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 Антикорупційний суд відмовив НАБУ і САП у запобіжному заході у вигляді домашнього арешту для Бабіна

Антикорупційний суд відмовив НАБУ і САП у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для ексуповноваженого Кабінету Міністрів у справах ЄСПЛ Бориса Бабіна.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив адвокат Богдан Устименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд відмовив НАБУ і САП у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відомому українському юристу-міжнароднику, доктору юридичних наук Борису Бабіну! Високий суд визнав це клопотання незаконним і необґрунтованим", - написав Устименко.

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Нагадаємо, що 22 січня ексурядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Борис Бабін повідомив про спробу САП вручити йому підозру.

У НАБУ повідомили, що вручили шість підозр у так званій справі "Золотого мандарина". Серед підозрюваних - колишній уповноважений Кабінету Міністрів у справах ЄСПЛ (цю посаду обіймав Борис Бабін), колишній перший заступник міністра юстиції (це була Наталія Бернацька), три людини з оточення колишнього народного депутата (компанію "Золотий мандарин" пов'язують з Георгієм Логвинським, в матеріалах НАБУ вказаний як "депутат Л.") і бенефіціар приватної компанії.

У 2000-х роках компанія "Золотий мандарин ойл" передала "Київенерго" на зберігання 41 тис. тонн мазуту, та пізніше його повернути відмовилася. Компанія "Золотий мандарин" не звернулася до виконавчої служби, а пішла до Європейського суду з прав людини.

Слідство вважає, що позивач приховав від ЄСПЛ частину обставин справи, і в результаті компанія отримала рішення про компенсацію 54,179 млн гривень. Мін'юст розглянув цю ситуацію, а в 2015 році уповноважений Кабінету Міністрів у справах ЄСПЛ Борис Бабін підписав документ про врегулювання спору.

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ЄСПЛ затвердив цей документ і зняв необхідність виплати Україною додаткової компенсації компанії "Золотий мандарин", зобов'язавши Україну виконати тільки рішення судів щодо повернення компанії вартості мазуту. Україна виплатила компенсацію з держбюджету, а потім в 2017 році Мін'юст подав позов до "Київенерго" з повернення цих коштів.

Тобто фактично борг замість приватної компанії виплатила держава, що призвело до збитків у розмірі 54,179 млн гривень.

Також читайте: САП: Ексуповноважений у справах ЄСПЛ, експерший заступник міністра юстиції та ще 4 особи підозрюються в заволодінні 54 млн грн. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171818
 
 
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Да здравствует наш суд(продажные твари)-- самый гуманный суд в мире
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Нічого тут не буде хорошого, поки поліція за такі махінації не буде арештовувати, а суди засуджувати. Усе нове помре й ніколи не дійде до реалізації, бо крадуть умови реалізації.
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Бабин действовал согласно закону и в пределах своих полномочий, соблюдая интересы государства, Украина не выплачивала дополнительной компенсации, претензии САП и НАБУ абсурдны, юридически ничтожны и больше похожи на шантаж и вымогательство, что впрочем является основным видом деятельности всех украинских силовых структур и так называемых "правоохоронных органов".
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