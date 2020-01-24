 Метінвест спростовує інформацію про проблеми з безпекою на шахтах у США

Як передає Цензор.НЕТ, у зв'язку з появою на сайті Радіо Свобода публікації, Група Метінвест вважає за необхідне повідомити, що наведена в ній інформація не відповідає дійсності і є вигадкою, яка завдає репутаційних збитків компанії.

У тексті компанії наголошується: "Група приділяє особливу увагу охороні праці і промисловій безпеці на своїх підприємствах, незалежно від того, в якій країні вони працюють. При Наглядовій раді Групи працює комітет з промислової безпеки, охорони праці та екології. У Групі затверджено Стратегію з промислової безпеки та екології, діють Політика і Принципи в області охорони праці, здоров'я і охорони навколишнього середовища.

В рамках реалізації бізнес-стратегії компанія удосконалює і переймає найкращі світові практики для створення безпечних умов праці на своїх підприємствах. У Метінвесті впроваджена "Інтегрована система управління промисловою безпекою, охороною праці і навколишнього середовища". Компанія щорічно підтверджує відповідність міжнародним стандартам OHSAS 18001 і ISO 14001.

Група Метінвест першою з українських компаній отримала міжнародний сертифікат Vision Zero. Це концепція якісно нового підходу до організації всієї системи охорони праці на підприємствах, яка служить зниженню показників виробничого травматизму і професійної захворюваності. Сертифікат Vision Zero мають такі світові лідери, як RWE, CEMEX, AngloGold і TUV NORD.

На всіх підприємствах Групи Метінвест - в Україні, Болгарії, Італії, Великій Британії і США - діють "Кардинальні правила з охорони праці та промислової безпеки" - звід канонів, які рятують життя. Витрати Групи на промислову безпеку і охорону праці в 2018 році становили понад $95 млн.

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Не є винятком в області дотримання найвищих стандартів промислової безпеки та охорони праці і американська компанія UCC, в яку входять підприємства Affinity Coal Company, Carter Roag Coal Company, Pocahontas Coal Company і Wellmore Coal Company (всього 14 шахт, які видобувають близько 2,8 млн тонн вугілля на рік). Наприклад, частота нещасних випадків із тимчасовою втратою працездатності (NFDL) на шахті Affinity, починаючи з 2014 року, втричі нижча за середній національний показник NFDL в галузі підземного видобутку вугілля""

У Метінвесті зазначають: "Справді, 24 жовтня 2013 року шахта Affinity отримала статус POV (Pattern of Violations). Повідомлення POV - це інструмент, який дозволяє Управлінню з безпеки і охорони праці з видобутку корисних копалин США (MSHA) підвищити контроль щодо дотримання нормативних вимог на вугільній шахті.

З 2014 року показники безпеки в шахті Affinity значно покращилися. Досягнувши високого показника безпеки шахта вже не підходила під статус POV від MSHA.

Під час останньої перевірки від 15 серпня 2018 року рівень ризиків для безпеки на шахті був значно нижчий за необхідний для введення показника POV.

На підприємстві була розроблена політика із забезпечення відповідності федеральним законам і законам штату, яка дозволила Affinity стати найбезпечнішою шахтою в США. Співробітники компанії щотижня збираються для перевірки результатів безпеки".

"У 2018 році статус POV був скасований. Судові позови про неправомірність такого рішення були відхилені судом через відсутність доказів. Наразі UCC не є об'єктом жодного розслідування.

Шахта Affinity отримувала нагороду Асоціації з техніки безпеки ім. Джозефа А. Холмса в номінації "найкраща велика шахта" (200+ працівників в штаті Західна Вірджинія) від Управління з питань охорони здоров'я, техніки безпеки і навчання гірників Західної Вірджинії в 2014, 2016 і 2017 роках "- резюмували в Метінвесті.

Як повідомлялося раніше, Конгрес розслідує скасування санкцій проти вугільної шахти Ахметова в США.