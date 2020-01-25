 Джонсон слідом за керівництвом ЄС підписав угоду про Brexit

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні я підписав Угоду про вихід для Сполученого Королівства, щоб покинути Європейський Союз 31 січня, поважаючи демократичний мандат британців", - заявив Джонсон у твітері. На його переконання, "цей підпис віщує нову главу в історії нашої держави".

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Нагадуємо, референдум про Brexit відбувся у Великій Британії 23 червня 2016 року. 9 січня 2020 року Палата громад британського парламенту прийняла законопроєкт про Brexit, що передбачає вихід країни з ЄС до 31 січня 2020 року.

24 січня президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Європейської Ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

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