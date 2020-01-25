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Все про:дезінформація (73) законопроект (910) Бородянський Володимир (74)

 Про законопроєкт щодо дезінформації вже пишуть багато неправди, - Бородянський

Про проєкт закону щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як "законопроєкт про дезінформацію", пишуть багато неправди.

Про це міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, щодо нашого проєкту закону, який ми тільки написали, за вчорашній день, наприклад, ми зібрали близько 20 неправдивих тверджень. Система пручається", - сказав Бородянський.

За його словами, законопроєкт про дезінформацію не має на меті заарештувати "незручних" журналістів, але підвищує їхню відповідальність.

Урядовець вкотре наголосив на тому, що у проєкті закону є багато запобіжників, щоб захистити професійного журналіста, якщо він чесно виконує свої обов’язки.

Автори документа пропонують присвоювати засобам масової інформації знака якості - так званий Індекс довіри.

Бородянський вважає, що Україна не до кінця якісно захищає свій інформаційний простір від дезінформації, а цей законопроєкт, у разі схвалення, допоможе це робити.

Читайте також: Закон про дезінформацію не поширюється на оціночні судження, навіть критичні, - Бородянський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171828
 
 
 Топ коментарі
 
Пошёл на хрен.
Превратить Украину в Россию тебе, негодяю, никто не даст.
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закрыть всех за дезинформацию о проекте про дезинформацию!
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Кому ты нужен со своим Законом этим,а Бородянский?Есть суды.Шо то не нравится оклеветали,дали дезу...вперёд в суд и решай там свои вопросы.Зачем этот Закон ? Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский - Цензор.НЕТ 4970
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Пошёл на хрен.
Превратить Украину в Россию тебе, негодяю, никто не даст.
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А кто помешает? Пророссийское меньшинство в парламенте?
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Унас в верховні раді якраз ватна прорсійска монобільшись.
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Все продажное и брехливое сильно возбудилось-как же харчеваться дальше если не продажностью и враньем.Так весь фсбшный фундамент посыпится
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а как же г+г будет рассказывать, как Поросфенко брата убыв? Или у них индекс доверия будет безлимитный?))
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Не мог Порошенко брата за рейдерство убить, хотя бы потому что он сам рейдерством занимался. Может быть не поделили те деньги, что папа наворовал. Всё-таки делиться в таких случаях надо по-братски.
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закрыть всех за дезинформацию о проекте про дезинформацию!
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Судді вовки залишились? От і не відсвічуйте про якусь реформу. Вердикт ми вже знаємо.
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А Оно, Портникову, заявило что в ЕСПЧ можно будет Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1109...
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еще эту хрень не приняли, а оно уже обвиняет...
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Иными словами, дезинформируют про законопроект о дезинформации Кличко просто в восторге.
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Да европейцы уже ржут над тобой, идиотский слуга .
Позоришь БУБОЧКУ .
Свободу слова в Украине решил прикрыть , козел ??
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От тільки не відокремлюйте бородянського від зеленського, чий наказ він і виконує. Не треба цих дурниць - цар хороший, боярє погані.
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Кому ты нужен со своим Законом этим,а Бородянский?Есть суды.Шо то не нравится оклеветали,дали дезу...вперёд в суд и решай там свои вопросы.Зачем этот Закон ? Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский - Цензор.НЕТ 4970
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Теперь будут за лайки, репосты... арестовывать, штрафовать как на Рашке.
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Блин, ну и рожа... Таких что, специально в Зепитомнике разводят?
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Та пішли ці "слуги"! Мало їм лажи у економіці, дипломатії, ще і свободу слово хочуть обмежити... Зе в свій час став президентом здебільшого завдяки піару та пропаганді, брехні змі Бені!
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опять ето околоспортивное, обкультуреное чухно...

а шо б ему как целому министру молодежи культуры и спорта космосом не занятся?
хлопцы же ждут и в ступоре, как же дальше всю ету муйню двигать без мнения министра молодежи культуры и спорта?
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не бородянe етот закон двигать, почему он driving force и почему не занимается своими прямыми обязанносями? - не могу понять.....
ну разве шо рада занимается спортом молодежью и культутой, пока етот недоразвитый борется со сми...
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в двух словах - закон направлен на подчинить сми государсву.
такие законы есть на кацапии, северной корее, иране и т. д.
само обсуждение уже ясно показывает куда зелень толкает страну.
уже есть законы, позволяющие оболганoму и оскорбленному обратится в суд.
етот закон, позволит не обиженому, а прокуратуре возбудить дело, если прокуратура (внимание, не обиженый и оболганый) решит, шо ето была деза или там оскорбление по отношению к кому то.
а теперь самое главное - "оболганым" и "оскобленным" может быть не тока частное лицо,
а и властные структуры - именно поетому зелень так и возбудилась

и очень хочет, шо бы вовк штамповал приговоры и сажать сажать сажать..
одного накажи - остальные приглохнут сами - и вот он долгожданный конец критике власти...
закон тоталитаный абсолютно...
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А разве можно было ожидать чего-то другого от режима новомалороссов ?
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я и не ожидал и гавкал тут как та собака - "херней занимаесь, родные"...
родные не слышали никого и сделали шо сделали, сейчас сами в а.уе..., но паровоз уже ушел.... тот случай когда со стороны виднее
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Как интересно. Кварталовцы сами себя посадят за то *лядство которое они творили по отношению к Пороху все пять лет его каденции ?
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Соросята, сваливайте с Украины.

Души ваши там где кошельки ваши. И хранятся те кошельки не в Украине.
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Цікавий момент. Критика та оціночні судження не вважаються дезінформацією, якщо у вас є мінімальна фактологічна основа. Якщо ви пишете, що Зе сц@кло, то підготуйте мінімальну фактологічна основу. Інакше це буде дезінформацією Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский - Цензор.НЕТ 4631
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Ну, на https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html много интересного. Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7451
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Пальчевський свідок, як Воно пісяло в баночку... Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1934
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во как боты заскиглили. фермы будут закрывать.
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вас да вы ведь не справляетесь с возвеличиванием воеваки уже 42 лет геройски гнавшего сепаров из Марика и Кромахи игрой на рояле и запускание лысого в оральную атаку Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский - Цензор.НЕТ 136
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вообще нескалуха - 4жды косарь от призыва,
паскудящий свою страну в то время..
сегодня ее президент и главнокомадующий именно теми войсками от которых он так усиленно и успешно косил? - не понимаю,
ето же какую вавку в голове нужно иметь, шо бы от eто выбрать?
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Зебилы вы совсем поехали прям как бимбасяо Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский - Цензор.НЕТ 3993
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Проект закона о дезинформации оброс дезинформацией.
Усе. Занавес
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Когда чиновник будет решать что такое дезинформация, а что оценочные суждения и вешать на людей знак "Индекс доверия" от Бородянского то всё закончится фашизмом или совком.
Ведь судьи кто?
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Хуцпа має бути справжньою, сертифікованою. До общини журналістів прийматимуть тільки зі своїх обраних людей. Всі інші - дезінформатори.
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У «найвеличнішого» днюха? Бажаю, щоб ти здох.
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а это уже расстрел перевернули самого лидера самого монико ишако оманское Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский - Цензор.НЕТ 701Про законопроект о дезинформации уже пишут много неправды, - Бородянский - Цензор.НЕТ 2706
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Намагались витряхнути його з трибуни, а воно вчепилось в неї і балаболить далі.
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Эта Иулиа прошла конкурс из нескольких тысяч дебилов
и стажировалась в столице КанадиИ городе Торонто.
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Синдром Дауна очками и бородой не прикроешь.
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каналы информационные и все СМИ и включая интернет и печатные, которые принадлежат русской мафии, которая с спецслужбами РФ связаны - это Ахметова, Медведчука, Мураева и всем известно, кто в Украине русская мафия связанная с русскими спецслужбами и все их СМИ гадюшные, должны быть немедленно закрыты!!! в Украине должны работать информационные каналы патриотические и иностранные тоже, кроме Российских и связанных с Россией. У нас идет война и это недопустимо, чтобы в тылу врага Россия вещала свою разлагающую Украину пропаганду! Это угроза национальной безопасности! Россия ведет PSYOP прямо внутри Украины при помощи своих марионеток! Такого не может происходить в нормальном государстве! я не могу представить, чтобы в Англии допустим во время войны шла пропаганда врага, да что там Англия, в любой стране мира такое невозможно представить во время войны и только в Украине настолько все Россия профинансировала, что предатели спокойно во власть попадают, СМИ свои имеют, которые выполняют задания России и т.д. СБУ предатели вонючие, если не арестовывают вражескую агентуру и не закрывают их СМИ. Меня от этих предателей от злости аж трясет! Как такое может быть??? почему мы не можем быть нормальной страной в которой предателей и вражескую агентуру кидают за решетку по законам! Почему все гнилое такое тут??? как это все бесит!!!
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Так ви ж, ідіоти, завжди мовчите. Де ваша розрекламована фішка про діалог? А немає. Коли серед людей починається обговорення закону, подій (та будь чого), ви ховаєте голову в пісок і мовчите. А потім ниєте, що вас поливають продуктами вашої ж життєдіяльності.
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Бородянский считает, что Украина не до конца качественно защищает свое информационное пространство от дезинформации, а этот законопроект, в случае принятия, поможет это делать. (выигравшие выборы дезинформацией против Порошенка "зе слуги" начинают боротся с тем же, что дало им проценты ,дабы не потерять свою дезинформационную власть)
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Путин у себя в Мордоре подобный "закон" ввел только после 15 лет своей диктатуры, а "слугам" хватило 7 месяцев для проталкивания такого-же "закона", как у путина.
Дамбаские ""хазяйственники" пытались провести подобный "закон" в Украине зимой 2013 года.
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Те мордорське лайно, яке ви намагаєтесь видати за ваш законопроєкт суперечить "Стаття 34 Конституція України: Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір." Чи какаяразница?
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Брешет же, гаденыш про вранье. Ну и какой знак качества, ты на себя посмотри...
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