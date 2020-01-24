 "Від відділу розвідки при штабі УНР до повноцінної спецслужби" - Служба зовнішньої розвідки відзначає 101-й день народження

Як передає Цензор.НЕТ на офіційному сайті СЗРУ опубліковано розповідь про діяльність українських розвідників з 1918 р.

В історичному нарисі зазначається: "На патріотичній хвилі проголошення Української Народної Республіки дух і звитяга українців зазвучали з новою силою і задля їхньої віковічної мети – утримати, розбудувати і захистити свою незалежність і державність. 1918 рік став відправною точкою в історії української розвідки. Тоді, за Центральної Ради, відбувалася розбудова збройних сил і спеціальних служб України. Адже загроза агресії з боку радянської Росії залишалася доволі реальною. У березні 1918 року новий начальник Генерального штабу Армії УНР полковник О. Сливинський провів його структурну реорганізацію. І відтепер у складі Генштабу був створений відділ розвідки 1-го генерал-квартирмейстерства на чолі з Володимирим Колосовським.

Головними методами оперативної роботи розвідувального відділу були здобування інформації агентурним шляхом, через опитування полонених і громадян, що перебували на території потенційного противника, обробка іноземних видань, де містилися відомості, котрі цікавили українську спецслужбу, обмін конфіденційною інформацією з розвідками союзних Україні держав. Попри кадрові та матеріально-технічні труднощі, розвідвідділ УНР заклав вагоме підґрунтя для подальшої розбудови й розвитку національних розвідувальних органів.

Після проголошення незалежності України в складі Служби національної безпеки України було створено Головне управління розвідки, організаційно-штатну структуру якого затверджено відповідним наказом Голови СНБУ 28 грудня 1991 року.

У лютому 2004 року Указом Президента України на базі Головного управління розвідки та Головного управління "Р" було створено Департамент розвідки СБ України. Таке рішення керівництва держави сприяло уособленню підрозділами ГУ "Р" функцій технічної розвідки.

Нинішній період діяльності української зовнішньої розвідки бере свій відлік з 14 жовтня 2004 року – дня підписання Указу Президента України "Про Службу зовнішньої розвідки України". З цього часу СЗР України функціонує як самостійний державний орган. 1 грудня 2005 року Верховною Радою України ухвалено Закон "Про Службу зовнішньої розвідки України".

З нагоди 101 річниці створення СЗР Президент України Володимир Зеленський привітав особовий склад ветеранів зовнішньої розвідки України.

У тексті привітання наголошується: "Шановні друзі! Вітаю вас із професійним святом — Днем зовнішньої розвідки України.

Здійснення ефективної зовнішньої та внутрішньої політики вимагає своєчасного виявлення і оперативного реагування на можливі загрози національній безпеці України, їх нейтралізації на початковому етапі.

У цих складних умовах діяльність Служби зовнішньої розвідки України є затребуваною та надзвичайно важливою.

Від того, наскільки злагодженими будуть ваші дії, достовірною та всеохоплюючою інформація й прогнози розвитку подій, буде залежати мир і спокій в Україні.

Сподіваюся, що ті зміни, які відбуваються в Службі, сприятимуть підвищенню результативності роботи, зростанню ролі розвідки у вирішенні важливих для нашої країни питань.

Віддаю належне патріотизму і професіоналізму співробітників. Упевнений, що мужність і відвага, вірність присязі та Українському народові й надалі залишатимуться основним кредо вашої діяльності".

Секретар РНБО О.Данілов також привітав розвідників: "Шановні офіцери, працівники та ветерани-розвідники! Щиро вітаю із професійним святом! Сьогодні, в непрості для України часи, на вас покладено надважливе завдання - забезпечувати державну безпеку за її кордонами, почасти в складних та небезпечних умовах. Від результатів вашої роботи нині залежить не лише безпека громадян України, а й їх життя.

Велика вам вдячність і шана за патріотизм, професіоналізм і відвагу у справі збереження суверенітету України та забезпечення національних інтересів!

Бажаю вам витримки, наснаги і міцного здоров'я, добробуту та щастя вам і вашим родинам!"

Голова СЗР В. Євдокимов також привітав побратимів: "Шановні колеги! Щиро вітаю вас із Днем зовнішньої розвідки України!

У день професійного свята ми маємо ще раз пригадати й усвідомити, що українська розвідка має глибоке історичне коріння й хороші традиції.

Ми увібрали все найкраще від наших славетних національних героїв і нині наполегливо розбудовуємо Службу за стандартами провідних розвідок світу.

Важливий урок, який мусимо винести із вітчизняної давньої і новітньої історії, полягає в тому, що лише сильна держава може захистити свою незалежність і свій народ від зовнішніх загроз. І лише сильна національна розвідка, основу якої становлять професіонали й патріоти, спроможна завчасно розгледіти агресивні плани і наміри недружніх держав.

Сьогодні ми по-новому, реалістичніше і прагматичніше дивимося на роль і місце СЗРУ в системі національної безпеки України. Президентом України перед нами поставлено чітке завдання: бути спроможними не лише добувати актуальну інформацію для прийняття стратегічних рішень вищим керівництвом держави, а й проводити активні заходи з багатьох напрямів, займати наступальну позицію.

Ми продовжуємо розбудовувати Службу з урахуванням вимог сьогодення, удосконалюємо управлінський процес, розширюємо закордонні можливості розвідки, підвищуємо ефективністьїї роботи, розвиваємо інфраструктуру в регіонах, реконструюємо об’єкти технічної розвідки, поглиблюємо взаємодію з партнерами, вдосконалюємо нормативно-правову базу, дбаємо про поліпшення фінансового забезпечення і соціальний захист співробітників.Триває щоденна системна робота, націлена на перспективу, на результат, на нову якість".

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов також привітав розвідників: "Вітаю співробітників та ветеранів Служби зовнішньої розвідки України з професійним святом!

Розвідник - це не просто професія, це - покликання. Перший підрозділ загальнодержавної розвідки було створено більше 100 років тому під час визвольної боротьби ще в Українській Народній Республіці, як важливу і необхідну інституцію незалежної країни.

Мужність та незламний дух, вірність і любов до Батьківщини, надійність і відданість справі для вас - не якісь високі гасла, а буденна робота 24 години на добу. Саме ці ваші особисті та професійні якості є надійною запорукою зміцнення України, звільнення окупованих територій та нашої перемоги!

Друзі, майбутнє завжди закладається в теперішньому. І дякуючи вашому професіоналізму, патріотизму, безмежній відданості Україні та непохитній вірі в нашу спільну перемогу - наша держава зможе побудувати міцний фундамент для подальшого розвитку та позитивних змін на шляху до європейського дому.

Бажаю вам міцного здоров’я, професійної майстерності, витримки та мужності під час виконання розвідувальних завдань! Глибока шана ветеранам розвідки, які передають молодому поколінню свій безцінний бойовий та професійний досвід! Нехай Господь береже вас, ваші родини і нашу Україну! Слава Україні!"