 Перший в Україні підручник "НАТО - сила, яка захищає мирних громадян" було презентовано в Києві 24 січня

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Нове сприйняття НАТО в Україні. Навчальний спецкурс "НАТО - сила, що захищає мирних громадян".

Вперше в Україні такий посібник був розроблений як для викладачів, так і для студентів і школярів, зазначили учасники презентації.

Спецкурс "НАТО — сила, що захищає мирних громадян" був розроблений Всеукраїнською спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти за підтримки уряду Великої Британії.

"Україна задекларувала свій шлях Євроатлантичної інтеграції, зараз це положення зафіксовано в Конституції України. І ніколи ще підтримка вступу України до НАТО не була такою високою. Минулого тижня я бачив результати опитувань, які зафіксували ці цифри - вище 50%. Але залишається ще багато роботи, аби всі в Україні знали що таке НАТО і що за ним стоїть. Ось чому ця робота є такою цінною в Україні. Я думаю, що освіта та навчання є ключовими речами", - наголосив під час виступу перший секретар Посольства Великої Британії в Києві Олівер Фаірламб.

Він також поінформував, що Посольство Великої Британії профінансувало ще декілька проєктів в цій сфері в Україні.

За словами авторів роботи, підручник дуже наочний та живий, він повністю заснований на достовірному об'єктивному нормативному матеріалі, а ті правові акти, які процитовані, дійсно чинні.

Як зазначали учасники презентації, посібник всебічно охоплює ключові функції НАТО в контексті захисту цивільних осіб у миротворчих операціях. Висвітлює зусилля НАТО з метою зменшення шкоди для цивільних у ситуаціях конфлікту, сприяння Альянсом створенню безпечного середовища, полегшення доступу цивільних до основних потреб. Курс в підручнику також включає аналіз гібридної інформаційної війни РФ, спрямованої на створення іміджу НАТО, як агресора.

За інформацією організаторів заходу, посібник буде розміщений у відкритому доступі.

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