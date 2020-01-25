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 Політика України
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Все про:Зеленський (4244) строк (12)

 Після першої каденції я передам "ключики від нової України іншій людині, якій буде вже легше", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський знову сказав про те, що націлений реалізувати всі свої цілі за одну каденцію на цій посаді і потім передати управління країною іншій людині.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

Відповідаючи на запитання про те, чи вдасться йому зробити те, що вдалося його персонажу в серіалі "Слуга народу", Зеленський сказав: "Ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від ось цієї нової України - це останній пункт. І ці ключики від нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція".

Читайте також: Нинішню владу чекає ще багато кадрових змін, поки не буде сформовано ідеальну команду, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171826
 
 
 Топ коментарі
 
ключик ты не передашь бубочка тебя выкинут пенделем После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9729
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Зеля ты не про ключики сказки расказывай.А про народовладдя очитайся.
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хотелось бы все таки увидеть конец всего етого веселого зеленого дерибана ...
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а я таки, зараза, видимо оптимист - бо маю надію....

а ні? - так дочка, син и внуки добачать за мене... ))))
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Вы его еще не видели? Конец? А они его уже не только многократно продемонстрировали но и положили на Украину и ее граждан.
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без игры словами....

все новости у вас, просвещайте давайте уже всех болеющих Украиной в забугорье...
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Страной рулили разные кретины,
Но: тут ключом бьет… прямо в мозг… моча.
Так, после президента-буратины,
Не потерять бы дверцу от ключа.
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"... новой Украиной..." Це Новоросией, чи Малоросией? Його місія на "один срок" в цьому полягає?!
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Karl Volokh
20 hrs ·

Перед тим, як прочитати цей пост, переконайтеся, що добре пам'ятаєте учорашній, про вісім факапів Зеленського із поїздкою в Ізраїль, бо інакше не відчуєте повного смаку від того, на що хочу звернути вашу увагу сьогодні.
Так от, після всіх поневірянь, зусиль і принижени Янелох зустрічі з ВВХ так і не добився - навіть «на ногах». І Пєсков пояснив це тим, що Зеленський... проігнорував основний урочистий захід у Яд Вашем. Від демонстративної неповаги Плєшфюрер перейшов до відвертого знущання.
Знаєте, я давно не чекаю від Зеленського проявів розуму, компетентності чи гідності. Але ж банальне самолюбство у цього «митця» десь зберегтися повинно було? Чи по відношенню до Путіна навіть елементарні рефлекси відмовляють?
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это было бы смешно, если бы не было так грустно....
оооочень серьезный компромат есть у ***** на Зебила....
ну не стал бы так нормальный человек зашквариваться добровольно!
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ЗеДятлы, ваш избранник просто тупой от рождения, впрочем и вы умствено отсталые. Поясню.
1. Он настолько туп что не понимает того, что ключики, точнее булава не передается им, а вручается НАРОДОМ.
2. Он настолько туп, что считает, что разгребать Авгиевые конюшниот ЗЕленого дерьма, будет легко.
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Ну так он и отдаст власть тогда, когда его попросит об этом НАРОД. Но не какие-то 8%. И не станет он цепляться за власть, как папередник. Который даже получив пинка под зад, до сих пор продолжается усераться, словно он кому-то ещё нужен.
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Оно конечно, вам из Британии виднее. Сквозь туманы Альбиона. Но вот в чём парадокс, ного енакиевского морального урода попросили как раз процентов 8 -10, а не как не 73%, и он досрочно сдрыстнул в ПаРашу, где привык ошиваться с юности. Ну, а данное тупое и жадное криворожское чмо сдрыснуть не сумеет. Після першої каденції я передам "ключики від нової України іншій людині, якій буде вже легше", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5094
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Никто не подскажет, а то что-то "стремаюсь". Там в Давосе и в Израиле никаких катаклизмов не было? (тьху-тьху- тхьу, лучше чтоб не было). Только вот тенденция у ЗЕленого хлопчика мрачноватая...
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Да, ничего особливого, хотел как лучше, получилось как всегда, через жопу наперекосяк.
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Ну это было ожидаемо....
Только вот представил "... через жопу наперекосяк" После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 400 , вот это Зелю раскумарило! Только за Державу стыдно.
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О! Это уже второй конверт. Что-то быстро!
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Вовочка, так змучився перетворювати Україну на Авгієві стайні? Після твого лайна хіба що Гераклу буде під силу.
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Їдь на паРашу та особисто відновлюй стосунки з ******, малорос.
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Хороший ты Зеля человек, вот только одно у тебя не хорошо - зря ты пошел в президенты, стал обузой для общества.
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Справжній тягар для суспільства це - вісім процентів петюнців і два проценти продажних ублюдків.
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Від "смірнових" та "іванових" лише смердить.
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Зеленський пояснив, навіщо потрібен прямий діалог з Путіним

Бо он оплатил предвыборную кампанию?



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Ключики он передаст со стразиками и кто скажет после єтого что зеленский как єто помягче сказать не лицо нетрадиционной сексуальной ориентации которій свою жопу использует не по прямому назначению.
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Так ти, падло, їздиш на Україні і вже навіть не соромишся про ключики?
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тут даже коментировать не надо у монико ишако оманское "профи" на "профи" После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1017После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4299
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Он либо умственно отсталый, либо редкостный подонок. У него часом порох не в родственниках числится?
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Як би це було так, то Порох його вбив би (як свого брата).
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Посравнению с Зеленским порох святой! Кстати вот сам Труба признался что на Пороха ничего нет! Рыли носом землю вместе с ФСБ но ничего не нашли!
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Дырку от бублика уже передавал дважды сидевший в кресле,братан и земеля зели...Леонид Данилыч...рефформаторы блин днепровские...Кучма с 1994 по 2004 реформировал,теперь зеля 5лет.Итого 15 из 29 незалежных...ровно половина.. После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4967Незалежная в рука днепровских
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так то він для нової України робить, а не для старих соєвих попердунчиків После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1385
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Зеля 5 лет? Йому до Кучми, як зайцю до лева. Ще невідомо, скільки він реформуватиме.
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Надо конфисковать у американцев Павла иВАНЫЧА лАЗАРЕНКО...он спасет Украину После первой каденции я передам "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8043
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Вова ЭТО сегодня сказал? Хороший он подарок ко Дню рождения себе захотел))
Родился: 25 января 1978 г. (возраст 42 года), Кривой Рог.
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А уявіть афіші в Москві в 2025:
;Президент бывшей Украины, Герой РФ, Герой Новороссии Владимир Зеленский и Квартал-95 с концертом в Лужниках!;
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Что закрывать на ключ, если земли, предприятий, портов и железной дороги у Украины уже не будет?
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"ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легч"
куда уж откровенней про нового ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА )))
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Я надеюсь что после твоей " первой каденции" ты сполна ответишь за эту самую "первую каденцию".
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Після якої каденції, після Пасхи нах Ростов.
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нет погодите!
а почему бы величайшему Президенту мира так не говорить?!
а вы добейтесь такой стабильности, что бы ваш главный на почте получал зарплату в 2,5 раза больше чем Президент США!
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Надеюсь, это произойдет уже этим летом. С Богом.
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После поавления этих барыг, двери хоть останутся?
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https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=13&id=50079
******

21.01.20 15:28
Казахстан освободил малый бизнес от налогов на три года !
Если не разрушить систему , созданную еще начиная с 1989 года кравчуком и лицами из цк кпу "типа" совместные предприятия" по разграблению Активов Граждан Украины - налохами -- поборами -" успешными бизнесменами" на трубе-проводе- воде (это у них хорошо получилось). Опустили за 29 лет Украинских Граждан в полную нищету .
А , что еще движется в стране , так это заслуга создавших третью по экономическому развитию в Европе добиваемых пенсионеров.

Не поднять свой(Украинский) малый и средний бизнес -
поставить у руля прокуратуры патриотов - типа Лауры КОВЕШИ и применить законы

Республики в борьбе с казнокрадами -
"ЗЕ" -

ничего у Вас не выйдет. Никакие иностранные инвесторы не поднимут с т р а н у .

И приблизившиеся к Вам для доступа к корыту умножат Вас на "о".
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