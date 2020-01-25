 Зараз Гончарук потрібен Україні, і йому потрібно дати час, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".
"Я вважаю, що на все є об'єктивні причини. Він, як хороша машина, що не наїздила ще ту кількість кілометрів, після якої ви міняєте автомобіль. Я не порівнюю його з річчю, це просто алегорія. Молода, як мені здається, дуже потрібна зараз цій країні і цьому часу людина", - сказав він.
Зеленський зазначив, що ті питання, про які він говорив із Гончаруком, мають бути вирішені. "Він втомиться - він піде, він не впорається - він звільнить це крісло. Це справедливо. Але ще трохи потрібно йому часу, щоб показати результат. Адже насправді цей час спливає в Україні дуже швидко. Він працює чотири місяці, розпочався п'ятий, запал у нього є", - зазначив він.
политического конца...
що стримує Зе від того,щоб замінити 'Соросят'-Рябошапку,Гончарука. Рожкову-Смолія в Нбу,маючи монобільшість..
він ж нарветься на 'долю Януковича' вже незабаром!?
Його жлобство,брехня і ублюдочні Схеми..
як ще пояснити простіше!?
Ексклюзив: Зеленський літав, і проживав в Омані на чиїсь приватні кошти (підтверджено)
Черговий корупційний злочин Зєлєнского.Звична справа.
шо можно жить и хорошо жить никого не обманывая и не воруя...
ни один человек в Америке не верит, шо воруя и обманывая ты по быстряку не сядешь...
конечно есть исключения, но в общем так....
А разница с Украиной в этом вопросе состоит в том, что в Америке, если преступление становится публичным, пропетлять открыто и в наглую, не получится!
вы шо то покупали тут, кроме пачки чипсов, праперти може какое,
те же машины?
когда нибудь завязывались на кредиты от америкнских банков и выплачивали их?
може бизнесс свой открывали?
если да пойму ваше корявое утверждение,
если нет, то не пойму...
Я наоборот похвалил Америку, сказав что если преступление становится публичным, преступник привлекается к ответственности!
а большинство не становится, та же бытовуха - дела не закрываются.
капы землю носом роют, через года появляются новые свидетельства,
через года находят и судят....
после того как появилась технология днк - дела хрен знает какой давности,
особенно изнасилования с убийством или нет,
открылись, и собраный тогда еще "материал" на месте преступления
очень даже пригодился...
откуда знаю? - у моего сына крестная полицейский,
на сегодня уже на пенсии рассказывала....
Запрягпешь Осла Оманского и едешь!..
якщо не знав,на що пішов..
Хорошо, только пусть помнит, что работает на благо нынешних обычных украинцев, которые сейчас живут и работают в Украине, а не на каких-то виртуальных будущих поколений, иначе, если будет продолжаться капиталистический беспредел, то в Украине скоро останется уже не 37 млн. человек, а 30 или и того меньше выживших после капиталистического еврогеноцида.
❗️Дослівна заява міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова:
«Чтобы польское молоко не вытесняло украинское с украинского рынка, будет правильно и справедливо, чтобы поляки не давали больших субсидий своим фермерам".
1.ВОНО навіть не знає,що субсидії фермерам-загальноєвропейська політика.
@writetodarkkbot
Народные избранники - любитель а..альных ночных бабочек и в тоже время глава какой-то там комиссии;
мастерица-наездница мужа на новом матрасе;
детский насильник; друг президента , несостоявшийся комик зато состоявшийся решала, протащивший в раду 2ух своих родственников.
Министры с окладом у Сороса,
министры подружки премьера(***коханка прем"єра міністр освіти),
министры "шутники", фотографирующие свои ботинки на столе и руки из под стола; замминистры, надеющиеся прибарахлиться на фоне китайского коронавируса.
Все те же найемылещенко, заоблачные зарплаты, откаты, схемы , гражданство Великобритании, США;
убийцы, постившие свои поступки онлайн и теперь читающие студентам лекции;
убийцы , взрывающие машины, отпущенные на поруки.
Продажа земли и закон о полупроводниках.
Разрушенные памятники, сломленные судьбы(***тобто пише відвертий ватник) и вконец раздеребаненная моя страна.
Пишет вам врач с 12 летним стажем, уехавший работать туда где профессия - Врач, ценится больше чем ~Слава Украине и исторические личности, воспетые в переименованных улицах и повинные в десятках тысячах человеческих жертвах, вы пиявки, паразиты, на дышащем на ладан теле страны.
И если наконец-то никто не возьмётся за ум, страны где я родился не будет, она исчезнет с карт и останется только в истории...
ps.спасибо за Ваш канал
Всё происходит как того желали мудрые 73%. Вы зробылы цэ разом.
Из сегодняшнего.
Одесский предприниматель Владимир Усов, создавший фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз», возглавил Государственное космическое агентство Украины, родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет.
И.о. председателя правления Одесского припортового завода назначили ресторатора Николая Синицу, владельца корпорации «Омекс», которой принадлежит сеть ресторанов «Два Гуся», кофейни «СIТI», «Суши-кафе», пиццерия Felicita. Кроме того, он партнер американской компании Amway, которая использует технологии прямых продаж и сетевого маркетинга, член партии