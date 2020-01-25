 Після першої каденції я передам "ключики від нової України іншій людині, якій буде вже легше", - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".
Відповідаючи на запитання про те, чи вдасться йому зробити те, що вдалося його персонажу в серіалі "Слуга народу", Зеленський сказав: "Ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від ось цієї нової України - це останній пункт. І ці ключики від нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція".
а ні? - так дочка, син и внуки добачать за мене... ))))
все новости у вас, просвещайте давайте уже всех болеющих Украиной в забугорье...
Но: тут ключом бьет… прямо в мозг… моча.
Так, после президента-буратины,
Не потерять бы дверцу от ключа.
20 hrs ·
Перед тим, як прочитати цей пост, переконайтеся, що добре пам'ятаєте учорашній, про вісім факапів Зеленського із поїздкою в Ізраїль, бо інакше не відчуєте повного смаку від того, на що хочу звернути вашу увагу сьогодні.
Так от, після всіх поневірянь, зусиль і принижени Янелох зустрічі з ВВХ так і не добився - навіть «на ногах». І Пєсков пояснив це тим, що Зеленський... проігнорував основний урочистий захід у Яд Вашем. Від демонстративної неповаги Плєшфюрер перейшов до відвертого знущання.
Знаєте, я давно не чекаю від Зеленського проявів розуму, компетентності чи гідності. Але ж банальне самолюбство у цього «митця» десь зберегтися повинно було? Чи по відношенню до Путіна навіть елементарні рефлекси відмовляють?
оооочень серьезный компромат есть у ***** на Зебила....
ну не стал бы так нормальный человек зашквариваться добровольно!
1. Он настолько туп что не понимает того, что ключики, точнее булава не передается им, а вручается НАРОДОМ.
2. Он настолько туп, что считает, что разгребать Авгиевые конюшниот ЗЕленого дерьма, будет легко.
Только вот представил "... через жопу наперекосяк" , вот это Зелю раскумарило! Только за Державу стыдно.
Бо он оплатил предвыборную кампанию?
Родился: 25 января 1978 г. (возраст 42 года), Кривой Рог.
;Президент бывшей Украины, Герой РФ, Герой Новороссии Владимир Зеленский и Квартал-95 с концертом в Лужниках!;
куда уж откровенней про нового ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА )))
а почему бы величайшему Президенту мира так не говорить?!
а вы добейтесь такой стабильности, что бы ваш главный на почте получал зарплату в 2,5 раза больше чем Президент США!
******
21.01.20 15:28
Казахстан освободил малый бизнес от налогов на три года !
Если не разрушить систему , созданную еще начиная с 1989 года кравчуком и лицами из цк кпу "типа" совместные предприятия" по разграблению Активов Граждан Украины - налохами -- поборами -" успешными бизнесменами" на трубе-проводе- воде (это у них хорошо получилось). Опустили за 29 лет Украинских Граждан в полную нищету .
А , что еще движется в стране , так это заслуга создавших третью по экономическому развитию в Европе добиваемых пенсионеров.
Не поднять свой(Украинский) малый и средний бизнес -
поставить у руля прокуратуры патриотов - типа Лауры КОВЕШИ и применить законы
Республики в борьбе с казнокрадами -
"ЗЕ" -
ничего у Вас не выйдет. Никакие иностранные инвесторы не поднимут с т р а н у .
И приблизившиеся к Вам для доступа к корыту умножат Вас на "о".