвайси з куркою не дістали?
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Знову Орєхово? Ну так, звичайно, тут ще ттри ділянки на "розвід" готують.
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятой расіянсько-масковськой *********!!!!
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Пора заканчивать этот цирк с разведением. Сейчас враг в кремле и на банковой!
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офф топ

Самая умная крыса бежит с корабля первой.??

Помощник президента Владислав Сурков оставил госслужбу. Это связано со сменой курса на украинском направлении, сообщил «Интерфаксу» директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах

Полагаю так, что сейчас, через 6 лет после начала событий, когда все плюсы и минуса "Операция "Новороссия" прояснились предельно ясно(минусов множество, плюсов ни одного), с инициатора данной идеи наконец то решили спросить по полной.
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Гнутово, мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая, - в штабе ООС рассказали о новых точках разведения сил
Один украинский воин ранен, наемники РФ совершили 12 обстрелов на Донбассе, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5000Украина предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки). "Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов", - рассказал Бондарь. Источник: https://censor.net.ua/n3171806
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Смотрел фильм про Чингисхана - он был самым крутым завоевателем в истории, круче Цезерей, Александра Македонского, и т.д. И он не проиграл ни одной битвы. Почему не проиграл??? потому что он руководствовался логикой, что если врага больше и он видел, что его не победить, то он не вступал в такой бой в котором проиграет и если больше врага, то он бежал, а если видел, что он превосходит врага, то он нападал, но даже, когда врага было больше и он видел, что не победит, то он его тоже побеждал такой тактикой, что подходил так, чтобы враг заметил его и увидел, что он убегает и чтобы враг за ним погнался и Монголы были скакунами с детства и они могли скакать и спать на лошади и были лучшими наездниками мира и они ж еще кочевники были. И монголы значит выманивали, чтобы за ними погналось большое превосходящие войско и они преследовали несколько дней и когда монголы видели, что враг истощен, то они разворачивались и атаковали истощенное войско и побеждали его. Чингисхан и Европу завоевал и Китай и т.д. Только по их каким то обычаям, когда Чингисхан умер, то его все воска должны были вернутся все в Монголию и так затухло все. А так бы сейчас Монголы правили миром наверное. И Он еще был реально умный и они завоеванные народы, если те подчинялись, то они их всячески за это поощряли и принимали, как своих, а если нет, то они безжалостно уничтожали их. И у монголов в армии были со всего мира солдаты и англичане даже и все-все! И еще Монголы у всех завоеванных народов брали их изобретения в вооружении. Так вот думаю, что если русских не можем победить в войне горячей, то нужно мыслить типа как Чингисхан и не атаковать привыкающие войско. Украине нужны другие инструменты, которыми можем победить их - это PSYOP, Холодная война, Суды, Хакеры, Спецслужбы, Союзники, Санкции, Цены на нефть уменьшать, Железный занавес, Моральный мировой негатив против РФ, и т.д.
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Чому на таких темах ніколи нема зеботів?
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