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Все про:бюджет (703) Мінфін (388) Маркарова (109)

 "Причин для хвилювань нема, є виклики", - Маркарова про бюджет-2020

Міністр фінансів Оксана Маркарова не бачить ризиків для виконання держбюджету 2020 року.

Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

На виконання державного бюджету у 2020 році впливає нинішній курс долара, сказав Маркарова. При цьому бюджет виконується, згідно з аналізом минулого року, "в деяких категоріях трошки гірше".

"В основному це теж вплив курсу, тому що, як ви знаєте, бюджет розраховується на макропоказниках затверджених ... А бюджет розрахований за курсом 27. Ми всі бачимо, який курс у нас зараз. Але ще раз, ми йдемо в таких самих трендах, в таких самих правилах, як і торік, навіть якщо у нас буде по січню невелике невиконання. Воно було і минулого року, і позаминулого, ми абсолютно не знаємо, як це збалансувати, і теж вживаємо заходів і в податковій адміністрації, і в митній для того, щоб у лютому-березні його вирівняти", - пояснила Маркарова.

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Міністр додала, що виклики є, але уряд з ними справляється.

"Тому причин для хвилювань нема. Є виклики і ми з цими труднощами справляємося", - додала вона.

За її словами, сьогодні на казначейському рахунку України 27 мільярдів гривень.

"Питання щодо ліквідності: чи достатньо у нас коштів на рахунку? Ми щодня моніторимо наш так званий казначейський рахунок. Ще у нас є валютні рахунки. Станом на сьогодні близько 5 мільярдів гривень у нас на гривневому рахунку. А на валютних рахунках, якщо порахувати в еквіваленті - ще 22 мільярди. У нас достатньо коштів для того, щоб нормально функціонувала держава зараз", - заявила Маркарова.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171822
 
 
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пора уже санитаров вызывать на зе-вызовы...
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Хочу видеть все это количество имбецилов на улицах..."Причин для волнения нет, есть вызовы", - Маркарова о бюджете-2020 - Цензор.НЕТ 196
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Министр финансов Оксана Маркарова не видит рисков /Зарплата позволяет.
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Соскин о Марковой как враге украинского народа....

Зеленский и Маркарова ведут к дефолту Украину

•24 янв. 2020 г.

https://youtu.be/oS_NGKz6oHo
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Причин волноваться действительно нет, поздно пить Боржоми когда печень развалилась.
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а вызовы ни у кого волнений не вызывают?
не, я не про людей сейчас, про президенскую команду - министра финансов, например, не?
спойняк спокойный? - ну слава богу мадаме сладко спится...
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