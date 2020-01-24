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 Політика України
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Все про:Зеленський (4244) Путін (5216) Донбас (13079) мінські угоди (1689)

 "Інакше ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо", - Зеленський про необхідність прямого діалогу з Путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає що мінські угоди на сьогодні єдиний документ, на підставі якого можна вести діалог з припинення війни на Донбасі. Але тільки прямий діалог з президентом Росії Володимиром Путіним дасть змогу повернути на батьківщину утримуваних на окупованому Донбасі і на території РФ українців.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу", інформує Цензор.НЕТ.

"У мінських угод є справжнє, і в цьому справжньому є Україна, з тими проблемами, які у нас виникли, з тією війною на Донбасі, яку не ми почали, не ми її принесли на нашу територію. Мінські угоди в нинішньому вигляді - це єдине, що поки є, йдеш за ними, не йдеш, ти строго за ними йдеш чи ти хочеш їх переглянути, але це папір, документ, це об'єкт, щодо якого можливо зустрічатися. На рівні Тристоронньої контактної групи в Мінську або на рівні продовження істотних кроків, виходячи з Мінських угод, вже на зустрічах у Нормандському форматі", - сказав президент України.

"Навколо чого ще зустрічатися? Звичайно, ми думаємо про це. Чи розробляємо ми інші варіанти, якщо не спрацює цей варіант? Так", - додав Зеленський.

Президент України вказав, що щодо реалізації мінських угод є претензії до "тієї сторони, сторони бойовиків, яких підтримує Росія".

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"Звичайно, у нас з'явився діалог, ми стали про щось говорити. Це важливо. Три роки не було Нормандського формату. Ми домовилися. Ми повернули моряків до Нормандського формату, повернули кораблі, Росія на це пішла. Дуже важливо, отже, ми про щось говоримо", - зазначив він.

Зеленський підкреслює, що тільки прямий діалог з президентом РФ Путіним дозволяє вирішувати питання повернення полонених.

"Повернення моряків і кораблів - це відносини, які пов'язані з "Мінськом" і Нормандським форматом, це прямий діалог між мною і президентом Російської Федерації. А як інакше? Інакше ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо. Є люди, які на тій стороні перебувають у тюрмах, громадяни України, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. З ким мені вирішувати ці питання? Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там, - це президент Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171816
 
 
 Топ коментарі
 
Вова, свалил бы ты нахрен?
Уверен, все будут рады.
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Замість того, щоб максимально мобілізувати міжнародну спільноту проти агресора воно хоче домовлятись з неадекватом !
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"По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем", - Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным - Цензор.НЕТ 2448 Нас раком поставили. Старший брат нас за дураков держит.
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Та, досить тобі відмазуватись, зрозуміло, що зєльона шмаль, чи то пак, дурь зашкварилась по повній і року не пройшло. Ну, чисто станівці....***.
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Оурелл писал в своё время про "блеющих овец"- это он как в воду глядел, хотя тогда ещё не было и в помине порохоботов.
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как вы дyмаете, о чем может договорится это тело с кремлем, которое поздравило ***** с новым годом и ни словом не обмолвилось о нашей армии в новогоднем обращении?
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французское слово кретин соответствует русским понятиям - слабоумный, убогий, юродивый
происходит от "христианин" - ср. юродивый Бога ради
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Сайдик(представительОБСЕ) подчеркнул, что Россия отказывается считать себя стороной конфликта, говорит о своей посреднической роли, однако и ее выполнять отказывается.
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А Порошенко всё время предоставлял доказательства агрессии паРаши и при нём была задача их добывать...
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А может он ещё учится и когда будет следующая Украина, тогда он будет лучшим президентом?
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Понемногу набирается политического опыта. Это радует.
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как наберётся под завязку,глядишь - первым секретарём киевско -новороссской области назначат..
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А отсосать у пуйла он еще не хочет, ну может это как то поможет...?!
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"Інакше ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо", - Зеленський про необхідність прямого діалогу з Путіним - Цензор.НЕТ 8447 Анатолій Вітер

А я...
А я зробив усе що міг!
Вернув ***ортнова з Кацапстану,
Стать літінантом допоміг,
Своєму корешу бакану.
Чефіра, Юзіка, Сивуху
До теплих місць прилаштував.
І пять разів лиш за півроку
Від тих трудів відпочивав.
А ще, з Карпат аж до Оману
Здійснив на лижах перехід.
І це вам точно! Без Обману!
Хіба-б я вам брехати міг?
А хто не вірить - "біомаса"!
Чи й взагалі - порохобот! У-у-у-у клята, ненависнп масса.
Я Галафаст, не Голофост...
Свирид Петрович.
(вибачайте щось заглоючило при завнтаженні)
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По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем", - Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным... Финляндия смогла победить ссср,а Украина Московию даже не может победить? Расшатывайте Володя колонии Московии и этим пан Президент ,Вы ослабите Московию... "По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем", - Зеленский о необходимости прямого диалога с Путиным - Цензор.НЕТ 6899 ,а не стремитесь колонией вернуться опять в Московсое стойло,триста лет были буферной зоной,для Московии ,которая за счёт нас выигрывала войны и историю писала под себя,а украинцы для Московии являлись обычными мешками с песком.
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по логике зелоха сдаться - решение всех проблем, куйло не будет напрягать, все будет спокойно, а какая разница...
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Житомирянин

@Aleks_Kovalyuk


В Госдуме заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство. При Порошенку це звучало як брєд сумашедшого, при зеленій Соплі як анонс
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Кипр (по непроверенным данным) хочет блокировать антироссийские санкции. Если правда - это стопроцентная «заслуга» Зеленского, ничья больше.
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за что тогда тягают пороха, если минские это все варианты что есть у зелоха
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побрейся дибил. мачо из тебя как из г-на пуля
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мінські домовленності - це папірець підписаний під тиском дебальцевського оточення "мінськ 2" 2015, та іловайське оточення "мінськ 1". Документи підписані під примусом юридично можна оскаржити. Не може бути мінські папірці вище за Конституцію України, пропонуючи фактично федералізацію. А потім це далі пошириться на інші регіони. Наслідки катастрофічні будуть по імплантації лугандону в Україну.
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ЗЕЛІЧКА, повернись будь-ласочка на сцену 95-го та розсміши коміка! Тільки там твоє місце для фортуни і забери з собою всю свою бездарну піхоту. Ще таких 248 днів і Україні гаплик, а можливо ти цього і добиваєшся!? ЗЕЛІНСЬКИЙ +ЯНУКОВИЧ = ...
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Порох смог 3000 вернуть пленных и не отдать ни одного беркутовца или убийцу, этот всех раздал, остался с голой жопой, теперь к путлеру этой голой жопой вперед.дебил сраный
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Вова на жаль цей шлях веде до узаконення ордло.
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Вот это недоразумение воно должно каждый день сдавать анализы ато есть подозрение
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Землетрясение в Израиле.

По предварительным сообщениям, около 20:00 в пятницу, 24 января, в Израиле ощущались подземные толчки. Землетрясение почувствовали жители центра, юга и севера страны.
Эпицентр землетрясения находился на востоке Турции. Его магнитуда составила 6,7. Как минимум 4 человека погибли и несколько зданий разрушены на турецкой территории.
Подземные толчки также ощущались в Сирии, Иране, Албании и Грузии.

https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5665720,00.html
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Без разговоров с ху@лом страну не сдать-ЗЕ.
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даже мыролюбно проблеять оно не в состоянии.
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Спішив порадувати путіну досягнутими "успіхами". Віце прем'єр з євроатлантичної інтеграції Кулеба заявив про відмову від митного союзу з ЄС, а у Давосі слуга Арахамія на весь світ заявив, що Україна не буде синхронізувати українське законодавство з законодавством ЄС. Клоуни милять лижі на тайожний союз.
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Неужели просто дурак, нееет, уже после многодействих тупых в это не верится...
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Мокша наловит на Донбассе бомжей и предлагает Украине в обмен на своих убийц, причем предлагает частями, после выполнения Украиной каких-то условий.
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ЗЕЛЯ ПОВТОРИТ СУДЬБУ ПОРОХА ТОЛЬКО В ТУРБО РЕЖИМЕ.
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працюють разом декілька переселенців з "днри", так ось цікаво поспілкуватися з ким доведеться інтегруватися. "чому ти переїхав до Харкова а не залишився в молодій республіці?" - Відповідає він: "... тому що в Донецьку мало платять треба або в армійські корпуси йти або переїхати..." Так ось цікавим песонажам пох що він буде стрілять в ЗСУ головне бабло.. І це ще не поганці переїхали в Україну з лугандону а помірковані ватопітеки, можна тільки уявити що там залишилося в "лднр" під 6 років раша ТБ мізки промивало.
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Сивохо збирається відвідати ОРДЛО із офіційним(!) візитом, де планує зустріч із ватажком банди терористів - Пушиліним!
Отака політика "примирення" нашої (недо)влади!
"Інакше ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо", - Зеленський про необхідність прямого діалогу з Путіним - Цензор.НЕТ 7494
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Порошенко апеллировал к международному сообществу, а Зеленский - к путину, почувствуйте разницу.
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Кто-сказал. За Украину надо не умирать. За Украину нужно убивать
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Израильская пресса.

"Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком".
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Верните в кинотеатры мульт про осла. Это ж скоко денег ещё можно заработать.
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