 Про законопроєкт щодо дезінформації вже пишуть багато неправди, - Бородянський

Про це міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером" на телеканалі "Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте, щодо нашого проєкту закону, який ми тільки написали, за вчорашній день, наприклад, ми зібрали близько 20 неправдивих тверджень. Система пручається", - сказав Бородянський.
За його словами, законопроєкт про дезінформацію не має на меті заарештувати "незручних" журналістів, але підвищує їхню відповідальність.
Урядовець вкотре наголосив на тому, що у проєкті закону є багато запобіжників, щоб захистити професійного журналіста, якщо він чесно виконує свої обов’язки.
Автори документа пропонують присвоювати засобам масової інформації знака якості - так званий Індекс довіри.
Бородянський вважає, що Україна не до кінця якісно захищає свій інформаційний простір від дезінформації, а цей законопроєкт, у разі схвалення, допоможе це робити.
Превратить Украину в Россию тебе, негодяю, никто не даст.
Позоришь БУБОЧКУ .
Свободу слова в Украине решил прикрыть , козел ??
а шо б ему как целому министру молодежи культуры и спорта космосом не занятся?
хлопцы же ждут и в ступоре, как же дальше всю ету муйню двигать без мнения министра молодежи культуры и спорта?
ну разве шо рада занимается спортом молодежью и культутой, пока етот недоразвитый борется со сми...
такие законы есть на кацапии, северной корее, иране и т. д.
само обсуждение уже ясно показывает куда зелень толкает страну.
уже есть законы, позволяющие оболганoму и оскорбленному обратится в суд.
етот закон, позволит не обиженому, а прокуратуре возбудить дело, если прокуратура (внимание, не обиженый и оболганый) решит, шо ето была деза или там оскорбление по отношению к кому то.
а теперь самое главное - "оболганым" и "оскобленным" может быть не тока частное лицо,
а и властные структуры - именно поетому зелень так и возбудилась
и очень хочет, шо бы вовк штамповал приговоры и сажать сажать сажать..
одного накажи - остальные приглохнут сами - и вот он долгожданный конец критике власти...
закон тоталитаный абсолютно...
родные не слышали никого и сделали шо сделали, сейчас сами в а.уе..., но паровоз уже ушел.... тот случай когда со стороны виднее
Души ваши там где кошельки ваши. И хранятся те кошельки не в Украине.
паскудящий свою страну в то время..
сегодня ее президент и главнокомадующий именно теми войсками от которых он так усиленно и успешно косил? - не понимаю,
ето же какую вавку в голове нужно иметь, шо бы от eто выбрать?
Усе. Занавес
Ведь судьи кто?
и стажировалась в столице КанадиИ городе Торонто.
Дамбаские ""хазяйственники" пытались провести подобный "закон" в Украине зимой 2013 года.