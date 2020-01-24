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Все про:медицина (832) швидка (84) Гончарук_Олексій (560) медреформа (6)

 160 тисяч осіб на рік ми могли б врятувати, якби у нас була ефективніша система медичної допомоги, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів про плани щодо реформування системи надання екстреної медичної допомоги.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"160, приблизно, за нашими оцінками (тисяч. - Ред.) осіб ми можемо рятувати, якби наша медична система була ефективнішою", - сказав Гончарук.

За словами глави уряду, на цей рік заплановано "дуже серйозне зміцнення" системи екстреної допомоги. Зокрема, уряд збирається забезпечити будівництво по всій Україні понад 200 прийомних відділень.

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"Сьогодні проводив нараду з "Системою 112", яка нарешті має синхронізувати служби, щоб швидка, всі служби, які виїжджають у разі якогось нещастя прибували туди швидше", - сказав Гончарук.

Також цього року буде проведена реформа системи маршрутизації, додав він.

"Дуже багато інших проблем. Відкати на закупівлі "швидких". Вся ця історія з тендерами якимись - це все в минулому. Але потрібен час на те, щоб система стала ефективнішою. І для цього потрібна в тому числі, друзі, ваша довіра. Довіра до нашої держави, довіра до нашого покоління і віра в те, що ми разом можемо це зробити", - підсумував Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171812
 
 
 Топ коментарі
 
Я навть знаю з чого розпочнеться ця реформа. Міністру треба пдвищити зарплату і виписати премію.
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навіщо ? ... мвф з соросом поставили інше завдання ...максимально винищити і розігнати по світу ... звільнити територію від аборигенів
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А люди умирают. смертность превысила рождаемость в два раза. Ну привезут человека по скорой помощи. Если у него денег нет, то на него никто и не глянет.
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легендарное - "И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что "скорую помощь" следует вызывать только тогда, когда температура тела превышает 40 градусов"
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думаю...сотрудники из "похоронных услуг"!
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А они и так сейчас ездят, но иногда и фельдшеров дают, а врачей там уже нету. Какой дурак будет в таких условиях работать за копейки. И хотелось бы спросить у премьера - где страховая доступная медицина? Только она может что-то изменить к лучшему. Но Гончарук об этом умалчивает. Зацiпило.
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Скорая всегда приезжала, кто бы что ни говорил. Может что и планировали,а может кое-кто что и не понял. Я про тебя. Такое тоже вполне может быть. А если не может такого быть, смотри п.1.
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Ну да, ну да! Супрун дура, в ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) тоже идиоты, только ты да самокатчик умнички и красавчики.
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"Супрун дура"__________полностью с Вами согласен!
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виагрой и "мнением" ВОЗ пока не интересуюсь!
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Ну да, ну да. Зачем дураку весь мир? Ему "сватов", пивас и чипсы.
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меня мама с детства учила жить своим умом!
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вот смотри - на протяжении всего диалога я пытался говорить с тобой вежливо(даже учтиво) надеясь, что видя это, ты поймешь - хамский стиль общения не лучший способ продолжения диалога. не пиши больше - ответа не будет.
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скоро взагалі без лікарів залишитесь, з такими "надпотужними" реформами у медицині
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навіщо ? ... мвф з соросом поставили інше завдання ...максимально винищити і розігнати по світу ... звільнити територію від аборигенів
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И скажи пожалуйста, нахрена МВФ и Соросу эта территория?
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Реформа скорых помощей встает на ноги при каждой смене правительства. Скорее всего - выгодное это, откатное дело - закупать скорые помощи. Если бы все эти скорые помощи не закупались каждый раз по кругу - то уже бы полУкраины на скорых помощах каталось. А так - только старые 10 раз перекупленные тарантайки ездят.
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Ты глава правительства уже сколько? Только сейчас одуплился? Трупы считал столько времени?
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Я навть знаю з чого розпочнеться ця реформа. Міністру треба пдвищити зарплату і виписати премію.
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А люди умирают. смертность превысила рождаемость в два раза. Ну привезут человека по скорой помощи. Если у него денег нет, то на него никто и не глянет.
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Умирают от старости. А рожать бабы не хотят. 35 тысяч - мало.
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уже все есть обеспечь лекарством и зарплатой врачей подними ее и все будет норм а ******** денег на стройках это метод яныка
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Если народ объедается жирным и алкогольным(а в абсолютном большинстве случаев еще и паленым), то его уже не спасти. 70% всех болячек от этого. Пока сам человек не захочет быть здоровым, ничего не поможет. А против возраста не попрешь. Но все же пусть строит и укрепляет. Правда я не совсем понимаю что, в условиях, когда денег 0.
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Простий приклад. Білорусь. Чого ця набагато бідніша, за ресурсами, країна лікує своїх онкохворих за державний рахунок? І добре лікує. Якісними препаратами. І лікарі там стажування за кордоном, як діти в школу, регулярно проходять. І не треба, в цьому випадку, на підтримку кацапії стрілки переводити. Бо чого, а бізнесу на горі і здоров"ї у них немає, на відміну від нас і кацапії.
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Мне стало печально не Цензор заходить. Везде- Гончарук. А я ж его, падлу- ненавижу. А он- везде!!!
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а если будет новость про котов у гончарука? 160 тисяч осіб на рік ми могли б врятувати, якби у нас була ефективніша система медичної допомоги, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5820
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После закрытия больниц по всей стране, не говоря уже о ценах на лекарства и обследования, разговоры украинской власти о спасении людей выглядят полнейшим издевательством.
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Як би таких збльовків не допускали до влади то нас було би більше ніж 52 млн!
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Я так понял самокатчик теперь в новой должности - директор кладбища под названием Украина.
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С скорой массово увольняются персонал и водители,причина - низкая зарплата. Зарплата водителя 5000 грн. Мед персонала чуть больше Скоро некого не останется. Нечего будет реформировать.
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вы удивитесь, не только со скорых. А везде.
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Мы бы спасли 3 млн. человек если бы у нас расстреливали, за коррупцию как в Китае... каждый коррупционер виновен в обнищании и вымирании нации и справедливо, чтоб за это он заплатил своей жизнью...
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Чому диспетчер швидкої на 112 не представляється,ви ж йому говорите хто ви.де живете,код на вході.А потім швидка їде 1 годину 19 хвилин і діспетчера відповідальності - нуль.
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