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Все про:інвестиції (268) приватизація (187) Милованов Тимофій (140)

 "Інвестиційну няню" дадуть не тільки іноземним інвесторам, а й вітчизняним, - Милованов

Урядова пропозиція під назвою "інвестиційна няня" діє не тільки для іноземних, а й для вітчизняних великих інвесторів, готових вкласти від $100 млн.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"До речі, президент сам підняв на нараді це питання — а що стосується українських інвесторів? Це перше питання, найголовніше. Ми маємо підтримати тих, хто вже є в Україні", — сказав він.

Милованов пояснив, що проект "інвестиційна няня" означає можливість для великого інвестора підписати з Кабінетом міністрів окрему угоду про умови ведення бізнесу.

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"Ці пропозиції можуть включати, наприклад, податкові якісь преференції, а можуть включати гарантії пропускної спроможності в портах. Або, наприклад, що уряд інвестує в Укрзалізницю для того, щоб вони протягнули залізницю конкретно під підприємство. Тобто, повні пакети" — розповів він.

Як закордонних, так і вітчизняних підприємців стосується ще одна пропозиція, додав міністр. Інвестори, готові приватизувати підприємства вартістю від 10 млн гривень і вище, будуть позбавлені від сплати податку на прибуток упродовж 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171815
 
 
 Топ коментарі
 
Короче, инвестиционный "Пакет 100 млн"
Инвестиционная няня - 1 штука.
Народный депутат - 1 штука
Судья - 1 штука
Прокурор - 1 штука
Детектив НАБУ (возможно, заместитель руководителя НАБУ если больше 100 млн) - 1 штука
Мусора - 10 штук
Титушки - 50 штук
"Инвестиционную няню" дадут не только иностранным инвесторам, но и отечественным, - Милованов - Цензор.НЕТ 1975
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А вот и инвесторы подтянулись...
"Инвестиционную няню" дадут не только иностранным инвесторам, но и отечественным, - Милованов - Цензор.НЕТ 6274
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Няня, это бородатая, в очках, которая инвесторов по всем вопросам на кофе будет приглашать?
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Да да! А потом эта днепропетровская Ня-ня будет с вами судится в Киеве и говорить шо вы ему по жизни должны)
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Инвестиционные СМОТРЯЩИЕ уже идут к вам...
Бегите глупцы!))
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Людям, которые плотно стоят на ногах с огромной репутацией вы предлагаете "няню". Вы в своем уме? Вас любой настоящий инвестор пошлет с вашим маркетингом уровня детсада.
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У руля этой посудины...кокаиновые наркоманы!))
Логика тут не умесна!))
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У няни есть борода? Обидно будет, если няня окажется с бородой и двум-тремя гражданствами. От этой бородатой няни уже не сбежать.
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Тимоха не просто так назвала Зеленского бараном-провокатором. Есть причина. Правда можно поспорить по поводу класса животного, но суть верна.
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Да, плохо дело... Если не Гончарук, то Милованов что-то втирает. Совсем плохо...
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Податок на виведений капітал і кримінальна відповідальність з конфіскацією за економічні злочини - ось і няні з інвесторами не потрібні.
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Тоді усіх олігархів доведеться посадити.. а вони ЗАРАЗ сильніші за Зе... Тому скоріше за всього засцять...
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Вони завжди сильніше. Тут справа виключно в намірах. Папіредники і оце, як завжди, подружились.
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Дайте Зеленскому няню и соску в рот.
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что за бандитские идейи у этих зебилов, типа работать хочешь, вот наш решала и смотрящии, так что давай начинай
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Пырыйдьот такой ынвыстыцыонный ньянья, виташыт ынвыстыцыонный сися и даст зэбылный урад пасасат...вах! Могитхан!
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Короче, инвестиционный "Пакет 100 млн"
Инвестиционная няня - 1 штука.
Народный депутат - 1 штука
Судья - 1 штука
Прокурор - 1 штука
Детектив НАБУ (возможно, заместитель руководителя НАБУ если больше 100 млн) - 1 штука
Мусора - 10 штук
Титушки - 50 штук

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кстати, и всё это не в придачу а именно на полное содержание плюс премии на праздники.
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"Инвестиционную няню" дадут не только иностранным инвесторам, но и отечественным, - Милованов - Цензор.НЕТ 9273

Вообщето ты наверное хотел написать 90*60*90 )))))))))))))))))))))))))))))))
Хотя... у каждого свои вкусы, но ты должен понимать что 60*90*60 это скорее няня моника)))))))))))))))))))
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Может человек просто гурман, любит непросто плоских, а еще и с минусом)
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Скоріше СРАКАТИХ... І це нормально ... У КОЖНОГО СВІЙ СмАК.😁
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90 - размер обхвата груди
60 - размер обхвата талии
90 - размер охвата бедер
))))))))))))))))))))))))
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А что у вас параметры такие странные? Зачем вам няня с первым размером?)))
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Няня с первым размером, пузом и без задници))))))))))))))))))))))
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Прав был Беня Коломойский , что Милованов дебил и *****, хотя они все там *****и в правительстве Зедебилоида
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В жопу себе няню засунь,
1 работа судов и прокуроров
2 простота ведения бизнеса
3 налоги
Или вы думаете что когото привлечет 37 миллионов нищих с не очень хорошим уровнем образование и возможность прибыли за счет инфляции это конкурентное преимущество?! 80е закончились, бото*бы, это в 21м веке никому не интересно - есть для этого другие страны, на мировом рынке капитала за инвестиции друг другу глотки дерут, а не обещают 60 летним главам мегакорпораций, *****, НЯНЮ
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Выполните хоть 1 обещания неналожав и придут инвесторы,сделайте для Украинцких компаний выгодные условия и инвесторы не понадобится, а когда вы меняете правила игры (сигореты, метал, касовые апораты и тп.) Какое к вам может быть доверее
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комики экономику никогда не поднимут...они не могут мыслить созидающе...только чисто поржать...
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Заткните кто-нибудь этих дураков! Стыдно читать такое!
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Это же надо быть такими идиотоами !!!
Украинцы- заробитчане завозят в Украину 18 млрд долларов в год.
Условий владения жтих денег в бизнес НЕТ!!! Везде царьки местные , везде запреты, коррупция.
А ЗЕ няню готовит чужакам
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Законы выполняйте и никаких нянь не надо.
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И кстати сказать, потребуются новые структуры!
Министерство инвестиций.
Инвестиционная полиция.
Инвестиционный суд.
Инвестиционная прокуратура.
С соответствующими зарплатами, ясен пень!
Ну и приложение "Инвестор в смартфоне".

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Сегодня по видео смотрел как две «инвестиционные няни» в Полтаве в баре копали женщину. Где вы понаходили этих идиотов?! Где?!
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вже така спустошеність, що й сил нема дивуватись, але їхня нахабність не перестає вражати.
по-перше, вони не криючись пропонують запровадити корупційну, антиконкурентну систему.
по-друге, це буде знищення дрібного та середнього виробника.
ну й по-третє, так, це те, про що вже багато хто висловився. це введення інституту "решал", які начхавши на законодавство будуть, як запевняє зеленське, від імені держави вирішувати будь-які питання конкретного баріна.
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это им наверное Коломойский подсказал...он и будет усем "НЯНЯ"...вот только "Приват" заберёт... "Інвестиційну няню" дадуть не тільки іноземним інвесторам, а й вітчизняним, - Милованов - Цензор.НЕТ 678
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еще недавно, у взрослых и солидных людей это называлось - эскорт услуги, на Востоке - гейши......нууу... а у сопливой шалупени - няня...бизнес няня )))) обнять и плакать!
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Вот прочитал и все равно не понял: инвестор подписывает соглашение с Кабмином и получает преференции?! Это что за идиотизм такой?! Где мы?! WTF?!
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ШКОЛА НЯНЬ В ТРУСКАВЦЕ
МИЛОВАНОВ - ТРЕНЕР
"Інвестиційну няню" дадуть не тільки іноземним інвесторам, а й вітчизняним, - Милованов - Цензор.НЕТ 2817
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Прокуророру - отстегни.
Пожарнику - отстегни.
Налоговой - отстегни.
Судье - отстегни.
Таможеннику - отстегни.

Теперь появился еще одна инстанция, которой придется отстегивать - инвестиционная няня. Хоть бы уже сразу писали сколько надо отстегивать "инвестиционной няне", чтобы работать не мешала.
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тогда-вообще на_Х тут работать...?! при януковоще такое уже "прахадили...теперь манатки-и в Польшу или Чехию...
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РuŦyƛA-С

@PrytSLU 8 ч

дохазяйнувалися ?
Компенсації будуть здійснюватися у разі затримки виплат:
- пенсії або щомісячного довічного грошового утримання;
- соціальних виплат;
- стипендій;
- заробітної плати (грошового забезпечення);
- суми індексації грошових доходів громадян

"Інвестиційну няню" дадуть не тільки іноземним інвесторам, а й вітчизняним, - Милованов - Цензор.НЕТ 7529
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какой дибил придумал что инвестиции это ох и ах, отдай инвестированное да ещё прибыль, а что нам останется. в случае инвестиций в ценные бумаги, разве что бумага...
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-"Правительственное предложение под названием "инвестиционная няняИсточник: https://censor.net.ua/n3171815 одна такая "няня"уже помогала в Кривом Роге "усё парешать"...пан Юзик-95... квартал рулллиттт...
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Я всё пытаюсь понять кто же формировал правительство состоящее из сплошных дебилов которые даже не отрицают этого? И главный вопрос,зачем?. Тот кукловод проведший блестящие по своей виртуозности выборы абсолютной посредственности,без мозгов и без воли ,сумевший впарить это недоразумение громадному количеству народа это гений. И не верю что этот гений,злой но гений, формирует правительство всплошь из дебилов и банальных проституток по вызову!? Нет господа не верю! Такое явно дебильное правительство это ещё один великолепный ход для того что бы народ не всполошился и не высыпал вновь на Майдан когда придёт время заменить этих дебилов теми проФФесионалами которые уже в Украине и ждут этой рокировки, при этом они всячески будут сохранять самого Зеленского. Это господа реванш тех кого выгнал народ в 2014. ОНИ ВЕРНУЛИСЬ и именно для них и был сформирован этот наглядно неадекватное "правительство". Обратите внимание кто разносит в пух и прах это правительство при этом ловко обходя Зеленского. Это Лукаш,это Портнов. Теперь вам всё понятно? Это ни на что не способное стадо "министров" создавалось для того что бы его убрать и прийти самим под аплодисменты тупого электората. Гениально !И поверьте в "новом" правительстве будут исключительно вчерашние "беженцы"."ЯНУКОВИЧ" вернулся в обличии мелкого фигляра а свита уже ждёт и роли распределены.
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В 90-х називалось криша,тепер це няня,деградуєм
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сейчас смотрю "Свободу слова" с Савиком...это пипец...журналистам "няню" уже точно "приготовили"...Бородянский в её роли...
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такое ощущение что Зе звонит путе каждый раз по усем вопросам...типа-"а вы одобрямс то и это"...? "Інвестиційну няню" дадуть не тільки іноземним інвесторам, а й вітчизняним, - Милованов - Цензор.НЕТ 7854
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