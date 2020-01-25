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Все про:Зеленський (4244) Ізраїль (365) кадри (167)

 Нинішню владу чекає ще багато кадрових змін, поки не буде сформовано ідеальну команду, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що нинішню українську владу чекає ще багато кадрових змін, поки не буде сформовано ідеальну команду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський заявив в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

"Я хочу завершити війну, хочу змінити імідж України, яким займалися всі навколо, показуючи, що це корупційна країна і тут корупціонер на корупціонері. Ми зміною людей, зміною еліт, зміною уряду показуємо це, що ми інша країна. І не тільки зараз кадровими змінами, які будуть багато разів змінюватися. І я впевнений, що на нас чекає велика подорож у кадрові зміни, і це нормально. Треба міняти, міняти, міняти. Підбирати ідеальну команду", - сказав він.

Зеленський зазначив, що потрібно "почистити" вищі ешелони влади, правоохоронні органи. "Це довга історія, але я вважаю, що за мою каденцію ми це обов'язково зробимо. Стабілізувати, поміняти імідж України", - підкреслив він.

Читайте також: Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171824
 
 
 Топ коментарі
 
дайте оманскому ишаку еще 1000 дней...
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да куда уж идеальней! Один премьер чего стоит - ровно как зеля обещал - "знаний і авторитетний фахіваць, в тому числі і серед європейських спеціалістів".
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таки вовану зеленскому его сородичи дали определение - "Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком". Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8859
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Тобто воно визнало, що ніякої зе-команди, про яку тріщалося не замовкалося, не було ?
А за кого ж тоді зелохи теж надривалися і голосували ?
Де ті =новиє ліца=, =парядачниє прафІсІАнали= ... Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9283

Цікаво, від чого у блазня морда опухла ...
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А что, скучно в Канаде? Обосрать никого нельзя?
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Зебилы это ваш Рыган не Рейган а именно Рыган гундосый и нечего не понимающий кроме как кривлятся на уровне низкосортного шоу для нигеров из гетто Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3300
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Пенькобежец уже ждет бубочку в Ростове, Микила Янович тиже...
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Що це? Натяк на те, що правитиме 20 років, як його кумир в сусідній країні? Та ти поки збереш команду - пора вже буде здавати посаду наступнику! Україна це тобі не Росія.
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Правительство назначает себе огромные зарплаты/премии - это я так понимаю борьба с топ-коррупцией? А по сути является узаконенной коррупцией...
Привлечение инвестиций с помощью "няни", это я так понимаю легализация "проституции" или "смотрящих"?
P.s. Ни один адекватный, законопослушный бизнесмен не будет инвестировать после такого заявления про 100 миллионов, для того что бы была "гос.защите".
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Ось цікаво як у зебілів можна пояснити коли $ падає відносно гривні, а ціни зростають на імпортні товари?) то не є ознака корупції? Чи коли знову $ поповз вгору неред Новим роком і це співпадіння з одночасною виплатою "премій та доплат та бонусів" у держструктурах і все це вилилося на валютний ринок, це не корупція подолана? дебіли рулять.
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Зеля, даю наводку, кого надо срочно менять: Рябошапку и весь Кабмин! Затем менять Раду, депутаты которые продались Пинчуку и Соросу и продажных судей, которые не садят коррупционеров!
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Маючи за спиною своїх 13,5 мільйонів виборців - фанів, він взагалі може мовчати. І автоматично влетіти у турборежимі на другий термін, тільки пообіцявши дешеві тарифи. Він просто " очаровашка". Як казала одна крута дівчина: " Я от него тащусь, как удав от пачки дуста!"
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Я перепрошую, а в якому місці ця тупа кобила =крута= ?
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Ты не людей меняй,а систему.Бо стара система,поставь ты хоть Папу Римского испортит Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4066
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Та всё равно кого.Я критикую сам подход.Бо все Президенты до Зели,меняли людей,а не систему.И Зеля теперь каже, будем менять людей. Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2631
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Сталину принадлежит фраза:Кадры решают всё.Вот он и решил расставив своих кадров и этими кадрами завалил Троцкого,который был по рангу выше секретаря Сталина.Пока Троцкий втирал про яблони на Марсе электорату,Сталин везде расставил своих людей.Да так расставил,що для Троцкого всё закончилось ледорубом. Нынешнюю власть ждет еще много кадровых изменений, пока не будет сформирована идеальная команда, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7117
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Зачем нам ваш сралин с паРаши и его бребом убийцыкак и путинахла
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Він вже поставив Портнова і інших шавок.
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Разве может быть что-то идеальней бригады **********, наркоманов и иудеев? Что-то воображения не хватает.
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Поздно пить боржоми! Посади трёх своих "друзей"! Введи 20кратный штраф от величины принесённого ущерба, и взятки! С компенсацией имуществом семьи, так как всё переписано на родственников у всех чиновников. Обязательное доказательство происхождения денег! Арест счетов в случае ловле на махинациях. Да перепишите законы США в этих вопросах, если сами импотенты.Офшоры что с ними?
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Дайте ему селедки! Не видите, Шарику плохо?
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Пора пустоголового болтуна в отставку!!!!!(((((
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Это ты про Трампа? Нафиг это информация здесь?
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Молодчина, всё верно.
А писком политических лузеров можно пренебречь.
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Шоп стабілізіровать нада мєнять, мєнять, мєнять!!!
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Лучший вариант это 95 квартал в 95 квартале.
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Вы в Укрзализныцю не можете найти, среди своих, порядочного чела. У вас вся "команда" из говна и веточек слепляна
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Я так щитаю шо пака не паставите пракуроротом ту певуху с тарелкой на голове ничево у вас ни получица.
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Зеленский указал, что нужно "почистить" высшие эшелоны власти, правоохранительные органы -а что уволили "новое лицо" Авакова уже?или попередники не дают уволить
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З рідкого гівна хату не побудуєш, прєзідєнт !
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Боюсь, Вова, что одно из обещаний ты уже выполнил - имидж Украины ты поменял. Благодаря тебе и твоей команде - Украина становится посмешищем.
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