Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Сьогодні я підписав Угоду про вихід для Сполученого Королівства, щоб покинути Європейський Союз 31 січня, поважаючи демократичний мандат британців", - заявив Джонсон у твітері. На його переконання, "цей підпис віщує нову главу в історії нашої держави".
Нагадуємо, референдум про Brexit відбувся у Великій Британії 23 червня 2016 року. 9 січня 2020 року Палата громад британського парламенту прийняла законопроєкт про Brexit, що передбачає вихід країни з ЄС до 31 січня 2020 року.
24 січня президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Європейської Ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу.
Хватит плясать под дудку маланской евробюрократии.
Подумайте, почему раша спонсировала фальсификацию голосования по брекзиту и идиотов по типу маринлепен??
"Разделяй и властвуй"
А Борис Джонсон сказал:: нах мне такое надо.
Им помогают массоны с фамилиями других народов, которых принимают за своих.
Именно в этом и сила Моссада: он невидим - думаешь. что разговариваешь с украинцем,
а он тут же стучит своим, а те - своим - свій, своєму про чужих.
У Бориса Джонсона через месяц отрастёт.