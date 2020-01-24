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Все про:Німеччина (1367) Укрзалізниця (889) Гончарук_Олексій (560)

 "Її просто розікрали", - Гончарук про "Укрзалізницю"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив, звідки виникла ідея залучення консультантів Deutsche Bahn до управління "Укрзалізницею".

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я розкажу, чому ми думаємо, що нам потрібна допомога наших німецьких партнерів в Укрзалізниці. Її просто розікрали за великий проміжок часу. Ці проблеми не можна вирішити за кілька місяців", — пояснив Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, на даний момент з Deutsche Bahn підписано меморандум про взаєморозуміння. Більше деталей про співпрацю буде оприлюднено на початку лютого.

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"Зараз ми працюємо над текстом стратегічної угоди, яка буде складатися з багатьох раундів. На першому етапі у нас будуть німецькі консультанти, які частково будуть консультувати наш менеджмент або на певному етапі будуть залучені до управління. Мова не йде про те, що ми її віддаємо або навіть передаємо в концесію", — додав Гончарук.

Він додав, що представники Deutsche Bahn вже мають уявлення про стан української залізниці.

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"Ми говорили з німецькими колегами про наступне: у них є досвід, у них є ресурси, у них є розуміння того, як зараз виглядає зсередини Укрзалізниця. Вони консультують нас за окремими невеликими проектами", — підсумував глава уряду.

Нагадаємо, 23 січня, на "Українському сніданку" в Давосі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд хоче передати компанію "Укрзалізниця" (УЗ) в управління Deutsche Bahn. "Так, ми хочемо віддати німцям на 10 років в управління залізницю", - зазначив Гончарук.

У Deutsche Bahn заявили, що консультуватимуть "Укрзалізницю", а не керуватимуть нею.

Раніше Гончарук заявив, що співпраця "Укрзалізниці" з німецьким оператором Deutsche Bahn не означатиме втрату контролю України над компанією або її продаж.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171819
 
   
 Топ коментарі
 
Так треба кримінальні справи заводить, а не до німців звертатись.
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Так це вже Зелєбоби розікрали,у турборежимі.
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Так треба кримінальні справи заводить, а не до німців звертатись.
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Так це вже Зелєбоби розікрали,у турборежимі.
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Там всі паслись. І "варягів" наймали. Тільки воз і нині там. Піднімайте декларації керівників.
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«В год 6370 [862 по современному летоисчислению]… Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные - норманны и англы, а еще иные готы - вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами"

****. за полторы тысячи лет ничего не изменилось.
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РЕКЛАМА путешествия поездом в СЛОВАКИИ И ПО СЛОВАКИИ
УЧИТЕСЬ . ГОНЧАРУК

https://youtu.be/skAnPH2d-QA
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обычный популисткий высер, на волне прикрытия всего и вся "коррупцией". стиль грандоприлипал
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"Ее просто разворовали"______________аресты уже идут????
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Напомним, 23 января на украинском завтраке в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать компанию "Укрзализныця" (УЗ) в управление Deutsche Bahn . "Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - отметил Гончарук.

Немцы, мы так понимаем, шарахнулись от этого подарка.
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Говори прямо, що зеуряд не вміє керувати, тому віддає німцям Укрзалізницю.
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"Ее просто разворовали"- из той же серии: "она утонула"... Так привлекайте к ответственности виновных, хватит лозунгов!
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Ага, тільки німці можуть прикинути, що якщо у себе покрали - то в них теж вкрадуть.
Якщо поліція не садить, суди не судять - ще й закони писані тяп-ляп...
В цілому, німецька компанія бажана, але малоймовірна. Плюс, німці мають нести зобов'язання з модернізації, бо не такі вже й вони принципово чесні, як справа стосується фінансів. Один вже рехворматор був з Польщі.
В цілому ж, нема нічого складного запросити інженерів на роботу, відбудувати заводи й потім випускати вагони з потягами. Тільки з українським мінімалізмом і відсустністю досвіду машинобудування й комфорту вийдуть не вагони, а іржаві богдани на рельсах.
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Там вкрали,там розікрали. МВС,Генпрокуратура,НАЗК,Антимонопольний комітет,НАБУ,Антикорупційний суд,САП,Суд і все вище перечислене воно - нічого не працює і зарплата у всіх - БУДЬ ЗДОРОВ.
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а ти думаєш, чого така конкуренція? Сиди - нічого не роби. Рай для нелюді.
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Сейчас нам это преподнесут как зраду перемогу! Эффективного менеджера среди "молодой команды" видимо найти не удалось...
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