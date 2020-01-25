 Після першої каденції я передам "ключики від нової України іншій людині, якій буде вже легше", - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

Відповідаючи на запитання про те, чи вдасться йому зробити те, що вдалося його персонажу в серіалі "Слуга народу", Зеленський сказав: "Ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від ось цієї нової України - це останній пункт. І ці ключики від нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція".

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