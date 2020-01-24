Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу", інформує Цензор.НЕТ.
"У мінських угод є справжнє, і в цьому справжньому є Україна, з тими проблемами, які у нас виникли, з тією війною на Донбасі, яку не ми почали, не ми її принесли на нашу територію. Мінські угоди в нинішньому вигляді - це єдине, що поки є, йдеш за ними, не йдеш, ти строго за ними йдеш чи ти хочеш їх переглянути, але це папір, документ, це об'єкт, щодо якого можливо зустрічатися. На рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську або на рівні продовження істотних кроків, виходячи з Мінських угод, вже на зустрічах у Нормандському форматі", - сказав президент України.
"Навколо чого ще зустрічатися? Звичайно, ми думаємо про це. Чи розробляємо ми інші варіанти, якщо не спрацює цей варіант? Так", - додав Зеленський.
Президент України вказав, що щодо реалізації мінських угод є претензії до "тієї сторони, сторони бойовиків, яких підтримує Росія".
"Звичайно, у нас з'явився діалог, ми стали про щось говорити. Це важливо. Три роки не було Нормандського формату. Ми домовилися. Ми повернули моряків до Нормандського формату, повернули кораблі, Росія на це пішла. Дуже важливо, отже, ми про щось говоримо", - зазначив він.
Зеленський підкреслює, що тільки прямий діалог з президентом РФ Путіним дозволяє вирішувати питання повернення полонених.
"Повернення моряків і кораблів - це відносини, які пов'язані з "Мінськом" і Нормандським форматом, це прямий діалог між мною і президентом Російської Федерації. А як інакше? Інакше ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо. Є люди, які на тій стороні перебувають у тюрмах, громадяни України, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. З ким мені вирішувати ці питання? Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там, - це президент Російської Федерації", - сказав Зеленський.
Это...для Илона Маска. Как вы знаете из манускрипта Войнича, самих существ из манускрипта, а точнее сообщество существ(это та же нейронная сеть!) создали ...мы с Вами, а точнее, те, которые создают себя по образу и подобию. Но! в один момент люди решили убрать страшную разработку и...фсье вышло из под контроля. Сообщество существ решило защищаться и начало считать людей врагами. Что из этого получилось, мы видим по карте его распространения на созвездиях!
Как вы знаете, эту жестокую ненависть к людям можно рассмотреть на фото жертв перевала Дятлова. Люди так друг друга не убивают. К слову, понятно, почему жертвы получили такие тупые повреждения? Сам механизм вы можете посмотреть на ролике в ютубе, где глобстер подбрасывает над деревьями собаку, манипулируя вектором гравитации. Люди просто падали с высоты, сами себя ломая. Вот почему, так называемый снежные человеки, так легко передвигаются по скалам, им не нужно альпинистские снаряжение. Глобстер не имеет глаз, онт ему не нужны, прекрасно сканирует ваши мысли, использует страх для управления вами.
Ну, а сами зелёные??? Я бы их назвал скорее зеленовато- чёрными, с преобладанием именно чёрного цвета. Кстати их движения очень удачно описаны в фильмах фентези в виде чёрного дымчатого следа,.....пауза.... И! именно такой след вы увидеть на ролике Skynews, где ведущие на фоне этих следов спрашивают аудиторию What fuck is this?
На самом деле, они просто собирали нитки. Зелёные, это обслуживающий персонал глобстеров, их производные, создающие им инфраструктуру.
И далее, если вы имеете дело с другой формой жизни, которая просто захватывает территорию(собственно как и мы с вами на Марсе) договорится бесполезно! Это или мы, или они. И вы можете хоть голиком бегать по конференциями климата, давосам, парижам и т.д. Пока не уберете ихнее воздействие на планету( а это тот же другой Путин, как вид воздействия)) НИЧЕГО!!! не получится.
Эти боевики, герои ЛДНР, убийцы и садисты, террористы, называются запоребриком "про-украинские националисты"(!)
Не верите?
А вот статья в МК:
https://www.mk.ru/incident/2020/01/24/posle-strelby-na-lubyanke-zaderzhan-nacionalist-seriynyy-ubiyca.html
Без шуток, серийный убийца с тряпкой ДНР на стене - это запоребриком называется "проукраинский"(!) националист.
Скажите, "бубочка", а Вы уверены с Кварталом что этим вот серийным убийцам из Дыры нужно дать всем амнистию? А следаков у Авакова хватит серийные убийства потом по всей Украине расследовать?
тяжело продать украину без прямого диалога с покупателем )))