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 Джонсон слідом за керівництвом ЄС підписав угоду про Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон слідом за керівництвом Європейського Союзу підписав Угоду про вихід Британії з ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні я підписав Угоду про вихід для Сполученого Королівства, щоб покинути Європейський Союз 31 січня, поважаючи демократичний мандат британців", - заявив Джонсон у твітері. На його переконання, "цей підпис віщує нову главу в історії нашої держави".

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Нагадуємо, референдум про Brexit відбувся у Великій Британії 23 червня 2016 року. 9 січня 2020 року Палата громад британського парламенту прийняла законопроєкт про Brexit, що передбачає вихід країни з ЄС до 31 січня 2020 року.

24 січня президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Європейської Ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171823
 
 
 Топ коментарі
 
гораздо дороже Украине обходится расставание со свинорусской свинороссией
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Oni sami 3 goda dumali,priciom tut ES?A jesli vojdios polucis dengi vot kak poliaki 10 mlrd evro v god i eto ne kredit.Ploxo?
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Меркель с Макроном у путина сось !
А Борис Джонсон сказал:: нах мне такое надо.
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выйти из ЕС дольше и дороже чем войти в него, надо 30 раз подумать чем лезть туда
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Oni sami 3 goda dumali,priciom tut ES?A jesli vojdios polucis dengi vot kak poliaki 10 mlrd evro v god i eto ne kredit.Ploxo?
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вот поэтому Британия и выходит из ЕС. Чтобы не платить по 10 ярдов в год всяким полякам, румынам и болгарам за просто так.
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Platit budet jesli zaxocet svobodnoj torgovli s ES>platyt norvegi i svecari i oni budet platit.Vyxodit po drugoj pricine u nix ekonomika ocen medleno razvivajetsia.2000 godu brity byli lyderi vo vsej evrope po srednej zarplate,teper ix opognali bolsinstvo stran,nekotoryje kak Danija pocty dva raza.U nix za poslednix 18 let zarplata vyrosla tolko 10%,kak u mnogix drugix stran za god stolko vyrostala
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гораздо дороже Украине обходится расставание со свинорусской свинороссией
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среди поездов едущих в свинороссию да. Но это если не читать только одни заголовки на пропогандонских сайтах, да свинорус?
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Ну Британія туди увійшла при М.Тетчер ,а цей рудий ідіот їй і на прокладку не годиться! Світ стає дурнішим.Немає більше політиків рівня Рейгана , Штрауса , Міттерана ,Кеннеді. Доводиться задовольнятися трампами ,макронами , зеленськими , джонсонами ,яких нам пропонує на виборах вата в усіх країнах світу.
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Молодец Борис !
Хватит плясать под дудку маланской евробюрократии.
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нарешті ця санта барбара закінчилася! Попутного вітру в сраку .дебіли!
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Ничего хорошего в этом нет.
Подумайте, почему раша спонсировала фальсификацию голосования по брекзиту и идиотов по типу маринлепен??
"Разделяй и властвуй"
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Британцы взяли и сами разгону головой о стену - тресь!
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Меркель с Макроном у путина сось !
А Борис Джонсон сказал:: нах мне такое надо.
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Ну почему они такие всемогущие эти агенты кремля, где массоны, моссады, янки, другие какие еще крутые?
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Массон и моссады это одни и те же люди.
Им помогают массоны с фамилиями других народов, которых принимают за своих.
Именно в этом и сила Моссада: он невидим - думаешь. что разговариваешь с украинцем,
а он тут же стучит своим, а те - своим - свій, своєму про чужих.
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а может просто у них парикмахер один...
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Если их постричь, то окажется что Трамп - брат путина.
У Бориса Джонсона через месяц отрастёт.
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