 "Газпром" заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу українською ГТС від початку року, - Оржель

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці. повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

"Газпром заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних обсягів прокачування газу в транзитному договорі. Щомісяця "Газпром" має прокачувати не менше 178 млн куб. м. Фактично до 22 січня було прокачано лише 47% від сплачених обсягів" , - написав міністр.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Росія уклали новий транзитний договір на 2020-2024 роки. Сторони можуть продовжити його ще на 10 років.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель анонсував зниження цін на газ.

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