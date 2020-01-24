EN|RU|UK
Теми дня: Відставка Гончарука Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  401  18
Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (503) Іран (470) Канада (756) Шампань (6)

 Іран повинен направити чорні скриньки до України чи Франції, - МЗС Канади

Канада та її міжнародні партнери закликають Іран якнайшвидше делегувати повноваження із розшифровки "чорних скриньок" зі збитого літака МАУ Україні чи Франції.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я висловив міністру закордонних справ Ірану бажання Канади та міжнародної координаційної групи, аби чорні скриньки були швидко відправлені до України чи Франції", - розповів Шампань.

Він додав, що цього тижня ще раз нагадав іранській владі про це бажання.

Читайте також: Демократичний світ змусив Іран визнати справжню причину катастрофи українського літака, - Нетаньяху

"Я написав своєму іранському колезі, аби наголосити ще раз на бажанні Канади, координаційної групи та, хотілося б вірити, міжнародної спільноти, що "чорні скриньки" мають бути відправлені куди належить", - наголосив канадський міністр.

Також читайте: Іран веде переговори з українським МЗС про відшкодування збитків за збитий літак МАУ, - Криклій

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа рейсу МАУ: Іран підтвердив намір залишити в себе чорні скриньки як "невід'ємну частину інциденту"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171821
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо чорні скриньки потраплять в Україну, і в цій справі якимось чином замішана Росія, можете уявити собі результати такого Зерозслідування?
То вже най краще передають Франції або ж Канаді, аби тільки не Зевладі
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Какой-такой ящик? Моя твоя не понимай. Иран должен направить черные ящики в Украину или Францию, - МИД Канады - Цензор.НЕТ 622
 показати весь коментар
 
Что в "чёрном ящике"? -Досрочный ответ, господин ведущий!Иран должен направить черные ящики в Украину или Францию, - МИД Канады - Цензор.НЕТ 6920
 показати весь коментар
 
Предпочитаете назвать слово целиком?Іран повинен направити чорні скриньки до України чи Франції, - МЗС Канади - Цензор.НЕТ 9828
 показати весь коментар
 
 
А до чого тут Франція, якщо авіакомпанія українська і чорниця ящик є х власністю?
 показати весь коментар
 
В Украине, попросту нет оборудования для расшифровки черных ящиков.
 показати весь коментар
 
Тоді чого Канада говорить про Україну?
 показати весь коментар
 
Честно говоря, не знаю.
Знаю, что в Украине есть структура, которая занимается расследованием авиапроисшествий, но с материальной частью, дела обстоят так себе.
Для полноценной расшифровки черных ящиков, особенно с повреждениями, самым логичным решением, была бы передача их американскому NTSB, которое совместно с Boeing сделало бы все что надо.
 показати весь коментар
 
Передається Україні, яка вирішує де розшифрувати чорний ящик.
 показати весь коментар
 
Якщо чорні скриньки потраплять в Україну, і в цій справі якимось чином замішана Росія, можете уявити собі результати такого Зерозслідування?
То вже най краще передають Франції або ж Канаді, аби тільки не Зевладі
 показати весь коментар
 
 
За законом на це повинна погодитися Україна.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору