 "Інвестиційну няню" дадуть не тільки іноземним інвесторам, а й вітчизняним, - Милованов

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.
"До речі, президент сам підняв на нараді це питання — а що стосується українських інвесторів? Це перше питання, найголовніше. Ми маємо підтримати тих, хто вже є в Україні", — сказав він.
Милованов пояснив, що проект "інвестиційна няня" означає можливість для великого інвестора підписати з Кабінетом міністрів окрему угоду про умови ведення бізнесу.
"Ці пропозиції можуть включати, наприклад, податкові якісь преференції, а можуть включати гарантії пропускної спроможності в портах. Або, наприклад, що уряд інвестує в Укрзалізницю для того, щоб вони протягнули залізницю конкретно під підприємство. Тобто, повні пакети" — розповів він.
Як закордонних, так і вітчизняних підприємців стосується ще одна пропозиція, додав міністр. Інвестори, готові приватизувати підприємства вартістю від 10 млн гривень і вище, будуть позбавлені від сплати податку на прибуток упродовж 10 років.
Бегите глупцы!))
Логика тут не умесна!))
Инвестиционная няня - 1 штука.
Народный депутат - 1 штука
Судья - 1 штука
Прокурор - 1 штука
Детектив НАБУ (возможно, заместитель руководителя НАБУ если больше 100 млн) - 1 штука
Мусора - 10 штук
Титушки - 50 штук
Вообщето ты наверное хотел написать 90*60*90 )))))))))))))))))))))))))))))))
Хотя... у каждого свои вкусы, но ты должен понимать что 60*90*60 это скорее няня моника)))))))))))))))))))
60 - размер обхвата талии
90 - размер охвата бедер
))))))))))))))))))))))))
шлюшке Королевской уже наобещал
1 работа судов и прокуроров
2 простота ведения бизнеса
3 налоги
Или вы думаете что когото привлечет 37 миллионов нищих с не очень хорошим уровнем образование и возможность прибыли за счет инфляции это конкурентное преимущество?! 80е закончились, бото*бы, это в 21м веке никому не интересно - есть для этого другие страны, на мировом рынке капитала за инвестиции друг другу глотки дерут, а не обещают 60 летним главам мегакорпораций, *****, НЯНЮ
Украинцы- заробитчане завозят в Украину 18 млрд долларов в год.
Условий владения жтих денег в бизнес НЕТ!!! Везде царьки местные , везде запреты, коррупция.
А ЗЕ няню готовит чужакам
Министерство инвестиций.
Инвестиционная полиция.
Инвестиционный суд.
Инвестиционная прокуратура.
С соответствующими зарплатами, ясен пень!
Ну и приложение "Инвестор в смартфоне".
по-перше, вони не криючись пропонують запровадити корупційну, антиконкурентну систему.
по-друге, це буде знищення дрібного та середнього виробника.
ну й по-третє, так, це те, про що вже багато хто висловився. це введення інституту "решал", які начхавши на законодавство будуть, як запевняє зеленське, від імені держави вирішувати будь-які питання конкретного баріна.
МИЛОВАНОВ - ТРЕНЕР
Пожарнику - отстегни.
Налоговой - отстегни.
Судье - отстегни.
Таможеннику - отстегни.
Теперь появился еще одна инстанция, которой придется отстегивать - инвестиционная няня. Хоть бы уже сразу писали сколько надо отстегивать "инвестиционной няне", чтобы работать не мешала.
РuŦyƛA-С
@PrytSLU 8 ч
дохазяйнувалися ?
Компенсації будуть здійснюватися у разі затримки виплат:
- пенсії або щомісячного довічного грошового утримання;
- соціальних виплат;
- стипендій;
- заробітної плати (грошового забезпечення);
- суми індексації грошових доходів громадян