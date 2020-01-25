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Все про:транзит газу (162) Олексій Оржель (43)

 "Газпром" заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу українською ГТС від початку року, - Оржель

"Газпром" заплатив Україні удвічі більше, ніж фактично прокачав газу від початку 2020 року. Це стало можливим через фіксацію мінімальних обсягів прокачування газу в транзитному договорі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці. повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

"Газпром заплатив удвічі більше, ніж фактично прокачав газу. Це стало можливо через фіксацію мінімальних обсягів прокачування газу в транзитному договорі. Щомісяця "Газпром" має прокачувати не менше 178 млн куб. м. Фактично до 22 січня було прокачано лише 47% від сплачених обсягів" , - написав міністр.

Нагадаємо, 30 грудня Україна і Росія уклали новий транзитний договір на 2020-2024 роки. Сторони можуть продовжити його ще на 10 років.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що транзитний контракт із "Газпромом" укладено за принципом "качай або плати".

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель анонсував зниження цін на газ.

Дивіться також: "Газпром" суттєво скоротив транзит газу через Україну, - Вітренко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171830
 
 
 Топ коментарі
 
такі переможні рапо́рти з усіх сторін,
а от буба каже, хренова вы зекоманда́ - міняти буде до ідеальної...
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Бойтесь данайцев дары приносящих...(с)
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Це не цікаво, бо далі мінімальні об'єми прокачування знижуються у півтора рази.
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И что в этом хорошего?
Потом Газпром отсудит у нас деньги за схему "бери или плати"
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Це прямий підкуп на державному рівні !!!
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такі переможні рапо́рти з усіх сторін,
а от буба каже, хренова вы зекоманда́ - міняти буде до ідеальної...
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Це не цікаво, бо далі мінімальні об'єми прокачування знижуються у півтора рази.
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так и не понял хто тут маладец моника, гаспром или ожерель...
но дело не в етом - важен результат и рапортующий,
а рапортующий ето ожерель - значит она и маладец....
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Маладєц тут Юлька-вароффка, яка уклала кабальний контракт. Без цього не було б ні суду, ні виплат.
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значит жулька...

жуля всегда в форме - де какой шкандаль?
ищите жулю, там буде.... ))))
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Якщо Юлька переходить в опозицію до влади, то тій владі настає гаплик.
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юля вечная оппозиционерка и уже неважно кому.
и именно поетому она всегда нужна, а шо бы "карась не дремал"....
юля у власти? - от тут уже перебор.....
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Вона по Гороскопу Стрілець, а це боєць до кінця.

И вечньій бой, покой нам только снится.(С)
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от от и я про те саме - есть у революции начало, нет у революции конца...

ето именно про нее и миху - вечные революционеры, но и они тоже нужны в небольшом количестве...
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Газпром оплачивает прокачку в этом году 65 млрд.м3 газа или по факту, если прокачанного газа будет больше. Здесь нет ни перемоги, ни зрады; зиц-Председатель Ожерель просто пиарится.
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Скупой платит дважды. Пойду, устроюсь работать к скупому
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Пірімога!(дякуючи Юлькиному контракту, яку зелень приписує собі)
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СУРКОВ ДАЛ ПО ТАПКАМ
Помощник Путина ушел с госслужбы
Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает «Интерфакс».
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если Украина отсудила у грязьпрома 3 лярда и отказалась от притензий еще на 21 лярд,тогда кто кому и больше заплатил??
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А напомни нам какова сума претензий была в нафтогаза к газьпрому что в результате получили 3 льярда.
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Озвучь цифры , суммы выплат за прокачку сравнимо с предыдущим годом, а не рассказывай про "туман в голове". Перефразируя фразу из фильма "Три мушкетера" с Боярским - " Цифры, сестра.. Цифры , сестра.."
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Цензор - 178 млн. куб. - может не ежемесячно, а ежедневно ? У Вас редакторы новостей за что деньги получают ?
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