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 Політика України
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Все про:Зеленський (4244) Путін (5216) Донбас (13079) мінські угоди (1689)

 Зеленський про необхідність прямого діалогу з Путіним: "Інакше ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо"

Президент України Володимир Зеленський вважає що мінські угоди на сьогодні єдиний документ, на підставі якого можна вести діалог з припинення війни на Донбасі. Але тільки прямий діалог з президентом Росії Володимиром Путіним дасть змогу повернути на батьківщину утримуваних на окупованому Донбасі і на території РФ українців.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"У мінських угод є справжнє, і в цьому справжньому є Україна, з тими проблемами, які у нас виникли, з тією війною на Донбасі, яку не ми почали, не ми її принесли на нашу територію. Мінські угоди в нинішньому вигляді - це єдине, що поки є, йдеш за ними, не йдеш, ти строго за ними йдеш чи ти хочеш їх переглянути, але це папір, документ, це об'єкт, щодо якого можливо зустрічатися. На рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську або на рівні продовження істотних кроків, виходячи з Мінських угод, вже на зустрічах у Нормандському форматі", - сказав президент України.

"Навколо чого ще зустрічатися? Звичайно, ми думаємо про це. Чи розробляємо ми інші варіанти, якщо не спрацює цей варіант? Так", - додав Зеленський.

Президент України вказав, що щодо реалізації мінських угод є претензії до "тієї сторони, сторони бойовиків, яких підтримує Росія".

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"Звичайно, у нас з'явився діалог, ми стали про щось говорити. Це важливо. Три роки не було Нормандського формату. Ми домовилися. Ми повернули моряків до Нормандського формату, повернули кораблі, Росія на це пішла. Дуже важливо, отже, ми про щось говоримо", - зазначив він.

Зеленський підкреслює, що тільки прямий діалог з президентом РФ Путіним дозволяє вирішувати питання повернення полонених.

"Повернення моряків і кораблів - це відносини, які пов'язані з "Мінськом" і Нормандським форматом, це прямий діалог між мною і президентом Російської Федерації. А як інакше? Інакше ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо. Є люди, які на тій стороні перебувають у тюрмах, громадяни України, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. З ким мені вирішувати ці питання? Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там, - це президент Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171816
 
 
 Топ коментарі
 
Вова, свалил бы ты нахрен?
Уверен, все будут рады.
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Замість того, щоб максимально мобілізувати міжнародну спільноту проти агресора воно хоче домовлятись з неадекватом !
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Оно дебильное.Оно думает, что сатана Путин ради его красивых глаз уберется нах из Украины, отдаст всех пленных, отдаст Крым, заберет всех своих наемников и танки, прекратит каждый день захватывать в плен новых украинцев ,извинится, помашет своим копытом и сдрыснет. Зеле такое мабуть приснилось.Ой, нет прямо слов в ответ на Зелины бредни.
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Та плював на тебе куйло пятсот раз,ти будеш тих заручників повертати до другого пришестя,бо у нього вини ніколи не закінчаться,ну не вже не ясно,що потрібно *****,повне знищення України це його ціль,він на тебе дивиться як на реального клоуна який сліпо вірить що куйло дійсно хоче щось поміняти!!!Поки він не здохне і рашка не розпадеться доти нам не бачити спокою!
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С террористами нельзя вести переговоры
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До "слуг" страной правили дураки. Теперь правят дегенераты. Почувствуйте разницу - "вы это сделали вместе"...
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Для распродажи Украины путин идеальный покупатель?
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Хмм.....прямого диалога.... ну, тогда и вам расскажу быль, а точнее хорор.
Это...для Илона Маска. Как вы знаете из манускрипта Войнича, самих существ из манускрипта, а точнее сообщество существ(это та же нейронная сеть!) создали ...мы с Вами, а точнее, те, которые создают себя по образу и подобию. Но! в один момент люди решили убрать страшную разработку и...фсье вышло из под контроля. Сообщество существ решило защищаться и начало считать людей врагами. Что из этого получилось, мы видим по карте его распространения на созвездиях!
Как вы знаете, эту жестокую ненависть к людям можно рассмотреть на фото жертв перевала Дятлова. Люди так друг друга не убивают. К слову, понятно, почему жертвы получили такие тупые повреждения? Сам механизм вы можете посмотреть на ролике в ютубе, где глобстер подбрасывает над деревьями собаку, манипулируя вектором гравитации. Люди просто падали с высоты, сами себя ломая. Вот почему, так называемый снежные человеки, так легко передвигаются по скалам, им не нужно альпинистские снаряжение. Глобстер не имеет глаз, онт ему не нужны, прекрасно сканирует ваши мысли, использует страх для управления вами.
Ну, а сами зелёные??? Я бы их назвал скорее зеленовато- чёрными, с преобладанием именно чёрного цвета. Кстати их движения очень удачно описаны в фильмах фентези в виде чёрного дымчатого следа,.....пауза.... И! именно такой след вы увидеть на ролике Skynews, где ведущие на фоне этих следов спрашивают аудиторию What fuck is this?
На самом деле, они просто собирали нитки. Зелёные, это обслуживающий персонал глобстеров, их производные, создающие им инфраструктуру.
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Почему я это говорю? Потому что создавая любые манипуляторы с правом принятия решения, без разницы какие механические, бионические, биологические вы по сути создаете новые формы жизни, которые в один момент могут решить, что вы им угрожаете. Кстати вот почему и создавалась религия. Это защита разработчика от разрабатываемых существ.!..
И далее, если вы имеете дело с другой формой жизни, которая просто захватывает территорию(собственно как и мы с вами на Марсе) договорится бесполезно! Это или мы, или они. И вы можете хоть голиком бегать по конференциями климата, давосам, парижам и т.д. Пока не уберете ихнее воздействие на планету( а это тот же другой Путин, как вид воздействия)) НИЧЕГО!!! не получится.
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він мріяв це зробити інакше-------------''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''----з інтерв'ю.
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Морального дна у ЗЕ просто нет. Он каждый раз выбирает самый худший вариант для Украины. В политике как и в музыке он играет ху" м .
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"Есть претензии к той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия"

Эти боевики, герои ЛДНР, убийцы и садисты, террористы, называются запоребриком "про-украинские националисты"(!)
Не верите?
А вот статья в МК:
https://www.mk.ru/incident/2020/01/24/posle-strelby-na-lubyanke-zaderzhan-nacionalist-seriynyy-ubiyca.html
Без шуток, серийный убийца с тряпкой ДНР на стене - это запоребриком называется "проукраинский"(!) националист.

Скажите, "бубочка", а Вы уверены с Кварталом что этим вот серийным убийцам из Дыры нужно дать всем амнистию? А следаков у Авакова хватит серийные убийства потом по всей Украине расследовать?
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Хочешь ***** в очередной раз сраку вылизать, падло.
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естес-но...
тяжело продать украину без прямого диалога с покупателем )))
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Фуйло терорист №1 в світі, він вкрав сотні мільярдів у кацапів, це злочинець з довічним терміном, він плюював на тебе і твої хотелки, не парься їдь в Ростов.
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ПУТИН набирает НОВУЮ ПАРТИЮ ЗАЛОЖНИКОВ....Процесс- в НИКУДА!!!
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ТОГДА ЕСЛИ НЕТ ЧЕЛОВЕКА - НЕТ ПРОБЛЕМЫ !)
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Басню Крылова "Волк на псарне" читай как руководство к действию.
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