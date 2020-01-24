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Все про:НАТО (2232) підручники (31)

 Перший в Україні підручник "НАТО - сила, яка захищає мирних громадян" було презентовано в Києві 24 січня

В Україні анонсували вихід посібника, який висвітлює діяльність Північно-Атлантичного альянсу не лише як безпекового блоку, а й організації, яка взяла за основу своєї діяльності міжнародне право, демократичні цінності та права людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йшлося під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Нове сприйняття НАТО в Україні. Навчальний спецкурс "НАТО - сила, що захищає мирних громадян".

Вперше в Україні такий посібник був розроблений як для викладачів, так і для студентів і школярів, зазначили учасники презентації.

Спецкурс "НАТО — сила, що захищає мирних громадян" був розроблений Всеукраїнською спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти за підтримки уряду Великої Британії.

"Україна задекларувала свій шлях Євроатлантичної інтеграції, зараз це положення зафіксовано в Конституції України. І ніколи ще підтримка вступу України до НАТО не була такою високою. Минулого тижня я бачив результати опитувань, які зафіксували ці цифри - вище 50%. Але залишається ще багато роботи, аби всі в Україні знали що таке НАТО і що за ним стоїть. Ось чому ця робота є такою цінною в Україні. Я думаю, що освіта та навчання є ключовими речами", - наголосив під час виступу перший секретар Посольства Великої Британії в Києві Олівер Фаірламб.

Перший в Україні підручник НАТО - сила, яка захищає мирних громадян було презентовано в Києві 24 січня 01

Він також поінформував, що Посольство Великої Британії профінансувало ще декілька проєктів в цій сфері в Україні.

За словами авторів роботи, підручник дуже наочний та живий, він повністю заснований на достовірному об'єктивному нормативному матеріалі, а ті правові акти, які процитовані, дійсно чинні.

Як зазначали учасники презентації, посібник всебічно охоплює ключові функції НАТО в контексті захисту цивільних осіб у миротворчих операціях. Висвітлює зусилля НАТО з метою зменшення шкоди для цивільних у ситуаціях конфлікту, сприяння Альянсом створенню безпечного середовища, полегшення доступу цивільних до основних потреб. Курс в підручнику також включає аналіз гібридної інформаційної війни РФ, спрямованої на створення іміджу НАТО, як агресора.

За інформацією організаторів заходу, посібник буде розміщений у відкритому доступі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171817
 
   
 Топ коментарі
 
Отличный учебник, нужно в каждую школу, особенно на Донбасс, чтобы на зубок учили, как таблицу умножения, ДО ПОСИНЕНИЯ, пока вся вата из головы не выйдет!
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Варфоломію Константинопольскому, РЕСПЕКТ.
Його і'мя вже назавжди вкарбоване в Історіїю постколоніальної Руси-України.
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НАТО це добра, а тепер кацапствующим шах. Первый в Украине учебник "НАТО - сила, которая защищает мирных граждан" был презентован в Киеве 24 января - Цензор.НЕТ 9113

ПЦУ Офіційно ВКЛЮЧИЛИ ДО СПИСКУ автокефальної церков: московські АРХІЄРЕЇ В УКРАЇНІ ПОЗБАВЛЕНІ ТІТУЛІВ
15:15 - 24.01.2020 Новини , Суспільство 0 Джес Хоган
Первый в Украине учебник "НАТО - сила, которая защищает мирных граждан" был презентован в Киеве 24 января - Цензор.НЕТ 7079У щорічному віданні Константінопольської церкви Українська православна церква названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Кроме того, не візнаються титул єпіскопів московського патріархату в Україні.

Про це сообщает видання "Духовний фронт України".

Так, Колишній митрополит Київський и всієї України Онуфрій (Березовський) Вже НЕ згаданій з таким титулом у цьогорічному віданні. Натомість весь єпископат назв Із прив'язки до Местоположение того чи Іншого єрарха РПЦвУ. Відповідно, "Онуфрій митрополит у Києві".

Позбавлення єпіскопського титулу позбавляє права священнодіяті на территории Іншої церкви Аджея, согласно з православними канонами в одній єпархії может бутині более одного єпіскопа.

Як відомо, перед Об'єднавчім собором Вселенський патріарх Варфоломій І надіслав листа митрополиту московського патріархату в Україні Онуфрію. У лісті Було сказано что после Об'єднавчого собору ВІН НЕ зможите назіватісь "митрополитом Київським и всієї України", оскількі цею титул буде присвоєно новообраному предстоятелю церкви.

Кроме того, у щорічному віданні Константінопольської церкви Православна церква України названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Блаженнійшій Епіфаній тітулується Митрополитом Київським и всієї України.

Усі єпископи так званої УПЦ Московского патріархату поміщені у списках єпіскопів Російської православної церкви.
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хочу подивитись, як НАТО захистить, скажемо Естонію, якщо каци таки наважаться захопити Нарву..
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Fobos Кацапи цього не зроблять,саме тому,що Естонія в НАТО.
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Португалія в НАТО з перших першин..ніхто з блоку не вписався, навіть політично, коли Індія у 1961-му Гоа віджала..
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а як ви це вирішили..? тоді португальці, формально, виконали навіть усі юридичні вимоги альянсу про захист члена у випадку нападу..
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Fobos От якби на саму Португалію напали,от тоді можна говорити.Московити не такі сильні.щоб зі всіма воювати.Це просто Україна була слабкою.що дозволила з собою таке зробити.
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Брехня..стара імперія мала деякі особливості (території де живуть люди з португальським громадянством розкидані по усьому світу), та знали про загрози, тому прискорили деякі формальності з наданням паспортів саме у Гоа..але це ніяку падлу з НАТО не вразило..бо така ж векика та Індія..
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на жаль це правда..тому треба бути сильними самім..
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Fobos Це ваша правда.А Україна сама не може перемогти московитів.
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я за вступ в альянс..але проти ілюзії, що це бронь від кацапських зазіхань..
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То була колонія. А 60-ті, це якраз були антиколоніальні часи.
А по друге, Португалія зверталася в НАТО, про військову допомогу ?
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вчіть історію..до ******** Індії Гоа мав такіж стосунок, як кацапи до Києва..
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Освіжіть і Ви свої знання історії, щодо цього: https://ru.wikipedia.org/wiki/Индийская_аннексия_Гоа_(1961)
І ще раз, до чого тут Північно Атлантичний союз заточений проти комуністичного Мордору?
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читайте й далі вікі..це багато знань..якщо не читати нічого іншого..
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Дайте посилання, на Ваше джерело з цього питання.
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Защититит, не переживайте.
Причина довольно банальная и прозаичная: если не защитить от агрессии страну-участника и не важно, Эстония это или Германия, НАТО просто исчезнет.
Т.к. никому не будет интересно участвовать в организации, самым серьезным оружием которой являются озабоченности и обеспокоенности.
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Narve mne kazetsia bolsinstvo zyvut ruskije okolo 90%,no tut vopros sami te ruskije xotiat zyt kak rosije i polucyt zarplatu dopsutim na 5 raz mense ili pensiju na 8 raz mense cem imejet teper?
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І кому це потрібно? Ті хто за НАТО і так все знають.А от ті хто проти,мають вату в довбешці і ніякий посібник нічим не допоможе.
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Хай. Бо ж підростає нове покоління, у якого голови не засраті постсовковими стереотипами їх батьків.
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One Reader Привіт.Не смішіть.Молоде покоління слухає московитський репачок і дивиться їхніх блогерів на youtube.
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Навіть за одного українця треба боротися.
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One Reader Це нідочого не приведе.Та й як боротися? Населення не хоче слухати розумних слів.Їм подавай блювотну музику і блогерів наркоманів,чи п'яниць.
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Та я ж Вас на налигачі не спонукую.
Просто, як не Ви, так інший знайде як розказати молоді, що НАТО, це зовсім не те про, що 24/30/365,24 сурмлять у всі шкіряні труби пропагандони підарашки.
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One Reader Я вам кажу,що з цього нічого не вийде.Вибори це показали.Пропаганда в московитів набагато сильніша.Повторюю,більшість не буде слухати розумних слів.
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Я маю іншу точку зору на це питання, ніж Ви.
Так зрозуміло?
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One Reader Я ж не проти.Але якщо подивитися навкруги і логічно подумати,то моя точка зору більш реальніша.
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Колись Римський Імператор- філософ Марк Аврелій сказав: «Роби як треба, а буде, як буде.»
А, «Не тратьте куме сили, спускайтеся на дно» то вже занадто примітивно.
І не цікаво.
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One Reader Примітивно,можливо.Але нажаль,така дійсність.
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НАТО це добра, а тепер кацапствующим шах. Первый в Украине учебник "НАТО - сила, которая защищает мирных граждан" был презентован в Киеве 24 января - Цензор.НЕТ 9113

ПЦУ Офіційно ВКЛЮЧИЛИ ДО СПИСКУ автокефальної церков: московські АРХІЄРЕЇ В УКРАЇНІ ПОЗБАВЛЕНІ ТІТУЛІВ
15:15 - 24.01.2020 Новини , Суспільство 0 Джес Хоган
Первый в Украине учебник "НАТО - сила, которая защищает мирных граждан" был презентован в Киеве 24 января - Цензор.НЕТ 7079У щорічному віданні Константінопольської церкви Українська православна церква названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Кроме того, не візнаються титул єпіскопів московського патріархату в Україні.

Про це сообщает видання "Духовний фронт України".

Так, Колишній митрополит Київський и всієї України Онуфрій (Березовський) Вже НЕ згаданій з таким титулом у цьогорічному віданні. Натомість весь єпископат назв Із прив'язки до Местоположение того чи Іншого єрарха РПЦвУ. Відповідно, "Онуфрій митрополит у Києві".

Позбавлення єпіскопського титулу позбавляє права священнодіяті на территории Іншої церкви Аджея, согласно з православними канонами в одній єпархії может бутині более одного єпіскопа.

Як відомо, перед Об'єднавчім собором Вселенський патріарх Варфоломій І надіслав листа митрополиту московського патріархату в Україні Онуфрію. У лісті Було сказано что после Об'єднавчого собору ВІН НЕ зможите назіватісь "митрополитом Київським и всієї України", оскількі цею титул буде присвоєно новообраному предстоятелю церкви.

Кроме того, у щорічному віданні Константінопольської церкви Православна церква України названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Блаженнійшій Епіфаній тітулується Митрополитом Київським и всієї України.

Усі єпископи так званої УПЦ Московского патріархату поміщені у списках єпіскопів Російської православної церкви.
 показати весь коментар
 
 
Варфоломію Константинопольскому, РЕСПЕКТ.
Його і'мя вже назавжди вкарбоване в Історіїю постколоніальної Руси-України.
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Отличный учебник, нужно в каждую школу, особенно на Донбасс, чтобы на зубок учили, как таблицу умножения, ДО ПОСИНЕНИЯ, пока вся вата из головы не выйдет!
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Какой-такой учебник? На 1+1 показывайте с утра до вечера вместо скоморохов с убогим юмором.
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чудова книга...а ще треба видати короткий посібник для ватників під назвою "чУмадан-вокзал-парєбрік", тоді до НАТО скорше приєднаємося
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НАТО,НАТО.А чому не появляється учбовий посібник українського професора Лесі Ставицької "Лайку не можна винищити в принципі".Ось там все сказано як про НАТО так і про кацапію разом із нашими нинішнімі руководителями.
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P.S.Чому ніто не звертає уваги на книгу Л.Ставицької ,,Українська мова без табу,,?
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