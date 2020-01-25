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 Політика України
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Все про:Зеленський (4244) Гончарук_Олексій (560)

 Зараз Гончарук потрібен Україні, і йому потрібно дати час, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому вирішив залишити прем'єр-міністра Олексія Гончарука на посаді.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

"Я вважаю, що на все є об'єктивні причини. Він, як хороша машина, що не наїздила ще ту кількість кілометрів, після якої ви міняєте автомобіль. Я не порівнюю його з річчю, це просто алегорія. Молода, як мені здається, дуже потрібна зараз цій країні і цьому часу людина", - сказав він.

Зеленський зазначив, що ті питання, про які він говорив із Гончаруком, мають бути вирішені. "Він втомиться - він піде, він не впорається - він звільнить це крісло. Це справедливо. Але ще трохи потрібно йому часу, щоб показати результат. Адже насправді цей час спливає в Україні дуже швидко. Він працює чотири місяці, розпочався п'ятий, запал у нього є", - зазначив він.

Читайте також: "У нас не було "штабу порятунку Гончарука"", - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171829
 
 
 Топ коментарі
 
А ЗЕлебобу сегодня всего лишь 42! Брехал тогда азовцу "Я НЕЛОХ, мне..." оказывается было всего лишь 41 с половиной Брехло!
Сейчас Гончарук нужен Украине и ему нужно дать время, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5293
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Кукушька хваліт пєтуха,а пустоголовий-невігласа.
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Не нужны стране ни Гончарук ни Зеля. Зеля вредитель, а Гончарук-никчемный человек, ничего не знающий.
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73 % вылезут боком тем,кто вылупив зенки бежал на избирательные участки и орал : мы за клоуна,и ржали ..,кто угодно,лишь бы не Порох.Первой этот тезис сказал сливная дырка кремля ой извините сливной бачок
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Да угомонитесь вы уже, порохососы. Нет этих 73 процентов и вряд ли было. Во всем мире выборы давно превратились в политический фарс, цирк. Вот и до клоунов самопальный добрались.
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ЗЕ !!! гончарук,рябошапка,богдан-это гвозди в крышку твоего...
политического конца... Сейчас Гончарук нужен Украине и ему нужно дать время, - Зеленский - Цензор.НЕТ 240
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я от нерозумію..
що стримує Зе від того,щоб замінити 'Соросят'-Рябошапку,Гончарука. Рожкову-Смолія в Нбу,маючи монобільшість..

він ж нарветься на 'долю Януковича' вже незабаром!?
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Барига всучив Україні Зеленського.
Його жлобство,брехня і ублюдочні Схеми..

як ще пояснити простіше!?
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Пьяный проспится, дурак - никогда. От него уже подташнивает.
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Сьогодні виповнюється 42 годіка з дня експерименту професора Преображенського.
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"Сейчас Гончарук нужен Украине и ему нужно дать время, - Зеленский" - Зеленскому тоже дали время, уже третья сотня дней руления пошла, а мне лучше жить не стало. После всех изменений только хуже стало, геи субсидию забрали.
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Мы так не думаем. 43% вы что внатуре слепые? Клоун геть !
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Цікаво,хто першим відкриє справу.САП ? ДБР ? НАБУ ?
Ексклюзив: Зеленський літав, і проживав в Омані на чиїсь приватні кошти (підтверджено)

Черговий корупційний злочин Зєлєнского.Звична справа.

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ни один человек в Украине не верит,
шо можно жить и хорошо жить никого не обманывая и не воруя...
ни один человек в Америке не верит, шо воруя и обманывая ты по быстряку не сядешь...
конечно есть исключения, но в общем так....
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Америка тоже не святая...
А разница с Украиной в этом вопросе состоит в том, что в Америке, если преступление становится публичным, пропетлять открыто и в наглую, не получится!
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конечно не святая - вы жили в Америке?
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под "жили" я подразумеваю вы работали в Америке,
вы шо то покупали тут, кроме пачки чипсов, праперти може какое,
те же машины?
когда нибудь завязывались на кредиты от америкнских банков и выплачивали их?
може бизнесс свой открывали?
если да пойму ваше корявое утверждение,
если нет, то не пойму...
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Что вас так зацепило!?
Я наоборот похвалил Америку, сказав что если преступление становится публичным, преступник привлекается к ответственности!
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даже если преступление не становится публичным,
а большинство не становится, та же бытовуха - дела не закрываются.
капы землю носом роют, через года появляются новые свидетельства,
через года находят и судят....
после того как появилась технология днк - дела хрен знает какой давности,
особенно изнасилования с убийством или нет,
открылись, и собраный тогда еще "материал" на месте преступления
очень даже пригодился...
откуда знаю? - у моего сына крестная полицейский,
на сегодня уже на пенсии рассказывала....
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а как наездить километры на машине, которая НЕ ЕДЕТ? ))
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Ну ти и деревня!
Запрягпешь Осла Оманского и едешь!.. Сейчас Гончарук нужен Украине и ему нужно дать время, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9446
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Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности. / И не соврал.Как за полгода «Слуги Народа» кардинально обвалили экономику Украины - цифры.22.01.2020
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Вовочка, почитай хоча б на ніч Конституцію України, ткм написано, хто призначає й звільняє прем'єр-міністра...
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Ждем записей, что скажет человек, которого не сравнивают с вещью про того, у кого уровень мышления находится еще на очень примитивном уровне. Будет интересно. Да, Зеленский, оливье - не аллегория, это салат.
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А не устали ли вы дырки в Бюджете делать? Может пора брать шинель и идти ......?
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Весь негатив от ВСЕХ этих Гончаруков примет на себя сам Зеленский ,он должен это понимать а зверья которое кружит вокруг него и ждёт когда он ослабеет ,чтобы наброситься и загрызть ой как много .
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це особисті проблеми самого Зе..
якщо не знав,на що пішов..
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Он работает четыре месяца, пошел пятый, запал у него есть", - отметил он.
Хорошо, только пусть помнит, что работает на благо нынешних обычных украинцев, которые сейчас живут и работают в Украине, а не на каких-то виртуальных будущих поколений, иначе, если будет продолжаться капиталистический беспредел, то в Украине скоро останется уже не 37 млн. человек, а 30 или и того меньше выживших после капиталистического еврогеноцида.
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Де вони дійсно цього дибіла накуреного піймали?

❗️Дослівна заява міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова:
«Чтобы польское молоко не вытесняло украинское с украинского рынка, будет правильно и справедливо, чтобы поляки не давали больших субсидий своим фермерам".

1.ВОНО навіть не знає,що субсидії фермерам-загальноєвропейська політика.
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Мне не нужен, кто -то может сказать, что он ему нужен? Отзовитесь!
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Боюсь, что новая власть ( а у нас слово власть ассоциируется с первым лицом- президентом и ни как иначе) , войдет в "историю" ( хотя скорее не войдет а вляпается), остаются только дело за нюансами и трактовками. Первая власть - вошла под "знаменем" секретаря по идеологии КПСС, проведшим всю жизнь ( по сей момент) по формуле Микояна, пробегать между каплями дождя не намокнув .. Вторая - "красный директор" создатель отечественной олигархии,( одного из которых сделал своим зятем ) Третий - пчеловод- бухгалтер, руки которого "нічого не крали" но и нічого не робили.", окромя провала революции и премьера Януковича с обеспечением "реванша" Четвертый - ПроФФессор , уголовник со стажем, хам, трус, попрыгун по пенькам и содержатель страусов, и в итоге предатель Родины призвавший войска врага в Украину. Пятый - кондитер шоколадник, проср-вший вторую революцию, со своими барыжными договорняками, проторивший дорожку Медведчуку и компани, а для кого то и Зеленскому ( с нынешними потугами сохранить себя в политическом пуле с единственной целью обеспечить свою личную безопасность и безопасность своего бизнеса, не более того). Ну и нынешний Шестой - пока проходит - как комик с туманом в голове в окружении профанов, и не только в экономике. С перспективой , что предыдущая характеристика может быть даже позитивной, по отношению к последующей, теоретической, но вполне реальной " жи--нок сдавший Украину " ( с превращением в протекторат РФ). Время даст оценку и формулировку. а кто будет следующим.. судя по тенденции "капец", если он этот "следующий" вообще будет... ( Ну не везет Украине с "гетманами", карма какая то. Хотя возможно у кого то совершенно другие "оценки" происходящего с нами)
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[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
@writetodarkkbot


Народные избранники - любитель а..альных ночных бабочек и в тоже время глава какой-то там комиссии;
мастерица-наездница мужа на новом матрасе;
детский насильник; друг президента , несостоявшийся комик зато состоявшийся решала, протащивший в раду 2ух своих родственников.
Министры с окладом у Сороса,
министры подружки премьера(***коханка прем"єра міністр освіти),
министры "шутники", фотографирующие свои ботинки на столе и руки из под стола; замминистры, надеющиеся прибарахлиться на фоне китайского коронавируса.
Все те же найемылещенко, заоблачные зарплаты, откаты, схемы , гражданство Великобритании, США;
убийцы, постившие свои поступки онлайн и теперь читающие студентам лекции;
убийцы , взрывающие машины, отпущенные на поруки.


Продажа земли и закон о полупроводниках.
Разрушенные памятники, сломленные судьбы(***тобто пише відвертий ватник) и вконец раздеребаненная моя страна.


Пишет вам врач с 12 летним стажем, уехавший работать туда где профессия - Врач, ценится больше чем ~Слава Украине и исторические личности, воспетые в переименованных улицах и повинные в десятках тысячах человеческих жертвах, вы пиявки, паразиты, на дышащем на ладан теле страны.
И если наконец-то никто не возьмётся за ум, страны где я родился не будет, она исчезнет с карт и останется только в истории...
ps.спасибо за Ваш канал
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Профессионала может назначить только профессионал более высокого уровня. Но среди тех, кто уполномочен назначать, профессионалов нет.
Всё происходит как того желали мудрые 73%. Вы зробылы цэ разом.
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В упор не понимаю по каким принципам осуществляются кадровые назначения.
Из сегодняшнего.

Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.

И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии
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