Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Нове сприйняття НАТО в Україні. Навчальний спецкурс "НАТО - сила, що захищає мирних громадян".
Вперше в Україні такий посібник був розроблений як для викладачів, так і для студентів і школярів, зазначили учасники презентації.
Спецкурс "НАТО — сила, що захищає мирних громадян" був розроблений Всеукраїнською спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти за підтримки уряду Великої Британії.
"Україна задекларувала свій шлях Євроатлантичної інтеграції, зараз це положення зафіксовано в Конституції України. І ніколи ще підтримка вступу України до НАТО не була такою високою. Минулого тижня я бачив результати опитувань, які зафіксували ці цифри - вище 50%. Але залишається ще багато роботи, аби всі в Україні знали що таке НАТО і що за ним стоїть. Ось чому ця робота є такою цінною в Україні. Я думаю, що освіта та навчання є ключовими речами", - наголосив під час виступу перший секретар Посольства Великої Британії в Києві Олівер Фаірламб.
Він також поінформував, що Посольство Великої Британії профінансувало ще декілька проєктів в цій сфері в Україні.
За словами авторів роботи, підручник дуже наочний та живий, він повністю заснований на достовірному об'єктивному нормативному матеріалі, а ті правові акти, які процитовані, дійсно чинні.
Як зазначали учасники презентації, посібник всебічно охоплює ключові функції НАТО в контексті захисту цивільних осіб у миротворчих операціях. Висвітлює зусилля НАТО з метою зменшення шкоди для цивільних у ситуаціях конфлікту, сприяння Альянсом створенню безпечного середовища, полегшення доступу цивільних до основних потреб. Курс в підручнику також включає аналіз гібридної інформаційної війни РФ, спрямованої на створення іміджу НАТО, як агресора.
За інформацією організаторів заходу, посібник буде розміщений у відкритому доступі.
А по друге, Португалія зверталася в НАТО, про військову допомогу ?
І ще раз, до чого тут Північно Атлантичний союз заточений проти комуністичного Мордору?
Причина довольно банальная и прозаичная: если не защитить от агрессии страну-участника и не важно, Эстония это или Германия, НАТО просто исчезнет.
Т.к. никому не будет интересно участвовать в организации, самым серьезным оружием которой являются озабоченности и обеспокоенности.
Просто, як не Ви, так інший знайде як розказати молоді, що НАТО, це зовсім не те про, що 24/30/365,24 сурмлять у всі шкіряні труби пропагандони підарашки.
Так зрозуміло?
А, «Не тратьте куме сили, спускайтеся на дно» то вже занадто примітивно.
І не цікаво.
ПЦУ Офіційно ВКЛЮЧИЛИ ДО СПИСКУ автокефальної церков: московські АРХІЄРЕЇ В УКРАЇНІ ПОЗБАВЛЕНІ ТІТУЛІВ
15:15 - 24.01.2020 Новини , Суспільство 0 Джес Хоган
У щорічному віданні Константінопольської церкви Українська православна церква названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Кроме того, не візнаються титул єпіскопів московського патріархату в Україні.
Про це сообщает видання "Духовний фронт України".
Так, Колишній митрополит Київський и всієї України Онуфрій (Березовський) Вже НЕ згаданій з таким титулом у цьогорічному віданні. Натомість весь єпископат назв Із прив'язки до Местоположение того чи Іншого єрарха РПЦвУ. Відповідно, "Онуфрій митрополит у Києві".
Позбавлення єпіскопського титулу позбавляє права священнодіяті на территории Іншої церкви Аджея, согласно з православними канонами в одній єпархії может бутині более одного єпіскопа.
Як відомо, перед Об'єднавчім собором Вселенський патріарх Варфоломій І надіслав листа митрополиту московського патріархату в Україні Онуфрію. У лісті Було сказано что после Об'єднавчого собору ВІН НЕ зможите назіватісь "митрополитом Київським и всієї України", оскількі цею титул буде присвоєно новообраному предстоятелю церкви.
Кроме того, у щорічному віданні Константінопольської церкви Православна церква України названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Блаженнійшій Епіфаній тітулується Митрополитом Київським и всієї України.
Усі єпископи так званої УПЦ Московского патріархату поміщені у списках єпіскопів Російської православної церкви.
Його і'мя вже назавжди вкарбоване в Історіїю постколоніальної Руси-України.