 Нинішню владу чекає ще багато кадрових змін, поки не буде сформовано ідеальну команду, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".
"Я хочу завершити війну, хочу змінити імідж України, яким займалися всі навколо, показуючи, що це корупційна країна і тут корупціонер на корупціонері. Ми зміною людей, зміною еліт, зміною уряду показуємо це, що ми інша країна. І не тільки зараз кадровими змінами, які будуть багато разів змінюватися. І я впевнений, що на нас чекає велика подорож у кадрові зміни, і це нормально. Треба міняти, міняти, міняти. Підбирати ідеальну команду", - сказав він.
Зеленський зазначив, що потрібно "почистити" вищі ешелони влади, правоохоронні органи. "Це довга історія, але я вважаю, що за мою каденцію ми це обов'язково зробимо. Стабілізувати, поміняти імідж України", - підкреслив він.
А за кого ж тоді зелохи теж надривалися і голосували ?
Де ті =новиє ліца=, =парядачниє прафІсІАнали= ...
Цікаво, від чого у блазня морда опухла ...
Привлечение инвестиций с помощью "няни", это я так понимаю легализация "проституции" или "смотрящих"?
P.s. Ни один адекватный, законопослушный бизнесмен не будет инвестировать после такого заявления про 100 миллионов, для того что бы была "гос.защите".
А писком политических лузеров можно пренебречь.