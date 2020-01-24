 Зеленський про необхідність прямого діалогу з Путіним: "Інакше ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо"

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"У мінських угод є справжнє, і в цьому справжньому є Україна, з тими проблемами, які у нас виникли, з тією війною на Донбасі, яку не ми почали, не ми її принесли на нашу територію. Мінські угоди в нинішньому вигляді - це єдине, що поки є, йдеш за ними, не йдеш, ти строго за ними йдеш чи ти хочеш їх переглянути, але це папір, документ, це об'єкт, щодо якого можливо зустрічатися. На рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську або на рівні продовження істотних кроків, виходячи з Мінських угод, вже на зустрічах у Нормандському форматі", - сказав президент України.

"Навколо чого ще зустрічатися? Звичайно, ми думаємо про це. Чи розробляємо ми інші варіанти, якщо не спрацює цей варіант? Так", - додав Зеленський.

Президент України вказав, що щодо реалізації мінських угод є претензії до "тієї сторони, сторони бойовиків, яких підтримує Росія".

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"Звичайно, у нас з'явився діалог, ми стали про щось говорити. Це важливо. Три роки не було Нормандського формату. Ми домовилися. Ми повернули моряків до Нормандського формату, повернули кораблі, Росія на це пішла. Дуже важливо, отже, ми про щось говоримо", - зазначив він.

Зеленський підкреслює, що тільки прямий діалог з президентом РФ Путіним дозволяє вирішувати питання повернення полонених.

"Повернення моряків і кораблів - це відносини, які пов'язані з "Мінськом" і Нормандським форматом, це прямий діалог між мною і президентом Російської Федерації. А як інакше? Інакше ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо. Є люди, які на тій стороні перебувають у тюрмах, громадяни України, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. З ким мені вирішувати ці питання? Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там, - це президент Російської Федерації", - сказав Зеленський.