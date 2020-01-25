 Справу щодо розтрати $2,225 млн компанією "Спецтехноекспорт" скеровано до суду, - НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
"Розслідування факту розтрати посадовими особами "Спецтехноекспорту" належних ДП "Завод 410 ЦА" $2,225 млн (55,5 млн грн), що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", закінчено... Прокурори САП скерували до ВАКС обвинувальний акт стосовно п'яти осіб", - сказано в повідомленні.
За даними НАБУ, серед обвинувачених - два колишні директори "Спецтехноекспорту", колишній директор підприємства, колишній начальник одного з відділів і колишній заступник директора департаменту "Спецтехноекспорту".
Два останні фігуранти є наразі підприємцями, зазначили в антикорупційному відомстві.
Дії зазначених громадян кваліфіковано за статтями 27 (співучасть у злочині), 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) КК України.
Справу НАБУ розслідувало з грудня 2017 року.
На початку березня 2019-го НАБУ і САП повідомили про підозру п'ятьом колишнім і на той момент чинним співробітникам "Спецтехноекспорту". За даними правоохоронних органів, в 2015 році "Спецтехноекспорт" для виконання контракту з Індією залучив посередника - компанію-резидента Об'єднаних Арабських Еміратів. З рахунку "Заводу 410 ЦА" ("Спецтехноекспорт" - розпорядник майна заводу) компанія з ОАЕ отримала $2,2 млн, не надавши при цьому жодних послуг, заявили в САП.
работа у хлопца нарисовалась...
Афера Абромавичуса: «Укроборонпром» продал в Перу несуществующие самолеты Ан-178
Украина кинула «перуанских пацанов»: концерн «Укроборонпром» управляемый Айварасом Абромавичусом при помощи Мустафы Найема выиграл тендер Министерства внутренних дел Перу на поставку самолёта ГП «Антонов» Ан-178.
Однако, не сможет выполнить заказ из-за отсутствия этого борта: «Антонов» давно не производит самолётов, только ремонтирует старые. «Мелко, Анчоус, мелко! Надо было продавать перуанцам "Звезду Смерти»!"», - дружески советует агенту влияния экономический эксперт Сергей Саливон.
Вообще же ГП «Антонов» зарабатывает прибыль на структурном подразделении «Авиалинии Антонова», лайнеры которого востребованы на рынке. Они перевозят крупногабаритные грузы, которые другие транспортники поднять не в состоянии. Что же касается выполнения контракта с Национальной полицией Перу, то сразу после его подписания у многих экспертов появились сомнения в выполнении заказа. Ведь в Ан-178 необходимо заменить значительную часть российских (!) комплектующих, которых попросту нет. Зная это, «Укроборонпром» всё равно подписал заранее невыполнимую сделку, причём, не согласовав её с исполнителем.
Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубински
Подробнее: http://antifashist.com/item/afera-abromavichusa-ukroboronprom-prodal-v-peru-nesushhestvuyushhie-samolety-an-178.html#ixzz6C1hZnbqj
«Международная амнистия» уполномочена заявить
Международная правозащитная организация Amnesty International сообщила о том, что Украина причастна к поставкам вооружения в Южный Судан. Об этом, как передает «РБК - Украина», говорится в опубликованном на сайте организации расследовании.
Согласно данным правозащитников, посредником в крупных сделках с оружием, несмотря на экспортный контроль Великобритании, запрещающий участие в поставках вооружения Южному Судану, являлась британская S-Profit Ltd. Именно эта компания, как утверждают в Amnesty International, названа в документах правительства Южного Судана как «перспективный поставщик украинского стрелкового оружия и боеприпасов на сумму более $46 млн». При этом директором S-Profit, по информации правозащитников, является гражданин Украины Антон Забора, живущий за пределами Великобритании.
Примечательно, что субъект со схожими персональными данными, как выяснил CRiME, фигурирует в уставных документах двух комструктур в качестве учредителя. Одно из них, ООО «ЗАОЛ», прекратило свое существование в день подготовки этого материала - 26 сентября сего года. Второе, ПП «Бастион», в состоянии ликвидации.
В разговоре с Amnesty International г-н Забора, как отмечается в исследовании, «отверг информацию о том, что компания поставляла военную продукцию в Южный Судан», однако на вопросы о том, выступала ли его фирма в качестве посредника, он отвечать отказался.
Помимо этого в официальных бумагах Южного Судана, по данным представителей Amnesty, упомянуты еще две компании, а именно базирующаяся в ОАЭ International Golden Group и украинская государственная компания «Укринмаш», занимающаяся экспортом вооружений.
Последние, как выяснили в Amnesty International, заключили в Киеве между собой «более крупную сделку на $169 млн», которая стала «частью ранее нераскрытого договора 2014 года» International Golden Group и «Укринмаша». Это соглашение предполагало поставку «Укринмашем» базирующейся в ОАЭ компании «тысяч пулеметов, минометов, ракетных аппаратов, гранат» и «миллионов боеприпасов к ним». При этом International Golden Group, замечают правозащитники, в свою очередь, заключила контракт на поставку всего этого вооружения Министерству обороны Южного Судана.
*це вже почалася Війна з кацапією...
и у Станислава Хоша, и у Евгения Тришновского остались на обоих предприятиях "подельники" по схемам, ждущие сейчас своего часа, дабы вернуться к многомилионным форматам личного обогащения. Когда Станислав Хош был окончательно уволен, его "исполнителем" в "Укринмаше" остался некий Чередниченко Константин, заместитель генерального директора. Не так давно он ушёл в "Укроборонсервис", откуда был уволен через три дня. В настоящее время в «Укринмаше» остались клерки более низкого звена, которые сидят у Чередниченко "на зарплате" и пытаются протаскивать всеваозможные схемы, о которых "ОЛИГАРХ" и CRIME расскажут в следующих публикациях...
Такая же история случилась и со "Спецтехноэкспортом". После увольнения Евгения Тришновского директором его департамента стал некий Игорь Сичкарь. Человек, пришедший в "Сспецтехноэкспорт в 2013 году из той же команды Лебедева в Министерстве обороны. Игорь Сичкарь полностью лоялен и подконтролен Хошу и Тришновскому. А заместителем у Сичкаря работает некто Дмитрий Яремич. Яремич - давний друг и партнер Евгения Тришновского и Станислава Хоша еще с институтских времен, и сегодня весьма успешно себя ощущает благодаря своим старым друзьям и их связям.
Следует отметить, что у Станислава Хоша есть некий индийский посредник, через которого он в своё время зашёл на алжирский рынок торговли оружием. Через этого же посредника Хош и в настоящее время выводит деньги, и собирается это делать впредь.
Позднее, Кучера, на своего сына, открывает в Румынии компанию-импортера S.C Tever 77, которая реализует военной оборудование, в т.ч. и в РФ.
https://antikor.com.ua/articles/324709-svinarchuk_kuchera_beljbek
В 2019 году «известный человек» в военной отрасли - экс-замглава СНБО Олег Свинарчук-Гладковский встречается с Константином Кучером в Испании и предлагает осуществить аферу:
Через своего человека через международный аэропорт Бельбек, реализует в РФ запчасти к военным самолетам СУ 30. Производителем запчастей являются предприятия концерна Укроборонпром - ГП ЖМЗ «Визар» и «Красиловский агрегатный завод».
Сперва товар по заниженной цене -17 млн долларов, через того самого посредника -румынскую компанию S.C Tever 77, перенаправляет запчасти в Индию. После чего Индия уже по реальной цене, отгружает продукцию для РФ
Курировал данную схему, недавно представленный на должностьгендиректора ГК «Укроборонпром» -Алексей Тимофеев, который ранее возглавлял Смарт холдинг Новинского. Его кандидатуру, на должность главы Концерна предложил глава наблюдательного совета ГК «Укроборонпрома», экс-министр экономического развития Айварас Абромавичюс.
щоб випадково не посадити ?