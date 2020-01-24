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Все про:СБУ (5057) Гандзюк (429) Левін Олексій (13)

 У Болгарії затримано підозрюваного в причетності до нападу на Гандзюк Левіна, - СБУ

Щойно в рамках спільної спецоперації працівників правоохоронних органів Болгарії у співпраці з представниками Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на Катерину Гандзюк.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Це затримання - яскраве підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк і покарання всіх виконавців, організаторів і замовників вкрай важливе для всіх нас. Це - наш пріоритет. Громадськість чекає від нас результатів і ми цілеспрямовано рухаємося до того, щоб поставити в цій справі фінальну крапку", - заявив голова СБУ Іван Баканов.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 року ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, прокурорами Офісу Генерального прокурора у взаємодії зі слідчими органів Служби безпеки України 20 січня 2020 року в місті Херсоні та інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3171811
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы !!! Всех так и нужно за ухо и на шконку У Болгарії затримано підозрюваного в причетності до нападу на Гандзюк Левіна, - СБУ - Цензор.НЕТ 1930
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Мангеру энд компани можно принимать "Новичок". Или сядут усе.
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Респект! Эх Левин был бы ты Ленин, то свалил бы в Финляндию, а так теперь... "добро пожаловать!"
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Мангеру энд компани можно принимать "Новичок". Или сядут усе.
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Респект! Эх Левин был бы ты Ленин, то свалил бы в Финляндию, а так теперь... "добро пожаловать!"
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Молодцы !!! Всех так и нужно за ухо и на шконку У Болгарії затримано підозрюваного в причетності до нападу на Гандзюк Левіна, - СБУ - Цензор.НЕТ 1930
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Хорошо, что этому подонку-упырю не удалось скрыться. Пожизненное надо влепить этму выродку.
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Паскуда, решил спрятаться среди болгар, а хрен тебе в ооппу, отвечать придётся, как бы ты не скрывался.
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Суд відпускає,правоохоронці затримують.Замкнуте коло.Рехформа блин.
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