 Зараз Гончарук потрібен Україні, і йому потрібно дати час, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

"Я вважаю, що на все є об'єктивні причини. Він, як хороша машина, що не наїздила ще ту кількість кілометрів, після якої ви міняєте автомобіль. Я не порівнюю його з річчю, це просто алегорія. Молода, як мені здається, дуже потрібна зараз цій країні і цьому часу людина", - сказав він.

Зеленський зазначив, що ті питання, про які він говорив із Гончаруком, мають бути вирішені. "Він втомиться - він піде, він не впорається - він звільнить це крісло. Це справедливо. Але ще трохи потрібно йому часу, щоб показати результат. Адже насправді цей час спливає в Україні дуже швидко. Він працює чотири місяці, розпочався п'ятий, запал у нього є", - зазначив він.

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